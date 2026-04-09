Новини
България »
София »
Георги Кандев: Колеги, не се прибирайте! Излизайте!
  Тема: Избори

Георги Кандев: Колеги, не се прибирайте! Излизайте!

9 Април, 2026 20:42 4 771 41

  • георги кандев-
  • полиция-
  • мвр-
  • избори-
  • парламент-
  • купуване на гласове-
  • българия

В МВР разполагаме с информация, че лицата, занимаващи се с купуване на гласове, разчитат на предстоящите празнични дни

Георги Кандев: Колеги, не се прибирайте! Излизайте! - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Временно изпълняващият длъжността главен секретар на МВРГеорги Кандев призова полицаите в цялата страна да останат на терен по време на предстоящите празнични дни, за да противодействат на засилената търговия с гласове. Безпрецедентното обръщение към структурите на реда идва на фона на мащабна национална акция преди изборите, при която по-рано днес в Пловдив бяха открити раници с близо 90 000 евро, предназначени за черния изборен пазар.

В публикация в социалните мрежи главният секретар разкри, че криминалният контингент планира да се възползва максимално от почивните дни, разчитайки на занижен институционален контрол.

Георги Кандев: "В МВР разполагаме с информация, че лицата, занимаващи се с купуване на гласове, разчитат на предстоящите празнични дни. Те смятат, че докато хората празнуват, а институциите работят на по-ниски обороти, ще могат безпрепятствено да осъществяват престъпната си дейност."

Той подчерта, че тези очаквания на нарушителите са погрешни и вече са проведени разговори с всички директори на областни дирекции в страната. Изготвени са конкретни графици за работа, които гарантират, че оперативният капацитет на МВР няма да бъде намален по празниците, а присъствието на униформени на терен ще бъде осезаемо засилено.

Призивът за мобилизация съвпада с масираните проверки, разпоредени от служебния вътрешен министър Емил Дечев в седмиците преди изборите. Само до момента полицията е образувала десетки досъдебни производства, свързани с престъпления против политическите права на гражданите, а мащабът на иззетите средства расте.

Напрежението ескалира допълнително днес, след като служителите на реда в Пловдив конфискуваха безпрецедентна сума кеш. Открити бяха раници, натъпкани с десетки хиляди евро, които вече са били разпределени в пликове за раздаване срещу гласове. Преди две седмици подобна акция в Бургас също завърши със серия арести и открити тайни списъци с лични данни на избиратели.

Георги Кандев: "Няма да позволим празниците да се използват като прикритие за престъпления срещу демокрацията."

Главният секретар на МВР отправи и апел към гражданите да подават сигнали при всяко съмнение за финансова стимулация по време на изборния процес, завършвайки обръщението си директно към униформените.

Георги Кандев: "Колеги, не се прибирайте! Излизайте!"


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 47 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 всеки втори

    58 7 Отговор
    палицай е престъпник, колега

    20:45 09.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хващат мишоци

    50 2 Отговор
    Колегите работят, но тези които купуват, им пишат законите и кръгът се затваря.

    20:45 09.04.2026

  • 4 Давай напред

    17 23 Отговор
    Mачкай ОПартийниГ за купуване на гласове!
    България е с правителството!

    20:46 09.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Файърфлай

    30 5 Отговор
    А к во прайм с наркодиларите-едри,средни и по-дребни ?Мен те са ми по на сърце.

    20:48 09.04.2026

  • 7 Пич

    31 28 Отговор
    Леле...... Този натегач му се привижда, че ще го оставят завинаги "Главен" някакъв си!!!
    Да започва да си играе на "Дрон", защото ще излети толкова бързо след изборите!!!
    Нищо лично, така се прави!!!

    Коментиран от #16

    20:48 09.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ПОРЕДНИЯ

    27 23 Отговор
    МИСТЪР МИШКИН КОЙТО СЕ Е ПОМИСЛИЛ ЗА ТИГЪР. С ТАЗИ МИЛИЦИЯ СМЕ ЗА НИКЪДЕ.

