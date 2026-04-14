Новини
България »
Враца »
Трайчо Трайков откри Националното хранилище за радиоактивни отпадъци

14 Април, 2026 15:04 944 48

  • трайчо трайков-
  • откри-
  • национално хранилище за радиоактивни отпадъци-
  • аец козлодуй

Националното хранилище се състои от 66 стоманобетонни конструкции с общ капацитет 19 000 контейнера с радиоактивни отпадъци

Трайчо Трайков откри Националното хранилище за радиоактивни отпадъци - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков откри днес Националното хранилище за радиоактивни отпадъци (НХРАО). Официалната церемония се състоя на площадка „Радиана” в 11:30 ч., където е изградено съоръжението, съобщиха от Министерството на енергетиката. По време на откриването министър Трайков коментира и актуалната тема с цените на горивата, като подчерта, че в страната има достатъчно количества, а цената им в България е най-ниската в Европа, съобщи "Нова телевизия".

Националното хранилище е предназначено за преработени и обезопасени радиоактивни отпадъци, генерирани единствено на територията на България. В него ще бъдат съхранявани ниско- и средноактивни отпадъци от промишлеността, медицината и бита; отпадъци, генерирани при извеждането от експлоатация на блоковете от I до IV на АЕЦ „Козлодуй”, както и от дейността на бъдещи нови ядрени мощности. Няма да се съхраняват високоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво, отбелязват от МЕ.

Националното хранилище се състои от 66 стоманобетонни конструкции с общ капацитет 19 000 контейнера с радиоактивни отпадъци. То ще се запълва в продължение на 60 години. През този период и през следващите 300 години то ще бъде обект на постоянен контрол от страна на оторизираните органи.

Изграждането на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци е финансирано безвъзмездно от Международен фонд „Козлодуй” чрез Европейската банка за възстановяване и развитие с приблизително 76 млн. евро. Националното финансиране на проекта е в размер на около 34 млн. лв. Хранилището получи разрешение за ползване от ДНСК (Акт 16) през март 2026 г.

Относно икономическите мерки в сектора, Трайков обяви, че правителството очаква одобрение на нотификация от Европейската комисия. Това ще позволи стартирането на схема за подпомагане на енергоинтензивната индустрия у нас. По думите му предприетите до момента мерки от страна на кабинета се доказват като най-функциониращите спрямо тези в други държави.

Припомняме, че на 25 март тази година с решение на Министерския съвет Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” е определено за „експлоатиращ ядрена инсталация” в Република България по смисъла на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда. Условие за издаване на разрешение за експлоатация на НХРАО е наличието на финансова гаранция, покриваща отговорността за ядрена вреда.

Проектът за изграждане на Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци е възложен на ДП РАО с правителствено решение от 2005 г. (Решение на МС № 683/25.07.2005 г.). Във времето този процес условно се разделя на три основни етапа: избор на площадка, проектиране и строителство. След извършени регионални и детайлни геолого-геофизични, геохимични, инженерно-геоложки и хидрогеоложки изследвания, беше избрана площадката „Радиана”. На 29 август 2017 г. ДП РАО официално стартира строителството на съоръжението. Международен фонд „Козлодуй” финансира безвъзмездно проекта чрез Европейската банка за възстановяване и развитие.


Враца / България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 малко истински факти

    8 1 Отговор
    А бе колко пъти ще го открива това хранилище , щото на всяка трета статия вече взе да го открива пак .

    15:06 14.04.2026

  • 2 честен ционист

    12 2 Отговор
    19000 контейнера с радиоактовни опадъци е всичкият радиоактивен отпадък на света.

    Коментиран от #29

    15:07 14.04.2026

  • 3 пешо

    12 4 Отговор
    ще прибираме на европа отпадъците

    Коментиран от #7

    15:07 14.04.2026

  • 4 Анонимен

    6 1 Отговор
    Да го кръстим новия парламент и да вкарваме вътре големите партии да се трудят денонощно.

    15:07 14.04.2026

  • 5 Опс

    10 1 Отговор
    най-добре а са фърли вутре,та а са свърши....

    15:07 14.04.2026

  • 6 пешо

    10 0 Отговор
    и къде е това хранилище

    Коментиран от #37

    15:09 14.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Радиана от рода Дуло

    2 12 Отговор
    Радев е радиоактивен за България.

    15:09 14.04.2026

  • 9 Сандо

    15 3 Отговор
    България - страната на боклуците!Вече и радиоктивни.Сега можем да събираме от целия ЕС еврорадиоактивния боклук.Но с такива управляващи боклукчии можем ли да постигнем нещо добро?

    Коментиран от #19

    15:09 14.04.2026

  • 10 Още един

    6 1 Отговор
    естествен ид@от на софрата !

    15:09 14.04.2026

  • 11 Ура,,Ура

    3 2 Отговор
    И тоя като бившия си шеф. Реже лентички. Сигурно изпитват голям кеф да приличат на Тато. И два века да минат ние няма да си променим народопсихологията.

    15:09 14.04.2026

  • 12 Браво, вече официално сме боклучарник

    11 3 Отговор
    Благодарим на Президеншата и нейното правителство!

    15:10 14.04.2026

  • 13 Напредваме

    14 1 Отговор
    От страна енергиен хъб на Балканите към депо за ядрени отпадъци на Европа.

    15:10 14.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сатана Z

    18 1 Отговор
    Трябва да си уникално тъп за да правиш PR с морга за радиоактивни отпадъци.,а в същото време да закриваш атомната енергетика в България.

    15:11 14.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Клета невежа копейка 🤪

    7 5 Отговор

    До коментар #9 от "Сандо":

    Не бе чykча, това е хранилище за касетите от АЕЦ-а, които стоят на площадката от 2014 г. и което ГЕРБ Ново начало строят от 10 г.

