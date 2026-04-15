Асен Василев: Уж новият месия Радев ни предлага по-постна пица и от тази на ГЕРБ
Асен Василев: Уж новият месия Радев ни предлага по-постна пица и от тази на ГЕРБ

15 Април, 2026 19:49 410 19

В последните 5 г. ние сме имали две правителства. Тези две правителства са управлявали общо 540 дни, припомни лидерът на Продължаваме промяната

Асен Василев: Уж новият месия Радев ни предлага по-постна пица и от тази на ГЕРБ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Радев е нов и трябва да му дадем шанс" може би е най-интересна лъжа, която се носи в тази кампания. Това каза председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев по време на предизборна среща в Сливен.

Говори се и че ние сме управлявали последните 5 г. В последните 5 г. ние сме имали две правителства. Тези две правителства са управлявали общо 540 дни. В последните 5 г. Радев е имал осем правителства, голяма част от министър-председателите и от министрите той си ги е избирал еднолично и те са управлявали общо 920 дни, почти два пъти повече от нас. Въпросът ми е толкова ли е нов Радев или не е чак толкова нов, заяви Василев.

Въобще нямаше да влизам в този разговор, ако вчера нямахме един икономически дебат. Това, което видях в този икономически дебат, ме потресе. ГЕРБ са ясни, в отговор на поскъпването след началото на войната в Иран ни предлагат тяхната любима рецепта – постна пица за всички. Разбирайте вие да сте на постна пица, а ББР ще го заредят с 4 млрд. Рецептата на г-н Проданов, който беше изпратен от г-н Радев, който не се яви на дебата, обаче беше още по-потресаваща - постна пица, но не за всички. Помощи за някои, само за най-бедните, а като ги питахме кои са най-бедните, той каза – помощи за коли трябва да се дадат на тези, които нямат коли, защото тези, които имат коли, са богати. После каза – но и тези, които имат коли, може би не са богати, и на тях ще дадем. Как ще ги разделят, не е ясно. Това за мен е рецепта към най-бързото обедняване, което може да се случи в държавата, по-бързо и от управлението на ГЕРБ. Това е причината защо унгарците разкараха Орбан - Орбан ги направи по-бедни от нас. Индивидуалното потребление в Унгария, измерено от "Евростат", от 2024 г. насам е по-малко от българското. Унгарските семейства могат да си купят по-малко от българските семейства. На унгарците им писна, излязоха да гласуват и се видя какво стана с Орбан, посочи лидерът на "Продължаваме промяната".

Борисов и Пеевски са в миналото, падат под 80 депутати, взема им се бухалката "главен прокурор" и са приключили. Тази задача ще я свършим, въпросът и обаче е какво правим с икономиката, къде отиват парите и как се разпределят. Рецептата на Борисов и Пеевски е ясна. Рецептата, която чухме от Радев, новата рецепта се оказа, че е същата като старата рецепта. Ясно е защо не идва на дебати. Какво да каже – управлявах два пъти повече от "Продължаваме промяната", направих една антикризисна мярка – "Боташ", и тя излезе така, че бърка в джоба на хората, а не им помага. Това му е антикризисната мярка, подчерта Асен Василев.

Имаме уникален шанс за първи път от 2009 г. насам ГЕРБ и ДПС да са под 80 депутати, просто трябва да излезем и да гласуваме. Другото важно нещо обаче е да не се подлъжем по уж новия, управлявал два пъти повече от нас месия, защото това, което той предлага като икономическа програма, е по-зле от това, което ГЕРБ ни предложи, каза още Василев по адрес на лидера на "Прогресивна България" Румен Радев.

Борисов и Пеевски са в миналото, падат под 80 депутати, взема им се бухалката "главен прокурор" и са приключили. Тази задача ще я свършим, въпросът и обаче е какво правим с икономиката, къде отиват парите и как се разпределят. Рецептата на Борисов и Пеевски е ясна. Рецептата, която чухме от Радев, новата рецепта се оказа, че е същата като старата рецепта. Ясно е защо не идва на дебати. Какво да каже – управлявах два пъти повече от "Продължаваме промяната", направих една антикризисна мярка – "Боташ", и тя излезе така, че бърка в джоба на хората, а не им помага. Това му е антикризисната мярка, подчерта Асен Василев.

Имаме уникален шанс за първи път от 2009 г. насам ГЕРБ и ДПС да са под 80 депутати, просто трябва да излезем и да гласуваме. Другото важно нещо обаче е да не се подлъжем по уж новия, управлявал два пъти повече от нас месия, защото това, което той предлага като икономическа програма, е по-зле от това, което ГЕРБ ни предложи, каза още Василев по адрес на лидера на "Прогресивна България" Румен Радев.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 оня с коня

    2 3 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    19:50 15.04.2026

  • 3 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 2 Отговор
    Гърците казват насред Атина
    Направите ли ни като българите ще ви скъсаме задниците политически
    Никой народ не иска да бъде като българите олигофренили
    Виж и турците и циганите се опомниха вече

    Коментиран от #6

    19:51 15.04.2026

  • 4 Пеньоарчето

    3 1 Отговор
    Този път най-вероятно няма изобщо да влезете в парламента. И как ще се изхранвате, направо ми е радост.

