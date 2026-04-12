Над 4 600 нарушения по пътя само за денонощие

В рамките на специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата (ЗДвП), през изминалото денонощие органите на реда са извършили проверка на 18 573 моторни превозни средства. Контрол е осъществен спрямо 22 063 водачи и пътници.

За установените административни нарушения са съставени 415 акта и са издадени 4 677 фиша.

Акцент в контролните дейности остава недопускането на управление на МПС от неправоспособни водачи, както и от лица, употребили алкохол или наркотични вещества. Обобщените данни от проверките са следните:

Употреба на алкохол

Установени са общо 26 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол:

12 лица – с концентрация в кръвта от 0,5 до 1,2 промила;

14 лица – с концентрация над 1,2 промила;

4 лица са отказали извършването на проверка с техническо средство.

Употреба на наркотични вещества

Констатирани са 9 случая на управление под въздействието на наркотични вещества или техни аналози;

13 водачи, спрени за проверка, са отказали да бъдат тествани за употреба на упойващи средства.

МВР продължава провеждането на засилен контрол и специализирани операции с цел подобряване на пътната безопасност и превенция на пътнотранспортния травматизъм. Припомняме, че по повод Великден и почивните дни, органите на реда са в акция.