ЦИК ще публикува линкове към сайта на външно министерство за информация за адресите на секциите в чужбина
ЦИК ще публикува линкове към сайта на външно министерство за информация за адресите на секциите в чужбина

13 Април, 2026 16:57 400 2

  • цик-
  • линкове-
  • мвнр-
  • информация-
  • адреси-
  • секции в чужбина

Това бе решено на днешното заседание на комисията

ЦИК ще публикува линкове към сайта на външно министерство за информация за адресите на секциите в чужбина - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия (ЦИК) реши на сайта си в секцията, посветена на гласуването извън страната, да бъдат публикувани линкове с информация за адресите на избирателните секции зад граница. Това стана по време на днешното заседание на комисията, предават от БТА.

Линковете ще препращат към сайта на Министерството на външните работи (МВнР), където е налична информация за адресите на секциите, заповедите за тяхното образуване, както и списъците за гласуване извън страната. Целта е българските граждани зад граница да получават бърз и лесен достъп до актуална и официална информация от първоизточника.

Предложението беше подкрепено единодушно от членовете на комисията в рамките на заседанието. Според обсъжданията, тази практика ще допринесе за по-добра координация между институциите и ще улесни избирателите при търсенето на конкретни данни за организацията на вота зад граница.

В рамките на същото заседание беше представена и примерна визуализация на банер за т.нар. изборна карта, който се предвижда да бъде публикуван на сайта на ЦИК. Визуализацията е изготвена от „Информационно обслужване“ АД в отговор на предходно запитване на комисията и е съобразена с обсъжданията, направени по време на работна среща в ЦИК.

Предложеният банер има за цел да подобри видимостта и достъпността на информацията, свързана с изборния процес, като улесни потребителите при ориентирането в съдържанието на сайта. Очаква се след допълнително разглеждане и евентуално одобрение предложението да бъде внедрено на сайта на комисията.

По време на заседанието беше посочено, че материалите са на разположение на членовете на комисията за запознаване, като предстои темата да бъде върната за последващо обсъждане и вземане на окончателно решение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Днес в Унгария, утре в България,

    0 0 Отговор
    Ти Избираш.

    "Новият премиер на Унгария П .é Маджяр заяви в неделя, че страната отново ще бъде силен Европейски и съюзник в НАТО, като обеща да възстанови мястото си в Европа. Унгарският премиер говори в центъра на Будапеща пред хиляди привърженици, след като си осигури убедителна победа над партията ФИДЕС на премиера Виктор Орбан. "Унгария отново ще бъде силен съюзник, представляващ унгарските интереси, защото мястото на страната ни е в Европа", заяви унгарският премиер.
    Той добави, че първите му задгранични пътувания ще бъдат до Варшава и Виена, след което ще посети Брюксел в опит да убеди ЕС да отключи милиарди евро замразени средства.
    "Ще върнем у дома еврофондовете, които се дължат на унгарския народ", каза той.
    За тази цел той обеща да се присъедини към Европейската прокуратура, органът, който разследва транснационални и сложни финансови престъпления.
    "Ще възстановим системата на проверки и баланси. Ще се присъединим към Европейската прокуратура. Ние гарантираме демократичното функциониране на нашата страна."

    17:35 13.04.2026

  • 2 Днес в Унгария, утре в България.

    0 0 Отговор
    Маджар също така призова унгарския президент Тамá Сульок да подаде оставка веднага, след като го помоли да състави правителство. Той изпрати същото послание и на други държавни лидери, назначени от Орбан. По време на кампанията Тиса обвини тези служители, че представляват партийни интереси.

    "Призовавам президента на републиката незабавно да поиска от победителя да състави правителство и след това да напусне поста си. Призовавам всички марионетки, които бяха на власт през последните 16 години, да направят същото."

    Той спомена председателите на курията, Съдебната служба, Върховните и конституционните съдилища, Държавната сметна палата, органа за икономическа конкуренция и ръководителя на медийния орган.

    "Оставете ги, оставете ги. Не чакайте да ги отпратим", каза Маджар.

    Той също така похвали победата на партията си като исторически мандат и призова Орбан да се въздържа от всякакви мерки, които биха ограничили правомощията на новото правителство.

    С преброени почти 99% от гласовете, Тиса е на път да спечели комфортно мнозинство от две трети от 138 места в 199-местния унгарски парламент.

    17:36 13.04.2026

