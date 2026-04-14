Трайчо Трайков откри Националното хранилище за радиоактивни отпадъци

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков откри днес Националното хранилище за радиоактивни отпадъци (НХРАО). Официалната церемония се състоя на площадка „Радиана” в 11:30 ч., където е изградено съоръжението, съобщиха от Министерството на енергетиката. По време на откриването министър Трайков коментира и актуалната тема с цените на горивата, като подчерта, че в страната има достатъчно количества, а цената им в България е най-ниската в Европа, съобщи "Нова телевизия".

Националното хранилище е предназначено за преработени и обезопасени радиоактивни отпадъци, генерирани единствено на територията на България. В него ще бъдат съхранявани ниско- и средноактивни отпадъци от промишлеността, медицината и бита; отпадъци, генерирани при извеждането от експлоатация на блоковете от I до IV на АЕЦ „Козлодуй”, както и от дейността на бъдещи нови ядрени мощности. Няма да се съхраняват високоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво, отбелязват от МЕ.

Националното хранилище се състои от 66 стоманобетонни конструкции с общ капацитет 19 000 контейнера с радиоактивни отпадъци. То ще се запълва в продължение на 60 години. През този период и през следващите 300 години то ще бъде обект на постоянен контрол от страна на оторизираните органи.

Изграждането на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци е финансирано безвъзмездно от Международен фонд „Козлодуй” чрез Европейската банка за възстановяване и развитие с приблизително 76 млн. евро. Националното финансиране на проекта е в размер на около 34 млн. лв. Хранилището получи разрешение за ползване от ДНСК (Акт 16) през март 2026 г.

Относно икономическите мерки в сектора, Трайков обяви, че правителството очаква одобрение на нотификация от Европейската комисия. Това ще позволи стартирането на схема за подпомагане на енергоинтензивната индустрия у нас. По думите му предприетите до момента мерки от страна на кабинета се доказват като най-функциониращите спрямо тези в други държави.

Припомняме, че на 25 март тази година с решение на Министерския съвет Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” е определено за „експлоатиращ ядрена инсталация” в Република България по смисъла на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда. Условие за издаване на разрешение за експлоатация на НХРАО е наличието на финансова гаранция, покриваща отговорността за ядрена вреда.

Проектът за изграждане на Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци е възложен на ДП РАО с правителствено решение от 2005 г. (Решение на МС № 683/25.07.2005 г.). Във времето този процес условно се разделя на три основни етапа: избор на площадка, проектиране и строителство. След извършени регионални и детайлни геолого-геофизични, геохимични, инженерно-геоложки и хидрогеоложки изследвания, беше избрана площадката „Радиана”. На 29 август 2017 г. ДП РАО официално стартира строителството на съоръжението. Международен фонд „Козлодуй” финансира безвъзмездно проекта чрез Европейската банка за възстановяване и развитие.