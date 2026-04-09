Пламен Димитров: По-висока инфлация ще има, цените няма да се понижават

Очаквахме официално да бъде свикан Тристранен съвет преди Великден, за да бъдат обсъдени предложените от нас антикризисни мерки. Това каза пред БНР Пламен Димитров, президент на КНСБ, като уточни, че ще принудят управляващите да говорят с тях, но не може да гарантира дали те ще вземат решенията в правилната посока.

"Ако не вземат правилните решения, хората ще пострадат допълнително, за съжаление. Защото независимо дали ще падне цената на горивата, инфлация по-висока от прогнозираната ще има и няма да се върне обратно цената на всичко, което се вдигна".

Неофициално има реакция от някои министри, посочи още Димитров:

"Междувременно виждаме някои мерки, които се появяват в посоката, в която ние говорихме, но откъслечни и системно неподредени, което не мисля, че е правилният подход".

Той подчерта, че първо трябва да е ясно кои са засегнатите бизнеси и как ще влияят върху инфлационния натиск, ако бъдат подпомогнати:

"Дали ще има овладяване на евентуални инфлационни удари и как да бъдат подпомогнати уязвимите групи от населението. Това е логиката на нашето предложение".

Според Димитров дадените от правителството на Андрей Гюров 20 евро помощ на нуждаещите се заради цените на горивата са "хеликоптерни пари", които са "раздадени, без да сме сигурни дали това е наистина най-добрият начин да подпомогнем най-нуждаещите се, а нашето предложение беше да таргетираме нещата".

По думите му и подкрепата за транспортния бранш също е на парче и би трябвало да включва и градския транспорт:

"В повече от 40 държави гледахме мерките и на МААЕ има един хубав бюлетин, и на Европейската комисия, и комшиите - Румъния, Гърция, Хърватия - всички мерки започват с това публичният транспорт да се финансира - железница, градският транспорт да запази цените, да няма увеличение, за да могат хората да не се качват на колите си заради скъпото гориво".

Пламен Димитров посочи, че много държави са въвели таван на надценките на горивата:

"Нашето предложение беше 10% надценка за търговеца на едро и до 20% - за търговеца на дребно. От Газовата асоциация и други твърдят, че към момента са под тези проценти. Ако това е така, няма да има проблем да ги сложим тези котви, за да не излязат извън тях, ако вървят нагоре другите фактори. Бизнесът подкрепи нашето предложение, ние го коментирахме с тях, затова имаме конкретни числа. 20 цента на литър гориво за транспортните фирми. Предлагаме до 500 литра на месец за лекотоварните автомобили - всички фирми, които имат такива. И 1000 литра на месец за тежкотоварните и автобусите".

За енергийните помощи той обясни, че предложението на КНСБ е много ясно:

"Мерките, които се правят, трябва да гарантират, че има пари във Фонда за енергийна сигурност поне до края на календарната година. Да запазят цената от 1 юли, когато дойде новият регулаторен период за бита".