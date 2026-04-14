Годишни технически прегледи в България: симулация на контрол и системен риск за пътната безопасност
  Тема: Войната на пътя

14 Април, 2026 12:06 451 10

Контролът върху пунктовете е формален, корупционните практики – широко разпространени, а резултатите – статистически абсурдни в сравнение с държави като Германия

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) публикува доклад, който разкрива сериозни проблеми в системата за годишни технически прегледи (ГТП) в България.

Според анализа на организацията, контролът върху пунктовете е формален, корупционните практики – широко разпространени, а резултатите – статистически абсурдни в сравнение с държави като Германия.

Докладът се базира на публични данни от България и на TÜV Report (2024–2026), който обхваща близо 9.5 милиона технически прегледа в Германия. Целта е да се оцени достоверността на българските резултати чрез инженерно-статистически сравнителен анализ.

Според ИПБ, в България едва 0.1% от автомобилите не преминават ГТП при първоначално явяване, докато в Германия 21.5% се отхвърлят заради сериозни дефекти. Само 59.4% от германските автомобили минават без забележки, а при коли над 10 години дефектите достигат до 40%. „Българските данни противоречат на базови принципи на механиката и износването на материалите“, се посочва в анализа на експертите от Института.

Нещо повече - средната възраст на автопарка у нас е над 19 години, докато в Германия – около 10.8 години, което логично предполага повече неизправности, а не почти пълна техническа изправност, както показват българските отчети.

Докладът описва утвърдени практики в пунктовете за ГТП: манипулиране на измерванията на емисиите чрез използване на „назаем ауспух“ от изправен автомобил, фиктивни тестове за спирачки и ходова част с частично натоварване на стендове или софтуерни манипулации, както и формално провеждане на прегледи с минимален реален контрол.

Отговорният орган, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, според ИПБ извършва предимно формални проверки и не санкционира пунктове с нереалистично висока успеваемост. „Пунктове, които години наред отчитат почти нулев брой неизправни автомобили, продължават да функционират без последствия“, се казва в анализа.

"Компрометираната система за ГТП води до повишен риск от катастрофи – автомобили с дефектни спирачки, окачване и осветление, както и до влошено качество на въздуха заради масово движение на коли без катализатори и DPF филтри", посочват специалистите от ИПБ. Това според тях поражда усещане за безнаказаност, институционално съучастие и липса на държавност.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Атина Палада

    2 8 Отговор
    Крайно време е застраховката да стане 1000 евро !

    12:08 14.04.2026

  • 3 Хасковски каунь

    7 1 Отговор
    Нещата придобиват характер на допълнително стригане

    12:12 14.04.2026

  • 4 Еми така е

    5 0 Отговор
    В клуба на богатите хората с лекота си поддържат ретроавтомобилите, които Германия е изхвърлила.

    12:12 14.04.2026

  • 5 Да, да

    2 1 Отговор
    И без доклад на всички е ясно, че ако работеха правилно и законно ГТП, нямаше по пътищата да се движат такива бангии. Да не говорим за камиони, които ако излязат от границата ги спират за разфасоване веднага.

    12:13 14.04.2026

  • 6 Реалист

    3 0 Отговор
    Тоя т. нар. институт е НПО. Кой го финансира. С такива докладчета си оправдават заплатите.

    12:14 14.04.2026

  • 7 Даниел

    3 0 Отговор
    Махнахме стикерите на Пешо Кънев,но цената удари €50 и нагоре!
    Защо?

    12:14 14.04.2026

  • 8 хехе

    1 0 Отговор
    тия от ИПБ когато и да ги пр.трепеш все ще е късно.

    12:14 14.04.2026

  • 9 Гуньо Простиа

    2 0 Отговор
    Какво общо има липсата на ДПФ за безопасността на автомобила?

    12:14 14.04.2026

  • 10 Е нали ги раздържавихте ?

    0 0 Отговор
    Защо плачете сега ! Едно време бяха в КАТ и всичко си беше ОК ! Не си изправен не минаваш ! На отделните точки стояха различни техници !
    Същото стана и в строителството ! И не само.
    Предприемача плаща на надзорника и той "безкомпромисно" го "контролира" !
    Ако вЕрвайте си ! А и техническите кадри вече са ...... !?

    12:18 14.04.2026

