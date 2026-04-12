Новини
България »
Деница Иванова от БСП-ОЛ: Тръгваме по нов път, начертан от 135 години

12 Април, 2026 13:16 814 45

  • деница иванова-
  • бсп-
  • избори

Всички други партии бягат от дебатите за истинска политика

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Всички останали партии освен БСП - ОЛ бягат от дебата за политика. На терен моите съграждани в Русе искат точно това, за да има предвидимост в политиката и за бюджета. 265 общини в страната чакат републиканския бюджет. Без него общините не можем да изпълним никаква дългосрочна визия за управление.“.

Това каза водачът на листата на БСП-ОЛ за Русе Деница Иванова в ефира на БНТ. Тя посочи, че българинът очаква да се дебатира за доходи, за здравеопазване, за образование, за по-добър и справедлив живот и за предвидимост какво ще се прави следващата една година в един кратък хоризонт.

„Призовавах партиите в моя град именно за такъв откровен дебат, защото политиката трябва да се води с разговори – кой какви политики защитава, къде можем да се срещнем с общи приоритети и кои теми можем да прескочим. 30 дни водим кампания и никой не се отзова.“ сподели Деница Иванова. Тя напомни, че такъв призив за лидерски дебат на национално ниво е отправил и председателят на БСП Крум Зарков. По думите ѝ през последните 5 години политиката се е превърнала в шоу на тиктокъри и инфлуенсъри, което не може да бъде дневния ред на българите.

„За разлика от тях ние от БСП-ОЛ сме носители на нормалността в политиката и сме единствените леви на политическия терен. БСП ще бъде представена в следващото Народно събрание. От това, което виждам по места, избирателят е мъдър и би заложил на хора, които ясно и точно посочват проблемите и се борят срещу тях“, каза Иванова. Кандидатът за народен представител заяви, че БСП е тръгнала по нов път, който е начертан преди 135 години. „Връщаме се към корените си, което е най-важно за нас – солидарност, справедливост и социална държава“.

По темата за възможно партньорство с партията на Румен Радев Иванова каза, че важното не е „кой с кого“, а „за какво“ - ако липсва дебатът „за какво“ и с какви политики се борят партиите, бързо ще приключи и 52-рият парламент.

Тя се спря и на опитите на левицата да внесе в дневния ред на парламента мерки срещу покачването на цените на горивата и припомни, че на 1 април парламентарната група на БСП-ОЛ е свикала извънредно заседание на парламента именно с тази единствена точка, провалено от политическото шоу на другите парламентарни групи.

„При кризи народът очаква действия именно от държавата, която е абдикирала“, констатира Деница Иванова.

На терена на Русенска област кандидатът за народен представител обърна внимание на изключително големия проблем с нашествието на комарите и спирането на обществената поръчка от Министерството на здравеопазването за пръскането срещу тях.

„Това засяга цялото поречие на Дунав. Ако не напръскаме със самолети ще се озовем в един сериозен колапс. Първо - самото нашествие на комари и второ - за болести. Асоциацията на Дунавските общини още миналата година помоли министъра да влезем в срок. Ако това не стане до края на април, става много опасно. А общините нямат никакви бюджети за въздушно пръскане“, предупреди Деница Иванова.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    34 1 Отговор
    Всички вие негодници тръгвате към септичната яма заедно с другите г©вна

    Коментиран от #31

    13:18 12.04.2026

  • 2 РАДОЙ РАЛИН КАЗВАШЕ

    33 0 Отговор
    За кой ли път по нов път.

    13:19 12.04.2026

  • 3 Точно така

    28 0 Отговор
    Вие от БСП все тръгвате по нов път и все до никъде не стигате . Окапвате по пътя и изчезвате.

    13:19 12.04.2026

  • 4 бесепарски клишета

    17 1 Отговор
    Е, колко да е нов тоя път , начертан (планиран, но без одобрение) преди 135години?

    13:20 12.04.2026

  • 5 ДЕНИЦА, КАЖИ МИ

    9 1 Отговор
    Защо се се адресира?? Не се ли харесваш с естествения си цвят?

    13:20 12.04.2026

  • 6 Даааа ,

    20 0 Отговор
    начертаха ти преди 130 години да се появиш и да ръсиш глупотевини , копнеейки за кокала , на които никой не се връзва ! Че и с червена премяна с кордела си се докарала !

    13:21 12.04.2026

  • 7 Като паразит са се впили във народа

    16 0 Отговор
    Дано изчезнат преди да се загубим като нация!

