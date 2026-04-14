Кандев за задръстването на "Витиня": Камионът е бил технически изправен, могъл е да се придвижи на собствен ход

След следствен експеримент и извършена обстойна техническа експертиза на превозното средство, е установено, че камионът е бил технически изправен и е могъл да се придвижи на собствен ход извън тунела. Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев във фейсбук профила си.

Данните от проверката сочат, че не са налице обективни технически причини, които да са възпрепятствали водача да освободи пътното платно своевременно. Напротив – автомобилът е разполагал с необходимата функционалност да бъде изведен от тунела без външна намеса, посочва Кандев.

По думите му, подобни действия, независимо от мотивите зад тях, създават сериозен риск за безопасността на движението и водят до значителни обществени неудобства.

МВР ще подходи с нулева толерантност към този случай. Налице са данни, които дават основание да се разглежда случилото се като умишлен акт на саботаж, застрашил безопасността на гражданите и довел до сериозни обществени последици. Ще бъдат използвани всички законови механизми за пълното разкриване на обективната истина и за установяване на лицата, стоящи зад тези действия, допълва още главен комисар Георги Кандев.

Припомняме, че тежкотоварен автомобил аварира вчера в тунел "Витиня" на автомагистрала "Хемус" и затрудни движението. По-късно шофьорът беше задържан.