Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Полицаи спасиха от самоубийство жена на автомагистрала "Хемус"

Полицаи спасиха от самоубийство жена на автомагистрала "Хемус"

15 Април, 2026 10:34 1 148 12

  • полицаи-
  • самоубийство-
  • ам хемус

Организирано било и нейното транспортиране до столична болница

Полицаи спасиха от самоубийство жена на автомагистрала "Хемус"
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Следобеден екип на сектор „Пътна полиция“ извършвал обход по автомагистрала „Хемус“, когато получил сигнал за спрял лек автомобил в аварийната лента на виадукта „Рибни вир“ и млада жена, разхождаща се по периферията на моста. Униформените бързо се насочили към мястото и открили жената във видимо нестабилно емоционално състояние.

В последвалия разговор тя споделила пред тях, че е имала намерение да скочи от моста. След като я разубедили и успокоили, полицейските служители я закарали със служебния автомобил до базата си на магистралата, където на чаша чай продължили да разговарят с нея и да ѝ вдъхват увереност.

Организирано било и нейното транспортиране до столична болница, след което двамата пътни полицаи се върнали към задачите си – контрол на трафика и недопускане на ситуации, застрашаващи безопасността на пътуващите.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПОМОГНАХА ЛИ. И ФИНАНСОВО

    11 4 Отговор
    ДА ИЗВАДЯТ ПО ДВЕСТА ЕВРА ДА И ПОМОГНАТ

    10:36 15.04.2026

  • 2 Мурка

    11 5 Отговор
    ТАКА СЕ СЛУЧВА КОГАТО РЕЗКО ЗАБОГАТЕЕШ В КЛУБА НА БОГАТИТЕ ----ЕМОЦИОНАЛНО ДАВАШ ФИРА---В НАИ ГОЛЯМАТА КРИЗА ПАК СКАЧАХА ЧЕ СЕ И ПАЛЕХА

    10:39 15.04.2026

  • 3 гадовете са я

    10 5 Отговор
    върнали са я да се мъчи и да я щавят в кочината на ППДБ+ГЕРБСДС+ДПС

    Коментиран от #4, #5

    10:40 15.04.2026

  • 4 Сила

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "гадовете са я":

    "Вдъхнали и увереност ..."???!!!???
    В КАКВО !!!???!!! УСЕЩАНЕ ЗА КОРУПЦИЯ ....

    10:46 15.04.2026

  • 5 Никой не те е

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "гадовете са я":

    Вързал в България. Свят широк - кеф ти Изток, кеф ти Запад

    Коментиран от #10

    10:52 15.04.2026

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 0 Отговор
    БРАВО на полицаите...

    10:55 15.04.2026

  • 7 Аз съм

    0 2 Отговор
    Сега като са я спряли, да си поемат отговорността и да и решат всички проблеми, които е щяла да си спести. А не ние те спасяваме, айде сега продължавай да живееш и се оправяй както щеш.

    11:03 15.04.2026

  • 8 Системата

    3 1 Отговор
    докарала жената до самоубийство, а еничарите на системата я спсили. Не можеш да избягаш туко-така от системата,трябва да те стрижат до последно.

    11:05 15.04.2026

  • 9 честен ционист

    2 0 Отговор
    МВР пикчърс продължава с водевилите.

    11:07 15.04.2026

  • 10 ВИИЙ СОРОСОИДИТЕ НА ТВА

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Никой не те е":

    РАЗЧИТАТЕ.. ОБЕЗЛЮДЯВАНЕЦИГАНИЗИРАНЕ ЗА ДА ИЗНЕСЕТЕ И РОДНИЯ ЧЕРНОЗЕМ НАКРАЯ...

    11:19 15.04.2026

  • 11 Не е лошо

    2 0 Отговор
    наистина да се провери истиността на историята....Ако е така, БРАВО НА ПОЛИЦАИТЕ...Следва да се наградят за постъпката си, Но ако е само ЕВТИН ПР на новия глупав министър и неговия екип...Просто измислен случай за новата и професионална полиция на служебния кабинет е тогава......да п...у...к...нат всички по веригата лъжлива....

    11:20 15.04.2026

  • 12 незнайко

    0 0 Отговор
    БРАВО , все още има УМНИ и достойни полицаи !

    11:26 15.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове