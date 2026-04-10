Подменят информационни табла по Ботевия път от Козлодуй до Околчица

Българският туристически съюз изработват тринадесет нови табели, които ще подменим в най-скоро време, каза за БТА комендантът на Националния туристически поход по пътя на Ботевата чета „Козлодуй – Околчица” Евгени Филипов. По думите му в обновяването ще участват и членове на туристическо дружество "Леденика", на която той е председател.

Ще се осъвременят указателните табели и знаци, ще се обновят и местата за почивка, добави Филипов. Историкът и уредник в отдел „История на България XV – XIX век“ на Регионален исторически музей – Враца Нели Стоянова допълни, че текстовете с исторически факти, ползвани за табелите, са прегледани от нея. Тя каза, че има две табели на козлодуйския бряг, пет във Врачанския Балкан, две на Матеев геран. Една от тези, които са на Матеев геран, разказва за Ботевата алея, кога са минавали първите походници, добави Стоянова.

В близките дни се очаква и обход на маршрута с представители от областна администрация и ръководството на похода, каза за БТА и областният управител Стефан Красимиров.

Записването за 78-ото издание на националния поход е до 8 май за групи, а до 15 май – за индивидуални походници. Пътят от Козлодуй до Околчица е 120 километра.