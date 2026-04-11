Андрей Янкулов: Няма как Сарафов да продължи да изпълнява функциите на главен прокурор!

„За съжаление, наистина изглежда като една подходяща метафора това, което се случва, защото към момента не ми се струва, че самият Борислав Сарафов и Прокурорската колегия имат намерение да мръднат от пътя”, коментира служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в предаването „Събуди се” по NOVA. Той подчерта, че след решението на Конституционния съд за шестмесечния срок при временно изпълняващите длъжността главни прокурори, настоящата ситуация е „повече от наложителна” за промяна.
Янкулов поясни, че КС е постановил, че въведеният от законодателя шестмесечен срок за временно изпълнение на длъжността не е противоконституционен. „Господин Сарафов е на този пост вече близо три години. При това положение няма как той да продължи да изпълнява функциите на главен прокурор”, заяви министърът. Той допълни, че се очаква Върховният касационен съд да се произнесе със задължителна тълкувателна сила, че Сарафов не може да упражнява ключови правомощия, което би го направило нелегитимен за целия обем от функции.
Относно кадрите, на които се вижда прокурор да шофира в насрещното движение и да заплашва свидетел, Андрей Янкулов съобщи, че Министерството на правосъдието е изискало информация от МВР за потвърждаване на самоличността на лицето. „Ще го направя, ако видим липса на реакция от другите институции тук. Това е по принцип моята теза за начина на действие, който трябва да бъде упражняван от министъра на правосъдието при липса на адекватна реакция от съдебната власт”, заяви той.
Проблемите във Висшия съдебен съвет
Министърът посочи, че в Конституцията липсва „разблокиращ механизъм”, когато не може да бъде събрано необходимото мнозинство за избор на нови членове на ВСС. Той предложи като вариант при изтичане на мандата временно да бъдат назначавани членове от друг държавен орган, например президента, за да се спази принципът на мандатността. „Политическата система желае да контролира тези процеси, тя желае да решава какво ще се случва по върховете на съдебната власт, което е пагубно”, допълни Янкулов.
Изборът на европейски прокурори
Андрей Янкулов коментира и процедурата за избор на български представители в Европейската прокуратура. Той обяви, че министерството се опитва да стартира „изцяло прозрачна процедура” при ясни правила и политически неутрална комисия по подбора. Министърът отбеляза, че предходната процедура не е отговаряла на изискванията за независимост, което е наложило оттеглянето на нашите кандидатури от настоящото правителство.
Връзките на Емилия Русинова с „Осемте джуджета”
Министърът коментира случая с Емилия Русинова и установените от МВР нейни близки контакти с Петьо Петров и Кристиян Христов от криминалната мрежа „Осемте джуджета”, включително под формата на „пътуване в един и същ автомобил през границата на страната”. Според него липсата на своевременна реакция от страна на прокуратурата и ВСС по този случай показва степента на „инфилтриране на тази криминална мрежа до високите нива” на институцията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хахх
Коментиран от #8, #9
11:14 11.04.2026
2 Правосъдния и финансовия от една страна
Коментиран от #7
11:14 11.04.2026
3 чичо шарко парко
ха ха ха! вие невнятни и алчни за власт, не разбрахте ли, че няма овладеете прокуратура и съд! надка сервитьорката не успя, савов също, и на теб няма да ти се случи!
11:14 11.04.2026
4 Гост
11:15 11.04.2026
5 Азз
11:16 11.04.2026
6 Хмм
Коментиран от #12
11:16 11.04.2026
7 Ами
До коментар #2 от "Правосъдния и финансовия от една страна":христанов и дечев също много си приличат
Коментиран от #16
11:18 11.04.2026
8 Даката
До коментар #1 от "хахх":Не е само той :)
11:20 11.04.2026
9 Кукла на конци
До коментар #1 от "хахх":Как да да спре. Кукловода така е наредил. Те се оляха. Целта е да отвратят народа да не ходи по протести и да не участва на избори , защото така им разваля рахата.
11:21 11.04.2026
10 Синя София
Коментиран от #20
11:23 11.04.2026
11 Едно и също
От колко вуза произвеждат юристи
На какви умения ги научиха
Като не знаят как поне да се съберат както са хиляди и да го изгонят като не знаят
Коментиран от #28
11:24 11.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 оня с коня
11:24 11.04.2026
14 А ние хората българите
11:25 11.04.2026
15 стани
11:25 11.04.2026
16 Само заглавия ли четеш
До коментар #7 от "Ами":Ми то е казано и за тях в текста.