    19:52 15.04.2026

  • 5 АсенЧо

    1 0 Отговор
    четем:

    „Казаха ни, че 3000 души лежели само в черковния двор и ние не можехме да го не вярваме. Зрелището беше ужасно, толкова ужасно, че не можем го забрави през целия си живот.
    Имаше накъдрени главички сред разлагащите се купища, смазани с тежки камъни, крачка не по-големи от пръстите ви, върху които месото беше твърде изсъхнало от жегата, преди да е могло да се разложи; ръчички на малки деца, протегнати като за помощ; деца, умъртвени още от ужаса на светналите саби и зверски зачервените очи на джелатите, които са ги издигали и слагали; моми, умрели плачейки с молба за пощада; майки, умрели, опитвайки се да запазят малките си със слабите си тела. Всички лежаха там, събрани на куп, гниещи в една отвратителна маса.

    Всички сега мълчат. Няма сълзи, нито плачове, няма страхотни писъци, нито молби за милост. Жертвите гният по нивите, а жетварите – тук в гробищния двор.

    Коментиран от #7

    19:52 15.04.2026

  • 6 Любопитен

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Ти от 6 години не си стъпвал в Атина. Откъде ги знаеш тези работи?

    Коментиран от #13

    19:53 15.04.2026

  • 7 На АсенЧо майка му

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "АсенЧо":

    четем:

    „Казаха ни, че 3000 души лежели само в черковния двор и ние не можехме да го не вярваме. Зрелището беше ужасно, толкова ужасно, че не можем го забрави през целия си живот.
    Имаше накъдрени главички сред разлагащите се купища, смазани с тежки камъни, крачка не по-големи от пръстите ви, върху които месото беше твърде изсъхнало от жегата, преди да е могло да се разложи; ръчички на малки деца, протегнати като за помощ; деца, умъртвени още от ужаса на светналите саби и зверски зачервените очи на джелатите, които са ги издигали и слагали; моми, умрели плачейки с молба за пощада; майки, умрели, опитвайки се да запазят малките си със слабите си тела. Всички лежаха там, събрани на куп, гниещи в една отвратителна маса.

    Всички сега мълчат. Няма сълзи, нито плачове, няма страхотни писъци, нито молби за милост. Жертвите гният по нивите, а жетварите – тук в гробищния двор.

    19:53 15.04.2026

  • 8 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    В Атина са на същото мнение
    Най добрия българин е мъртвия най добрата българка е труженица насред Омония

    Коментиран от #11, #16

    19:53 15.04.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    дано косро иранците думнат летището във варна това лято ще е кеф там

    19:54 15.04.2026

  • 10 Ти пък

    1 0 Отговор
    предлагаш петрохански суджук, СУРОВ.

    19:55 15.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Време е за Асенчу

    0 1 Отговор
    И подобните му!

    19:55 15.04.2026

  • 13 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Любопитен":

    Нещо си се объркал от 3 месеца само не съм бил
    Но след 2 пак ще съм благодарен да съм Атина

    Коментиран от #17, #18

    19:56 15.04.2026

  • 14 Мнение

    2 0 Отговор
    Ппдб са една от основните причини за загиването на България!
    Герб, дпс и ппдб вкараха страната ни в заробвозоната, без да питат народа!
    Вероятно и Румен Радев ще им бъде коалиционен партньор на педоханците?!

    Колко нагъл трябва да е кокорчо, че след всички зулуми срещу народа ни, извършени заедно с герб и дпс, отново да ламти за власт?!
    Отделно фактът, че всички скорошни случаи на п.дофилия са свързани с хора от редиците на ппдб, факт който се пренебрегва???

    Помня и записът на Радостин Василев, където кирчовците и кокорчовците обясняваха как влезли в политиката чрез "ала бала с президента" и мушикации с машините! А после (като краднат достатъчно) щели да бягат по островите!!!

    Съд и затвор за всички управляващи и управлявали евроатлантици!!!

    19:56 15.04.2026

  • 15 604

    1 0 Отговор
    според ПП демокрацията е да овладеят всички власти, администрацията, медийте и да си инсталират парашутистчетата навсякъде, вие сте по зле и от бкп ве, те поне нямаха тролски ферми!!!!!

    19:56 15.04.2026

  • 16 17-ти август мина

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    На Омония няма такива работи. Чакам те да дойдеш. Знаеш къде ще ме намериш. А и аз сам ще те намеря ако някога успееш да дойдеш. И българи сме, трябва да си помагаме. Аз ще ти помогна, само ела. .....и само мъртвия българин е добър. И ще си добър, много.

    19:57 15.04.2026

  • 17 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Да ти кръцнат черавцето не те прави биологична жена. Оставаш си обикновен ев.нух.

    19:57 15.04.2026

  • 18 Да бе да

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Ти влезеш ли в Атина, повече няма да излезеш.

    19:59 15.04.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Този полуидиот от някъде ми влезе в Инстаграм... НА ТОЗИ АЛЧЕН НЕКАДЪРЕН И АДСКИ КРАДЛИВ ТУЛУП НЕ ТРЯБВА ДА МУ СЕ ДАВА ДА ПРИПАРИ ДО ОБЩЕСТВЕНИ СРЕДСТВА!

    На ППедофилите и ДБилите програмата е за раздаване и помпане на инфлация и дългове!
    Боещават с кофите и дори 1/10та от обещаното да изпълнят ще фалират държавата и ще трябва да ни съдерат от данъци - ще ни видят сметката като на гърците им я видяха и в повече !!!

    ЗА БОГА ГЛАСУВАЙТЕ ЗА КОГОТО ИСКАТЕ - САМО НЕ ЗА ТИЯ КРАДЛИВИ НЕЩАСТНИЦИ!!!

    20:00 15.04.2026

