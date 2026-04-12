Над 4 600 нарушения по пътя само за денонощие

12 Април, 2026 19:50, обновена 12 Април, 2026 18:54

Това показват резултатите от специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата

В рамките на специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата (ЗДвП), през изминалото денонощие органите на реда са извършили проверка на 18 573 моторни превозни средства. Контрол е осъществен спрямо 22 063 водачи и пътници.

За установените административни нарушения са съставени 415 акта и са издадени 4 677 фиша.

Акцент в контролните дейности остава недопускането на управление на МПС от неправоспособни водачи, както и от лица, употребили алкохол или наркотични вещества. Обобщените данни от проверките са следните:

Употреба на алкохол

Установени са общо 26 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол:

12 лица – с концентрация в кръвта от 0,5 до 1,2 промила;

14 лица – с концентрация над 1,2 промила;

4 лица са отказали извършването на проверка с техническо средство.

Употреба на наркотични вещества

Констатирани са 9 случая на управление под въздействието на наркотични вещества или техни аналози;

13 водачи, спрени за проверка, са отказали да бъдат тествани за употреба на упойващи средства.

МВР продължава провеждането на засилен контрол и специализирани операции с цел подобряване на пътната безопасност и превенция на пътнотранспортния травматизъм. Припомняме, че по повод Великден и почивните дни, органите на реда са в акция.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    6 1 Отговор
    а от кромид колко пенсионера умреха нощес ?

    18:56 12.04.2026

  • 2 пращай на гилотината

    3 0 Отговор
    да влизат всички нарушители във затвора, моментално

    и вземете им парите, откъде имат пари за бензин? явно работят във сивия сектор

    19:00 12.04.2026

  • 3 оня с коня

    4 0 Отговор
    моля не ги убивайте тая държава се издържа от глоби и санкций тук няма производство на нищо

    Коментиран от #6

    19:00 12.04.2026

  • 4 оня с коня

    5 1 Отговор
    проверявате ли милиционерите колко от тях са дрогирани на работа?


    а за тях тестовете не важат ясно

    19:01 12.04.2026

  • 6 Кой е Санкций?

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Вероятно гай Санкций е главния благодетел на държавата.

    Коментиран от #9

    19:03 12.04.2026

  • 12 МИНУВАЧ

    2 2 Отговор
    За нарушенията разбрахме,... ами събирането на глобите от нарушителите

    Коментиран от #13

    19:10 12.04.2026

  • 14 Зрител на ТВ

    2 1 Отговор
    В момента предават за над 400 опасни моста....
    И какво, вие констатирате нарушения, а кой събира глобите,...ами сезирайте и АПИ, че има опасни участъци по пътищата

    Коментиран от #17, #18

    19:13 12.04.2026

  • 19 от минувач

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "още пари за оссрайна и банддерите ще има":

    Има ли значение къде отиват, очукано яйце,,... важното е такива СЕЛЯНдурници като теб да си платят дяволъка

    Коментиран от #20, #24

    19:17 12.04.2026

  • 20 БРАВО

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "от минувач":

    Добре си отговорил на андрешкото

    19:19 12.04.2026

  • 21 Не знаех

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ти не знаеш ли?":

    Но ти явно си го яздил, щом си толкова запознат.

    Коментиран от #26

    19:21 12.04.2026

  • 22 най Даню

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "ЕвроАтлантически гьон":

    Е, това е друго нещо,... ама като падне мост или мантинела, тогава ли ще търсим виновния и кой не е платил глобата си

    Коментиран от #27

    19:21 12.04.2026

  • 23 Само споко

    2 0 Отговор
    Утре започва прибирането... материал ще има бол.

    19:22 12.04.2026

  • 25 ИВАН

    0 0 Отговор
    Оставете хората да си дишат спокойно,нали няма убити на пътя, нали няма счупени коли и щети.

    19:25 12.04.2026

