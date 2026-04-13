ЦИК ще публикува линкове към сайта на външно министерство за информация за адресите на секциите в чужбина

Централната избирателна комисия (ЦИК) реши на сайта си в секцията, посветена на гласуването извън страната, да бъдат публикувани линкове с информация за адресите на избирателните секции зад граница. Това стана по време на днешното заседание на комисията, предават от БТА.

Линковете ще препращат към сайта на Министерството на външните работи (МВнР), където е налична информация за адресите на секциите, заповедите за тяхното образуване, както и списъците за гласуване извън страната. Целта е българските граждани зад граница да получават бърз и лесен достъп до актуална и официална информация от първоизточника.

Предложението беше подкрепено единодушно от членовете на комисията в рамките на заседанието. Според обсъжданията, тази практика ще допринесе за по-добра координация между институциите и ще улесни избирателите при търсенето на конкретни данни за организацията на вота зад граница.

В рамките на същото заседание беше представена и примерна визуализация на банер за т.нар. изборна карта, който се предвижда да бъде публикуван на сайта на ЦИК. Визуализацията е изготвена от „Информационно обслужване“ АД в отговор на предходно запитване на комисията и е съобразена с обсъжданията, направени по време на работна среща в ЦИК.

Предложеният банер има за цел да подобри видимостта и достъпността на информацията, свързана с изборния процес, като улесни потребителите при ориентирането в съдържанието на сайта. Очаква се след допълнително разглеждане и евентуално одобрение предложението да бъде внедрено на сайта на комисията.

По време на заседанието беше посочено, че материалите са на разположение на членовете на комисията за запознаване, като предстои темата да бъде върната за последващо обсъждане и вземане на окончателно решение.