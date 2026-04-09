Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Пламен Димитров: По-висока инфлация ще има, цените няма да се понижават

9 Април, 2026 15:46 986 44

  • пламен димитров-
  • инфлация-
  • цени

Междувременно виждаме някои мерки, които се появяват в посоката, в която ние говорихме, но откъслечни и системно неподредени, което не мисля, че е правилният подход

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаквахме официално да бъде свикан Тристранен съвет преди Великден, за да бъдат обсъдени предложените от нас антикризисни мерки. Това каза пред БНР Пламен Димитров, президент на КНСБ, като уточни, че ще принудят управляващите да говорят с тях, но не може да гарантира дали те ще вземат решенията в правилната посока.

"Ако не вземат правилните решения, хората ще пострадат допълнително, за съжаление. Защото независимо дали ще падне цената на горивата, инфлация по-висока от прогнозираната ще има и няма да се върне обратно цената на всичко, което се вдигна".

Неофициално има реакция от някои министри, посочи още Димитров:

"Междувременно виждаме някои мерки, които се появяват в посоката, в която ние говорихме, но откъслечни и системно неподредени, което не мисля, че е правилният подход".

Той подчерта, че първо трябва да е ясно кои са засегнатите бизнеси и как ще влияят върху инфлационния натиск, ако бъдат подпомогнати:

"Дали ще има овладяване на евентуални инфлационни удари и как да бъдат подпомогнати уязвимите групи от населението. Това е логиката на нашето предложение".

Според Димитров дадените от правителството на Андрей Гюров 20 евро помощ на нуждаещите се заради цените на горивата са "хеликоптерни пари", които са "раздадени, без да сме сигурни дали това е наистина най-добрият начин да подпомогнем най-нуждаещите се, а нашето предложение беше да таргетираме нещата".

По думите му и подкрепата за транспортния бранш също е на парче и би трябвало да включва и градския транспорт:

"В повече от 40 държави гледахме мерките и на МААЕ има един хубав бюлетин, и на Европейската комисия, и комшиите - Румъния, Гърция, Хърватия - всички мерки започват с това публичният транспорт да се финансира - железница, градският транспорт да запази цените, да няма увеличение, за да могат хората да не се качват на колите си заради скъпото гориво".

Пламен Димитров посочи, че много държави са въвели таван на надценките на горивата:

"Нашето предложение беше 10% надценка за търговеца на едро и до 20% - за търговеца на дребно. От Газовата асоциация и други твърдят, че към момента са под тези проценти. Ако това е така, няма да има проблем да ги сложим тези котви, за да не излязат извън тях, ако вървят нагоре другите фактори. Бизнесът подкрепи нашето предложение, ние го коментирахме с тях, затова имаме конкретни числа. 20 цента на литър гориво за транспортните фирми. Предлагаме до 500 литра на месец за лекотоварните автомобили - всички фирми, които имат такива. И 1000 литра на месец за тежкотоварните и автобусите".

За енергийните помощи той обясни, че предложението на КНСБ е много ясно:

"Мерките, които се правят, трябва да гарантират, че има пари във Фонда за енергийна сигурност поне до края на календарната година. Да запазят цената от 1 юли, когато дойде новият регулаторен период за бита".


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    20 2 Отговор
    Разбира се, че ще има по-висока инфлация - в еврозоната сме все пак. Да не говорим откъде ни идва енергията и какво се случва там.

    15:50 09.04.2026

  • 2 на 19-ти април

    30 5 Отговор
    Благодарете на ГЕРБ за еврозоната и инфлацията с НАКАЗАТЕЛЕН ВОТ!

    Коментиран от #4, #5

    15:51 09.04.2026

  • 3 Теглете

    7 9 Отговор
    От финансови те институции средствата си скоро започва колабсааа и накрая и интернета ще ограничат като в РФ и Иран за да не си линчуват правителството обществото ще види невиждани размирици

    Коментиран от #7

    15:53 09.04.2026

  • 4 И да гласува ш или не

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "на 19-ти април":

    Целият свят заминава у канала тестета е задействан България няма да направи изключение

    15:54 09.04.2026

  • 5 Освен на ГЕРБ,

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "на 19-ти април":

    на 19-ти смятам "да благодаря" и на СДС, ПП, ДБ, ДПС, АПС, БСП, ИТН, ПБ и патериците Възраждане и Величие.

    Коментиран от #21

    15:55 09.04.2026

  • 6 честен ционист

    10 3 Отговор
    Инфлацията удря само леврото и евростотинките, това е доказателство, че България е само наужким в Еврозоната и никакви антиинфлационни западни механизми не работят тук.

    15:56 09.04.2026

  • 7 БГ БаЛама

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Теглете":

    Аз моите спестявания ги дарих на Петрохан.

