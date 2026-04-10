Експерти: Камерите на АПИ дебнат на лесното, а не на опасното

Контролът на средната скорост по българските пътища се оказва почти напълно неефективен, тъй като камерите се поставят заради техническо удобство, а не на базата на реалния риск. Това доказва новият експертен доклад на Института за пътна безопасност (ИПБ), който хвърля сериозна сянка върху начина, по който Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и МВР се борят с войната по пътищата.
Въпреки че институциите отчитат общо намаление от 12 загинали в зоните със засилен контрол, експертите са категорични, че резултат има само на едно място в цялата страна. В цели 31 от 32 анализирани отсечки въвеждането на строгите мерки не е довело до съществена промяна в черната статистика.
Според данните на ИПБ, единственото реално изключение е участъкът Сопот – Голец в област Ловеч, който се намира по една от най-кървавите артерии – път I-4. Там броят на жертвите е спаднал драстично от 10 на едва 1 след монтирането на камерите. Анализаторите обаче подчертават, че тази единствена положителна аномалия само доказва липсата на системен ефект в останалата част от държавата.
Като частично изключение се посочва и участъкът Вакарел – Ихтиман, където през 2024 година е отчетен спад от трима на един загинал. Подобни колебания обаче са наблюдавани системно и в други периоди без прилагане на контрол за средна скорост. Това поставя под сериозно съмнение пряката причинно-следствена връзка между камерите и оцеляването на хората в този район.
Експертите изтъкват още един критичен фактор – намалението на жертвите в някои територии често се дължи на чист късмет или на липсата на тежки инциденти с много пътници в един автомобил, а не на реално променено поведение на шофьорите вследствие на глобите.
Основният проблем, според анализаторите, е абсолютно грешният избор на локации. Участъците за контрол на средната скорост се избират не там, където стават най-много катастрофи, а там, където държавата има вече изградена и готова техническа инфраструктура. На практика се контролират "лесните“ зони, а същинските отсечки на смъртта остават без надзор.
"Контролът на средна скорост, прилаган единствено в участъци с налична техническа инфраструктура, не оказва съществено и системно влияние върху намаляването на пътнотранспортния травматизъм", заявяват от ИПБ.
От института са категорични, че самото санкциониране и натрупването на фишове не прави пътя автоматично по-безопасен. За да има реален спад на жертвите, е необходим целенасочен избор на наистина рискови участъци и прилагане на комплексни мерки за пътна безопасност, а не стратегия за глобяване "на парче".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Фори
Коментиран от #21
19:50 10.04.2026
4 Вервайте
Коментиран от #10
19:50 10.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
10 статистиката
До коментар #4 от "Вервайте":Няма как да повярваме, че камерите подобряват безопасността на пътя. Те донякъде вразумяват малката част безумци на пътя, и то ако не са достатъчно платежоспособни.
Коментиран от #11
20:03 10.04.2026
11 Вервайте
До коментар #10 от "статистиката":За да вършат работа тези камери трябва да бъдат поставяни точно на опасни участъци от пътя и така вече наистина ще бъдат в подкрепа на безопасността на движението, а не да се слагат на дълги прави с километри идеална видимост и с ограничения от примерно 60 км. по незнайно какви причини, защото там със сигурност не са поставени за безопасност, а за събиране на пари. Относно платежоспособните безумци на пътя тях нищо не ги плаши, нито камера, нито каквото и да било друго, защото имат пари и не им дреме. Те дали по 300-400 бона евраци за кола, че някаква камера ще ги стресне.
Коментиран от #16, #22
20:10 10.04.2026
13 сложете си една камера
За по-добра видимост
20:20 10.04.2026
16 Лукойл Севлиево
До коментар #11 от "Вервайте":хранилка на МВР с безимно ограничение при спускане от само 60км/ч. другото е до завода за квнвфи
21:07 10.04.2026
18 А хранилките?
Коментиран от #20, #24
21:27 10.04.2026
20 Силиций
До коментар #18 от "А хранилките?":Цял живот няма да ви стигне да обясните това на водач на МПС в едни други държави :)))
21:29 10.04.2026
21 така е обаче
До коментар #3 от "Фори":става въпрос за камерите на АПИ а не на пътна полиция ! не е лошо да четеш и разбираш какво четеш…
21:30 10.04.2026
22 айде и тоя
До коментар #11 от "Вервайте":става въпрос за камерите на АПИ за средна скорост а не за камерите на пътна полиция които служат само и единствено за вдигане бюджета на ОПГ МВР!!!
21:33 10.04.2026
23 Фройд
Остатъчна милиционерщина, като миризма на леш.
Постсъветска ненужна номенклатура , без пряко въздействие на ПТП .
Закривай ¡!!!!!
21:33 10.04.2026
24 кат годеч
До коментар #18 от "А хранилките?":го закриха заради оня лама да си развява незаконно байряка в региона и да се изявява като милицай в региона…
Коментиран от #26
21:35 10.04.2026
26 А хранилка има
До коментар #24 от "кат годеч":Дамаджан Рашков зкривА РПУ -то , но има участък към РПУ Костинброд. А катаджии от Годеч си има и хранилка констатирана преди 20-30 дена ... Има.
21:41 10.04.2026
