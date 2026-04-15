До момента изборите струват € 66 млн., над € 1 млн. са иззети при акции на МВР
15 Април, 2026 18:43 532 13

Венцислав Михайлов

Четири дни преди изборите равносметката на служебния кабинет е за хванати общо над 1 млн. евро, които е трябвало да отидат за купуване на гласове, припомни бТВ.

А работата ще продължи до последно, обещаха от вътрешното министерство.

Статистиката на МВР – до днес има 1743 сигнала за търговия с вот. На последните избори през октомври 2024 г. те са 479. Задържаните са 288, а 2 години по-рано 56.

„Показахме, че държавата е по-организирана от търговците на гласове“, обяви служебният премиер Андрей Гюров.

„Със същият кадрови ресурс, с почти същия брой специализирани акции, ние имаме 4 до 5 пъти по-голяма разкриваемост към настоящия момент и това е показателно чрез данните за образуваните досъдебни производства“, отчете Ваня Нушева, съветник на премиера за изборите.

През следващите дни МВР очаква нова схема с опити за купуване на гласове с фалшиво евро.

От силовото ведомство обясняват, че всички областни дирекции са посетени през последните 30 дни.

„Това се прави с ясната цел да бъде внушена увереност на служителите в МВР, че няма приоритизране на работата срещу нито една от политически партии“, заяви Иван Анчев, служебен зам.-министър на вътрешните работи.

А в изборния ден премиерът Гюров се надява на по-честен вот и заради параваните.

„Сложихме край на тъмните стаички и на тъмните методи за контрол на вота. Параваните запазват тайната на вота, но слагат край на снимките, слагат край на ваденето на бюлетини от джоба и на използването на всякакви саморъчни средства за уцелване на правилното квадратче“, обяви Гюров.

До момента изборите струват 66 млн. евро. Окончателната сметка ще стане ясна след вота, когато общините изпратят финалните си разходи към Министерството на финансите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    8 1 Отговор
    Само някой с половин мозък може да си мисли че от посолството ще оставят цървулите да избират кой ще ги управлява

    18:45 15.04.2026

  • 2 Анонимен

    4 0 Отговор
    Ама ако не осъдите "хванатите", парите ще бъдат върнати. Така че иззели сте само ПиАр до момента.

    18:46 15.04.2026

  • 3 Сорос

    5 0 Отговор
    Абе кво не ви е ясно ,в името на демокрацията ще гласувате за тези които ние сме избрали

    18:46 15.04.2026

  • 4 Резил

    3 2 Отговор
    Възрастните, които са останали едва смогват вече, не Ви ли е срам?

    Коментиран от #9

    18:48 15.04.2026

  • 5 Кочо

    1 1 Отговор
    И в Добрич има препарирани

    18:50 15.04.2026

  • 6 Дориана

    0 3 Отговор
    Партиите , които години наред крадяха и опорочаваха вота на избирателите вече се сриват надолу. Борисов и Пеевски заедно с предателските партии ИТН и БСП ОЛ падат надолу и излизат завинаги от властта.

    Коментиран от #7

    18:57 15.04.2026

  • 7 И аз искам да гепа 5 милиарда евро

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    И да се срина и да отпадна от властта завинаги🤣🤣🤣🤣

    19:00 15.04.2026

  • 8 Шиши съм

    3 1 Отговор
    1 000 000 евро са ми като стотинките за семки!

    19:01 15.04.2026

  • 9 Лама Гюро

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Резил":

    Не ни е срам. Важни са ни само украинците и нашите хора от жълтите павета!

    19:02 15.04.2026

  • 10 така е

    0 0 Отговор
    като не се извърши истинска лустрация..

    19:27 15.04.2026

  • 11 пак този

    0 0 Отговор
    Онези 60 милиона откраднати от фирмите на Боци не се ли разкешиха вече? Малко ми се струват тези пари.

    19:40 15.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 оня с коня

    0 0 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    19:47 15.04.2026

