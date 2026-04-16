„Маркет ЛИНКС“ предрече 5-партиен парламент с много ясно изразен лидер

Първа е „Прогресивна България“ с 30,8%, втори са ГЕРБ-СДС с 18%, трети са ПП-ДБ с 11,2%, четвърти са "ДПС-Ново начало" с 6,5%, а пети – „Възраждане“ с 4,2%

Светослава Ингилизова

5-партиен парламент с много ясно изразен лидер - това сочи проучване, финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет ЛИНКС“. То е проведено сред 1003 лица над 18 г. в страната в периода 7-14 април 2026 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

Първа е „Прогресивна България“ с 30,8%, втори са ГЕРБ-СДС с 18%, трети са ПП-ДБ с 11,2%, четвърти са "ДПС-Ново начало" с 6,5%, а пети – „Възраждане“ с 4,2%.

Под 4-процентната бариера остават „Величие“ с 3,1%, „Сияние“ с 2,3%, МЕЧ с 2% и „БСП – Обединена левица“ с 2%. „Очакваме значително по-голяма избирателна активност. „Прогресивна България“ черпи от тези новоприходящи в изборния процес български граждани“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ Добромир Живков от „Маркет ЛИНКС“.

„В тази картина, която наблюдаваме, има 15%, които все още не са решили за кого ще гласуват. Около 90% колебаещите се до момента се насочват към „Прогресивна България“, уточни социологът.

„Очакваме силно изявен един лидер, който има претенцията да донесе промяна на политическия управленски модел“, допълни Живков.

По думите му динамиката е основно в първата политическа формация.

Ето какво сочи прогнозата на „Маркет ЛИНКС“ при разпределението на 15-те процента колебаещи се за кого ще гласуват:

„Половината от колебаещите се отиват директно към „Прогресивна България“ и те печелят с 38%. ГЕРБ-СДС получават 19,8%, ПП-ДБ – 13,1%, „ДПС-Ново начало“ – 7,5% и „Възраждане“ – 5,6%“, обясни социологът.

Ето разпределението и при останалите партии:

„При по-висока избирателна активност вероятно тези партии вероятно ще отпаднат от парламента. При определен спад на избирателната активност има шанс техните твърди ядра, на които разчитат, да увеличат своята пропорционална тежест, спрямо гласуващите. Тогава някоя от тях може да успее с мобилизация в последните дни да влезе в следващото Народно събрание“, поясни Добромир Живков.

„Очевидно вървим към ситуация, в която „Прогресивна Българи“ би могла да разчита на правителство на малцинството. Ако осъмнем в понеделник с парламент с пет политически формации, може да имаме стабилно управление, формирано и на базата на коалиция от само две политически формации. За съдебна реформа обаче трябва да бъдат поне три“, каза Живков.

„Мобилизацията расте, за да достигне рекордните 61% декларирана готовност да се гласува. Мислим, че тук има надценяване. Ние обаче очакваме около 54% избирателна активност“, каза Добромир Живков.

Според него над 50% избирателна активност значително намалява шансовете на партиите, които в момента са под чертата, да влязат в парламента.

Какво е доверието към политическите лидери?

„Вижда се отново консолидация около фигурата на Румен Радев – нарастване на доверието в него с още 3%“, поясни Добромир Живков.

Той уточни, че тази подредба е направена по нетен рейтинг – съотношение между доверие и недоверие.

„Забелязваме сериозен спад на всички партийни лидери – с около 1% до 3%“, поясни социологът.

„Бойко Борисов като политически лидер, харесван извън своята политическа сила, вече сякаш върви към напускане на тази позиция и тя очевидно е заета от Румен Радев“, коментира Живков.

Националното проучване е финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет ЛИНКС“. Проведено е сред 1003 лица над 18 г. в страната в периода 7-14 април 2026 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Антилама

    77 47 Отговор
    Малък но много п ст народ щом гласува за пвтроханци и педофили и лами.

    Коментиран от #16, #21, #69, #93, #129

    08:58 16.04.2026

  • 2 Гост

    37 54 Отговор
    Не гласувайте с машини - манипулират ги.

    Коментиран от #43, #96

    08:59 16.04.2026

  • 3 провинциалист

    60 21 Отговор
    И не забравяйте, че с гласа си не участвате в управлението на страната, а само подписвате трудовия договор на хрантутниците с 4 индексанции на заплатите годишно.

    Коментиран от #32, #116

    08:59 16.04.2026

  • 4 Време е

    31 36 Отговор
    за "Алтернатива за България" с 8 на 19 - ти !!!!

    09:00 16.04.2026

  • 5 Рая ( от парламента )

    29 11 Отговор
    Уважаеми избиратели, всеки който гласува за мен, ще получи бонус - шикирия на място! Внимавайте само да не обърквате урните - правоъгълната е за бюлетините, кръглата е за изцеждането...

