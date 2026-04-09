Пламен Димитров: По-висока инфлация ще има, цените няма да се понижават

Очаквахме официално да бъде свикан Тристранен съвет преди Великден, за да бъдат обсъдени предложените от нас антикризисни мерки. Това каза пред БНР Пламен Димитров, президент на КНСБ, като уточни, че ще принудят управляващите да говорят с тях, но не може да гарантира дали те ще вземат решенията в правилната посока.
"Ако не вземат правилните решения, хората ще пострадат допълнително, за съжаление. Защото независимо дали ще падне цената на горивата, инфлация по-висока от прогнозираната ще има и няма да се върне обратно цената на всичко, което се вдигна".
Неофициално има реакция от някои министри, посочи още Димитров:
"Междувременно виждаме някои мерки, които се появяват в посоката, в която ние говорихме, но откъслечни и системно неподредени, което не мисля, че е правилният подход".
Той подчерта, че първо трябва да е ясно кои са засегнатите бизнеси и как ще влияят върху инфлационния натиск, ако бъдат подпомогнати:
"Дали ще има овладяване на евентуални инфлационни удари и как да бъдат подпомогнати уязвимите групи от населението. Това е логиката на нашето предложение".
Според Димитров дадените от правителството на Андрей Гюров 20 евро помощ на нуждаещите се заради цените на горивата са "хеликоптерни пари", които са "раздадени, без да сме сигурни дали това е наистина най-добрият начин да подпомогнем най-нуждаещите се, а нашето предложение беше да таргетираме нещата".
По думите му и подкрепата за транспортния бранш също е на парче и би трябвало да включва и градския транспорт:
"В повече от 40 държави гледахме мерките и на МААЕ има един хубав бюлетин, и на Европейската комисия, и комшиите - Румъния, Гърция, Хърватия - всички мерки започват с това публичният транспорт да се финансира - железница, градският транспорт да запази цените, да няма увеличение, за да могат хората да не се качват на колите си заради скъпото гориво".
Пламен Димитров посочи, че много държави са въвели таван на надценките на горивата:
"Нашето предложение беше 10% надценка за търговеца на едро и до 20% - за търговеца на дребно. От Газовата асоциация и други твърдят, че към момента са под тези проценти. Ако това е така, няма да има проблем да ги сложим тези котви, за да не излязат извън тях, ако вървят нагоре другите фактори. Бизнесът подкрепи нашето предложение, ние го коментирахме с тях, затова имаме конкретни числа. 20 цента на литър гориво за транспортните фирми. Предлагаме до 500 литра на месец за лекотоварните автомобили - всички фирми, които имат такива. И 1000 литра на месец за тежкотоварните и автобусите".
За енергийните помощи той обясни, че предложението на КНСБ е много ясно:
"Мерките, които се правят, трябва да гарантират, че има пари във Фонда за енергийна сигурност поне до края на календарната година. Да запазят цената от 1 юли, когато дойде новият регулаторен период за бита".
1 провинциалист
15:50 09.04.2026
2 на 19-ти април
Коментиран от #4, #5
15:51 09.04.2026
3 Теглете
Коментиран от #7
15:53 09.04.2026
4 И да гласува ш или не
До коментар #2 от "на 19-ти април":Целият свят заминава у канала тестета е задействан България няма да направи изключение
15:54 09.04.2026
5 Освен на ГЕРБ,
До коментар #2 от "на 19-ти април":на 19-ти смятам "да благодаря" и на СДС, ПП, ДБ, ДПС, АПС, БСП, ИТН, ПБ и патериците Възраждане и Величие.
Коментиран от #21
15:55 09.04.2026
6 честен ционист
15:56 09.04.2026
7 БГ БаЛама
До коментар #3 от "Теглете":Аз моите спестявания ги дарих на Петрохан.
15:57 09.04.2026
8 Голям зор
Коментиран от #10, #22
15:59 09.04.2026
9 Така ли
Коментиран от #13, #14
16:00 09.04.2026
10 Що работите
До коментар #8 от "Голям зор":При недостойно заплащане бойкот!!
16:03 09.04.2026
11 кой мy дpeмe
16:03 09.04.2026
12 По дяволите, вървете всички,
Са ревете инфлация, ами чакайте са, не само инфлация но и бомбардировките ще дойдат в България и тогава никой няма да мисли за инфлация.
Овча нация.
16:03 09.04.2026
13 Скоро
До коментар #9 от "Така ли":Ще се сринат имотите с 40% при липса на работа стагфшация замърсяване плутониево въобще нищо добро не чака света единствено хубава новина е че има живот след този живот.
