Започна изплащането на компенсацията от 20 евро заради поскъпването на горивата

Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради повишените цени на горивата, съобщават от пресцентъра на МТСП. Лицата, получавали социални помощи през януари и февруари 2026 г., не трябваше да подават заявления за отпускане на средствата. Техните данни бяха изпратени от АСП на Националната агенция за приходите за извършване на проверка дали отговарят на критериите за получаване на помощта.
Право на компенсацията имат физически лица с ниски доходи, които са собственици на моторно превозно средство или изплащат автомобил с договор за лизинг. За да получат помощ от 20 евро, средномесечният им брутен доход за 2025 г. трябва да е до 652,41 евро, колкото е двукратният размер на линията на бедност за миналата година. Проверката на НАП показа, че на тези критерии отговарят 182 856 души, на които помощта ще бъде изплатена автоматично.
За компенсация от 20 евро през март кандидатстваха още близо 45 000 лица, които не са получавали социални помощи от АСП през тази година. Техните заявления вече са изпратени към НАП за проверка. След 17 април ще започне изплащането на компенсациите на тези, които отговарят на критериите за отпускане на подкрепата.
Ако мярката бъде активирана и през април, гражданите, подали заявления през март, ще получат компенсацията автоматично, без да е необходимо да подават ново заявление.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
8 смешкофци
че тук раздават 20е да ви се смеят колко сте окрадени
12 1488
До коментар #4 от "Социално слаб":"Не ги виждам в сметката"
за безработни русоболни неплащащи даньци пари нема
18 оня с коня
До коментар #15 от "оня с коня":BG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продажен българcки ГЕH
Коментиран от #23
16:54 14.04.2026
21 Ротшилд
До коментар #1 от "Пари на вятъра":Не разбра ах мак. Плащат ви заради нашия Израел.
17:06 14.04.2026
23 оня с коня
До коментар #18 от "оня с коня":Измисли си собствен ник,щото те мислят за Мене
17:22 14.04.2026
