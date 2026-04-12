Деница Иванова от БСП-ОЛ: Тръгваме по нов път, начертан от 135 години

„Всички останали партии освен БСП - ОЛ бягат от дебата за политика. На терен моите съграждани в Русе искат точно това, за да има предвидимост в политиката и за бюджета. 265 общини в страната чакат републиканския бюджет. Без него общините не можем да изпълним никаква дългосрочна визия за управление.“.

Това каза водачът на листата на БСП-ОЛ за Русе Деница Иванова в ефира на БНТ. Тя посочи, че българинът очаква да се дебатира за доходи, за здравеопазване, за образование, за по-добър и справедлив живот и за предвидимост какво ще се прави следващата една година в един кратък хоризонт.

„Призовавах партиите в моя град именно за такъв откровен дебат, защото политиката трябва да се води с разговори – кой какви политики защитава, къде можем да се срещнем с общи приоритети и кои теми можем да прескочим. 30 дни водим кампания и никой не се отзова.“ сподели Деница Иванова. Тя напомни, че такъв призив за лидерски дебат на национално ниво е отправил и председателят на БСП Крум Зарков. По думите ѝ през последните 5 години политиката се е превърнала в шоу на тиктокъри и инфлуенсъри, което не може да бъде дневния ред на българите.

„За разлика от тях ние от БСП-ОЛ сме носители на нормалността в политиката и сме единствените леви на политическия терен. БСП ще бъде представена в следващото Народно събрание. От това, което виждам по места, избирателят е мъдър и би заложил на хора, които ясно и точно посочват проблемите и се борят срещу тях“, каза Иванова. Кандидатът за народен представител заяви, че БСП е тръгнала по нов път, който е начертан преди 135 години. „Връщаме се към корените си, което е най-важно за нас – солидарност, справедливост и социална държава“.

По темата за възможно партньорство с партията на Румен Радев Иванова каза, че важното не е „кой с кого“, а „за какво“ - ако липсва дебатът „за какво“ и с какви политики се борят партиите, бързо ще приключи и 52-рият парламент.

Тя се спря и на опитите на левицата да внесе в дневния ред на парламента мерки срещу покачването на цените на горивата и припомни, че на 1 април парламентарната група на БСП-ОЛ е свикала извънредно заседание на парламента именно с тази единствена точка, провалено от политическото шоу на другите парламентарни групи.

„При кризи народът очаква действия именно от държавата, която е абдикирала“, констатира Деница Иванова.

На терена на Русенска област кандидатът за народен представител обърна внимание на изключително големия проблем с нашествието на комарите и спирането на обществената поръчка от Министерството на здравеопазването за пръскането срещу тях.

„Това засяга цялото поречие на Дунав. Ако не напръскаме със самолети ще се озовем в един сериозен колапс. Първо - самото нашествие на комари и второ - за болести. Асоциацията на Дунавските общини още миналата година помоли министъра да влезем в срок. Ако това не стане до края на април, става много опасно. А общините нямат никакви бюджети за въздушно пръскане“, предупреди Деница Иванова.