    09:01 16.04.2026

  • 6 Исторически факти

    50 6 Отговор
    Чудя се кой ще прелива гласове към БСП, за да влезнат тези чукундури в следващия парламент? На кого ще са нужни за патерица…

    09:01 16.04.2026

  • 7 Ъхъ!!!

    43 32 Отговор
    Отново претоплят вкисната манджа "Партия Боташ" преди да я поднесат на ошашавения избирател! Белким некой се излъже да си кусне!

    Коментиран от #52

    09:02 16.04.2026

  • 8 Глаушев

    47 33 Отговор
    Лъжци. Процентът на Възраждане е намален няколко пъти.

    09:02 16.04.2026

  • 9 Съчинение на тема...

    57 11 Отговор
    Нищо общо няма с мнението на хората в действиталност. Кой платил, той първи. Продажна социология, стъкмисване за пари.

    09:02 16.04.2026

  • 10 Трол

    9 31 Отговор
    Най-ясно изразените лидери са Асен Василев и Делян Пеевски.

    09:02 16.04.2026

  • 11 Ами

    46 11 Отговор
    Колкото повече хора отидат да гласуват толкова по-малко %, ще имат 🎃 🐖 и 🦄 - тата!

    Коментиран от #53

    09:03 16.04.2026

  • 12 Облъчването с манипулации

    28 8 Отговор
    продължава с пълна сила, защото за тия проценти тукашните партийни бандити са се разбрали с управляващите ни четити посолства (и3срaил, ф.a.щ., жaлкобpитaния и туpкие) още през март месец.

    Другия понеделник просто ще обявят подобни резултати и официално.

    09:04 16.04.2026

  • 13 Гост

    23 4 Отговор
    А итънъ къде са?

    Коментиран от #87

    09:06 16.04.2026

  • 14 АМАH OT ИДИOTИ

    43 17 Отговор
    МАРКЕТ ЛИНКС ЗА ПАРТИЯTA HA XOMOCEKCУАЛИСТИTE ЛИ РАБОТЯТ ИЛИ ТОВА Е ПРОСТО ЗРИТЕЛНА И3MAMA. 🤣😆😝

    Коментиран от #90

    09:06 16.04.2026

  • 15 Анджо

    28 11 Отговор
    Това значи няма кой да състави правителство и пак на избори. ЧЕСТИТО.

    Коментиран от #24

    09:06 16.04.2026

  • 16 Гласуваш, не гласуваш,

    32 20 Отговор

    До коментар #1 от "Антилама":

    педроханците влизат през мадуровската ала-бала щото са си рожба на посолствата и НПО–тата.

    Коментиран от #22

    09:07 16.04.2026

  • 17 Гласувайте за Израждане

    21 31 Отговор
    Дайте шанс на Костя да дострои двореца и да избегне разследване за нацпредателство и разхищение на партийни средства още малко, деее. Моля ви сееее.

    Коментиран от #34

    09:07 16.04.2026

  • 18 !!!?

    24 25 Отговор
    Копейкин е удавник..."вълната" е вече до гушата му !
    Затова вие в YouTube и моли "господ" за помощ !!!?

    09:07 16.04.2026

  • 19 Вашето мнение

    29 20 Отговор
    Ако паветните получат повече от 6-7% значи пеевски прелива гласове към тях, щото му е изгодно да си ги гушка в скута.

    Коментиран от #26, #40, #56

    09:08 16.04.2026

  • 20 Даката

    35 30 Отговор
    Много жалко за България, ако това са реалните резултати от проучване...
    Няма такова нещо като честен лъжец или русофилска "Прогресивна България"... няма как да е "прогресивна" с регресивни русофили, пак ще се жалват безмозъчните, че са се излъгали с Румен Радев, ами помислете колко пъти са ви лъгали до сега и помислете да не би да сте човек който лесно се лъже и затова всичко което правите не струва, просто не можете да мислите далновидно... просто вървете за гъби, отколкото да предадем управлението на България на Путин, чрез марионетката му Румен Радев.

    Коментиран от #28, #33, #35

    09:08 16.04.2026

  • 21 Хм Хм

    10 20 Отговор

    До коментар #1 от "Антилама":

    Само да вметна, че точно тези не са простите, а образованите. Изводът е за тебе.

    Коментиран от #57, #102

    09:09 16.04.2026

  • 22 Изроде

    13 26 Отговор

    До коментар #16 от "Гласуваш, не гласуваш,":

    Къде е Възраждане? Руснаците закриват поредния "националистически" проруски проект ти "Атака". Спряха финансирането.

    Ще има глад в тая рубладжийска кочина.

