Над 2800 трудови злополуки у нас през 2025 г., 76 са със смъртен изход

9 Април, 2026 10:19 512 11

Трудовите злополуки за изминалата година са над 2800, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Данните са публикувани в първия бюлетин за 2026 г. на институцията.

През 2025 г. в НОИ са декларирани общо 3117 трудови инциденти. От тях за трудови злополуки са приети 2826, като 2356 са станали на работното място, а 470 - при отиване или връщане от работа. Смъртните злополуки са 76, а загубените календарни дни от трудови злополуки за цялата година са общо 144 008.

Най-много трудови злополуки са регистрирани в София – почти 39%, в Пловдив са 10,39%, Варна – 6,67%, София област – 5,36%, Стара Загора – 3,79%. Секторите с най–голям брой трудови злополуки, станали на работното място или при изпълнение на служебни ангажименти, са „Преработваща промишленост“ – 565, „Търговия“ – 383, „Транспорт, складиране и пощи“ – 303, „Строителство“ – 208, „Държавно управление“ – 125, „Образование“ – 101, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 93, „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 85, „Добивна промишленост“ – 73, „Административни и спомагателни дейности“– 65 и други, посочват от НОИ.

На работното място и при изпълнение на служебни ангажименти са регистрирани 64 смъртни случаи от общо 76-те смъртни трудови злополуки, a при отиване или връщане от работа - 12. Най-много са инцидентите със смърт в „Транспорт, складиране и пощи“ – 15, „Преработваща промишленост“ – 12, „Строителство“ и „Търговия“ – 9.

В сравнение с данните от предходната година се отчита увеличение на подадените декларации за трудови злополуки, добавят от института. Злополуките, станали на работното място, са намалели с 20. За сметка на това при отиване или връщане от работа те са се увеличили с 23. Смъртните трудови злополуки са се увеличили с 12. Загубените календарни дни от трудови злополуки през 2025 г. са с 20 470 по-малко от тези през 2024 г. Средната продължителност на временната неработоспособност по повод трудова злополука през 2025 г. е почти 51 календарни дни, което е със седем календарни дни по-малко от регистрираното през 2024 г.

В сравнение с данните от предходната година се отчита увеличение на подадените декларации за трудови злополуки, добавят от института. Злополуките, станали на работното място, са намалели с 20. За сметка на това при отиване или връщане от работа те са се увеличили с 23. Смъртните трудови злополуки са се увеличили с 12. Загубените календарни дни от трудови злополуки през 2025 г. са с 20 470 по-малко от тези през 2024 г. Средната продължителност на временната неработоспособност по повод трудова злополука през 2025 г. е почти 51 календарни дни, което е със седем календарни дни по-малко от регистрираното през 2024 г.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 76 са със смъртен изход

    6 1 Отговор
    жалко за хората

    казали са
    учи баби за да не работиш и да си отидеш лесно

    що не чуваме за дали фира бръмбари калинки моделки общ поръчкари
    хорицата в парла ментата

    10:30 09.04.2026

  • 2 е това са регистрираните

    3 1 Отговор
    600 на година е нормално да загиват . 600 и от инциденти загиват . 600 по пътищата загиват . от убийства са най малко . писали 76 . ако се погледне колко се трудят . това са около 4 милиона . с гастарбайтерите . всеки божи ден някой скърби . сгазен полицай , издъхнал плувец , издъхнал шофьор на градски транспорт , умрял петроханец докат пазел лешояди , удавени рибари докат ловят раци и рапани с акули, пукнал на протестите докат ги пазел , умрял на сценатат докат пеел от падане, измрел в самолет за циркаджалаци , а и още много . само до 76 са ги регистрирали броячите .

    10:31 09.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ЗАЩО ИЗТРИВАТЕ КОМЕНТАРИ

    4 0 Отговор
    В КОИТО СЕ ГОВОРИ ИСТИНАТА !!!

    10:33 09.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ннннннннн

    4 1 Отговор
    Мир на праха на всички мъже загинали пряко при трудови дейности, както и малкото жени. Долу неблагодарните феминиски които ги плюят докато ползват съграденото от тях.

    10:39 09.04.2026

  • 7 Лекар

    3 0 Отговор
    2800 осакатени работници и 76 убити

    10:41 09.04.2026

  • 8 В парламента няма злополуки

    4 0 Отговор
    Там може само да преядат и пропият с луксозни напитки !

    10:41 09.04.2026

  • 9 Беззаконие

    2 1 Отговор
    Знаете ли колко работници работят ей така, без договори и указания, наети за ден месец, или “на черно” , знаете ли как се работи по строежи и т.н , беззаконието ражда проблеми и човешкият живот в това общество не значи нищо!

    10:43 09.04.2026

  • 10 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Гарантирано от герб, най висока смъртност в ес

    10:53 09.04.2026

  • 11 0лигаpxичен би3неcмeн

    2 0 Отговор
    Евтин мaтрял бол, пък и вече внасяме за без пари от Пакистан.

    10:57 09.04.2026

