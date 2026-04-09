Георги Кандев: "Колеги, не се прибирайте! Излизайте!"

Временно изпълняващият длъжността главен секретар на МВРГеорги Кандев призова полицаите в цялата страна да останат на терен по време на предстоящите празнични дни, за да противодействат на засилената търговия с гласове. Безпрецедентното обръщение към структурите на реда идва на фона на мащабна национална акция преди изборите, при която по-рано днес в Пловдив бяха открити раници с близо 90 000 евро, предназначени за черния изборен пазар.

В публикация в социалните мрежи главният секретар разкри, че криминалният контингент планира да се възползва максимално от почивните дни, разчитайки на занижен институционален контрол.

Георги Кандев: "В МВР разполагаме с информация, че лицата, занимаващи се с купуване на гласове, разчитат на предстоящите празнични дни. Те смятат, че докато хората празнуват, а институциите работят на по-ниски обороти, ще могат безпрепятствено да осъществяват престъпната си дейност."

Той подчерта, че тези очаквания на нарушителите са погрешни и вече са проведени разговори с всички директори на областни дирекции в страната. Изготвени са конкретни графици за работа, които гарантират, че оперативният капацитет на МВР няма да бъде намален по празниците, а присъствието на униформени на терен ще бъде осезаемо засилено.

Призивът за мобилизация съвпада с масираните проверки, разпоредени от служебния вътрешен министър Емил Дечев в седмиците преди изборите. Само до момента полицията е образувала десетки досъдебни производства, свързани с престъпления против политическите права на гражданите, а мащабът на иззетите средства расте.

Напрежението ескалира допълнително днес, след като служителите на реда в Пловдив конфискуваха безпрецедентна сума кеш. Открити бяха раници, натъпкани с десетки хиляди евро, които вече са били разпределени в пликове за раздаване срещу гласове. Преди две седмици подобна акция в Бургас също завърши със серия арести и открити тайни списъци с лични данни на избиратели.

Георги Кандев: "Няма да позволим празниците да се използват като прикритие за престъпления срещу демокрацията."

Главният секретар на МВР отправи и апел към гражданите да подават сигнали при всяко съмнение за финансова стимулация по време на изборния процес, завършвайки обръщението си директно към униформените.

Георги Кандев: "Колеги, не се прибирайте! Излизайте!"