    20:49 09.04.2026

  • 10 Проблемът е решим, но не от политиците

    13 6 Отговор
    Провалът в борбата с купеният вот е в две слани места, първо продаването на гласа също е престъпление, а това прави хиляди съучастници на един и второ, тайната на вота, великата глупост която уж гарантира честни избори. Така не е ясно, аз кого съм избрал да ме представлява, а депутатът пред кого точно отговаря. Докато тези две неща не се променят, всичко ще си е по старому, ако колегите да умрат облещени из махалите, дебнейки купувачи.

    20:53 09.04.2026

  • 11 Последния Софиянец

    19 8 Отговор
    Колегите цивилни купуват гласове за Тиквата и Шиши.

    Коментиран от #19, #37

    20:54 09.04.2026

  • 12 МВР е мафия, ако не вярвате елате в монт

    31 10 Отговор
    Монтана да видите купен вот? Герб и ДПС са в стихията си

    20:56 09.04.2026

  • 13 Да,бе

    13 10 Отговор
    Всяко купуване на гласове без участието на МВР е престъпление...Не случайно всеки кандидат за власт се натиска да го вземе преди избори.

    21:04 09.04.2026

  • 14 90 000 евро там и тук , тук и там.

    18 5 Отговор
    Крадени от народа пари , добити с рекет и политически измами се инвестират покупки на глас на цели села и квартали.

    21:21 09.04.2026

  • 15 Яко връзкар

    9 2 Отговор
    За 3000 еврака може и да се разходя до центъра.
    Ама пак ще рева, че са ми малко…

    21:22 09.04.2026

  • 16 Фалшификатор

    14 7 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Ти да не си от боята на Костя копанара?

    21:23 09.04.2026

  • 17 Анонимен

    13 9 Отговор
    Гюров инфлуенсъри това какво е или за вас може властта е ваша без избори назначени сте а ЕС тепърва ще се произнася за Гюровите Демокрация доноси демокрация наше мвр ала бала

    21:26 09.04.2026

  • 18 Да колеги, не

    10 15 Отговор
    се прибирайте за да могат истинските мъже да покрият хубавите ви жени докато работите...

    Коментиран от #36

    21:27 09.04.2026

  • 19 Анонимен

    14 9 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    А Гюров официално с инфлуенсърите нали наше мвр е давай

    21:28 09.04.2026

  • 20 Милчо Лаков

    13 4 Отговор
    Защо не чувам нищо за Красно село....Цел ден се въртя по по пазара,ама никой не предлага мангизи.Обидно е.

    21:32 09.04.2026

  • 21 Глупости

    17 10 Отговор
    Уж хванали купувачи на гласове, а няма нито едно досъдебно производство. Тоест ПР акция без доказателства.

    21:32 09.04.2026

  • 22 Браво

    14 5 Отговор
    Браво, беаво, браво старши! Браво, браво, браво!

    21:42 09.04.2026

  • 23 Респект

    14 10 Отговор
    към гл. комисар (и.д. гл. секретар на МВР) Георги Кандев

    21:47 09.04.2026

  • 24 Тома

    9 4 Отговор
    Да вземат да си чукнат по две червени яйца куките и купувачите за да е всичко точно за празника.

    21:50 09.04.2026

  • 25 На това

    11 2 Отговор
    сбъркано тролене му се казва тъпанарщина. Видяхме вашето МВР, министър киноман който седна на първия ред в парламента до една тлъста кълка. Колкото и да мразите служебните, да казвате на бялото черно е тъпоумие. Тъпи сте, толкова сте тъпи, че не разбирате абсолютно нищо

    21:56 09.04.2026

  • 26 Коста

    6 8 Отговор
    Аз искам да си продам гласа за 100 евра. Кой ще ме спре?

    21:58 09.04.2026

  • 27 Коста

    8 7 Отговор
    Тези глупави акции са на служебния кабинет защото ПП не искат да дават пари за гласуване. Да, ама така не става. И те знаят и дават и тях не ги пипат.

