"Спаси София": Дебърската градина в "Красно село" най-накрая ще бъде обновена и преобразена в квартален парк

Цвета Николаева, кмет на район Красно село, Борис Бонев - председател на Спаси София, и Стефан Спасов, общински съветник от партията, дадоха днес старт на ремонта на Дебърската градина в столицата. Този проект бе едно от предизборните обещания на Николаева и е част от усилията на Спаси София за балансирано разпределение на инвестициите в карталите.

Предвижда се цялостно обновяване и трансформация на градината в съвременен квартален парк. Проектът предвижда изграждането на изцяло нова алейна мрежа, интегрираща Арменската църква в средата и нова детска площадка, съобразена със съвременните изисквания за безопасност. Ще бъде обособена и зона за фитнес на открито, която ще даде възможност за активен начин на живот на жителите от всички възрасти, а за да се укрепи новото озеленяване, заложено в проекта и да се гарантира оцеляването на съществуващото, е предвидено да бъде положена нова хумусна почва.

„Обновяването на кварталите за нас не е „кърпене“ на съществуващото положение, а цялостен, добре планиран процес за създаване на съвременна градска среда. Дебърската градина ще се превърне в място за отдих, спорт и срещи на местната общност“, заяви Цвета Николаева и добави „Това е още едно пространство, което районната администрация обновява като част от последователните усилия за подобряване на инфраструктурата в Красно село.“

Общинският съветник Стефан Спасов акцентира върху значението на проекта за ежедневието на хората в квартала: „Такива пространства не са просто зелени площи - те са място за живот. Когато ги обновяваме качествено и с мисъл за хората, създаваме среда, в която кварталът става по-спокоен, по-активен и по-свързан.“

Борис Бонев подчерта, че именно подобни проекти са ключови за развитието на София: „Наскоро стартирахме дискусия за обновяване на бул. Христо Ботев, мотивирани именно от тази философия - всяко инвестирано в града евро да гарантира качествена, модерна, зелена и безопасна среда на съгражданите ни“.