    15:57 09.04.2026

  • 8 Голям зор

    18 3 Отговор
    Това с цените го знаем и го виждаме,обясни защо сме работещи бедни в цяла европа

    Коментиран от #10, #22

    15:59 09.04.2026

  • 9 Така ли

    17 5 Отговор
    Нали гарантирахте,че еврозоната е рая,боклуци.елате сега да ми платите тока продажбици

    Коментиран от #13, #14

    16:00 09.04.2026

  • 10 Що работите

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "Голям зор":

    При недостойно заплащане бойкот!!

    16:03 09.04.2026

  • 11 кой мy дpeмe

    8 1 Отговор
    е нал горивата не влияели на цените

    16:03 09.04.2026

  • 12 По дяволите, вървете всички,

    9 2 Отговор
    от 2022 говориме че това е война която ще промени всичко, десетки правителства се ослушваха и последователно ни забъркаха от една война в друга.

    Са ревете инфлация, ами чакайте са, не само инфлация но и бомбардировките ще дойдат в България и тогава никой няма да мисли за инфлация.
    Овча нация.

    16:03 09.04.2026

  • 13 Скоро

    9 3 Отговор

    До коментар #9 от "Така ли":

    Ще се сринат имотите с 40% при липса на работа стагфшация замърсяване плутониево въобще нищо добро не чака света единствено хубава новина е че има живот след този живот.

    16:07 09.04.2026

  • 14 Скоро ще ее

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Така ли":

    До коментар #9 от "Така ли":

    Ще се сринат имотите с 40% при липса на работа стагфшация замърсяване плутониево въобще нищо добро не чака света единствено хубава новина е че има живот след този живот.

    16:08 09.04.2026

    16:08 09.04.2026

  • 15 цените няма да се понижават

    11 3 Отговор
    докато кол центрове, ит калинки и средна класа
    която често харчи без да мисли за ресторанти и скъпи почивки и често ненужни стоки

    ако тези стотици хиляди с парици останат без службици и хранилки
    тогава ще видим как цените се понижават

    16:08 09.04.2026

  • 16 Няма да се понижават

    15 0 Отговор
    Вечният синдикален шеф. При туту цените му харесваха и доходите също. Мръсник

    16:08 09.04.2026

  • 17 2542

    12 5 Отговор
    НАЛИ ИСКАХТЕ ЕВРО, ИСКАХТЕ ДА СТЕ В КЛУБА НА БОГАТИТЕ.
    Е СЕГА ЧУВСТВАТЕ ЛИ СЕ БОГАТИ ?
    КОГАТО ЧОВЕК НЕ МИСЛИ С ГЛАВАТА СИ ТАКА Е, ЗА ДА СЕ НАУЧИТЕ ДА НЕ ВЯРВАТЕ НА ГОЛИ ОБЕЩАНИЯ.

    Коментиран от #34

    16:10 09.04.2026

  • 18 Да инфлация.

    7 0 Отговор
    Идва от ГЕРБ.

    16:10 09.04.2026

  • 19 всичко трябва да поскъпне

    3 4 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продажен българcки ГЕH

    16:11 09.04.2026

  • 20 има ли банани в магазините още?

    9 4 Отговор
    важното е че като приехме еврото имаше инфлация само 3 %

    16:11 09.04.2026

  • 21 оня с коня

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Освен на ГЕРБ,":

    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    Коментиран от #33, #35

    16:12 09.04.2026

  • 22 мисирките писаха че сме богати

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Голям зор":

    как ще си беден? има ли бабани в магазина?

    мисирките писаха че унгарците били по бедни от нас защото се държали за русия

    16:13 09.04.2026

  • 23 Горски

    9 5 Отговор
    100 милиона за "бизнеса", а 20 милиона за 6,5 милиона население! Ето, това е либералната политика на сегашното соросоидно правителство. Който пее такива политкоректни кретенщини, е по безмозъчен от египетска мумия. Народа вече е много гневен на всички политически толупи. И такива малоумни писания го правят още по гневен, и ще го изкарат по улиците още по бързо!!! Е да видите, когато акъл дават тъпаци, които са Харвард, или Урсула образовани. 40% повишено каско от вчера, само за година. Юли 2025 фирма ми повиши услугите и тя с 40%. Домати 5 юро, агнешко миналата година 16 лв., тази 20 юрошита. Масло миналата година преди юрошита 4.70 лв., тази година над 9 лв. За ток и студена вода не говорим повишения, те не влизат в статистиката. Двоен ценови шок, прием Юрошит и криза горива. Представител на Територията в ЕЦБ. Да му мислят банковите служители, които не подкрепиха протестите срещу Юрошита. Окончателно ни заробиха, за разлика от Полша, че и цифров става. От въвеждането на евраците няма никаква инфлация! Тъй говореха Боко, Ампарцумян, знайни и незнайни есперти и много ментъраджии и шмекери. Излъгаха народа и трябва да бъдат изритани отзаде на изборите!

    16:15 09.04.2026

  • 24 какво пак ревете не разбирам

    3 4 Отговор
    нали уния от НАП КЗП КЗК ви следят цените?

    по медийте редовно реват като саранска мечка че цените се следят!

