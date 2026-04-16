„Маркет ЛИНКС“ предрече 5-партиен парламент с много ясно изразен лидер

5-партиен парламент с много ясно изразен лидер - това сочи проучване, финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет ЛИНКС“. То е проведено сред 1003 лица над 18 г. в страната в периода 7-14 април 2026 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

Първа е „Прогресивна България“ с 30,8%, втори са ГЕРБ-СДС с 18%, трети са ПП-ДБ с 11,2%, четвърти са "ДПС-Ново начало" с 6,5%, а пети – „Възраждане“ с 4,2%.

Под 4-процентната бариера остават „Величие“ с 3,1%, „Сияние“ с 2,3%, МЕЧ с 2% и „БСП – Обединена левица“ с 2%. „Очакваме значително по-голяма избирателна активност. „Прогресивна България“ черпи от тези новоприходящи в изборния процес български граждани“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ Добромир Живков от „Маркет ЛИНКС“.

„В тази картина, която наблюдаваме, има 15%, които все още не са решили за кого ще гласуват. Около 90% колебаещите се до момента се насочват към „Прогресивна България“, уточни социологът.

„Очакваме силно изявен един лидер, който има претенцията да донесе промяна на политическия управленски модел“, допълни Живков.

По думите му динамиката е основно в първата политическа формация.

Ето какво сочи прогнозата на „Маркет ЛИНКС“ при разпределението на 15-те процента колебаещи се за кого ще гласуват:

„Половината от колебаещите се отиват директно към „Прогресивна България“ и те печелят с 38%. ГЕРБ-СДС получават 19,8%, ПП-ДБ – 13,1%, „ДПС-Ново начало“ – 7,5% и „Възраждане“ – 5,6%“, обясни социологът.

Ето разпределението и при останалите партии:

„При по-висока избирателна активност вероятно тези партии вероятно ще отпаднат от парламента. При определен спад на избирателната активност има шанс техните твърди ядра, на които разчитат, да увеличат своята пропорционална тежест, спрямо гласуващите. Тогава някоя от тях може да успее с мобилизация в последните дни да влезе в следващото Народно събрание“, поясни Добромир Живков.

„Очевидно вървим към ситуация, в която „Прогресивна Българи“ би могла да разчита на правителство на малцинството. Ако осъмнем в понеделник с парламент с пет политически формации, може да имаме стабилно управление, формирано и на базата на коалиция от само две политически формации. За съдебна реформа обаче трябва да бъдат поне три“, каза Живков.

„Мобилизацията расте, за да достигне рекордните 61% декларирана готовност да се гласува. Мислим, че тук има надценяване. Ние обаче очакваме около 54% избирателна активност“, каза Добромир Живков.

Според него над 50% избирателна активност значително намалява шансовете на партиите, които в момента са под чертата, да влязат в парламента.

Какво е доверието към политическите лидери?

„Вижда се отново консолидация около фигурата на Румен Радев – нарастване на доверието в него с още 3%“, поясни Добромир Живков.

Той уточни, че тази подредба е направена по нетен рейтинг – съотношение между доверие и недоверие.

„Забелязваме сериозен спад на всички партийни лидери – с около 1% до 3%“, поясни социологът.

„Бойко Борисов като политически лидер, харесван извън своята политическа сила, вече сякаш върви към напускане на тази позиция и тя очевидно е заета от Румен Радев“, коментира Живков.

