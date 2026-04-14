Трайчо Трайков откри Националното хранилище за радиоактивни отпадъци

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков откри днес Националното хранилище за радиоактивни отпадъци (НХРАО). Официалната церемония се състоя на площадка „Радиана” в 11:30 ч., където е изградено съоръжението, съобщиха от Министерството на енергетиката. По време на откриването министър Трайков коментира и актуалната тема с цените на горивата, като подчерта, че в страната има достатъчно количества, а цената им в България е най-ниската в Европа, съобщи "Нова телевизия".
Националното хранилище е предназначено за преработени и обезопасени радиоактивни отпадъци, генерирани единствено на територията на България. В него ще бъдат съхранявани ниско- и средноактивни отпадъци от промишлеността, медицината и бита; отпадъци, генерирани при извеждането от експлоатация на блоковете от I до IV на АЕЦ „Козлодуй”, както и от дейността на бъдещи нови ядрени мощности. Няма да се съхраняват високоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво, отбелязват от МЕ.
Националното хранилище се състои от 66 стоманобетонни конструкции с общ капацитет 19 000 контейнера с радиоактивни отпадъци. То ще се запълва в продължение на 60 години. През този период и през следващите 300 години то ще бъде обект на постоянен контрол от страна на оторизираните органи.
Изграждането на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци е финансирано безвъзмездно от Международен фонд „Козлодуй” чрез Европейската банка за възстановяване и развитие с приблизително 76 млн. евро. Националното финансиране на проекта е в размер на около 34 млн. лв. Хранилището получи разрешение за ползване от ДНСК (Акт 16) през март 2026 г.
Относно икономическите мерки в сектора, Трайков обяви, че правителството очаква одобрение на нотификация от Европейската комисия. Това ще позволи стартирането на схема за подпомагане на енергоинтензивната индустрия у нас. По думите му предприетите до момента мерки от страна на кабинета се доказват като най-функциониращите спрямо тези в други държави.
Припомняме, че на 25 март тази година с решение на Министерския съвет Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” е определено за „експлоатиращ ядрена инсталация” в Република България по смисъла на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда. Условие за издаване на разрешение за експлоатация на НХРАО е наличието на финансова гаранция, покриваща отговорността за ядрена вреда.
Проектът за изграждане на Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци е възложен на ДП РАО с правителствено решение от 2005 г. (Решение на МС № 683/25.07.2005 г.). Във времето този процес условно се разделя на три основни етапа: избор на площадка, проектиране и строителство. След извършени регионални и детайлни геолого-геофизични, геохимични, инженерно-геоложки и хидрогеоложки изследвания, беше избрана площадката „Радиана”. На 29 август 2017 г. ДП РАО официално стартира строителството на съоръжението. Международен фонд „Козлодуй” финансира безвъзмездно проекта чрез Европейската банка за възстановяване и развитие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Коментиран от #29
Коментиран от #7
Коментиран от #37
7 Този коментар е премахнат от модератор.
Коментиран от #19
12 Браво, вече официално сме боклучарник
15:10 14.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #9 от "Сандо":Не бе чykча, това е хранилище за касетите от АЕЦ-а, които стоят на площадката от 2014 г. и което ГЕРБ Ново начало строят от 10 г.
Коментиран от #22
15:13 14.04.2026
22 честен ционист
До коментар #19 от "Клета невежа копейка 🤪":Отработеното ядрено гориво но без Плутоний, който отива за Русия.
Коментиран от #25
15:15 14.04.2026
Коментиран от #32
25 Така е
До коментар #22 от "честен ционист":Което се извозва на цена от 41 000 000 € на тон от "добрите" олигарси на кРадев. Цената в договора е написана с бял текст на бял фон. Документи.
Коментиран от #34
15:18 14.04.2026
Коментиран от #35
29 Боруна Лом
До коментар #2 от "честен ционист":ТУКА ЩЕ ГИ ДОКАРАТ ВСИЧКИ! КАКТО С БОКЛУКА НА ЕВРОПАТА
15:20 14.04.2026
32 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
До коментар #24 от "Само да питам":Няма смисъл, докато го построят, облъчените от съветикус бациликус ще бъдат отдавна на 2 м. под земята.
Светло бъдеще чака европейската младеж !
15:21 14.04.2026
34 честен ционист
До коментар #25 от "Така е":1 грам Плутоний дава толкова енергия, кокото 1 тон нефт.
15:22 14.04.2026
35 Енергетик
До коментар #28 от "Някой":От 2014 г. РФ не си изпълнява договора по съхранение, опаковане и безопасно извозване на отработеното ядрено гориво.
15:23 14.04.2026
37 бай Иван
До коментар #6 от "пешо":Тайна, да не дразнят живеещите наблизо!
15:27 14.04.2026
38 6135
Не знам дали са радиоактивни, но със сигурност са отпадъци.
15:28 14.04.2026
39 Мави
Това измъчен хранилище ще погребе надеждите за чиста земя.
15:29 14.04.2026
