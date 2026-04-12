Деница Иванова от БСП-ОЛ: Тръгваме по нов път, начертан от 135 години

„Всички останали партии освен БСП - ОЛ бягат от дебата за политика. На терен моите съграждани в Русе искат точно това, за да има предвидимост в политиката и за бюджета. 265 общини в страната чакат републиканския бюджет. Без него общините не можем да изпълним никаква дългосрочна визия за управление.“.
Това каза водачът на листата на БСП-ОЛ за Русе Деница Иванова в ефира на БНТ. Тя посочи, че българинът очаква да се дебатира за доходи, за здравеопазване, за образование, за по-добър и справедлив живот и за предвидимост какво ще се прави следващата една година в един кратък хоризонт.
„Призовавах партиите в моя град именно за такъв откровен дебат, защото политиката трябва да се води с разговори – кой какви политики защитава, къде можем да се срещнем с общи приоритети и кои теми можем да прескочим. 30 дни водим кампания и никой не се отзова.“ сподели Деница Иванова. Тя напомни, че такъв призив за лидерски дебат на национално ниво е отправил и председателят на БСП Крум Зарков. По думите ѝ през последните 5 години политиката се е превърнала в шоу на тиктокъри и инфлуенсъри, което не може да бъде дневния ред на българите.
„За разлика от тях ние от БСП-ОЛ сме носители на нормалността в политиката и сме единствените леви на политическия терен. БСП ще бъде представена в следващото Народно събрание. От това, което виждам по места, избирателят е мъдър и би заложил на хора, които ясно и точно посочват проблемите и се борят срещу тях“, каза Иванова. Кандидатът за народен представител заяви, че БСП е тръгнала по нов път, който е начертан преди 135 години. „Връщаме се към корените си, което е най-важно за нас – солидарност, справедливост и социална държава“.
По темата за възможно партньорство с партията на Румен Радев Иванова каза, че важното не е „кой с кого“, а „за какво“ - ако липсва дебатът „за какво“ и с какви политики се борят партиите, бързо ще приключи и 52-рият парламент.
Тя се спря и на опитите на левицата да внесе в дневния ред на парламента мерки срещу покачването на цените на горивата и припомни, че на 1 април парламентарната група на БСП-ОЛ е свикала извънредно заседание на парламента именно с тази единствена точка, провалено от политическото шоу на другите парламентарни групи.
„При кризи народът очаква действия именно от държавата, която е абдикирала“, констатира Деница Иванова.
На терена на Русенска област кандидатът за народен представител обърна внимание на изключително големия проблем с нашествието на комарите и спирането на обществената поръчка от Министерството на здравеопазването за пръскането срещу тях.
„Това засяга цялото поречие на Дунав. Ако не напръскаме със самолети ще се озовем в един сериозен колапс. Първо - самото нашествие на комари и второ - за болести. Асоциацията на Дунавските общини още миналата година помоли министъра да влезем в срок. Ако това не стане до края на април, става много опасно. А общините нямат никакви бюджети за въздушно пръскане“, предупреди Деница Иванова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #31
13:18 12.04.2026
2 РАДОЙ РАЛИН КАЗВАШЕ
13:19 12.04.2026
3 Точно така
13:19 12.04.2026
4 бесепарски клишета
13:20 12.04.2026
5 ДЕНИЦА, КАЖИ МИ
13:20 12.04.2026
6 Даааа ,
13:21 12.04.2026
7 Като паразит са се впили във народа
13:21 12.04.2026
8 село Говнягово
13:21 12.04.2026
9 Кандидат депутат
13:22 12.04.2026
10 135 години
13:23 12.04.2026
11 Козарев
13:24 12.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 АГАТ а Кристи
А стига бе !!! Вие ли сте луди, или нас се мъчите да произведете в такива ???
"Комунист - това звучи гордо" !
13:26 12.04.2026
15 Хората
13:27 12.04.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дядовците им окрадоха земята
13:30 12.04.2026
18 Верно ли бе
13:32 12.04.2026
19 ЗРИТЕЛ
13:32 12.04.2026
20 Кой какъв е
13:36 12.04.2026
21 Ти специално
13:40 12.04.2026
22 Емигрант
13:42 12.04.2026
23 Да де
13:42 12.04.2026
24 Няма нужда
13:48 12.04.2026
25 Анджо
13:49 12.04.2026
26 Това са
13:50 12.04.2026
27 Нехис
13:50 12.04.2026
28 .Защо не си произваждат сами всичко
Коментиран от #33
13:52 12.04.2026
29 Анджо
13:55 12.04.2026
30 Бг и тн...
13:55 12.04.2026
31 Нека да пиша
До коментар #1 от "Сталин":И,ти към септичната яма ,но на историята .
13:59 12.04.2026
32 БИЕКАПИЕ
Коментиран от #39
14:03 12.04.2026
33 Алооо червения
До коментар #28 от ".Защо не си произваждат сами всичко":"неолиберал", ти всички в България ли мислиш за прости, че написа тази реч за будали ? Я си представи, че срещу теб стои "разум", но с тояга която ще използва за да защити свободата и демокрацията си, защото знае, че вие власт само с кръв сдавате, сами сте си го признавали, ка ще реагираш ? Аз зная, ще измамиш за да останеш на "повърхността", както Тиквата стана "демократ" с червена книжка под керемидите на "курникът" си !
14:04 12.04.2026
34 истината
Димитър Благоев-Дядото :
" Русофилството е грубо политическо суеверие, умишлено култивирано сред народните маси; политическо знаме, вървенето и воюването под което неизбежно води към предателство и национална катастрофа. Защото русофилите, плувайки безогледно във водите на руската дипломация, неизбежно и фатално правят от България едно сляпо и послушно оръдие в ръцете на руската завоевателна политика на Балканите “.
14:11 12.04.2026
35 бсп
14:16 12.04.2026
36 ЕДГАР КЕЙСИ
14:20 12.04.2026
37 Коя болница я изтърва тази
14:21 12.04.2026
38 истината
Димитър Благоев-Дядото: " Русофилството е грубо политическо суеверие, умишлено култивирано сред народните маси; политическо знаме, вървенето и воюването под което неизбежно води към предателство и национална катастрофа. Защото русофилите, плувайки безогледно във водите на руската дипломация, неизбежно и фатално правят от България едно сляпо и послушно оръдие в ръцете на руската завоевателна политика на Балканите".
14:21 12.04.2026
39 Има
До коментар #32 от "БИЕКАПИЕ":нещо вярно, но не е само това - дай малко по обективно.
Коментиран от #42
14:21 12.04.2026
40 истината
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 бкп
14:31 12.04.2026
44 Оракула от Делфи
И за 135 години ,стигнахме до кривата круша???
Изберете нещо по дето хваща " декиш" , да лъжете хората с тези 135 години направо "избихте рибата"!!!
То колкото е смешно , толкова и откачено да вървиш135 години и да стигнеш до никъде!
А и наивно до лудост ,да искаш пак да го вървиш???
14:34 12.04.2026
45 Никой
Жалко.
Пак мутрите. Отново.
14:44 12.04.2026