Полицаи спасиха от самоубийство жена на автомагистрала "Хемус"

Следобеден екип на сектор „Пътна полиция“ извършвал обход по автомагистрала „Хемус“, когато получил сигнал за спрял лек автомобил в аварийната лента на виадукта „Рибни вир“ и млада жена, разхождаща се по периферията на моста. Униформените бързо се насочили към мястото и открили жената във видимо нестабилно емоционално състояние.

В последвалия разговор тя споделила пред тях, че е имала намерение да скочи от моста. След като я разубедили и успокоили, полицейските служители я закарали със служебния автомобил до базата си на магистралата, където на чаша чай продължили да разговарят с нея и да ѝ вдъхват увереност.

Организирано било и нейното транспортиране до столична болница, след което двамата пътни полицаи се върнали към задачите си – контрол на трафика и недопускане на ситуации, застрашаващи безопасността на пътуващите.