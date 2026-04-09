"Спаси София": Дебърската градина в "Красно село" най-накрая ще бъде обновена и преобразена в квартален парк

Цвета Николаева, кмет на район Красно село, Борис Бонев - председател на Спаси София, и Стефан Спасов, общински съветник от партията, дадоха днес старт на ремонта на Дебърската градина в столицата. Този проект бе едно от предизборните обещания на Николаева и е част от усилията на Спаси София за балансирано разпределение на инвестициите в карталите.
Предвижда се цялостно обновяване и трансформация на градината в съвременен квартален парк. Проектът предвижда изграждането на изцяло нова алейна мрежа, интегрираща Арменската църква в средата и нова детска площадка, съобразена със съвременните изисквания за безопасност. Ще бъде обособена и зона за фитнес на открито, която ще даде възможност за активен начин на живот на жителите от всички възрасти, а за да се укрепи новото озеленяване, заложено в проекта и да се гарантира оцеляването на съществуващото, е предвидено да бъде положена нова хумусна почва.
„Обновяването на кварталите за нас не е „кърпене“ на съществуващото положение, а цялостен, добре планиран процес за създаване на съвременна градска среда. Дебърската градина ще се превърне в място за отдих, спорт и срещи на местната общност“, заяви Цвета Николаева и добави „Това е още едно пространство, което районната администрация обновява като част от последователните усилия за подобряване на инфраструктурата в Красно село.“
Общинският съветник Стефан Спасов акцентира върху значението на проекта за ежедневието на хората в квартала: „Такива пространства не са просто зелени площи - те са място за живот. Когато ги обновяваме качествено и с мисъл за хората, създаваме среда, в която кварталът става по-спокоен, по-активен и по-свързан.“
Борис Бонев подчерта, че именно подобни проекти са ключови за развитието на София: „Наскоро стартирахме дискусия за обновяване на бул. Христо Ботев, мотивирани именно от тази философия - всяко инвестирано в града евро да гарантира качествена, модерна, зелена и безопасна среда на съгражданите ни“.
Тити на Кака
Аман от тия самодоволни твари-неможачи, които превърнаха Княжеската градина в сметище и се пъчат с неща за джобни пари!
Скоро ще ги изринем на бунището, слава Богу!
13:12 09.04.2026
Тити на Кака
До коментар #8 от "Василеску":Човече, на метри от Дебърската градина се намира най-мащабният проект на недоразумението мис Бони - реконструкцията на Витошка/Патриарха с цена около 8 млн лв. Реконструкция, която и до ден-днешен стои неузаконена поради уникално груби нарушения в изпълнението. Защото бе извършена въпреки протестите на гражданите, въпреки предупрежденията на контролните органи, че проектът е неузаконим. Само заради некадърното разположение на велоалеите се наложи изграждането на пет рампи за качване на тролеите, които струваха над 600 000 грешни пари. Сума, с която можеха да бъдат благоустроени три квартални градинки от сорта на Дебърската.
Ако ти си склонен да си затвориш очите за тези безобразия на клатещите въздуха розови понита в общината, аз не съм. Няма как с една квартална градинка да замажат прахосаните 8 млн. Няма.
17:48 09.04.2026