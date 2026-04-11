Донка Михайлова: Приоритетите на БСП са приоритетите на хората – мир, справедливост и защита на доходите

11 Април, 2026 13:18 734 38

  • бсп-ол-
  • донка михайлова-
  • доходи-
  • качество на живот

По думите ѝ БСП е единствената политическа сила, която е чула гласа на гражданите от протестите и е успяла да се промени

Снимка: БСП-ОЛ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Приоритетите на БСП са приоритетите на хората – темите за войната и мира, ръста на цените и качеството на живот.“. Това заяви заместник-председателят на БСП Донка Михайлова в предаването „Седмицата на Дарик“. По думите ѝ българските граждани ясно са формулирали своите основни тревоги – желанието да живеят в мир и несигурността, породена от нарастващите цени. „С всеки изминал ден тези теми стават все по-актуални и са в центъра на нашата предизборна програма.“, посочи тя.

Михайлова подчерта, че обществото е уморено от политическото противопоставяне и липсата на реални решения: „Хората се умориха реалните им проблеми се заменят с конфликти и омраза.“. Тя добави, че в политиката все по-често навлизат хора без необходимия опит и експертиза, затова в листите на БСП-ОЛ са включени кандидати с доказана професионална подготовка, които могат да носят отговорност за решенията си.

По думите ѝ БСП е единствената политическа сила, която е чула гласа на гражданите от протестите и е успяла да се промени: „Ние трансформирахме тази енергия, решихме лидерския си въпрос по демократичен начин и се върнахме към ясни леви политики.“. Според нея това е дало нова енергия както на партията, така и на левите избиратели.

Като основни приоритети Михайлова очерта мира, борбата с корупцията и социалната защита. „Нашите опоненти са войнолюбците и носителите на зависимости – ние ще водим честна политика и ще отстояваме интереса на хората на труда.“, заяви тя.

Сред конкретните мерки тя посочи необходимостта от прогресивна данъчна система: „Богатите трябва да плащат повече от бедните, а хората с най-ниски доходи не трябва да бъдат облагани.“. Според нея това ще донесе както повече справедливост, така и допълнителни приходи в бюджета.

Донка Михайлова акцентира върху необходимостта от спешни действия срещу високите цени. „Докато правителството само говори, малкият бизнес започва да съкращава работници.“, предупреди Михайлова и даде примери за затруднения в земеделието, туризма и обществения транспорт. Тя настоя за пакет от фискални мерки, включително намаляване на ДДС и акцизи, по примера на други държави в ЕС.

По думите ѝ в дългосрочен план БСП предлага реформи в здравеопазването и жилищната политика. „Болниците не могат да бъдат търговски дружества.“, заяви тя и допълни, че държавата трябва да създаде фонд за подпомагане на младите семейства при закупуване на жилище, както и мащабна програма за саниране до 2050 г.

Михайлова подчерта и необходимостта от дълбока съдебна реформа: „Трябва да бъдат преодолени беззаконията по отношение на Висшия съдебен съвет и главния прокурор, да се премахнат предпоставките за корупция в законите и да има строги санкции за корупционери.“. Според нея възстановяването на чувството за справедливост е ключово за доверието в държавата.

Тя заяви, че БСП няма да прави компромиси с партии, свързвани с олигархичния модел, и ще търси партньорства на база ясна управленска програма.

В заключение Михайлова изрази увереност, че левицата ще бъде част от следващия парламент: „Вярвам в здравия разум на българите – страната ни има нужда от силно ляво представителство.“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 За нужника

    22 3 Отговор
    Когато въведохте 10% процента данък и за богати и за бедни, когато станахте Ново начало за пари. Тогава и слепите българи прогледнаха. Сбогом столетнице, не си ни нужна.

    13:23 11.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 бсп

    14 2 Отговор
    е в кофата за боклука!!!

    13:25 11.04.2026

  • 5 Интересно

    15 4 Отговор
    Още ли има кой да ви се върже?

    13:25 11.04.2026

  • 6 Приоритетите на БСП са

    16 5 Отговор
    да минат 4% и да седнат на кьор софрата в парла ментата
    с другите оядени

    Коментиран от #8

    13:25 11.04.2026

  • 7 и тая

    14 2 Отговор
    няма един работен ден в животчето си..

    13:26 11.04.2026

  • 8 искат

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "Приоритетите на БСП са":

    пак да крадат

    13:28 11.04.2026

  • 9 Сталин

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Цола Драгойчева":

    Тук в Русията партийните другарки най хубавите ,не като женските цървули от цървулланд

    13:30 11.04.2026

  • 10 Щом е така

    13 2 Отговор
    Махнете плоския данък. Вие го вкарате.

    13:30 11.04.2026

  • 11 Нехис

    13 3 Отговор
    Вас над 45г ви видяхме кое ви е приоритет - куфарчетата и вашите хора.
    Мястото ви е на гробището.

    13:35 11.04.2026

  • 12 Нима може да се очаква нещо от комуниста

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    те червените ни кхмери все едно и също , като лекция си го говорят (и може и да си вярват- не знам), а като видими глупостите при социализъма и после Разглабва;цията при посткомницма и ни се повръща!
    Как пък няма нещо качествено, чисто и свестно да са замислили и свършили червените ни шебеци????????

    Последното отврашение големия Мраз с боновата Му приватиция и активми за12 милиона долара , Ги придобива с 3 милиона долара; Абе как се правят 1-2-3- милиона при журналистическата Заплата на Васил Василев!
    И Другаря Ботгаш Срадев ги намира от някъде си такива честни новички не опеттнени!
    А може би пък Мафията си намира веднага поредния нов проект, та да се намести до кацата с меда!

    13:40 11.04.2026

  • 13 Тлъста

    10 0 Отговор
    и нездравословна!

