Андрей Янкулов: Няма как Сарафов да продължи да изпълнява функциите на главен прокурор

Андрей Янкулов: Няма как Сарафов да продължи да изпълнява функциите на главен прокурор

11 Април, 2026 11:10 1 162 38

Служебният министър на правосъдието коментира решението на Конституционния съд, случая с прокурор Емилия Русинова и избора на европейски прокурори

Андрей Янкулов: Няма как Сарафов да продължи да изпълнява функциите на главен прокурор - 1
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg


„За съжаление, наистина изглежда като една подходяща метафора това, което се случва, защото към момента не ми се струва, че самият Борислав Сарафов и Прокурорската колегия имат намерение да мръднат от пътя”, коментира служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в предаването „Събуди се” по NOVA. Той подчерта, че след решението на Конституционния съд за шестмесечния срок при временно изпълняващите длъжността главни прокурори, настоящата ситуация е „повече от наложителна” за промяна.

Янкулов поясни, че КС е постановил, че въведеният от законодателя шестмесечен срок за временно изпълнение на длъжността не е противоконституционен. „Господин Сарафов е на този пост вече близо три години. При това положение няма как той да продължи да изпълнява функциите на главен прокурор”, заяви министърът. Той допълни, че се очаква Върховният касационен съд да се произнесе със задължителна тълкувателна сила, че Сарафов не може да упражнява ключови правомощия, което би го направило нелегитимен за целия обем от функции.

Относно кадрите, на които се вижда прокурор да шофира в насрещното движение и да заплашва свидетел, Андрей Янкулов съобщи, че Министерството на правосъдието е изискало информация от МВР за потвърждаване на самоличността на лицето. „Ще го направя, ако видим липса на реакция от другите институции тук. Това е по принцип моята теза за начина на действие, който трябва да бъде упражняван от министъра на правосъдието при липса на адекватна реакция от съдебната власт”, заяви той.

Проблемите във Висшия съдебен съвет

Министърът посочи, че в Конституцията липсва „разблокиращ механизъм”, когато не може да бъде събрано необходимото мнозинство за избор на нови членове на ВСС. Той предложи като вариант при изтичане на мандата временно да бъдат назначавани членове от друг държавен орган, например президента, за да се спази принципът на мандатността. „Политическата система желае да контролира тези процеси, тя желае да решава какво ще се случва по върховете на съдебната власт, което е пагубно”, допълни Янкулов.

Изборът на европейски прокурори

Андрей Янкулов коментира и процедурата за избор на български представители в Европейската прокуратура. Той обяви, че министерството се опитва да стартира „изцяло прозрачна процедура” при ясни правила и политически неутрална комисия по подбора. Министърът отбеляза, че предходната процедура не е отговаряла на изискванията за независимост, което е наложило оттеглянето на нашите кандидатури от настоящото правителство.

Връзките на Емилия Русинова с „Осемте джуджета”

Министърът коментира случая с Емилия Русинова и установените от МВР нейни близки контакти с Петьо Петров и Кристиян Христов от криминалната мрежа „Осемте джуджета”, включително под формата на „пътуване в един и същ автомобил през границата на страната”. Според него липсата на своевременна реакция от страна на прокуратурата и ВСС по този случай показва степента на „инфилтриране на тази криминална мрежа до високите нива” на институцията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хахх

    20 15 Отговор
    Тоз ляга и става със Сарафов , спри са ве младеж

    Коментиран от #8, #9

    11:14 11.04.2026

  • 2 Правосъдния и финансовия от една страна

    18 4 Отговор
    Земеделския и вътрешния от друга изобщо не ги различавам кой кой е. Като братя са.

    Коментиран от #7

    11:14 11.04.2026

  • 3 чичо шарко парко

    22 11 Отговор
    Андрей Янкулов: Няма как Сарафов да продължи да изпълнява функциите на главен прокурор!
    ха ха ха! вие невнятни и алчни за власт, не разбрахте ли, че няма овладеете прокуратура и съд! надка сервитьорката не успя, савов също, и на теб няма да ти се случи!

    11:14 11.04.2026

  • 4 Гост

    8 1 Отговор
    Антония е на смяна.

    11:15 11.04.2026

  • 5 Азз

    13 5 Отговор
    Пращайте баретите!