    13:21 12.04.2026

  • 8 село Говнягово

    10 0 Отговор
    Пътя води към края

    13:21 12.04.2026

  • 9 Кандидат депутат

    17 1 Отговор
    Тези в БСП са по нагли и от ПП. Ей срам нямате

    13:22 12.04.2026

  • 10 135 години

    9 0 Отговор
    много нов....

    13:23 12.04.2026

  • 11 Козарев

    11 0 Отговор
    Какво стана с пътя към балкана?

    13:24 12.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 АГАТ а Кристи

    13 1 Отговор
    Партия СЪЗДАДЕНА 1990 имала 135 годишна история...
    А стига бе !!! Вие ли сте луди, или нас се мъчите да произведете в такива ???
    "Комунист - това звучи гордо" !

    13:26 12.04.2026

  • 15 Хората

    13 0 Отговор
    живеят днес и гледат напред , само напред , тая перхидролка ги праща 130 години назад ?!

    13:27 12.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дядовците им окрадоха земята

    13 2 Отговор
    Бащите им окрадоха заводите , а пък тия, закопаха лева и една трета от народа! Срам ни е от вас!

    13:30 12.04.2026

  • 18 Верно ли бе

    19 0 Отговор
    Лъжливата капиталистическа партия БСП наистина тръгва по нов за нея път - за пръв път да не влезе в парламента.

    13:32 12.04.2026

  • 19 ЗРИТЕЛ

    10 0 Отговор
    ЗАКЪСНЯХТЕ...

    13:32 12.04.2026

  • 20 Кой какъв е

    7 0 Отговор
    Какъв ще да е този път, начертан преди 135 години. Не трябва ли нещо по-новичко в пътя, че иначе ще се препъвате в същите камъни от 135 години насам.

    13:36 12.04.2026

  • 21 Ти специално

    10 0 Отговор
    моме,тръгваш към околовръстното!

    13:40 12.04.2026

  • 22 Емигрант

    7 1 Отговор
    Малеее това ли е новото в шайката ви бе, да върнете България 135 години назад ? Тия червени алчници за власт никога няма да се променят, светът върви напред тези теглят България като с "булдозер"назад, но така се получава когато народът е опросгачен и чалгаросан, у него им една основна и важна липса - РАЗУМ !

    13:42 12.04.2026

  • 23 Да де

    9 2 Отговор
    Да ти кажа ли какво направихте за 135 години.най големия атентат в историята на Европа.взревихте храм пълен с хора.50 години тормозехте българския народ.насилствен8 се опитайте да смените имената на 1000000 човека.това са само част от престъпленията ви,но има още много.И нямате срама да излизате и агетирате.Наглеци.

    13:42 12.04.2026

  • 24 Няма нужда

    9 1 Отговор
    По нов път от 135 години???? Червените отдавна са открили дървеното желязо! Друг е въпроса, че трябваше да бъдат разстреляни, както те направиха след 9.9.1944

    13:48 12.04.2026

  • 25 Анджо

    10 1 Отговор
    Тръгваме по нов път , обаче е предначертан преди 135 години. Пълно противоречие са 135 години. Това е терористична организация не е партия.

    13:49 12.04.2026

  • 26 Това са

    6 1 Отговор
    БСП - ОЛиг0френи!!!

    13:50 12.04.2026

  • 27 Нехис

    6 1 Отговор
    Толкова отчаяно искат да влязат в парламента, че прибраха палячото Зарков и изкараха на преден план мастии от женски род - похват, използван от Кирчо и Кокорчо.

    13:50 12.04.2026

  • 28 .Защо не си произваждат сами всичко

    3 2 Отговор
    .Защо не си произваждат сами всичко. С евтина енергия. Но елитът иска да богатее, като изнася всичко и внася всичко. ТОВА Е НЕОЛИБЕРАЛИЗМЪТ. Неолибералната държава харчи допълнително за печалба на частният бизнес, олигархията, в България, поне 20-милиарда лева годишно. Спестени ако всичко това се извършва от държавни фирми, да няма концесии, да няма субсидии, да няма общински услуги в ръцете на частни фирми, и частни фирми да строят за държавата. С тези пари може да има ниски цени на енергията и субсидиране на важен ресурс, както Китай прави с литият. Ето я разликата на Китай с неолибералният - $демократичният$ свят. Коя партия предлага да премахнем неолиберализмът? .............................. Русия и Иран също са износна и вносна икономика, търгашеска.... .......