16:07 09.04.2026
15 цените няма да се понижават
която често харчи без да мисли за ресторанти и скъпи почивки и често ненужни стоки
ако тези стотици хиляди с парици останат без службици и хранилки
тогава ще видим как цените се понижават
16:08 09.04.2026
16 Няма да се понижават
16:08 09.04.2026
17 2542
Е СЕГА ЧУВСТВАТЕ ЛИ СЕ БОГАТИ ?
КОГАТО ЧОВЕК НЕ МИСЛИ С ГЛАВАТА СИ ТАКА Е, ЗА ДА СЕ НАУЧИТЕ ДА НЕ ВЯРВАТЕ НА ГОЛИ ОБЕЩАНИЯ.
Коментиран от #34
16:10 09.04.2026
18 Да инфлация.
16:10 09.04.2026
19 всичко трябва да поскъпне
16:11 09.04.2026
20 има ли банани в магазините още?
16:11 09.04.2026
21 оня с коня
До коментар #5 от "Освен на ГЕРБ,":няма да гласувам, докат не ми платят
не съм дльжен да овластявам никого
Коментиран от #33, #35
16:12 09.04.2026
22 мисирките писаха че сме богати
До коментар #8 от "Голям зор":как ще си беден? има ли бабани в магазина?
мисирките писаха че унгарците били по бедни от нас защото се държали за русия
16:13 09.04.2026
23 Горски
16:15 09.04.2026
24 какво пак ревете не разбирам
по медийте редовно реват като саранска мечка че цените се следят!
и банани има в магазина цяла година и цените се следят ли следят вие пак ревете , спрете да ревете
16:15 09.04.2026
25 кзп кзк нап щели да следят цените ха ха
и какво като ги следят?
16:16 09.04.2026
26 Хак
16:18 09.04.2026
27 нали ще вдигаме стандартна на живот?
нормално е всичко да поскъпне! ай стига сте ревали , работете на 2 или три работи за да вдигнем стандарта
Коментиран от #30
16:18 09.04.2026
28 оня с коня
дори сме готови повече да плащаме нали ще им е гадно на руснаците , това е по важното
аз едно време си запалих къщата за да изгори на вуте плевнята
сега слушам урсула какво казва и козрувам
16:23 09.04.2026
29 Айше
Коментиран от #36
16:26 09.04.2026
30 Само
До коментар #27 от "нали ще вдигаме стандартна на живот?":да не се преработиш !
16:28 09.04.2026
31 Хохо Бохо
16:34 09.04.2026
32 И ти си се наклал
16:37 09.04.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 НИЕ НЕ СМЕ ИСКАЛИ
До коментар #17 от "2542":НИТО РВРО,НИТО ЕВРОЗОНА.
НАБУТАХА НИ НА СИЛА.
Коментиран от #37
16:42 09.04.2026
35 Мнение
До коментар #21 от "оня с коня":Когато спиш с жена си, плащат ли ти за това?!
Или чакаш комшията да я он..и, понеже ти квото и да направиш нищо няма да промениш?!
Такива твърдения:
"Няма да гласувам, щото нищо не зависи от мен..."
"Докато не ми платят няма да гласувам..."
Са чиста отрова за България!
Уверявам ви, че един ден ще разберете защо горното твърдение е вярно на 1000%!
Има народи като турците и иранците, които няма да търпят празни територии (като българската) твърде дълго време! Рано или късно (ако народът ни не се събуди и обедини), някой ще предяви териториални претенции към България!!!
16:43 09.04.2026
36 ЩЕ ИМА
До коментар #29 от "Айше":РЕВОЛЮЦИЯ.
16:44 09.04.2026
37 2542
До коментар #34 от "НИЕ НЕ СМЕ ИСКАЛИ":ТАКА Е НАБУТАХА НИ НАСИЛА, АМА КОЙ НИ НАБУТА ? ШЕПА ИНТЕРЕСЧИИ, КОИТО ГЛАСУВАХА ЗА КОГОТО НЕ ТРЯБВА И ОНЕЗИ, КОИТО ИЗОБЩО НЕ ГЛАСУВАХА И ОСТАВИХА ТАЗИ ШЕПА ДА ДЕРИБЕЙСТВАТ. ТАКА, ЧЕ ВСИЧКИ СА ВИНОВНИ И ГЛАСУВАЛИТЕ И ТЕЗИ, КОИТО НЕ СА ГЛАСУВАЛИ.
16:47 09.04.2026
38 az СВО Победа80
Така е в клубът на "богатите"!
Честит ви шиткойн!
16:49 09.04.2026
39 Ъхъ!!!
16:55 09.04.2026
40 Град Козлодуй
16:57 09.04.2026
41 От село
17:20 09.04.2026
42 Въпрос
17:35 09.04.2026
43 9689
17:45 09.04.2026
44 Пет пари
18:12 09.04.2026