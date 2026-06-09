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Иван Иванов: Шишков излъга. Информацията, която той поднесе, е изключително изкривена и невярна

Иван Иванов: Шишков излъга. Информацията, която той поднесе, е изключително изкривена и невярна

9 Юни, 2026 20:23 1 251 16

  • иван иванов-
  • иван шишков-
  • строителство-
  • ам хемус

Сагата е много дълга, но в крайна сметка един министър полага подписа си под разрешителното за строеж, когато се мине през обстойна процедура и експертите в министерството подготвят документа за подпис

Иван Иванов: Шишков излъга. Информацията, която той поднесе, е изключително изкривена и невярна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всичко това, което е изнесено като информация, не е вярно, каза в предаването "Лице в лице" по БТВ бившият министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов във връзка с твърденията на регионалния министър Иван Шишков, че по време на неговото управление на МРРБ са извършвани плащания за незаконно строителство магистрала "Хемус".

Шишков излъга. Информацията, която той поднесе, е изключително изкривена и невярна в основата си. Може да се запознае с документите и да се извини публично. В противен случай влиза в хипотезата на анбеждаване, а аз не искам да влизам в такава полемика с него, заяви Иванов.

Тази тема беше разисквана по време на парламентарния контрол и като министър съм изнесъл всички факти. Сагата е много дълга, но в крайна сметка един министър полага подписа си под разрешителното за строеж, когато се мине през обстойна процедура и експертите в министерството подготвят документа за подпис. Мога да отжележа също, че е имало срок за обжалване на това разрешително и то не е обжалвано, посочи бившият регионален министър.

Поисках проверка за лот 4 и се установи, че към датата на влизането ми в министесртвото няма незаконно строителство. Ако някой през годините е унищожил документи, това вече е тема за разследване. Отделно с ДНСК беше направена проверка от екип от над 15 души, че в тези участъци няма незаконно строителство, отбеляза Иван Иванов.

По времето на кабинета "Желязков" такива плащания не са извършвани. Аванси за строителството на магистрала "Хемус" са плащани през 2019-а и 2020 г., оттам нататък плащания са правени за реално извършени действия, подчерта Иванов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Митрофанова

    5 6 Отговор
    ,,„Румен Радев говори много внимателно и призовава за връщане към дипломацията, към прагматичен подход, но де факто, на всички международни форуми, нищо не се е променило в позициите както на външния министър, така и на дипломатите, представляващи България. Терминът „агресия на Русия“ продължава да доминира в българския език извън България, - отбеляза дипломатът."

    20:25 09.06.2026

  • 2 Красимир Петров

    18 4 Отговор
    Кое е невярно мо,шенико

    20:26 09.06.2026

  • 3 Закривай кочината!

    11 6 Отговор
    Сега дрътите комуняги русофили ще я довършат!

    20:28 09.06.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    7 11 Отговор
    Слава на Радев!
    Вече няма да дава пари за Украйна!
    Ще изгони американците от летището!

    Коментиран от #7

    20:31 09.06.2026

  • 5 Сандо

    17 0 Отговор
    Тоя когато и да влезе в панделата,все ще е късно.

    20:31 09.06.2026

  • 6 цялата територия

    9 0 Отговор
    се крепи на кражби и измами, всички нормални имат право да бачкат за заплати по ниски от средната

    20:35 09.06.2026

  • 7 Ние не даваме пари на Украйна

    7 12 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Даваме снаряди, но за тях получаваме пари от Европа и САЩ!
    Сега заводите ще останат без работа!
    Радев ще ги нахрани!
    От комунисти какво можеш да очакваш?
    Рано или късно мизерията ще дойде!

    Коментиран от #11

    20:37 09.06.2026

  • 8 Коста

    9 4 Отговор
    Абе що като че ли по-вярвам на Шишков

    20:42 09.06.2026

  • 9 хахахаха

    7 0 Отговор
    Този другар е най честния ангел небесен ! Неговата кристална почтеност,безкористност и коректност е вдъхновяваща. Младите хора само трябва да наблюдават и ,да си водят записки и да си правят изводите. Същият анел небесен спасител ннацията е още един банкенски светец. Тука е така,живеем в прекрасно време,а който може да се спасява , докле е млад и има надежда.

    20:48 09.06.2026

  • 10 СТИГА

    5 1 Отговор
    С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТОПКАТА!
    ИСКАМЕ ВИНОВНИ,ОСЪДЕНИ,ДА ВРЪЩАТ ПАРИТЕ И ПОСЛЕ ДА ТЪРКАТ НАРОВЕТЕ В ЗАТВОРА.

    20:57 09.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Напротив

    7 3 Отговор
    Шишков не лъже. Той е единствения министър на Радев, който си е на място и се е юрнал да вкара в ред неща забатачени с години. Години наред през това министерство и агенциите му само кражби ! Иванов по добре да си трае !

    21:03 09.06.2026

  • 13 Кой В България ? Не Лъже !

    2 0 Отговор
    За да Се Докара !

    Пред !

    Феодалите ?

    Ще Свали !

    Всичките Звезди !

    Които Им Харесват !

    За Да Се Хареса !

    21:09 09.06.2026

  • 14 Иван Иванов Е ПЪЛЕН

    2 2 Отговор
    БОКЛУК, ИЗМЕТ ПРОКЛЕТА

    21:10 09.06.2026

  • 15 Рамбо

    1 1 Отговор
    То цялото Боташиско васално правителство на Москва е изградено на лъжи и платени пропагандисти.

    21:18 09.06.2026

  • 16 Гочо

    0 0 Отговор
    Шишков търси под вола теле за да спре пак стрителството на Хемус.

    21:19 09.06.2026

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