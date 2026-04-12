Над 4 600 нарушения по пътя само за денонощие

В рамките на специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата (ЗДвП), през изминалото денонощие органите на реда са извършили проверка на 18 573 моторни превозни средства. Контрол е осъществен спрямо 22 063 водачи и пътници.
За установените административни нарушения са съставени 415 акта и са издадени 4 677 фиша.
Акцент в контролните дейности остава недопускането на управление на МПС от неправоспособни водачи, както и от лица, употребили алкохол или наркотични вещества. Обобщените данни от проверките са следните:
Употреба на алкохол
Установени са общо 26 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол:
12 лица – с концентрация в кръвта от 0,5 до 1,2 промила;
14 лица – с концентрация над 1,2 промила;
4 лица са отказали извършването на проверка с техническо средство.
Употреба на наркотични вещества
Констатирани са 9 случая на управление под въздействието на наркотични вещества или техни аналози;
13 водачи, спрени за проверка, са отказали да бъдат тествани за употреба на упойващи средства.
МВР продължава провеждането на засилен контрол и специализирани операции с цел подобряване на пътната безопасност и превенция на пътнотранспортния травматизъм. Припомняме, че по повод Великден и почивните дни, органите на реда са в акция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой мy дpeмe
18:56 12.04.2026
2 пращай на гилотината
и вземете им парите, откъде имат пари за бензин? явно работят във сивия сектор
19:00 12.04.2026
3 оня с коня
Коментиран от #6
19:00 12.04.2026
4 оня с коня
а за тях тестовете не важат ясно
19:01 12.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Кой е Санкций?
До коментар #3 от "оня с коня":Вероятно гай Санкций е главния благодетел на държавата.
Коментиран от #9
19:03 12.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 МИНУВАЧ
Коментиран от #13
19:10 12.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Зрител на ТВ
И какво, вие констатирате нарушения, а кой събира глобите,...ами сезирайте и АПИ, че има опасни участъци по пътищата
Коментиран от #17, #18
19:13 12.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 от минувач
До коментар #13 от "още пари за оссрайна и банддерите ще има":Има ли значение къде отиват, очукано яйце,,... важното е такива СЕЛЯНдурници като теб да си платят дяволъка
Коментиран от #20, #24
19:17 12.04.2026
20 БРАВО
До коментар #19 от "от минувач":Добре си отговорил на андрешкото
19:19 12.04.2026
21 Не знаех
До коментар #9 от "ти не знаеш ли?":Но ти явно си го яздил, щом си толкова запознат.
Коментиран от #26
19:21 12.04.2026
22 най Даню
До коментар #18 от "ЕвроАтлантически гьон":Е, това е друго нещо,... ама като падне мост или мантинела, тогава ли ще търсим виновния и кой не е платил глобата си
Коментиран от #27
19:21 12.04.2026
23 Само споко
19:22 12.04.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ИВАН
19:25 12.04.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.