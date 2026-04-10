Асен Василев в Плевен: Можем да вдигнем доходите и да овладеем цените с голям антикризисен пакет
  Тема: Избори

10 Април, 2026 14:41 389 15

  • асен василев-
  • продължаваме промяната-
  • инфлация-
  • доходи-
  • икономика-
  • бюджет

Започва да става доста сериозен проблемът с цените, с доходите на хората, с икономиката

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев предлага нов голям антикризисен пакет, за да не се допусне обедняване на българските граждани. Той обясни, че такава мярка е наложителна заради задаващата се криза от войната в Иран и че трябва да се действа бързо.

„Започва да става доста сериозен проблемът с цените, с доходите на хората, с икономиката. И начинът това да бъде решено наистина е както през 2022 г. Тогава, помните, направихме един много голям антикризисен пакет, който комплексно адресира проблема. И сега трябва да направим така, че доходите трябва да се вдигат по-бързо от инфлацията. Знаете, преди 4 г. пенсиите на два пъти се вдигнаха – през юли и октомври, заплатите също се увеличиха“, каза Асен Василев вчера в Плевен, където заедно с водача на листата на ПП-ДБ Богдан Богданов се срещнаха със симпатизанти. Лидерът на ПП допълни, че трябва да се възстанови таванът на цената на електроенергията за бизнеса, който бе махнат през октомври – а това е една от причините да се качват цените в момента.

„Доходите се движеха, дори и с малко, изпреварващо инфлацията. През 2025 г. се върна обратно ГЕРБ и пак ни поставиха на постна пица. И в момента всички виждаме резултатите. Изключително важно е сега да се действа разумно в рамките на 3% дефицит, без да се вдигат данъците, защото си спомняте какво се опита да направи предишното правителство и с антикризисния пакет“, предупреди Асен Василев.

Той припомни, че по идея на ПП-ДБ данъчното облекчение за млади семейства беше увеличено на 600 лева, а сега ПП предлага да стане 600 евро. Асен Василев посочи и други реални мерки в полза на гражданите, които бяха въведени от кабинетите на Промяната – безплатните учебници от I до XII клас, помощите за деца от II, III и IV клас. „Сега предлагаме помощи и за учениците от V, VI и VII клас. Бизнесите да бъдат облекчени, 100% да се изплащат майчински, когато жените се върнат на работа. Това е добре и за бизнеса – жената може да се върне по-рано и да не се деквалифицира. Добре е и за самата майка, за да има повече средства.

Другото предложение в подкрепа на бизнеса и майките е държавата да поеме здравните осигуровки, докато жените са в майчинство. Така на бизнеса няма да се налага да покрива осигуровките, докато жената е в майчинство, и ще има повече стимул да наема млади жени. „Това нещо спокойно може да бъде поето, както се поемат здравните осигуровки за студенти, ученици и пенсионери от държавата в този момент“, обясни Асен Василев.

Лидерът на ПП изброи и други мерки в икономическата програма – за работещите родители – програмата за спорт и изкуство, която сега само следобед се ползва, да може да се прилага и през лятната ваканция. Тоест всеки ден в училищата да има групи по спорт, по изкуство, в които работещите родители да могат да си оставят децата.

И не на последно място, един проблем, който е огромен бич за българското общество, и това е хазартът. „Отново ще предложим забрана на рекламата на хазарт в населените места. Няма град, няма село без реклама за хазарт. Това е абсолютен бич. През миналата година 1 милиард евро са излезли от джоба на българските семейства и са отишли като печалба на хазартните компании. И с тези пари, вместо семействата да си купят обувки на децата или друго, всичко това е изтекло“, разказа Асен Василев.

Бившият финансов министър обобщи, че всичко това може да стане, като се спрат кражбите и корупцията и парите на хората да се върнат обратно при данъкоплатците и при фирмите.

Водачът на листата на ПП-ДБ в Плевен Богдан Богданов заяви, че Плевен е един от най-бързо обезлюдяваните региони в цялата ни страна. Има конкретни причини за това – дупките по пътищата, десетки хиляди души напуснаха нашия регион, защото нямат препитание. „Всички бяхме подложени на воден режим през миналата година и преди това. Причината за всичко това е ясна, а именно кражбите и безобразията, които доведоха нашия регион до това състояние. Време е наистина да си върнем държавата. Време е да имаме едно нормално управление, което да се погрижи за всички тези проблеми и да сме сигурни, че Плевен отново ще се превърне в индустриалното сърце на Северна България“, каза бившият министър на икономиката.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пълен Провал

    8 1 Отговор
    Цялата секта на Петрохан, веднага!
    В резерват!

    14:44 10.04.2026

  • 2 МЛАДЕЖ ОПОРУЧЕНИ

    5 1 Отговор
    СТЕ. ЗАПОЧНА СЕ ПРИ КИРО ТРЪПОТО. ТИ МЪНИЧКО СИ ПО ДОБЪР. НО НЕ СИ ИСТИНСКИ. ДНЕС ЕДНО УТРЕ ДРУГО. И СТИГА С ТОЗИ РАДЕВ. НЕ ТОЙ А ВИЕ СТЕ ПОРОЧНИТЕ. И ТОЙ АКО Е ТОЧЕН НИКОГА НЯМА ДА ВИ ПРОСТИ

    14:46 10.04.2026

  • 3 Оня с Фалконя

    3 6 Отговор
    Асен Василев вдигна пенсиите на хората, а Бойко им подмяташе по 50 лв от джипката.

    14:46 10.04.2026

  • 4 Гейчо Василев

    6 2 Отговор
    Ааа, Асенка, прав си, че проблемът с цените и доходите става голям, ама ти си съставна част от него и можеш да допринесеш за решаването му, само ако се изметеш на момента

    14:47 10.04.2026

  • 5 Факти

    6 0 Отговор
    То е ясно , че доходите МОГАТ да се вдигнат и да се прекъсне СПЕКУЛАТА ! Въпросът е : ЩЕ ГО НАПРАВИТЕ ЛИ ?

    14:47 10.04.2026

  • 6 Този само в мъжките големи пакети гледа

    4 1 Отговор
    Защото е сигурно че на него такъв му липсва

    14:48 10.04.2026

  • 7 Мда

    7 0 Отговор
    Ако някой ви излъже веднъж - срамът е за него, ако същият човек ви излъже втори път по един и същи начин - срамът е за вас... Мислете преди да гласувате!

    14:49 10.04.2026

  • 8 ГЕРБ

    3 2 Отговор
    Скапан измамник марш в затвора гад

    14:49 10.04.2026

  • 9 007 /агент/

    4 0 Отговор
    Точно пък ти не го вдигаш, девойко !

    14:50 10.04.2026

  • 10 Кухоглава шекелка

    2 2 Отговор
    Всичко е наред в България, няма инфлация, можем да изпращаме млн. евраци на бандерите и язовците.

    14:51 10.04.2026

  • 11 ЩЯЛ ДА ВДИГА МИШЛЕТО

    4 2 Отговор
    КОЛКОТ ВДИГА И ОНОВА МАЛКОТО МЕЖДУ НОГИТЕ. ЗАДНЕСЪРВЕШКО СМЕШЕН. САМО НЕГЪР ЩЕ ТЕ ЛЕКУВА ТЕБ.

    14:52 10.04.2026

  • 12 Розовото пони Денкоф 🌈🦄

    3 1 Отговор
    Напред и навътре с ППДБ-ЛГБТ.

    14:52 10.04.2026

  • 13 Аве Госпожа

    5 1 Отговор
    имаш ли нещо за вдигане или и то е ампутирано като мозъка ти.Хасковски бек.

    14:53 10.04.2026

  • 14 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор
    Тоя си мисли, че народната песен "Девойко мари хубава" е писана специално за него...

    14:55 10.04.2026

  • 15 Като увеличаваш доходите става инфлация

    2 0 Отговор
    Освен това увеличението на доходите ако не е свързано с повишаване на производителността на труда няма от къде другаде да дойде а от заеми. Явно за такъв пакет говориш. Но заемите трябва да се връщат което обрича следващите поколения на мизерия и бедност и дори на рабство . Нищо чудно пакистанците вече са тука.

    14:55 10.04.2026

