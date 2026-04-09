Георги Кандев: "Колеги, не се прибирайте! Излизайте!"

Временно изпълняващият длъжността главен секретар на МВРГеорги Кандев призова полицаите в цялата страна да останат на терен по време на предстоящите празнични дни, за да противодействат на засилената търговия с гласове. Безпрецедентното обръщение към структурите на реда идва на фона на мащабна национална акция преди изборите, при която по-рано днес в Пловдив бяха открити раници с близо 90 000 евро, предназначени за черния изборен пазар.
В публикация в социалните мрежи главният секретар разкри, че криминалният контингент планира да се възползва максимално от почивните дни, разчитайки на занижен институционален контрол.
Георги Кандев: "В МВР разполагаме с информация, че лицата, занимаващи се с купуване на гласове, разчитат на предстоящите празнични дни. Те смятат, че докато хората празнуват, а институциите работят на по-ниски обороти, ще могат безпрепятствено да осъществяват престъпната си дейност."
Той подчерта, че тези очаквания на нарушителите са погрешни и вече са проведени разговори с всички директори на областни дирекции в страната. Изготвени са конкретни графици за работа, които гарантират, че оперативният капацитет на МВР няма да бъде намален по празниците, а присъствието на униформени на терен ще бъде осезаемо засилено.
Призивът за мобилизация съвпада с масираните проверки, разпоредени от служебния вътрешен министър Емил Дечев в седмиците преди изборите. Само до момента полицията е образувала десетки досъдебни производства, свързани с престъпления против политическите права на гражданите, а мащабът на иззетите средства расте.
Напрежението ескалира допълнително днес, след като служителите на реда в Пловдив конфискуваха безпрецедентна сума кеш. Открити бяха раници, натъпкани с десетки хиляди евро, които вече са били разпределени в пликове за раздаване срещу гласове. Преди две седмици подобна акция в Бургас също завърши със серия арести и открити тайни списъци с лични данни на избиратели.
Георги Кандев: "Няма да позволим празниците да се използват като прикритие за престъпления срещу демокрацията."
Главният секретар на МВР отправи и апел към гражданите да подават сигнали при всяко съмнение за финансова стимулация по време на изборния процес, завършвайки обръщението си директно към униформените.
Георги Кандев: "Колеги, не се прибирайте! Излизайте!"
1 всеки втори
20:45 09.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хващат мишоци
20:45 09.04.2026
4 Давай напред
България е с правителството!
20:46 09.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Файърфлай
20:48 09.04.2026
7 Пич
Да започва да си играе на "Дрон", защото ще излети толкова бързо след изборите!!!
Нищо лично, така се прави!!!
Коментиран от #16
20:48 09.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ПОРЕДНИЯ
20:49 09.04.2026
10 Проблемът е решим, но не от политиците
20:53 09.04.2026
11 Последния Софиянец
Коментиран от #19, #37
20:54 09.04.2026
12 МВР е мафия, ако не вярвате елате в монт
20:56 09.04.2026
13 Да,бе
21:04 09.04.2026
14 90 000 евро там и тук , тук и там.
21:21 09.04.2026
15 Яко връзкар
Ама пак ще рева, че са ми малко…
21:22 09.04.2026
16 Фалшификатор
До коментар #7 от "Пич":Ти да не си от боята на Костя копанара?
21:23 09.04.2026
17 Анонимен
21:26 09.04.2026
18 Да колеги, не
Коментиран от #36
21:27 09.04.2026
19 Анонимен
До коментар #11 от "Последния Софиянец":А Гюров официално с инфлуенсърите нали наше мвр е давай
21:28 09.04.2026
20 Милчо Лаков
21:32 09.04.2026
21 Глупости
21:32 09.04.2026
22 Браво
21:42 09.04.2026
23 Респект
21:47 09.04.2026
24 Тома
21:50 09.04.2026
25 На това
21:56 09.04.2026
26 Коста
21:58 09.04.2026
27 Коста
22:00 09.04.2026
28 Инженер
22:04 09.04.2026
29 Чуло недочуло
22:08 09.04.2026
30 Малко спомени
22:09 09.04.2026
31 Лена
са извън мащабната схема за купуване на гласове! Излизайте, започна се!
22:10 09.04.2026
32 Путин е виновен
22:22 09.04.2026
33 Ти да видиш
22:44 09.04.2026
34 ЗабелязЪл!
,,главен секретар на МВРГеорги Кандев призова..."
Кое ли е това министрество...- ,,МВРГ"...се чудя ..?!?!
22:48 09.04.2026
35 Критикар
Коментиран от #38
23:04 09.04.2026
36 "Колеги прибирайте се"
До коментар #18 от "Да колеги, не":Това е препратка към оня случай с акцията по залавяне на контрабандни цигари в Пловдив.
23:22 09.04.2026
37 Краен квартал
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Бавиш се, виж колко кометата има преди твоя, виж колко още статии има, на които не си писал коментар
23:33 09.04.2026
38 Хихихи
До коментар #35 от "Критикар":Къш бе фуражка
23:41 09.04.2026
39 Сериозно ли
00:00 10.04.2026
40 ко праим
00:06 10.04.2026
41 Нещо за петилетния план не каза ли?
А тези 90 000 ще ги връщаме на човека и ще се извиняваме.
01:01 10.04.2026