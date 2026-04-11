Донка Михайлова: Приоритетите на БСП са приоритетите на хората – мир, справедливост и защита на доходите

„Приоритетите на БСП са приоритетите на хората – темите за войната и мира, ръста на цените и качеството на живот.“. Това заяви заместник-председателят на БСП Донка Михайлова в предаването „Седмицата на Дарик“. По думите ѝ българските граждани ясно са формулирали своите основни тревоги – желанието да живеят в мир и несигурността, породена от нарастващите цени. „С всеки изминал ден тези теми стават все по-актуални и са в центъра на нашата предизборна програма.“, посочи тя.

Михайлова подчерта, че обществото е уморено от политическото противопоставяне и липсата на реални решения: „Хората се умориха реалните им проблеми се заменят с конфликти и омраза.“. Тя добави, че в политиката все по-често навлизат хора без необходимия опит и експертиза, затова в листите на БСП-ОЛ са включени кандидати с доказана професионална подготовка, които могат да носят отговорност за решенията си.

По думите ѝ БСП е единствената политическа сила, която е чула гласа на гражданите от протестите и е успяла да се промени: „Ние трансформирахме тази енергия, решихме лидерския си въпрос по демократичен начин и се върнахме към ясни леви политики.“. Според нея това е дало нова енергия както на партията, така и на левите избиратели.

Като основни приоритети Михайлова очерта мира, борбата с корупцията и социалната защита. „Нашите опоненти са войнолюбците и носителите на зависимости – ние ще водим честна политика и ще отстояваме интереса на хората на труда.“, заяви тя.

Сред конкретните мерки тя посочи необходимостта от прогресивна данъчна система: „Богатите трябва да плащат повече от бедните, а хората с най-ниски доходи не трябва да бъдат облагани.“. Според нея това ще донесе както повече справедливост, така и допълнителни приходи в бюджета.

Донка Михайлова акцентира върху необходимостта от спешни действия срещу високите цени. „Докато правителството само говори, малкият бизнес започва да съкращава работници.“, предупреди Михайлова и даде примери за затруднения в земеделието, туризма и обществения транспорт. Тя настоя за пакет от фискални мерки, включително намаляване на ДДС и акцизи, по примера на други държави в ЕС.

По думите ѝ в дългосрочен план БСП предлага реформи в здравеопазването и жилищната политика. „Болниците не могат да бъдат търговски дружества.“, заяви тя и допълни, че държавата трябва да създаде фонд за подпомагане на младите семейства при закупуване на жилище, както и мащабна програма за саниране до 2050 г.

Михайлова подчерта и необходимостта от дълбока съдебна реформа: „Трябва да бъдат преодолени беззаконията по отношение на Висшия съдебен съвет и главния прокурор, да се премахнат предпоставките за корупция в законите и да има строги санкции за корупционери.“. Според нея възстановяването на чувството за справедливост е ключово за доверието в държавата.

Тя заяви, че БСП няма да прави компромиси с партии, свързвани с олигархичния модел, и ще търси партньорства на база ясна управленска програма.

В заключение Михайлова изрази увереност, че левицата ще бъде част от следващия парламент: „Вярвам в здравия разум на българите – страната ни има нужда от силно ляво представителство.“.