    Коментиран от #22

    15:13 14.04.2026

  • 20 провинциалист

    4 2 Отговор
    Време е някой да нарисува България като радиоактивна тоалетна.

    15:14 14.04.2026

  • 21 Респект

    0 7 Отговор
    Правителството на Премиер Гюров показа как трябва да се работи в полза на България !

    15:15 14.04.2026

  • 22 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Клета невежа копейка 🤪":

    Отработеното ядрено гориво но без Плутоний, който отива за Русия.

    Коментиран от #25

    15:15 14.04.2026

  • 23 Патриот

    4 1 Отговор
    Трето поколение врагове на народа ще стане храна за прасетата в Белене.

    15:15 14.04.2026

  • 24 Само да питам

    8 1 Отговор
    А на остров Белене кога ще направят хранилище за политически отпадъци?

    Коментиран от #32

    15:17 14.04.2026

  • 25 Така е

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "честен ционист":

    Което се извозва на цена от 41 000 000 € на тон от "добрите" олигарси на кРадев. Цената в договора е написана с бял текст на бял фон. Документи.

    Коментиран от #34

    15:18 14.04.2026

  • 26 Геле

    2 1 Отговор
    Боко е радиоактивен отпадък!

    15:18 14.04.2026

  • 27 Боруна Лом

    0 1 Отговор
    И ТАМ ДА СИ ОСТАНАТ БАРАБАР С ГЮРО И КОМПАНИЯ

    15:19 14.04.2026

  • 28 Някой

    6 1 Отговор
    Преди ги взимаше Русия. И си ги обработваше за други цели. Сега с евроатлантическите ценности ще си ги държим.

    Коментиран от #35

    15:19 14.04.2026

  • 29 Боруна Лом

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    ТУКА ЩЕ ГИ ДОКАРАТ ВСИЧКИ! КАКТО С БОКЛУКА НА ЕВРОПАТА

    15:20 14.04.2026

  • 30 Мюмю

    1 1 Отговор
    честито! казала майката и погалила новороденото по третата глава

    15:20 14.04.2026

  • 31 Макробиолог

    1 0 Отговор
    Функц неграм ?Ко казва статията?Хранилището не е предназначено за отработено ядр гориво.Тоест извън избора на росатом за изпълнител на нови ядр мощности в БГ,въпроса с отработено гориво все още няма решение.

    15:20 14.04.2026

  • 32 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Само да питам":

    Няма смисъл, докато го построят, облъчените от съветикус бациликус ще бъдат отдавна на 2 м. под земята.
    Светло бъдеще чака европейската младеж !

    15:21 14.04.2026

  • 33 Няма нужда да го съхранявате

    0 0 Отговор
    Давайте го за рециклиране.

    15:22 14.04.2026

  • 34 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Така е":

    1 грам Плутоний дава толкова енергия, кокото 1 тон нефт.

    15:22 14.04.2026

  • 35 Енергетик

    1 7 Отговор

    До коментар #28 от "Някой":

    От 2014 г. РФ не си изпълнява договора по съхранение, опаковане и безопасно извозване на отработеното ядрено гориво.

    15:23 14.04.2026

  • 36 Червен чугун

    3 2 Отговор
    Трайчо е идеален отпадък да бъде складиран вътре

    15:24 14.04.2026

  • 37 бай Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "пешо":

    Тайна, да не дразнят живеещите наблизо!

    15:27 14.04.2026

  • 38 6135

    4 2 Отговор
    Добре е направено, с капацитет да побере всички политици.
    Не знам дали са радиоактивни, но със сигурност са отпадъци.

    15:28 14.04.2026

  • 39 Мави

    1 1 Отговор
    Какъв му е приносът на Трайчо, за да оккрива, каквото и да било?
    Това измъчен хранилище ще погребе надеждите за чиста земя.

    15:29 14.04.2026

  • 40 Само неразбрах

    1 1 Отговор
    Къде е това хранилище или ще си трайкаме а трайчо

    15:31 14.04.2026

  • 41 Хмм

    1 0 Отговор
    радиоактивен отпадък

    15:34 14.04.2026

  • 42 Юл Браун - бай Илия Вълков

    1 0 Отговор
    Трайчо Трайчоооооо Трайчо.... Още преди хиляда години, както се казва, открих най-рационалната гехнология, ама.... Ахмаци с ахмаците Ви....

    15:37 14.04.2026

  • 43 Гарантирано от Герб

    1 0 Отговор
    А кога започва ремонта на ремонта

    15:39 14.04.2026

  • 44 ТРАЙЧУ БАКЛУКА

    0 0 Отговор
    КО МОЙ ДА ОТКРИЙ...

    15:43 14.04.2026

  • 45 Той

    2 0 Отговор
    Трайчо откри нещо за което не е допринесъл с нищо.

    15:44 14.04.2026

  • 46 Само не разбрах

    0 0 Отговор
    ТЯБВА ДА СЕ ГОРДЕЕМ С ТОВА ЛИ?

    15:46 14.04.2026

  • 47 К0ренни българи

    0 0 Отговор
    15:48 14.04.2026

  • 48 гост

    0 0 Отговор
    това е чистата ядрена енергия...300години плащаш на пазачи да пазят чистия отпадък , значи да ги сметнеме сега :10 пазача, по 2000 иляди евро, по 12 месеца по 300 години сума сумарум 72 000 000 евро . който може да смята може да сметне колко батерии могат да се купят с тези пари, а те ще носят пари, докато тези горе са хвърлени на вятъра

    15:49 14.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове