Иван Иванов: Шишков излъга. Информацията, която той поднесе, е изключително изкривена и невярна

Всичко това, което е изнесено като информация, не е вярно, каза в предаването "Лице в лице" по БТВ бившият министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов във връзка с твърденията на регионалния министър Иван Шишков, че по време на неговото управление на МРРБ са извършвани плащания за незаконно строителство магистрала "Хемус".
Шишков излъга. Информацията, която той поднесе, е изключително изкривена и невярна в основата си. Може да се запознае с документите и да се извини публично. В противен случай влиза в хипотезата на анбеждаване, а аз не искам да влизам в такава полемика с него, заяви Иванов.
Тази тема беше разисквана по време на парламентарния контрол и като министър съм изнесъл всички факти. Сагата е много дълга, но в крайна сметка един министър полага подписа си под разрешителното за строеж, когато се мине през обстойна процедура и експертите в министерството подготвят документа за подпис. Мога да отжележа също, че е имало срок за обжалване на това разрешително и то не е обжалвано, посочи бившият регионален министър.
Поисках проверка за лот 4 и се установи, че към датата на влизането ми в министесртвото няма незаконно строителство. Ако някой през годините е унищожил документи, това вече е тема за разследване. Отделно с ДНСК беше направена проверка от екип от над 15 души, че в тези участъци няма незаконно строителство, отбеляза Иван Иванов.
По времето на кабинета "Желязков" такива плащания не са извършвани. Аванси за строителството на магистрала "Хемус" са плащани през 2019-а и 2020 г., оттам нататък плащания са правени за реално извършени действия, подчерта Иванов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Митрофанова
20:25 09.06.2026
2 Красимир Петров
20:26 09.06.2026
3 Закривай кочината!
20:28 09.06.2026
4 Ганя Путинофила
Вече няма да дава пари за Украйна!
Ще изгони американците от летището!
Коментиран от #7
20:31 09.06.2026
5 Сандо
20:31 09.06.2026
6 цялата територия
20:35 09.06.2026
7 Ние не даваме пари на Украйна
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Даваме снаряди, но за тях получаваме пари от Европа и САЩ!
Сега заводите ще останат без работа!
Радев ще ги нахрани!
От комунисти какво можеш да очакваш?
Рано или късно мизерията ще дойде!
Коментиран от #11
20:37 09.06.2026
8 Коста
20:42 09.06.2026
9 хахахаха
20:48 09.06.2026
10 СТИГА
ИСКАМЕ ВИНОВНИ,ОСЪДЕНИ,ДА ВРЪЩАТ ПАРИТЕ И ПОСЛЕ ДА ТЪРКАТ НАРОВЕТЕ В ЗАТВОРА.
20:57 09.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Напротив
21:03 09.06.2026
13 Кой В България ? Не Лъже !
Пред !
Феодалите ?
Ще Свали !
Всичките Звезди !
Които Им Харесват !
За Да Се Хареса !
21:09 09.06.2026
14 Иван Иванов Е ПЪЛЕН
21:10 09.06.2026
15 Рамбо
21:18 09.06.2026
16 Гочо
21:19 09.06.2026