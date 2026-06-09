Иван Иванов: Шишков излъга. Информацията, която той поднесе, е изключително изкривена и невярна

Всичко това, което е изнесено като информация, не е вярно, каза в предаването "Лице в лице" по БТВ бившият министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов във връзка с твърденията на регионалния министър Иван Шишков, че по време на неговото управление на МРРБ са извършвани плащания за незаконно строителство магистрала "Хемус".

Шишков излъга. Информацията, която той поднесе, е изключително изкривена и невярна в основата си. Може да се запознае с документите и да се извини публично. В противен случай влиза в хипотезата на анбеждаване, а аз не искам да влизам в такава полемика с него, заяви Иванов.

Тази тема беше разисквана по време на парламентарния контрол и като министър съм изнесъл всички факти. Сагата е много дълга, но в крайна сметка един министър полага подписа си под разрешителното за строеж, когато се мине през обстойна процедура и експертите в министерството подготвят документа за подпис. Мога да отжележа също, че е имало срок за обжалване на това разрешително и то не е обжалвано, посочи бившият регионален министър.

Поисках проверка за лот 4 и се установи, че към датата на влизането ми в министесртвото няма незаконно строителство. Ако някой през годините е унищожил документи, това вече е тема за разследване. Отделно с ДНСК беше направена проверка от екип от над 15 души, че в тези участъци няма незаконно строителство, отбеляза Иван Иванов.

По времето на кабинета "Желязков" такива плащания не са извършвани. Аванси за строителството на магистрала "Хемус" са плащани през 2019-а и 2020 г., оттам нататък плащания са правени за реално извършени действия, подчерта Иванов.