    Коментиран от #33

    13:52 12.04.2026

  • 29 Анджо

    5 0 Отговор
    За 135 год.двапъти си сменяха името, и се гордеят.

    13:55 12.04.2026

  • 30 Бг и тн...

    4 0 Отговор
    Да каже другарката кога нейната партия е била българска

    13:55 12.04.2026

  • 31 Нека да пиша

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    И,ти към септичната яма ,но на историята .

    13:59 12.04.2026

  • 32 БИЕКАПИЕ

    7 0 Отговор
    135 ГД терор и УБИЙЙСТВА на интелигентни хора...затова днес сме в една кал...и народа си отива...

    Коментиран от #39

    14:03 12.04.2026

  • 33 Алооо червения

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от ".Защо не си произваждат сами всичко":

    "неолиберал", ти всички в България ли мислиш за прости, че написа тази реч за будали ? Я си представи, че срещу теб стои "разум", но с тояга която ще използва за да защити свободата и демокрацията си, защото знае, че вие власт само с кръв сдавате, сами сте си го признавали, ка ще реагираш ? Аз зная, ще измамиш за да останеш на "повърхността", както Тиквата стана "демократ" с червена книжка под керемидите на "курникът" си !

    14:04 12.04.2026

  • 34 истината

    3 0 Отговор
    Ако изпълнявахте какво е казал основателя на социализма, нямаше да стигнете до тук. Може би ще се изправите като партия ако извършите лустрация, и изпълните повелята му.
    Димитър Благоев-Дядото :
    " Русофилството е грубо политическо суеверие, умишлено култивирано сред народните маси; политическо знаме, вървенето и воюването под което неизбежно води към предателство и национална катастрофа. Защото русофилите, плувайки безогледно във водите на руската дипломация, неизбежно и фатално правят от България едно сляпо и послушно оръдие в ръцете на руската завоевателна политика на Балканите “.

    14:11 12.04.2026

  • 35 бсп

    1 0 Отговор
    е в кофата за боклука!

    14:16 12.04.2026

  • 36 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 1 Отговор
    ДЕНИЧКЕ , ДЕНИЧКЕ ..................... ЩОМ ТОЗИ "НОВ ПЪТ" Е НАЧЕРТАН ....................... ПРЕДИ 135 год , "НОВИЯ ПЪТ" ЩЕ Е "ПРОГРЕСИВЕН" ...................... КОЛКО "ПРОГРЕСИВНАТА ПАРТИЯ" НА РЕZИДЕНТА МИСТЪР КЕШ ...................... ФАКТ !

    14:20 12.04.2026

  • 37 Коя болница я изтърва тази

    5 0 Отговор
    БСП е мафия и ти си нагледен пример

    14:21 12.04.2026

  • 38 истината

    1 0 Отговор
    Ако слушахте основателя на социалистите от Бузлуджа нямаше да стигнете до тук. А може и да се изправите ако извършите лустрация и изпълните завета на Димитър Благоев-Дядото:
    " Русофилството е грубо политическо суеверие, умишлено култивирано сред народните маси; политическо знаме, вървенето и воюването под което неизбежно води към предателство и национална катастрофа. Защото русофилите, плувайки безогледно във водите на руската дипломация, неизбежно и фатално правят от България едно сляпо и послушно оръдие в ръцете на руската завоевателна политика на Балканите“.

    14:21 12.04.2026

  • 39 Има

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "БИЕКАПИЕ":

    нещо вярно, но не е само това - дай малко по обективно.

    Коментиран от #42

    14:21 12.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 бкп

    2 0 Отговор
    безмозъчни крадци и пе де раси

    14:31 12.04.2026

  • 44 Оракула от Делфи

    4 0 Отговор
    Тази "начервисана женичка" нещо се объркала , нали един веднъж , вече го вървяхме този "начертан път ???
    И за 135 години ,стигнахме до кривата круша???
    Изберете нещо по дето хваща " декиш" , да лъжете хората с тези 135 години направо "избихте рибата"!!!
    То колкото е смешно , толкова и откачено да вървиш135 години и да стигнеш до никъде!
    А и наивно до лудост ,да искаш пак да го вървиш???

    14:34 12.04.2026

  • 45 Никой

    1 0 Отговор
    Нямат. Никакъв шанс.

    Жалко.

    Пак мутрите. Отново.

    14:44 12.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове