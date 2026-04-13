Времето днес, прогноза за понеделник, 13 април: Предимно слънчево, ще духа слаб вятър

Ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб, в следобедните часове, умерен вятър от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, по Черноморието 12° - 13°, в София – около 16°.

В планините ще бъде облачно, главно в масивите от Югозападна България. На изолирани места там ще превали дъжд, по най-високите части на Пирин – сняг. Ще духа слаб, по високите върхове умерен вятър от запад-северозапад.

Във вторник ще бъде облачно, но вероятността за валежи ще остане малка.

Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. През следващите дни над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. На много места, главно в западната половина от страната ще има валежи от дъжд.

Вятърът ще е умерен от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, а максималните на повечето места, ще останат без съществена промяна – между 12° и 17°.