11:27 11.04.2026
17 Тити на Кака
Поредният пропаганден шум от страна на Янкулов, който отлично знае, че няма как прокуратурата да остане без ГП в ситуация, в която ВСС е нелегитимен да извърши замяната му.
Сарафов осмисли живота на Янкулов така, както Шиши - живота на Мирчев и Кокоран...
ППетроханъри, какво да ги правиш, розови джуджета 😂😂😂
11:31 11.04.2026
18 Българин
За това хората подкрепят прокуратирата и презират тия геиове!
Коментиран от #23
11:34 11.04.2026
19 греда
Коментиран от #22
11:37 11.04.2026
20 Тити на Кака
До коментар #10 от "Синя София":Мислиш с левия си лакът, мислителю.
Поради което не си осъзнал, че няма как ВСС с изтекъл мандат да замени и.ф. ГП.
И тази ситуация бе създадена от един сходен с теб мислител - гениалния мравояд Бойкикев.
Човек, без нито една минута в съдебната зала, но с достатъчно самочувствие на съдебен реформатор.
Е, сега търпим последиците от глупостите които натвори.
/Апропо, сътвори глупостта "160" в качеството си на Министър на правосъдието в правителството на....Буци. Ликувай, тъППопитеко, ликувай и скачай, сакън да не напълнееш откъм умец!/
Коментиран от #35
11:38 11.04.2026
21 6666
11:42 11.04.2026
22 Той
До коментар #19 от "греда":Лошото е, че ако не се състави правителство тия продължават.
Коментиран от #26
11:42 11.04.2026
23 Тити на Кака
До коментар #18 от "Българин":Айдаааааа, и тоя мислител се изока...
Записвай: Сарафов е с интелигентност на нерендосана талпа. В нормална държава и за портиер в прокуратурата не биха го назначили.
И да, трябва да се махне! Но по законния ред, а не след мяукания на Янкулевци, Макулевци и Калушевци от ППетрохан! Това задължително трябва да стане след промяна на малоумните законови текстове на Бойкикев, които създадоха възможностите за изпадане в тази абсурдна ситуация!
11:43 11.04.2026
24 И така....
Кое дава право на "служебен " министър да се разпорежда и кадрува в СЪДЕБНАТА власт ,защото той е ВРЕМЕННО назначен ?!
СПАЗВАЙТЕ КОНСТИТУЦИЯТА!!!
11:46 11.04.2026
25 Хмм
11:51 11.04.2026
26 Ами
До коментар #22 от "Той":не, ще има ново служебно правителство, гюров отпада от листата, защото като премиер е загубилмястото си като подуправител, новото служебно ще е вече с човек на борисов или пеевски
11:54 11.04.2026
27 Мнение
12:00 11.04.2026
28 Леля
До коментар #11 от "Едно и също":Днес всеки има възможност да си купи каквато и да е диплома.Така,че притежанието и не е гаранция за знания.Друг стои въпроса кой ще го държи на работа.Да,държат ги.Назначават ги по партийна линия.Затова икономиката ни се срина и никога няма да се възстанови.От това държава няма да се получи.Който знае езици-да бяга.Тук няма никаква перспектива.
12:01 11.04.2026
29 Боко (неуловимия) тайния крадец
Коментиран от #30
12:04 11.04.2026
30 ВСС
До коментар #29 от "Боко (неуловимия) тайния крадец":Ние също сме против смяната на несменяемия плавен.....прррр.....как го наричаха , че забравихме вече тъй се объркахме че ще подадем оставки всички !!!!! МАЙТАП БЕ НИКОГА НЯМА ДА ПОДАДЕМ ОСТАВКИ И ОНЯ ГЛАВНИЯ ПРРРР..... СЪЩО
12:07 11.04.2026
31 Пешо
12:13 11.04.2026
32 Зъл пес
12:13 11.04.2026
33 Киро парапета
12:14 11.04.2026
34 Майора
12:15 11.04.2026
35 Чиба, cлyга на мафията !
До коментар #20 от "Тити на Кака":Изказа се торния червей !
Ако беше нещо нямаше да работиш "престижната професия" тPoЛ на мафията.
Б.си бokлyka!
12:21 11.04.2026
36 Котато
12:23 11.04.2026
37 Фен
12:26 11.04.2026
38 Петроханец
13:16 11.04.2026