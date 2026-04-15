Асен Василев: Уж новият месия Радев ни предлага по-постна пица и от тази на ГЕРБ

"Радев е нов и трябва да му дадем шанс" може би е най-интересна лъжа, която се носи в тази кампания. Това каза председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев по време на предизборна среща в Сливен.
Говори се и че ние сме управлявали последните 5 г. В последните 5 г. ние сме имали две правителства. Тези две правителства са управлявали общо 540 дни. В последните 5 г. Радев е имал осем правителства, голяма част от министър-председателите и от министрите той си ги е избирал еднолично и те са управлявали общо 920 дни, почти два пъти повече от нас. Въпросът ми е толкова ли е нов Радев или не е чак толкова нов, заяви Василев.
Въобще нямаше да влизам в този разговор, ако вчера нямахме един икономически дебат. Това, което видях в този икономически дебат, ме потресе. ГЕРБ са ясни, в отговор на поскъпването след началото на войната в Иран ни предлагат тяхната любима рецепта – постна пица за всички. Разбирайте вие да сте на постна пица, а ББР ще го заредят с 4 млрд. Рецептата на г-н Проданов, който беше изпратен от г-н Радев, който не се яви на дебата, обаче беше още по-потресаваща - постна пица, но не за всички. Помощи за някои, само за най-бедните, а като ги питахме кои са най-бедните, той каза – помощи за коли трябва да се дадат на тези, които нямат коли, защото тези, които имат коли, са богати. После каза – но и тези, които имат коли, може би не са богати, и на тях ще дадем. Как ще ги разделят, не е ясно. Това за мен е рецепта към най-бързото обедняване, което може да се случи в държавата, по-бързо и от управлението на ГЕРБ. Това е причината защо унгарците разкараха Орбан - Орбан ги направи по-бедни от нас. Индивидуалното потребление в Унгария, измерено от "Евростат", от 2024 г. насам е по-малко от българското. Унгарските семейства могат да си купят по-малко от българските семейства. На унгарците им писна, излязоха да гласуват и се видя какво стана с Орбан, посочи лидерът на "Продължаваме промяната".
Борисов и Пеевски са в миналото, падат под 80 депутати, взема им се бухалката "главен прокурор" и са приключили. Тази задача ще я свършим, въпросът и обаче е какво правим с икономиката, къде отиват парите и как се разпределят. Рецептата на Борисов и Пеевски е ясна. Рецептата, която чухме от Радев, новата рецепта се оказа, че е същата като старата рецепта. Ясно е защо не идва на дебати. Какво да каже – управлявах два пъти повече от "Продължаваме промяната", направих една антикризисна мярка – "Боташ", и тя излезе така, че бърка в джоба на хората, а не им помага. Това му е антикризисната мярка, подчерта Асен Василев.
Имаме уникален шанс за първи път от 2009 г. насам ГЕРБ и ДПС да са под 80 депутати, просто трябва да излезем и да гласуваме. Другото важно нещо обаче е да не се подлъжем по уж новия, управлявал два пъти повече от нас месия, защото това, което той предлага като икономическа програма, е по-зле от това, което ГЕРБ ни предложи, каза още Василев по адрес на лидера на "Прогресивна България" Румен Радев.
