Асен Василев в Плевен: Можем да вдигнем доходите и да овладеем цените с голям антикризисен пакет

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев предлага нов голям антикризисен пакет, за да не се допусне обедняване на българските граждани. Той обясни, че такава мярка е наложителна заради задаващата се криза от войната в Иран и че трябва да се действа бързо.

„Започва да става доста сериозен проблемът с цените, с доходите на хората, с икономиката. И начинът това да бъде решено наистина е както през 2022 г. Тогава, помните, направихме един много голям антикризисен пакет, който комплексно адресира проблема. И сега трябва да направим така, че доходите трябва да се вдигат по-бързо от инфлацията. Знаете, преди 4 г. пенсиите на два пъти се вдигнаха – през юли и октомври, заплатите също се увеличиха“, каза Асен Василев вчера в Плевен, където заедно с водача на листата на ПП-ДБ Богдан Богданов се срещнаха със симпатизанти. Лидерът на ПП допълни, че трябва да се възстанови таванът на цената на електроенергията за бизнеса, който бе махнат през октомври – а това е една от причините да се качват цените в момента.

„Доходите се движеха, дори и с малко, изпреварващо инфлацията. През 2025 г. се върна обратно ГЕРБ и пак ни поставиха на постна пица. И в момента всички виждаме резултатите. Изключително важно е сега да се действа разумно в рамките на 3% дефицит, без да се вдигат данъците, защото си спомняте какво се опита да направи предишното правителство и с антикризисния пакет“, предупреди Асен Василев.

Той припомни, че по идея на ПП-ДБ данъчното облекчение за млади семейства беше увеличено на 600 лева, а сега ПП предлага да стане 600 евро. Асен Василев посочи и други реални мерки в полза на гражданите, които бяха въведени от кабинетите на Промяната – безплатните учебници от I до XII клас, помощите за деца от II, III и IV клас. „Сега предлагаме помощи и за учениците от V, VI и VII клас. Бизнесите да бъдат облекчени, 100% да се изплащат майчински, когато жените се върнат на работа. Това е добре и за бизнеса – жената може да се върне по-рано и да не се деквалифицира. Добре е и за самата майка, за да има повече средства.

Другото предложение в подкрепа на бизнеса и майките е държавата да поеме здравните осигуровки, докато жените са в майчинство. Така на бизнеса няма да се налага да покрива осигуровките, докато жената е в майчинство, и ще има повече стимул да наема млади жени. „Това нещо спокойно може да бъде поето, както се поемат здравните осигуровки за студенти, ученици и пенсионери от държавата в този момент“, обясни Асен Василев.

Лидерът на ПП изброи и други мерки в икономическата програма – за работещите родители – програмата за спорт и изкуство, която сега само следобед се ползва, да може да се прилага и през лятната ваканция. Тоест всеки ден в училищата да има групи по спорт, по изкуство, в които работещите родители да могат да си оставят децата.

И не на последно място, един проблем, който е огромен бич за българското общество, и това е хазартът. „Отново ще предложим забрана на рекламата на хазарт в населените места. Няма град, няма село без реклама за хазарт. Това е абсолютен бич. През миналата година 1 милиард евро са излезли от джоба на българските семейства и са отишли като печалба на хазартните компании. И с тези пари, вместо семействата да си купят обувки на децата или друго, всичко това е изтекло“, разказа Асен Василев.

Бившият финансов министър обобщи, че всичко това може да стане, като се спрат кражбите и корупцията и парите на хората да се върнат обратно при данъкоплатците и при фирмите.

Водачът на листата на ПП-ДБ в Плевен Богдан Богданов заяви, че Плевен е един от най-бързо обезлюдяваните региони в цялата ни страна. Има конкретни причини за това – дупките по пътищата, десетки хиляди души напуснаха нашия регион, защото нямат препитание. „Всички бяхме подложени на воден режим през миналата година и преди това. Причината за всичко това е ясна, а именно кражбите и безобразията, които доведоха нашия регион до това състояние. Време е наистина да си върнем държавата. Време е да имаме едно нормално управление, което да се погрижи за всички тези проблеми и да сме сигурни, че Плевен отново ще се превърне в индустриалното сърце на Северна България“, каза бившият министър на икономиката.