Кандев за задръстването на "Витиня": Камионът е бил технически изправен, могъл е да се придвижи на собствен ход

14 Април, 2026 20:00 888 20

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След следствен експеримент и извършена обстойна техническа експертиза на превозното средство, е установено, че камионът е бил технически изправен и е могъл да се придвижи на собствен ход извън тунела. Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев във фейсбук профила си.

Данните от проверката сочат, че не са налице обективни технически причини, които да са възпрепятствали водача да освободи пътното платно своевременно. Напротив – автомобилът е разполагал с необходимата функционалност да бъде изведен от тунела без външна намеса, посочва Кандев.

По думите му, подобни действия, независимо от мотивите зад тях, създават сериозен риск за безопасността на движението и водят до значителни обществени неудобства.

МВР ще подходи с нулева толерантност към този случай. Налице са данни, които дават основание да се разглежда случилото се като умишлен акт на саботаж, застрашил безопасността на гражданите и довел до сериозни обществени последици. Ще бъдат използвани всички законови механизми за пълното разкриване на обективната истина и за установяване на лицата, стоящи зад тези действия, допълва още главен комисар Георги Кандев.

Припомняме, че тежкотоварен автомобил аварира вчера в тунел "Витиня" на автомагистрала "Хемус" и затрудни движението. По-късно шофьорът беше задържан.


  • 1 осраински

    11 1 Отговор
    14 април 1961 г.
    Указ на Президиума на Върховния съвет на СССР
    За присъждане на званието Герой на Съветския съюз и почетното звание пилот-космонавт на СССР на първия съветски космонавт в света майор Юрий Гагарин.

    Коментиран от #5

    20:03 14.04.2026

  • 2 Това

    16 1 Отговор
    си беше ясно , че е провокация с евтин сценарий и още след "информацията" го споделих ! Престъпление на сценаристите и главния герой.

    20:05 14.04.2026

  • 3 Жалко, че ония Сектанта

    3 0 Отговор
    с дачията не е бил там, щеше да го дръпне безплатно с дъстъра

    20:06 14.04.2026

  • 4 Значи

    16 0 Отговор
    си е било една провокация. Кой ли е подкокоросал този индивид?

    Коментиран от #8

    20:07 14.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ИВАН

    9 0 Отговор
    А тия еничари за кво се чекнат по колите си, и за кво лапат огромните заплати, не можаха ли да освободят пътя за хората, да си преминават свободно, да не би да сме във война

    20:18 14.04.2026

  • 7 Петър

    6 1 Отговор
    Е, сигурно съм тъпак име разбрах и не разбирам смисъла ако този шофьор тъпак и той се е хванал на нечия плоска въдица за да спре в тунела и обърка движението за часове... Може ли някой, официален орган или свидетел, или просто по-схватлив да ми обясни тази злонамерена простотия с две думи?!

    Коментиран от #20

    20:20 14.04.2026

  • 8 ниандерталец

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Значи":

    И какво казва закона за подкокоросването ? Същото като за поръчителите за купуване на гласове или има друг закон .

    20:22 14.04.2026

  • 9 военен неможач

    7 0 Отговор
    пухльовци. т.е. мульовци. Оня Паскал за 1 000 000 контрабанда само 27 000 лева глоба. От Градския съд. Големите съдии и прокурори. В Районния не му мърдаха 100 000 лева глоба и 2-3 години ефективно. Но още едно време е казано: колкото по-голям началник - толкова по-голям капоут. Капут де.

    20:28 14.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 батвесо

    0 0 Отговор
    И в градския сигурно е била 100 000 глобата, ама разликата от 73 000 е отишла за съдиите.

    20:34 14.04.2026

  • 12 Гюро Петроханецо

    1 2 Отговор
    Нищо чудно и да си е цирк на ПеПенцата, все едно много работят и няКОЙ ги саботира. Не вярвам друг да е толкова глупав.

    20:35 14.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 оня с коня

    2 2 Отговор
    На Тоя Простоват Щофьор за да сътвори подобна Простотия специално в предизборните дни МУ Е ПЛАТЕНО от определени Хора.Въпросат е КОЙ е заинтересован у нас за се ДЕстабилизира Обществения мир и не е ли това РУСИЯ,която виждайки че отрочето й "Възраждане" ще бъде на Последно място в новият Парламент преминава към "твърди мерки"?затова и наказанието на водача трябва да е Максимално,за да се респектират подобни изяви тъй като Матушката няма да спре дотук.

    20:40 14.04.2026

  • 15 Емигрант

    0 0 Отговор
    Чух по телевизията ви, че за да го извади фирма с подемник на 200 м са му искали 3 000 евро, това ако е истина решава "задачата" и второ защо този милиционер изразява мнение във фейсбук, а не пред медии, все пак е секретар на МВР ? Човекът може да няма "грам" вина, а вече явно е "осъден" ? 3000 евро за 200 метра къде живеете вие бе, на планетата на рекетьорите ли ?

    Коментиран от #17

    20:41 14.04.2026

  • 16 Деций

    1 0 Отговор
    Саботаж организиран от засегнатите.За нула време ще стигна до поръчителите със безотказните Сталински методи.После ще ги арестувам,и по същата методика след месец изпълнен с екстри ,ще им върна дрехите,а те ще бъдат изписани по ведомост!Дали ще има други мераклии да организират саботажи без значение от спектъра на живота?

    20:45 14.04.2026

  • 17 Миризлив пор

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Емигрант":

    Има безплатна пътна помощ платена от АПИ да те изкара до първия паркинг или отбивка и вече избираш оферта вече като не пречиш! а това и протестираха останалите кожодери преди време.

    20:47 14.04.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    Това ще го докажеш в съда кога цъфнат налъмите!
    Ако е бил технически изправен другарете милиционери що не му врътнаха ключа да го палнат и преместят?

    Шофьора се надявам да си намери и читав адвокат да ви разкатае щото го арестувахте абсолютно незаконно за административни нарушения, за които не е предвидено задържане!

    20:48 14.04.2026

  • 19 Как

    0 1 Отговор
    Трябва да конфискуват камиона и шофьора да го плаща на собственика. Да му продадат имуществото на виновния водач.

    20:49 14.04.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Петър":

    Това са глупости ченгесарски да си оправдаят соствените малоумия, които натвориха и раздухаха голяма новина.

    20:50 14.04.2026