    11:16 11.04.2026

  • 6 Хмм

    18 10 Отговор
    този го назначиха да свали сарафов, дечев да унищожи доказателствата по петроханската драма, а самият гюров със синьожълтото знаме направи България колония на украйна

    Коментиран от #12

    11:16 11.04.2026

  • 7 Ами

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Правосъдния и финансовия от една страна":

    христанов и дечев също много си приличат

    Коментиран от #16

    11:18 11.04.2026

  • 8 Даката

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "хахх":

    Не е само той :)

    11:20 11.04.2026

  • 9 Кукла на конци

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "хахх":

    Как да да спре. Кукловода така е наредил. Те се оляха. Целта е да отвратят народа да не ходи по протести и да не участва на избори , защото така им разваля рахата.

    11:21 11.04.2026

  • 10 Синя София

    11 9 Отговор
    Аз си мисля,че прокурорската колегия на ВСС е част от осемте джуджета,вземали са пари от еврото,а може би и сега вземат ,щом така яростно защитават Боби сарафа

    Коментиран от #20

    11:23 11.04.2026

  • 11 Едно и също

    6 5 Отговор
    Един разиграва цяла България
    От колко вуза произвеждат юристи
    На какви умения ги научиха
    Като не знаят как поне да се съберат както са хиляди и да го изгонят като не знаят

    Коментиран от #28

    11:24 11.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 оня с коня

    13 8 Отговор
    Заглавието отразява една Министерска ЛЪЖА,защото Реалността опровергава твърдението Янкулово.А верното Заглавие би следвало да бъде :"НЯМА КАК Янкулов да продължи да "Шета" из медиите и да плюе по Сарафов след Изборите,когато Пак ще си бъде "Незнаен Юнак".

    11:24 11.04.2026

  • 14 А ние хората българите

    10 6 Отговор
    Какво направихме да спрем гяypume да продават страната ни на бандерите ? Нищо.

    11:25 11.04.2026

  • 15 стани

    9 3 Отговор
    да седна, а ?

    11:25 11.04.2026

  • 16 Само заглавия ли четеш

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    Ми то е казано и за тях в текста.

    11:27 11.04.2026

  • 17 Тити на Кака

    9 5 Отговор
    ....Господин Сарафов е на този пост вече близо три години. При това положение няма как той да продължи да изпълнява функциите на главен прокурор...

    Поредният пропаганден шум от страна на Янкулов, който отлично знае, че няма как прокуратурата да остане без ГП в ситуация, в която ВСС е нелегитимен да извърши замяната му.
    Сарафов осмисли живота на Янкулов така, както Шиши - живота на Мирчев и Кокоран...
    ППетроханъри, какво да ги правиш, розови джуджета 😂😂😂

    11:31 11.04.2026

  • 18 Българин

    9 3 Отговор
    Сарафов е достоен прокурор, а тия са сороски шушумиги!
    За това хората подкрепят прокуратирата и презират тия геиове!

    Коментиран от #23

    11:34 11.04.2026

  • 19 греда

    13 3 Отговор
    Няма да стане твоята.Този сънува обещания Му кабинет на Главен рокурор.Затова е първа шпага.Още десетина дни и е на трудовата борса и никой няма да го помни.

    Коментиран от #22

    11:37 11.04.2026

  • 20 Тити на Кака

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "Синя София":

    Мислиш с левия си лакът, мислителю.
    Поради което не си осъзнал, че няма как ВСС с изтекъл мандат да замени и.ф. ГП.
    И тази ситуация бе създадена от един сходен с теб мислител - гениалния мравояд Бойкикев.
    Човек, без нито една минута в съдебната зала, но с достатъчно самочувствие на съдебен реформатор.
    Е, сега търпим последиците от глупостите които натвори.
    /Апропо, сътвори глупостта "160" в качеството си на Министър на правосъдието в правителството на....Буци. Ликувай, тъППопитеко, ликувай и скачай, сакън да не напълнееш откъм умец!/

    Коментиран от #35

    11:38 11.04.2026

  • 21 6666

    9 2 Отговор
    На тоя цайсат темеруд само Сарафов му е в главата.

    11:42 11.04.2026

  • 22 Той

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "греда":

    Лошото е, че ако не се състави правителство тия продължават.

    Коментиран от #26

    11:42 11.04.2026

  • 23 Тити на Кака

    5 4 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Айдаааааа, и тоя мислител се изока...
    Записвай: Сарафов е с интелигентност на нерендосана талпа. В нормална държава и за портиер в прокуратурата не биха го назначили.
    И да, трябва да се махне! Но по законния ред, а не след мяукания на Янкулевци, Макулевци и Калушевци от ППетрохан! Това задължително трябва да стане след промяна на малоумните законови текстове на Бойкикев, които създадоха възможностите за изпадане в тази абсурдна ситуация!