    13:40 11.04.2026

  • 14 Донке о йе

    12 0 Отговор
    Червена бабичка с червено костюмче

    13:42 11.04.2026

  • 15 Кажи ,

    14 0 Отговор
    ма , другарка , къде работи дъщеря ти и зет ти в София и колко обществени поръчки прилапа ? Кои са фирмите изпълнители ? Стига със селските хитрини , аман от червени нагаждачи смятащи , че има още някой да клъвне !

    13:46 11.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сус бре , Донке ле.

    10 2 Отговор
    Че , много бързо успя да се промените.

    13:51 11.04.2026

  • 18 С една

    9 1 Отговор
    забрадка на главата - типична доячка в колхоз !

    13:52 11.04.2026

  • 19 Европеец

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    БСП и СДС преди 35 години започнаха да разрушават България....... Съжалявам тия, които продължават да вярват на БСП,....

    14:04 11.04.2026

  • 20 Факт

    10 1 Отговор
    Въведохте плоският данък, и така бедните плащат вместо богатите.
    Никога не сте били в услуга на народа.
    Нямате място в парламента.

    14:05 11.04.2026

  • 21 АГАТ а Кристи

    5 3 Отговор
    Според "другарката" товариш Путин /на когато са съидейници/ МИРОТВОРЕЦ ли е, или ВОЕННОЛЮБЕЦ ???

    Коментиран от #27, #28

    14:09 11.04.2026

  • 22 таз пък

    10 0 Отговор
    Искам когато започна да изкарвам повече пари да не ми ги обира държавата и да раздава на "бедните"! Вие какво предлагате?

    14:10 11.04.2026

  • 23 Знае ви много добре

    10 0 Отговор
    Ще вземете от нормалните работещи на официален договор и ще раздавате на циганите. Ще вдигнете данъка на тези изкарващи 1500- 2000€ и ще освободите от данък тези на минимална нищо че не е реална. А на милионерите ще им хванете опинците. Те нали са ваши хора.

    14:15 11.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пит

    9 1 Отговор
    Бита карта сте вече.
    Никой нищо добро не е видял от комунистите.

    14:18 11.04.2026

  • 26 Ха сега де...

    4 0 Отговор
    Ами повече от едно столетие досега какви бяха? Всички обещават предварително това което хората искат да чуят, а когато народа ги назначи да се грижат за държавата, докато той е зает да изкарва средствата за преживяване, както за себе си така и за тях, започват да се държат като глутница вълци сред стадо овце. Още повече, че официално народа е склонен да им плаща няколко пъти повече от това което той заделя за себе си.

    14:23 11.04.2026

  • 27 🦜🦜🦜🦜🦜

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "АГАТ а Кристи":

    Какъв Путин бе холан? Няма по евроатлантически наведена партия от БСП!!! НАТО, ЕУ. Ефрозона-всичките тези постижения са с участието на Комунделите!

    14:28 11.04.2026

  • 28 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "АГАТ а Кристи":

    Някой от "другарите", дето сте ми сложили минус може ли да се аргументира защо ? Аз не правя коментар, аз задавам въпрос.
    Ако бях направил коментар, сигурно щяхте да ме разпънете на кръста като онзи, дето до скоро го хулехте, а сега сте му първи привърженици.
    "Комунист, това звучи гордо" !

    Коментиран от #30

    14:31 11.04.2026

  • 29 Мави

    1 1 Отговор
    Госпожо кмет, омръзнахте ни, оттеглете се с достойнство!
    Как ще реализират приоритетите си, като може и да не влезете в Парламента, а дори и да влезете с 10,15 депутати какво ще направите. Вашият любим Радев не се интересува от приоритетите на хората, а на неговите спонсори!

    14:41 11.04.2026

  • 30 Онзи

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "АГАТ а Кристи":

    Естествено, че ще ти слагат минуси. Това е все едно на дявола да поднасяш тамян

    14:43 11.04.2026

  • 31 Как

    4 0 Отговор
    Да Ви вярваме,като Флингстоун,Добрев Гуцанов Жаблянов какво " направихте социални политики" пред,пенсионерите едно голямо- НИЩО.

    15:00 11.04.2026

  • 32 НЛО Бузлуджа

    4 0 Отговор
    Защита на доходите на кредитните милионери и на разни други наши хора.

    15:06 11.04.2026

  • 33 Хмм

    4 0 Отговор
    нинова си замина, но лелките ѝ останаха

    15:07 11.04.2026

  • 34 Българин

    0 2 Отговор
    Радвам се, че БСП така категорично са се обявили против нацистката агресия срещу Украйна!

    15:07 11.04.2026

  • 35 Цвете

    1 0 Отговор
    ДОНКЕ, А КЪДЕ БЕШЕ КАТО ОКРАДОХТЕ ПОЛОВИН БЪЛГАРИЯ? ДНЕШНИТЕ БГ. МИЛИОНЕРИ СА ПОЧТИ ВСИЧКИ ОТ БСП. ВЕРНО ЛИ Е? ГОДИНИ МИНАХА, НО ПОРТМОНЕТАТА ИЗТЪНЯХА ЗАРАДИ ВАШАТА ЛАКОМИЯ.ДО ТУК " ДОКАРАХТЕ " ДЕМОКРАЦИЯТА.ЯХТИ ,ПОЧИВКИ НА КАРИБИТЕ ,ЖИЛИЩА ПО ЦЕЛИЯТ СВЯТ. 🙄🇧🇬🤔🇧🇬😠🇧🇬👺

    15:11 11.04.2026

  • 38 От къде

    1 0 Отговор
    ви извади Зарков такива загубеняци. Замота се с вас и той стана същия

    15:25 11.04.2026