    22:00 09.04.2026

  • 28 Инженер

    5 4 Отговор
    Печен македонец. Измий срама си от катастрофата на ПСВ война . Моят дядо е раняван няколко пъти в клането в Македония . Попада във френски плен . Оцелява във френски лагер в Гърция и Франция . Баба ми вече го е погребала жив с 3 деца . Връща се от Ада . Воюва с фашистите през 23 г. в Ломските казарми . И отново остава жив. Хвала на храбрите българи . Трябва ни апостол , който не го е страх . .. Истински патриот . Независимо от географията на страната ни ... Пълно е с подлоги с пагони . Отврат , все едно Петко Капитан Войвода не е съществувал ...

    22:04 09.04.2026

  • 29 Чуло недочуло

    11 7 Отговор
    има досъдебни производства, има доказателства. Разтягате локуми в защита на престъпници. На служебното пиар не му трябва, тръгват си до месец. На вас шишизирани човечета да ви е яка гърбината за това което идва след служебните

    22:08 09.04.2026

  • 30 Малко спомени

    8 3 Отговор
    Ми то в България никой не работи. Работа има само преди избори. По време на ужким работа 8 часа ... около 7 часа отива за пафкане на цигари и един час с поглед към работата! Спомням си един полицай седейки на кръстовището в колата и пафкайки цигарки от време на време викаше към прекосяващите коли: "Искам да си Купя това Кръстовище за Бизнес и да правя Пачки! Някой от Вас, знае ли от Кой Бизнесмен Мога да го Купя и Колко Струва Кръстовището?". Един спря колата и казва: От Парламента. Парламата е Собственик и те знаят ЦЕНАТА!

    22:09 09.04.2026

  • 31 Лена

    8 9 Отговор
    Само едни наивници могат да си мислят, че МВР
    са извън мащабната схема за купуване на гласове! Излизайте, започна се!

    22:10 09.04.2026

  • 32 Путин е виновен

    9 3 Отговор
    При толкова много сигнали за купуване на гласове то трябва да отменим изборите последните петнайсе двайсе години щото то вече им станало втора природа. Само дето не се разбира за кои партии се отнася.

    22:22 09.04.2026

  • 33 Ти да видиш

    8 3 Отговор
    Кандев, аз пък имам информация, че олигархията доста се е бръкнала, за да помага на тези избори на онзи, който се кани да я бори. Бихте ли проверили и този "сигнал".

    22:44 09.04.2026

  • 34 ЗабелязЪл!

    3 2 Отговор
    Е как така поне една статия на Мара,не можа да я публикува, поне без една грешка ...?!
    ,,главен секретар на МВРГеорги Кандев призова..."
    Кое ли е това министрество...- ,,МВРГ"...се чудя ..?!?!

    22:48 09.04.2026

  • 35 Критикар

    8 7 Отговор
    Респект и поздравления за професионалната и ефективна работа на гл. Секретар Кандев. Така трябва да работи МВР - почтенно и професионално и абсолютно прозрачно. Още веднъж - респект.

    Коментиран от #38

    23:04 09.04.2026

  • 36 "Колеги прибирайте се"

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Да колеги, не":

    Това е препратка към оня случай с акцията по залавяне на контрабандни цигари в Пловдив.

    23:22 09.04.2026

  • 37 Краен квартал

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Бавиш се, виж колко кометата има преди твоя, виж колко още статии има, на които не си писал коментар

    23:33 09.04.2026

  • 38 Хихихи

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Критикар":

    Къш бе фуражка

    23:41 09.04.2026

  • 39 Сериозно ли

    4 5 Отговор
    Този беше изритан за некадърност чак в Македония. А сега се прави на голямата работа началник

    00:00 10.04.2026

  • 40 ко праим

    3 0 Отговор
    ако изборите спечелят тези които търгуват гласове доказано?

    00:06 10.04.2026

  • 41 Нещо за петилетния план не каза ли?

    1 1 Отговор
    Полицаите както всеки немен работник работим с работно време. Като ти свърши смяната се прибираш вкъщи и се възстановяваш за следващата смяна. Какво е това "не се прибирайте"? Да нямаме петилетен план за три години да изпълняваме?
    А тези 90 000 ще ги връщаме на човека и ще се извиняваме.

    01:01 10.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове