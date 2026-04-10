Експерти: Камерите на АПИ дебнат на лесното, а не на опасното

10 Април, 2026 19:42 1 517 29

Контролът на средна скорост, прилаган единствено в участъци с налична техническа инфраструктура, не оказва съществено и системно влияние върху намаляването на пътнотранспортния травматизъм

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Контролът на средната скорост по българските пътища се оказва почти напълно неефективен, тъй като камерите се поставят заради техническо удобство, а не на базата на реалния риск. Това доказва новият експертен доклад на Института за пътна безопасност (ИПБ), който хвърля сериозна сянка върху начина, по който Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и МВР се борят с войната по пътищата.

Въпреки че институциите отчитат общо намаление от 12 загинали в зоните със засилен контрол, експертите са категорични, че резултат има само на едно място в цялата страна. В цели 31 от 32 анализирани отсечки въвеждането на строгите мерки не е довело до съществена промяна в черната статистика.

Според данните на ИПБ, единственото реално изключение е участъкът Сопот – Голец в област Ловеч, който се намира по една от най-кървавите артерии – път I-4. Там броят на жертвите е спаднал драстично от 10 на едва 1 след монтирането на камерите. Анализаторите обаче подчертават, че тази единствена положителна аномалия само доказва липсата на системен ефект в останалата част от държавата.

Като частично изключение се посочва и участъкът Вакарел – Ихтиман, където през 2024 година е отчетен спад от трима на един загинал. Подобни колебания обаче са наблюдавани системно и в други периоди без прилагане на контрол за средна скорост. Това поставя под сериозно съмнение пряката причинно-следствена връзка между камерите и оцеляването на хората в този район.

Експертите изтъкват още един критичен фактор – намалението на жертвите в някои територии често се дължи на чист късмет или на липсата на тежки инциденти с много пътници в един автомобил, а не на реално променено поведение на шофьорите вследствие на глобите.

Основният проблем, според анализаторите, е абсолютно грешният избор на локации. Участъците за контрол на средната скорост се избират не там, където стават най-много катастрофи, а там, където държавата има вече изградена и готова техническа инфраструктура. На практика се контролират "лесните“ зони, а същинските отсечки на смъртта остават без надзор.

"Контролът на средна скорост, прилаган единствено в участъци с налична техническа инфраструктура, не оказва съществено и системно влияние върху намаляването на пътнотранспортния травматизъм", заявяват от ИПБ.

От института са категорични, че самото санкциониране и натрупването на фишове не прави пътя автоматично по-безопасен. За да има реален спад на жертвите, е необходим целенасочен избор на наистина рискови участъци и прилагане на комплексни мерки за пътна безопасност, а не стратегия за глобяване "на парче".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Полицай спира автомобил

    34 0 Отговор
    Вижда, че всички са с колани... "Ееейй.. за 10 Евро ще се удушите бе.."

    19:46 10.04.2026

  • 2 Пилотът Гошу

    30 2 Отговор
    Това го знае всеки... Но е добре да го каже някой официално...

    19:47 10.04.2026

  • 3 Фори

    48 2 Отговор
    Винаги камерите са на катаджийски места. И никога на опасните. Равен път с три ленти и идиотско ограничение 40 ! Там знаят че никой няма да го спази. Изпълняват нормата с глобите!

    Коментиран от #21

    19:50 10.04.2026

  • 4 Вервайте

    30 3 Отговор
    Вервайте, че тези камери са за вашата безопасност, а не за пълнене на бюджета или нечии други сметки.

    Коментиран от #10

    19:50 10.04.2026

  • 5 Милиционер

    9 1 Отговор
    Как беше хубаво на времето.... (С-на Петров). Козирувахме.... Рапорт даден, рапорт приет.....

    19:54 10.04.2026

  • 6 Хипотетично

    37 2 Отговор
    На опасното 90% от водачите не нарушават ограниченията и няма да се изпълни плана с приходи от глоби, а на безопасния път слагат ограничение 50км/ч и за два часа в месеца са хванати достатъчно за плана шарани.

    19:56 10.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кордон

    10 1 Отговор
    На опасното всеки внимава на лесното всеки натиска колкото може…

    20:02 10.04.2026

  • 9 главния милицинер съм

    4 10 Отговор
    стига сте ревали плащайте си глобите

    20:02 10.04.2026

  • 10 статистиката

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Вервайте":

    Няма как да повярваме, че камерите подобряват безопасността на пътя. Те донякъде вразумяват малката част безумци на пътя, и то ако не са достатъчно платежоспособни.

    Коментиран от #11

    20:03 10.04.2026

  • 11 Вервайте

    23 0 Отговор

    До коментар #10 от "статистиката":

    За да вършат работа тези камери трябва да бъдат поставяни точно на опасни участъци от пътя и така вече наистина ще бъдат в подкрепа на безопасността на движението, а не да се слагат на дълги прави с километри идеална видимост и с ограничения от примерно 60 км. по незнайно какви причини, защото там със сигурност не са поставени за безопасност, а за събиране на пари. Относно платежоспособните безумци на пътя тях нищо не ги плаши, нито камера, нито каквото и да било друго, защото имат пари и не им дреме. Те дали по 300-400 бона евраци за кола, че някаква камера ще ги стресне.

    Коментиран от #16, #22

    20:10 10.04.2026

  • 12 ООрана държава

    12 2 Отговор
    Това е от 100 години бе, чак сега ли разбрахте. Големи експерти ей голяма работа

    20:15 10.04.2026

  • 13 сложете си една камера

    2 1 Отговор
    Отзад
    За по-добра видимост

    20:20 10.04.2026

  • 14 Нещо,

    7 0 Отговор
    като катаджия в храстите.

    20:21 10.04.2026

  • 15 Гост

    20 1 Отговор
    Мързеливи, неграмотни и чеп за зеле не става от българските Милиционери, слагат камери там, където има голям поток, не слагат там, където има висока концентрация от ПТП- та, защото са мързеливи, неграмотни и безотговорни..., нямаме нужда от подобни плужеци, който ги назначава съвсем скоро ще трябва да отговаря...и пенсия няма да има за тия Гадове😊

    20:25 10.04.2026

  • 16 Лукойл Севлиево

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "Вервайте":

    хранилка на МВР с безимно ограничение при спускане от само 60км/ч. другото е до завода за квнвфи

    21:07 10.04.2026

  • 17 СЗО

    9 1 Отговор
    Някой учуден?

    21:08 10.04.2026

  • 18 А хранилките?

    12 0 Отговор
    А с подвижните радари КАТ си правят хранилки. Една такава има на Петрохан ,няколко километра след завоя Злият зъб в посока София. Храни КАТ- Годеч. Ту слагат,ту махат ограничение за 40км/ч на място където има прекъсната линия и нормално се преминава със 60-70км/ч.

    Коментиран от #20, #24

    21:27 10.04.2026

  • 19 Силиций

    3 0 Отговор
    А х , като откриете топлата вода какъв кеф! Остава да се обръснем за снимка някъде по пътищата на Родината?

    21:27 10.04.2026

  • 20 Силиций

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "А хранилките?":

    Цял живот няма да ви стигне да обясните това на водач на МПС в едни други държави :)))

    21:29 10.04.2026

  • 21 така е обаче

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Фори":

    става въпрос за камерите на АПИ а не на пътна полиция ! не е лошо да четеш и разбираш какво четеш…

    21:30 10.04.2026

  • 22 айде и тоя

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Вервайте":

    става въпрос за камерите на АПИ за средна скорост а не за камерите на пътна полиция които служат само и единствено за вдигане бюджета на ОПГ МВР!!!

    21:33 10.04.2026

  • 23 Фройд

    9 0 Отговор
    От 20 години пиша че КАТ трябва да се закрие !

    Остатъчна милиционерщина, като миризма на леш.

    Постсъветска ненужна номенклатура , без пряко въздействие на ПТП .

    Закривай ¡!!!!!

    21:33 10.04.2026

  • 24 кат годеч

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "А хранилките?":

    го закриха заради оня лама да си развява незаконно байряка в региона и да се изявява като милицай в региона…

    Коментиран от #26

    21:35 10.04.2026

  • 25 Кога ще стигнем Анадола

    8 0 Отговор
    Турците слагат камери при отбивките за малки градове за да намалят прелитащите на тези нерегулирани кръстовища, табели за камера седят достатъчно видно. Наще дори не измислиха как да обузночат участъците със средна скорост, месните си ги знаят.... В Турция, Гърция няма наши ваши на излизане от държавата си плащаш и лек път.... У нас чужденците карат безплатно ...

    21:41 10.04.2026

  • 26 А хранилка има

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "кат годеч":

    Дамаджан Рашков зкривА РПУ -то , но има участък към РПУ Костинброд. А катаджии от Годеч си има и хранилка констатирана преди 20-30 дена ... Има.

    21:41 10.04.2026

  • 27 Госあ

    6 0 Отговор
    хранилки за г@дните ченгесари. Така е от много, много години. Не стоят на опасните участъци с множество ПТПʼта, а на хранилките с абсолютно безумни ограничения. Иначе не могат да намерят кемпер по пътната мрежа и координати дадени от Мерцедес. И некъв хулиган от Перник ги праи смешни !

    21:50 10.04.2026

  • 28 Тити

    3 0 Отговор
    Това не са камери а касички за пари. На КАТ не им дреме кой е загинал на пътя за тях е важно да им капят пари.

    22:32 10.04.2026

  • 29 Авеее

    0 0 Отговор
    Тези камери са за режима на Борисов-Пеевски да следят и контролират враговете, кой с коя, кого, къде, кога изцяло за лична изгода?

    23:00 10.04.2026

