Донка Михайлова: Приоритетите на БСП са приоритетите на хората – мир, справедливост и защита на доходите

„Приоритетите на БСП са приоритетите на хората – темите за войната и мира, ръста на цените и качеството на живот.“. Това заяви заместник-председателят на БСП Донка Михайлова в предаването „Седмицата на Дарик“. По думите ѝ българските граждани ясно са формулирали своите основни тревоги – желанието да живеят в мир и несигурността, породена от нарастващите цени. „С всеки изминал ден тези теми стават все по-актуални и са в центъра на нашата предизборна програма.“, посочи тя.
Михайлова подчерта, че обществото е уморено от политическото противопоставяне и липсата на реални решения: „Хората се умориха реалните им проблеми се заменят с конфликти и омраза.“. Тя добави, че в политиката все по-често навлизат хора без необходимия опит и експертиза, затова в листите на БСП-ОЛ са включени кандидати с доказана професионална подготовка, които могат да носят отговорност за решенията си.
По думите ѝ БСП е единствената политическа сила, която е чула гласа на гражданите от протестите и е успяла да се промени: „Ние трансформирахме тази енергия, решихме лидерския си въпрос по демократичен начин и се върнахме към ясни леви политики.“. Според нея това е дало нова енергия както на партията, така и на левите избиратели.
Като основни приоритети Михайлова очерта мира, борбата с корупцията и социалната защита. „Нашите опоненти са войнолюбците и носителите на зависимости – ние ще водим честна политика и ще отстояваме интереса на хората на труда.“, заяви тя.
Сред конкретните мерки тя посочи необходимостта от прогресивна данъчна система: „Богатите трябва да плащат повече от бедните, а хората с най-ниски доходи не трябва да бъдат облагани.“. Според нея това ще донесе както повече справедливост, така и допълнителни приходи в бюджета.
Донка Михайлова акцентира върху необходимостта от спешни действия срещу високите цени. „Докато правителството само говори, малкият бизнес започва да съкращава работници.“, предупреди Михайлова и даде примери за затруднения в земеделието, туризма и обществения транспорт. Тя настоя за пакет от фискални мерки, включително намаляване на ДДС и акцизи, по примера на други държави в ЕС.
По думите ѝ в дългосрочен план БСП предлага реформи в здравеопазването и жилищната политика. „Болниците не могат да бъдат търговски дружества.“, заяви тя и допълни, че държавата трябва да създаде фонд за подпомагане на младите семейства при закупуване на жилище, както и мащабна програма за саниране до 2050 г.
Михайлова подчерта и необходимостта от дълбока съдебна реформа: „Трябва да бъдат преодолени беззаконията по отношение на Висшия съдебен съвет и главния прокурор, да се премахнат предпоставките за корупция в законите и да има строги санкции за корупционери.“. Според нея възстановяването на чувството за справедливост е ключово за доверието в държавата.
Тя заяви, че БСП няма да прави компромиси с партии, свързвани с олигархичния модел, и ще търси партньорства на база ясна управленска програма.
В заключение Михайлова изрази увереност, че левицата ще бъде част от следващия парламент: „Вярвам в здравия разум на българите – страната ни има нужда от силно ляво представителство.“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 Приоритетите на БСП са
с другите оядени
8 искат
До коментар #6 от "Приоритетите на БСП са":пак да крадат
13:28 11.04.2026
9 Сталин
До коментар #3 от "Цола Драгойчева":Тук в Русията партийните другарки най хубавите ,не като женските цървули от цървулланд
13:30 11.04.2026
11 Нехис
Мястото ви е на гробището.
13:35 11.04.2026
12 Нима може да се очаква нещо от комуниста
До коментар #1 от "Сталин":те червените ни кхмери все едно и също , като лекция си го говорят (и може и да си вярват- не знам), а като видими глупостите при социализъма и после Разглабва;цията при посткомницма и ни се повръща!
Как пък няма нещо качествено, чисто и свестно да са замислили и свършили червените ни шебеци????????
Последното отврашение големия Мраз с боновата Му приватиция и активми за12 милиона долара , Ги придобива с 3 милиона долара; Абе как се правят 1-2-3- милиона при журналистическата Заплата на Васил Василев!
И Другаря Ботгаш Срадев ги намира от някъде си такива честни новички не опеттнени!
А може би пък Мафията си намира веднага поредния нов проект, та да се намести до кацата с меда!
13:40 11.04.2026
19 Европеец
До коментар #1 от "Сталин":БСП и СДС преди 35 години започнаха да разрушават България....... Съжалявам тия, които продължават да вярват на БСП,....
14:04 11.04.2026
20 Факт
Никога не сте били в услуга на народа.
Нямате място в парламента.
14:05 11.04.2026
21 АГАТ а Кристи
Коментиран от #27, #28
14:09 11.04.2026
25 Пит
Никой нищо добро не е видял от комунистите.
14:18 11.04.2026
27 🦜🦜🦜🦜🦜
До коментар #21 от "АГАТ а Кристи":Какъв Путин бе холан? Няма по евроатлантически наведена партия от БСП!!! НАТО, ЕУ. Ефрозона-всичките тези постижения са с участието на Комунделите!
14:28 11.04.2026
28 АГАТ а Кристи
До коментар #21 от "АГАТ а Кристи":Някой от "другарите", дето сте ми сложили минус може ли да се аргументира защо ? Аз не правя коментар, аз задавам въпрос.
Ако бях направил коментар, сигурно щяхте да ме разпънете на кръста като онзи, дето до скоро го хулехте, а сега сте му първи привърженици.
"Комунист, това звучи гордо" !
Коментиран от #30
14:31 11.04.2026
29 Мави
Как ще реализират приоритетите си, като може и да не влезете в Парламента, а дори и да влезете с 10,15 депутати какво ще направите. Вашият любим Радев не се интересува от приоритетите на хората, а на неговите спонсори!
14:41 11.04.2026
30 Онзи
До коментар #28 от "АГАТ а Кристи":Естествено, че ще ти слагат минуси. Това е все едно на дявола да поднасяш тамян
14:43 11.04.2026