    и банани има в магазина цяла година и цените се следят ли следят вие пак ревете , спрете да ревете

    16:15 09.04.2026

  • 25 кзп кзк нап щели да следят цените ха ха

    7 0 Отговор
    статистите още ли следят цените или вече не ги следят?

    и какво като ги следят?

    16:16 09.04.2026

  • 26 Хак

    6 3 Отговор
    да ви е леврото !

    16:18 09.04.2026

  • 27 нали ще вдигаме стандартна на живот?

    2 7 Отговор
    щом ще вдигаме стандарта на живот
    нормално е всичко да поскъпне! ай стига сте ревали , работете на 2 или три работи за да вдигнем стандарта

    Коментиран от #30

    16:18 09.04.2026

  • 28 оня с коня

    4 2 Отговор
    ама никой не иска нещо да поевтинява, българина е свикнал със високите цени

    дори сме готови повече да плащаме нали ще им е гадно на руснаците , това е по важното

    аз едно време си запалих къщата за да изгори на вуте плевнята

    сега слушам урсула какво казва и козрувам

    16:23 09.04.2026

  • 29 Айше

    4 1 Отговор
    И ко праим ся? Ще има масови стачки, няма да устиска и следващото правителство дълго. Тези политици и бизнесмени до кога си мислят, че могат да продължават да издевателстват над народа?

    Коментиран от #36

    16:26 09.04.2026

  • 30 Само

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "нали ще вдигаме стандартна на живот?":

    да не се преработиш !

    16:28 09.04.2026

  • 31 Хохо Бохо

    7 2 Отговор
    Цените в заведения са повече отколкото в Париж. Това не е ибфлация

    16:34 09.04.2026

  • 32 И ти си се наклал

    3 0 Отговор
    Остаря,но не помня.

    16:37 09.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 НИЕ НЕ СМЕ ИСКАЛИ

    9 3 Отговор

    До коментар #17 от "2542":

    НИТО РВРО,НИТО ЕВРОЗОНА.
    НАБУТАХА НИ НА СИЛА.

    Коментиран от #37

    16:42 09.04.2026

  • 35 Мнение

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "оня с коня":

    Когато спиш с жена си, плащат ли ти за това?!
    Или чакаш комшията да я он..и, понеже ти квото и да направиш нищо няма да промениш?!

    Такива твърдения:
    "Няма да гласувам, щото нищо не зависи от мен..."
    "Докато не ми платят няма да гласувам..."
    Са чиста отрова за България!
    Уверявам ви, че един ден ще разберете защо горното твърдение е вярно на 1000%!

    Има народи като турците и иранците, които няма да търпят празни територии (като българската) твърде дълго време! Рано или късно (ако народът ни не се събуди и обедини), някой ще предяви териториални претенции към България!!!

    16:43 09.04.2026

  • 36 ЩЕ ИМА

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Айше":

    РЕВОЛЮЦИЯ.

    16:44 09.04.2026

  • 37 2542

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "НИЕ НЕ СМЕ ИСКАЛИ":

    ТАКА Е НАБУТАХА НИ НАСИЛА, АМА КОЙ НИ НАБУТА ? ШЕПА ИНТЕРЕСЧИИ, КОИТО ГЛАСУВАХА ЗА КОГОТО НЕ ТРЯБВА И ОНЕЗИ, КОИТО ИЗОБЩО НЕ ГЛАСУВАХА И ОСТАВИХА ТАЗИ ШЕПА ДА ДЕРИБЕЙСТВАТ. ТАКА, ЧЕ ВСИЧКИ СА ВИНОВНИ И ГЛАСУВАЛИТЕ И ТЕЗИ, КОИТО НЕ СА ГЛАСУВАЛИ.

    16:47 09.04.2026

  • 38 az СВО Победа80

    7 1 Отговор
    Никой да не е посмял да си помисли, че има нещо общо с еврото!

    Така е в клубът на "богатите"!
    Честит ви шиткойн!

    16:49 09.04.2026

  • 39 Ъхъ!!!

    2 1 Отговор
    Чета коментарите и се чудя на количеството неумнотия!

    16:55 09.04.2026

  • 40 Град Козлодуй

    9 1 Отговор
    Абе ПинГвин нали точно ти ляляше,че няма да има ръст на инфлацията и повишаване на цените след влизането на Еврото!Много ти е къса паметта бе търтей!

    16:57 09.04.2026

  • 41 От село

    3 0 Отговор
    Направете данъка на РЕСТОрантьорите минус 20% ,за да има пари АЛИГрабов да се подстриже и окъпе

    17:20 09.04.2026

  • 42 Въпрос

    0 0 Отговор
    Кой ще се нагълта от тая "инфлация"?

    17:35 09.04.2026

  • 43 9689

    1 0 Отговор
    Това е тунеядец.

    17:45 09.04.2026

  • 44 Пет пари

    2 0 Отговор
    И не е от еврото....Тоя пърпунцел рекламираше еврото като бесен. Няма ли да го съдим като въвеждащ в заблуждение и подтикващ към мизерия с цел лични облаги?

    18:12 09.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове