"Спаси София": Дебърската градина в "Красно село" най-накрая ще бъде обновена и преобразена в квартален парк

9 Април, 2026 11:12 1 735 10

  • спаси софия-
  • красно село-
  • дебърска градина

Предвижда се цялостно обновяване и трансформация на градината в съвременен квартален парк

Снимка: Спаси София
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Цвета Николаева, кмет на район Красно село, Борис Бонев - председател на Спаси София, и Стефан Спасов, общински съветник от партията, дадоха днес старт на ремонта на Дебърската градина в столицата. Този проект бе едно от предизборните обещания на Николаева и е част от усилията на Спаси София за балансирано разпределение на инвестициите в карталите.

Предвижда се цялостно обновяване и трансформация на градината в съвременен квартален парк. Проектът предвижда изграждането на изцяло нова алейна мрежа, интегрираща Арменската църква в средата и нова детска площадка, съобразена със съвременните изисквания за безопасност. Ще бъде обособена и зона за фитнес на открито, която ще даде възможност за активен начин на живот на жителите от всички възрасти, а за да се укрепи новото озеленяване, заложено в проекта и да се гарантира оцеляването на съществуващото, е предвидено да бъде положена нова хумусна почва.

„Обновяването на кварталите за нас не е „кърпене“ на съществуващото положение, а цялостен, добре планиран процес за създаване на съвременна градска среда. Дебърската градина ще се превърне в място за отдих, спорт и срещи на местната общност“, заяви Цвета Николаева и добави „Това е още едно пространство, което районната администрация обновява като част от последователните усилия за подобряване на инфраструктурата в Красно село.“

Общинският съветник Стефан Спасов акцентира върху значението на проекта за ежедневието на хората в квартала: „Такива пространства не са просто зелени площи - те са място за живот. Когато ги обновяваме качествено и с мисъл за хората, създаваме среда, в която кварталът става по-спокоен, по-активен и по-свързан.“

Борис Бонев подчерта, че именно подобни проекти са ключови за развитието на София: „Наскоро стартирахме дискусия за обновяване на бул. Христо Ботев, мотивирани именно от тази философия - всяко инвестирано в града евро да гарантира качествена, модерна, зелена и безопасна среда на съгражданите ни“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 4 Отговор
    Най-лесно се краде от първи копки. Петроханци съвсем икономично го карат.

    11:50 09.04.2026

  • 2 С криви липати копат,

    6 1 Отговор
    с прави лопати ринат... Как им личи на педроханските издънки, че освен чужди мъжки полови органи, нищо друго не са държали през живота си.

    12:10 09.04.2026

  • 3 Разори

    6 1 Отговор
    Разори София го гледаме този сериал вече 35 години, колкото и да подмладяват екипа му :)

    12:39 09.04.2026

  • 4 Тити на Кака

    6 2 Отговор
    Само за протокола - Дебърската градина и досега си беше квартален парк, независимо, че СърГейо Станишков допусна тропосването на малоумно изградената арменска църква откъм Кошут . Твърдението на мис Бони, че тепърва ще стане парк е забавна проява на пъчещо се розово пони-мислене . А хвалбата на кметицата, която се мота 2 години и половина преди да се заеме с изпълнението на едно от основните си предизборни обещания / проект за нула пари и усилия, става въпрос за реконструкцията на няколкостотин м2 в парка/ е поредната проява на безхаберие, гарнирано с оправдателен медиен шум в стил "снимка с лопата и велосипеден педал".

    Аман от тия самодоволни твари-неможачи, които превърнаха Княжеската градина в сметище и се пъчат с неща за джобни пари!
    Скоро ще ги изринем на бунището, слава Богу!

    13:12 09.04.2026

  • 5 Абе

    2 1 Отговор
    А шъ има ли гевски кът?

    13:12 09.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Василеску

    0 0 Отговор
    Преди една година обвиних Бонев, че дава напразни обещания, типично за Спаси София, имайки предвид сред другите и това да се облагороди запуснатата градинка "Дебър", както и кметицата на р-н "Красно село" за това, че не се ремонтират тротоарите в района на Руски паметник и болница "Пирогов". В края на м.март настъпи най-после някакво раздвижване на тези две места и съм склонен да си върна думите назад. Специално само за това. Спаси София имат и визия за бул. "Ботев" - не много лоша, даже не лошау но там финансиране едва ли ще се намери.

    15:49 09.04.2026

  • 8 Василеску

    0 0 Отговор
    На Титикака: "самодоволни твари-неможачи", и аз така ги наричах, по-точно самодостатъчни, карал съм се с тях особено по транспортни въпроси, но когато има нещо позитивно, макар и малко и незначително, следва от кумова обективност да се отбележи Ако не стане както трябва и се красат пари - това сме го виждали и се играе на всяко задание, поръчка и поръчица. От всички.

    Коментиран от #10

    15:55 09.04.2026

  • 9 Василеску

    0 0 Отговор
    И да добявя, че за мен Терзиев е по-неможач.

    15:56 09.04.2026

  • 10 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Василеску":

    Човече, на метри от Дебърската градина се намира най-мащабният проект на недоразумението мис Бони - реконструкцията на Витошка/Патриарха с цена около 8 млн лв. Реконструкция, която и до ден-днешен стои неузаконена поради уникално груби нарушения в изпълнението. Защото бе извършена въпреки протестите на гражданите, въпреки предупрежденията на контролните органи, че проектът е неузаконим. Само заради некадърното разположение на велоалеите се наложи изграждането на пет рампи за качване на тролеите, които струваха над 600 000 грешни пари. Сума, с която можеха да бъдат благоустроени три квартални градинки от сорта на Дебърската.
    Ако ти си склонен да си затвориш очите за тези безобразия на клатещите въздуха розови понита в общината, аз не съм. Няма как с една квартална градинка да замажат прахосаните 8 млн. Няма.

    17:48 09.04.2026