    11:43 11.04.2026

  • 24 И така....

    7 3 Отговор
    БЪЛГАРИЯ е конституционна република т.е. има ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА И СЪДЕБНА власт ! При ,което съдебната власт е НЕЗАВИСИМАТА!
    Кое дава право на "служебен " министър да се разпорежда и кадрува в СЪДЕБНАТА власт ,защото той е ВРЕМЕННО назначен ?!
    СПАЗВАЙТЕ КОНСТИТУЦИЯТА!!!

    11:46 11.04.2026

  • 25 Хмм

    6 3 Отговор
    много му се иска на янкулов да стане главен прокурор

    11:51 11.04.2026

  • 26 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Той":

    не, ще има ново служебно правителство, гюров отпада от листата, защото като премиер е загубилмястото си като подуправител, новото служебно ще е вече с човек на борисов или пеевски

    11:54 11.04.2026

  • 27 Мнение

    7 3 Отговор
    Докато не се смени всс и прокуратурата и съдебната система не заработи, държавата ще крета на опашката в Европа по всички показатели.

    12:00 11.04.2026

  • 28 Леля

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Едно и също":

    Днес всеки има възможност да си купи каквато и да е диплома.Така,че притежанието и не е гаранция за знания.Друг стои въпроса кой ще го държи на работа.Да,държат ги.Назначават ги по партийна линия.Затова икономиката ни се срина и никога няма да се възстанови.От това държава няма да се получи.Който знае езици-да бяга.Тук няма никаква перспектива.

    12:01 11.04.2026

  • 29 Боко (неуловимия) тайния крадец

    6 2 Отговор
    ИМА ,ИМА, Янкулов.......докато аз и шиши не кажем Сарафа ще Е главен престъпник на Републиката извинете , главен прокурор !!!!!

    Коментиран от #30

    12:04 11.04.2026

  • 30 ВСС

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Боко (неуловимия) тайния крадец":

    Ние също сме против смяната на несменяемия плавен.....прррр.....как го наричаха , че забравихме вече тъй се объркахме че ще подадем оставки всички !!!!! МАЙТАП БЕ НИКОГА НЯМА ДА ПОДАДЕМ ОСТАВКИ И ОНЯ ГЛАВНИЯ ПРРРР..... СЪЩО

    12:07 11.04.2026

  • 31 Пешо

    4 2 Отговор
    Глупаците нямат нито почивен ден,нито Велик ден......

    12:13 11.04.2026

  • 32 Зъл пес

    3 2 Отговор
    Андрю,не се напъвай.Не дирижираш оркестъра.Други го правят.

    12:13 11.04.2026

  • 33 Киро парапета

    3 5 Отговор
    Ще ме молете да арестувам Тиквата отново и тоя път ще е със раирания костюм барабар със ортака си със които държат сарафов на власт !!!!

    12:14 11.04.2026

  • 34 Майора

    5 3 Отговор
    Ало Янкулов , вие от НПО на Сорос , част от които саАКФ с теб , кръгът “Капитал” на Прокопиев , “Правосъдие за всеки” и ред други , действате на принципа едно си баба знае , едно си баба бае!Нямате ли кумова срама след като сте овладели почти цялата съдебна система , да искате и свой главен прокурор! С колкото до Теди Еврото стига оправдания , тя е получавала пари от Пепелник , неслучайно Кьовеши я отстрани!С какво е право Дечев с нея в Гърция , с може би и с Пепи Еврото?

    12:15 11.04.2026

  • 35 Чиба, cлyга на мафията !

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Тити на Кака":

    Изказа се торния червей !
    Ако беше нещо нямаше да работиш "престижната професия" тPoЛ на мафията.
    Б.си бokлyka!

    12:21 11.04.2026

  • 36 Котато

    3 3 Отговор
    брюкселската снаха изхвърли Гешев за броени часове не дуднехте. Сега всички сте на врещите срещу служебните в защита на деветото джудже. Разбираемо е дебелетата да то пазят ама вие от какъв зор, за чих ви е

    12:23 11.04.2026

  • 37 Фен

    4 3 Отговор
    Сектата е в шок! Имат тяхно МВР и съд, но нямат техен главен прокурор. А те искат всичко. Така са ги научили дъртите комунисти - мама, татко, баба, дядо...

    12:26 11.04.2026

  • 38 Петроханец

    1 0 Отговор
    Да каже нещо за Петрохан за училището. За подготовка на лами дължи отговори

    13:16 11.04.2026

