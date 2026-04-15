До момента изборите струват € 66 млн., над € 1 млн. са иззети при акции на МВР

Четири дни преди изборите равносметката на служебния кабинет е за хванати общо над 1 млн. евро, които е трябвало да отидат за купуване на гласове, припомни бТВ.

А работата ще продължи до последно, обещаха от вътрешното министерство.

Статистиката на МВР – до днес има 1743 сигнала за търговия с вот. На последните избори през октомври 2024 г. те са 479. Задържаните са 288, а 2 години по-рано 56.

„Показахме, че държавата е по-организирана от търговците на гласове“, обяви служебният премиер Андрей Гюров.

„Със същият кадрови ресурс, с почти същия брой специализирани акции, ние имаме 4 до 5 пъти по-голяма разкриваемост към настоящия момент и това е показателно чрез данните за образуваните досъдебни производства“, отчете Ваня Нушева, съветник на премиера за изборите.

През следващите дни МВР очаква нова схема с опити за купуване на гласове с фалшиво евро.

От силовото ведомство обясняват, че всички областни дирекции са посетени през последните 30 дни.

„Това се прави с ясната цел да бъде внушена увереност на служителите в МВР, че няма приоритизране на работата срещу нито една от политически партии“, заяви Иван Анчев, служебен зам.-министър на вътрешните работи.

А в изборния ден премиерът Гюров се надява на по-честен вот и заради параваните.

„Сложихме край на тъмните стаички и на тъмните методи за контрол на вота. Параваните запазват тайната на вота, но слагат край на снимките, слагат край на ваденето на бюлетини от джоба и на използването на всякакви саморъчни средства за уцелване на правилното квадратче“, обяви Гюров.

До момента изборите струват 66 млн. евро. Окончателната сметка ще стане ясна след вота, когато общините изпратят финалните си разходи към Министерството на финансите.