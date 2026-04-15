Полицаи спасиха от самоубийство жена на автомагистрала "Хемус"

Следобеден екип на сектор „Пътна полиция“ извършвал обход по автомагистрала „Хемус“, когато получил сигнал за спрял лек автомобил в аварийната лента на виадукта „Рибни вир“ и млада жена, разхождаща се по периферията на моста. Униформените бързо се насочили към мястото и открили жената във видимо нестабилно емоционално състояние.
В последвалия разговор тя споделила пред тях, че е имала намерение да скочи от моста. След като я разубедили и успокоили, полицейските служители я закарали със служебния автомобил до базата си на магистралата, където на чаша чай продължили да разговарят с нея и да ѝ вдъхват увереност.
Организирано било и нейното транспортиране до столична болница, след което двамата пътни полицаи се върнали към задачите си – контрол на трафика и недопускане на ситуации, застрашаващи безопасността на пътуващите.
1 ПОМОГНАХА ЛИ. И ФИНАНСОВО
10:36 15.04.2026
2 Мурка
10:39 15.04.2026
3 гадовете са я
Коментиран от #4, #5
10:40 15.04.2026
4 Сила
До коментар #3 от "гадовете са я":"Вдъхнали и увереност ..."???!!!???
В КАКВО !!!???!!! УСЕЩАНЕ ЗА КОРУПЦИЯ ....
10:46 15.04.2026
5 Никой не те е
До коментар #3 от "гадовете са я":Вързал в България. Свят широк - кеф ти Изток, кеф ти Запад
Коментиран от #10
10:52 15.04.2026
6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
10:55 15.04.2026
7 Аз съм
11:03 15.04.2026
8 Системата
11:05 15.04.2026
9 честен ционист
11:07 15.04.2026
10 ВИИЙ СОРОСОИДИТЕ НА ТВА
До коментар #5 от "Никой не те е":РАЗЧИТАТЕ.. ОБЕЗЛЮДЯВАНЕЦИГАНИЗИРАНЕ ЗА ДА ИЗНЕСЕТЕ И РОДНИЯ ЧЕРНОЗЕМ НАКРАЯ...
11:19 15.04.2026
11 Не е лошо
11:20 15.04.2026
12 незнайко
11:26 15.04.2026