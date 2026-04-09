Кола се заби в колонка на бензиностанция след катастрофа в Ловешко, съобщиха от полицията.

На 8 април в село Брестница 77-годишен водач е отнел предимството и е ударил друг автомобил, управляван от 62-годишен мъж.

Ударената кола е навлязла в зоната на намираща се в близост бензиностанция и се е блъснала в двустранна колона с четири горива.

Водачът ѝ леко е пострадал. Пробите за алкохол на двамата мъже са отрицателни, а на 77-годишния е съставен акт.