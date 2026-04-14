Започна изплащането на компенсацията от 20 евро заради поскъпването на горивата

Започна изплащането на компенсацията от 20 евро заради поскъпването на горивата

14 Април, 2026 16:23 943 25

Право на компенсацията имат физически лица с ниски доходи, които са собственици на моторно превозно средство или изплащат автомобил с договор за лизинг. За да получат помощ от 20 евро, средномесечният им брутен доход за 2025 г. трябва да е до 652,41 евро, колкото е двукратният размер на линията на бедност за миналата година.

Започна изплащането на компенсацията от 20 евро заради поскъпването на горивата - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради повишените цени на горивата, съобщават от пресцентъра на МТСП. Лицата, получавали социални помощи през януари и февруари 2026 г., не трябваше да подават заявления за отпускане на средствата. Техните данни бяха изпратени от АСП на Националната агенция за приходите за извършване на проверка дали отговарят на критериите за получаване на помощта.
Право на компенсацията имат физически лица с ниски доходи, които са собственици на моторно превозно средство или изплащат автомобил с договор за лизинг. За да получат помощ от 20 евро, средномесечният им брутен доход за 2025 г. трябва да е до 652,41 евро, колкото е двукратният размер на линията на бедност за миналата година. Проверката на НАП показа, че на тези критерии отговарят 182 856 души, на които помощта ще бъде изплатена автоматично.
За компенсация от 20 евро през март кандидатстваха още близо 45 000 лица, които не са получавали социални помощи от АСП през тази година. Техните заявления вече са изпратени към НАП за проверка. След 17 април ще започне изплащането на компенсациите на тези, които отговарят на критериите за отпускане на подкрепата.
Ако мярката бъде активирана и през април, гражданите, подали заявления през март, ще получат компенсацията автоматично, без да е необходимо да подават ново заявление.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пари на вятъра

    19 0 Отговор
    Предизборен популизъм

    Коментиран от #21

    16:28 14.04.2026

  • 2 Парите потекоха "правилно" и изборно.

    17 0 Отговор
    Кой въобще проверява? Спонсорират сегашните, турците или превоза за изборите.

    16:28 14.04.2026

  • 3 Тома

    14 0 Отговор
    От тези помощи повече от половината ще се откраднат

    16:30 14.04.2026

  • 4 Социално слаб

    12 0 Отговор
    Не ги виждам в сметката

    Коментиран от #12

    16:30 14.04.2026

  • 5 Горски

    8 2 Отговор
    Рекетьорът мутра Борисов научи българския бизнес как да рекетира България ! Тези частници-тарикати дали плащат европейски заплати на шофьорите си въпреки, че возят стоките на европейски цени на тон/км, сега щели да фалират ха ха ха, имат по повече от 10 камиона, ами да продадат по някой друг камион и да се справят със заплатите, или да фалират, нима фалитът не е част от частния бизнес ? Нали сме се разделили с комунизма, защо държавата трябва да спасява частникът вместо да се грижи за беднотията на народа ! При кой "капитализъм" държавата помага на милионерите и загърбва суверенът си, връщате Тошовото време ли отново ? Тиквата научи и зърнарите как да рекетират, само будали ли сме останали в България, че търпеливо наблюдаваме всичко лошо каквото ви се случва с наведени глави ? Обират ни мутри, олигарси и "бизнесмени" и ние кротко и послушно ги правим депутати, не ни ли е срам бре?

    16:31 14.04.2026

  • 6 00014

    11 1 Отговор
    Накрая дали някой ще каже броят на тези, които са взели пари, и от какви социални слоеве са били.

    16:32 14.04.2026

  • 7 адаша

    10 0 Отговор
    Утре, може да си заредят по цели пет литра за тия пари.

    16:32 14.04.2026

  • 8 смешкофци

    16 0 Отговор
    вземете се похвалете на западната преса
    че тук раздават 20е да ви се смеят колко сте окрадени

    16:33 14.04.2026

  • 9 кой мy дpeмe

    9 0 Отговор
    аз нищо не получих

    16:34 14.04.2026

  • 10 НА ШИШИ ОБЩИНИТЕ

    9 1 Отговор
    С инвалиднии пенсии и придружители ! Направете справка

    16:34 14.04.2026

  • 11 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    За да вземете 20 евро трябва да си изкарате документи за 5 евро и да си изгубите няколко дни.

    16:35 14.04.2026

  • 12 1488

    3 9 Отговор

    До коментар #4 от "Социално слаб":

    "Не ги виждам в сметката"

    за безработни русоболни неплащащи даньци пари нема

    16:35 14.04.2026

  • 13 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Жълтокопитните ПОдофили могат да се полеят с тоя бензин и да изгорят като Петрохански кучета.

    16:36 14.04.2026

  • 14 ту-туу

    6 1 Отговор
    Ще се зарадват ТЕЛК-аджиите с дизелите

    16:36 14.04.2026

  • 15 оня с коня

    8 1 Отговор
    Според Заглавието изплащането е започнало но текстът по-надолу го обвинява в лъжа ,защото казва че Изплащането ще е СЛЕД 17-ти.

    Коментиран от #18

    16:38 14.04.2026

  • 16 Опааа

    8 0 Отговор
    Подигравка! Предизборни мушенгии!

    16:49 14.04.2026

  • 17 Поредната подигравка с двукраките говеда

    5 2 Отговор
    От служебната сглобка на ППДБ, ГЕРБ и ДПС - ТОЛКОЗ!

    16:51 14.04.2026

  • 18 оня с коня

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    BG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продажен българcки ГЕH

    Коментиран от #23

    16:54 14.04.2026

  • 19 Да, ама

    1 0 Отговор
    днес салатата на борсата бе 2.25.

    16:55 14.04.2026

  • 20 ще спонсорирам

    1 0 Отговор
    Шел, омв или други 100лв/л ако ми позволят да запаля два тримя

    17:03 14.04.2026

  • 21 Ротшилд

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пари на вятъра":

    Не разбра ах мак. Плащат ви заради нашия Израел.

    17:06 14.04.2026

  • 22 Факти

    0 0 Отговор
    Започна изплащането на компенсацията от 20 левро заради поскъпването на горивата

    17:08 14.04.2026

  • 23 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    Измисли си собствен ник,щото те мислят за Мене

    17:22 14.04.2026

  • 24 Тити

    4 0 Отговор
    В Гърция дават по 50 евро на домакинство това си чуста дискриминация спрямо другите.

    17:24 14.04.2026

  • 25 С метрото, не социално слаб, но кола не

    1 0 Отговор
    Като са социално слаби как са си купили кола, обслужват я и имат пари да я карат?

    17:27 14.04.2026