    Коментиран от #27, #42

    09:09 16.04.2026

  • 23 оъгтхъ

    22 8 Отговор
    Изкараха лъжците на терен. Една от най мазните маймуни, в една от най наасрааните телевизии на мафията се събраха и обработиха българите с лъжи както си могат. Тази маймуна Живка, изкара изследване което е направил като си е бъркал в носа и е правил топчета. Нито веднъж не показаха кого са питали за изследването. Както мафията плати така пишат и лъжат. Не питат никои а си пласират лъжите и се стремят да излъжат българите. Величие криха криха и накрая взеха да показват как им расте %. пак отрязаха 10 % но вече знаят че лъжата им ще лъсне в неделя. Натискат да вкарат същите лъжци дето ни ограбиха до сега. Величие им пречи на схемите и я крият. Кого лъжете бре? Себе си ли??? Величие идва да ви развали кражбите. Христос Воскресе.

    09:09 16.04.2026

  • 24 Миинджо

    21 2 Отговор

    До коментар #15 от "Анджо":

    Ще иам поредното наложително "правителство в името на националното спасение" заради кризите, дето пак те ги създават. Нали затова изобретиха и безпринципните си "сглобки", с оправданието "не се обичаме, но сме заедно да ви спасяваме" т.е. разбирай - "не се обичаме, но сме заедно за да ви крадем като за последно".

    09:10 16.04.2026

  • 25 Педроханските педофили

    28 5 Отговор
    От къде накъде ще имат тия проценти. Нещо май ни заблуждават тия божи кравички цоциолозите ниедни. Искат да избутат цялата опозиция извън парламента и да си управляват сам самички глупавия народ.

    09:10 16.04.2026

  • 26 Пише го

    14 14 Отговор

    До коментар #19 от "Вашето мнение":

    Жълтопаветните изрожденци са 4.2%. Дай Бог да не влезнат. Нема нужда да храним директора на музея с още дупетатски зарплати. Да ходи на пазара да продава фалшива китайска стока.

    09:11 16.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Вашето мнение

    22 10 Отговор

    До коментар #20 от "Даката":

    Дака, петроханците русофоби не сте повече от 100 000 души в страната, ще получите още 200 000 гласа от пеевски и борисов и ще си останете кресливи палячовци.

    Коментиран от #61, #70

    09:12 16.04.2026

  • 29 Копейка в шок

    7 14 Отговор
    Ама как 4%???Къде сте товарищи???Костя кВо правим???

    09:12 16.04.2026

  • 30 Цял вол за мезе не може

    15 10 Отговор
    По принцип им вярвам, ама този път се поувлякоха. Няма от какво ДПС да спадне, а ППДБ да си вдигне резултата. Електоратът на ДПС е твърд и не се подава на провокации. Оттам гласове не изтичат. ППДБ също нямат някаква значима изява за да променят нагласите на някого. Съжалявам, не им вярва.

    Коментиран от #38

    09:13 16.04.2026

  • 31 Социопатка

    22 2 Отговор
    Според проучване на агенция Паркет Линкс, процентите на доверие и недоверие към повечето партийни лидери показва, че би трябвало да са в затвора, а не в парламента.

    09:13 16.04.2026

  • 32 Кой ти е виновен

    20 5 Отговор

    До коментар #3 от "провинциалист":

    А негласувайки даваш правото на циганите да определят кои хрантутници да те управляват, а после ревеш като сyка, че не те зачитали.

    09:13 16.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Какво

    9 8 Отговор

    До коментар #17 от "Гласувайте за Израждане":

    е тава Израждане, бе тупан ?

    09:13 16.04.2026

  • 35 не са реални процентите

    13 3 Отговор

    До коментар #20 от "Даката":

    но това са договорили с посолствата

    09:14 16.04.2026

  • 36 иктгред

    12 7 Отговор
    Нааасрания Живко в наасраната БТВ и с наасраните мисирки се събраха да излъжат когото могат с лъжливите си изследвания. Наасрани лъжци срам и позор сте. Величие идва и колкото и да лъжете Величие идва.В неделя всеки българин да излиза да гласува и да изритаме мафията дето ни ограбва вече 36 г. Христос Воскресе.

    09:14 16.04.2026

  • 37 Пич

    19 6 Отговор
    Да махнем Бойко веднъж завинаги, с другото все някак ще сеоправим.

    Коментиран от #148

    09:15 16.04.2026

  • 38 Не забравяй!

    10 11 Отговор

    До коментар #30 от "Цял вол за мезе не може":

    Ала-балата на Мунчо пРедалев, който ги вкара отново в парламента, негови са шарлатаните ПП–ДБ!!!

    09:15 16.04.2026

  • 39 Лъжите на мафията са безгранични

    15 2 Отговор
    Поредните лъжи на крадливата мафия

    09:16 16.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 СПАСИТЕЛ

    0 20 Отговор
    РАДЕВ -БОРИСОВ -ВАСИЛЕВ --НАПРАВЕТЕ КОАЛИЦИЯ --ТАКА Е В ШВЕЙЦАРИЯ --СПАСЕТЕ БЪЛГАРИЯ-ТОВА ИСКА НАРОДА --ЩЕ СЕ ДЕБНЕТЕ -ЩЕ СТРОЙТИ БЕЗ ДА КРАДЕТЕ --НИЕ ХОРАТА ЩЕ СПЕЧЕЛИМ --ДРУГ ИЗХОД НЯМА --ЕДНА ПАРТИЯ НА ВЛАСТ -ТОВА НЯМА ДА СТАНЕ --ОСЪЗНАЙТЕ СЕ ЗАРАДИ БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #49, #51

    09:16 16.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Рон Джереми

    16 6 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Човек, ти от дума разбираш ли?! Машините принтират бюлетини, които се броят на ръка. На тях ясно пише името на партията, за която си гласувал и ти го виждаш С ОЧИ! Такъв вид бюлетина НЕ МОЖЕ да се обяви за невалидна!
    Хартиената бюлетина се прави невалидна с драсване с химикал, мазен или омастилен пръст.
    Явно работиш за Баце и Шиши, щом повтаряш наративите на Делян Добрев и Йордан Цонев.
    Повтарям за по-бавните: Машината не брои резултати. Но брои колко гласа са пуснати и това може да служи като коректив. А не в протокола да има 1000 машинни гласа, а машината да е отчела 300 гласували.

    Коментиран от #127

    09:17 16.04.2026

  • 44 социология

    13 5 Отговор
    Пак стакмистика .Откъде ДПС ще извади цели 6,5% .Първо протестите бяха срещу тях , после доста структури се разпаднаха , после живеещите в Турция се наговориха да не подкрепят Момчето .Останаха махалите , но те наполедък разбраха , че онези 50 евро които им раздадоха са фалшиви . Радев му е вдигнал мерника , а Демерджиев ако стане вътрешен министър , вероятно ше арестува феномена .Кое точно даде 6,5% ? На мен поне ми се струва абсолютно невъзможно да изкарат такива проценти , то ще стане война ако се случи .Не мисля ,че ще минат 4%

    09:18 16.04.2026

  • 45 Хохо Бохо

    6 8 Отговор
    Само да не ае изненадате от избирателната активност и 60-те процента за Радев. Тогава кво ще обясняват поръчковите агенции не знам

    09:18 16.04.2026

  • 46 Прогресивна България

    8 14 Отговор
    Ще ви отнесе останалите като куцо пиле Домат.

    Коментиран от #55

    09:18 16.04.2026

  • 47 !!!?

    10 10 Отговор
    Огромна манипулация се върти около Кешовия гълъбарник...кремълски богове помпат виртуални подръжници на Троянския кон Радев !!!?

    09:18 16.04.2026

  • 48 Даниел Немитов

    12 23 Отговор
    Единствените читави на тия избори са "Продължаваме Промяната"!!! Всичкото останало е: "Хвани единия па удари другия"!
    Затова в неделя твърдо с номер 7!

    Коментиран от #109

    09:19 16.04.2026

  • 49 Това е

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "СПАСИТЕЛ":

    УДЯВЯНЕ !!!!

    09:19 16.04.2026

  • 50 Вашето мнение

    6 7 Отговор

    До коментар #40 от "Защо му е на пееф да дялка с паветата":

    Петроханци са излаз на пееф в Европа, затова му трябват

    09:19 16.04.2026

  • 51 докавсе

    13 4 Отговор

    До коментар #41 от "СПАСИТЕЛ":

    Глупак, ГЕРБ и лъжливия и крадлив циганин от Банкя от 15 г те ограбват, а ти искаш още??? Ами ти си голям глупак бре. Срамота.

    09:20 16.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ъъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    Ако хората гласуват за тях, ще имат повече проценти!

    09:20 16.04.2026

  • 54 Желязко ако не беше подал оставка

    5 2 Отговор
    Това нямаше да се случва не е за вярване.

    09:21 16.04.2026

  • 55 !!!?

    10 6 Отговор

    До коментар #46 от "Прогресивна България":

    Мистър Кеш гази Копейкин като луда крава телето си...ще оправя пенсионерите с "Боташ" !!!?

    09:21 16.04.2026

  • 56 Хм Хм

    4 10 Отговор

    До коментар #19 от "Вашето мнение":

    Паветните разчитат на жълтопаветниците, а те са 2 милиона. Разбираш ли значението на това число? Една трета България. Сега схвана ли? Не? 30+% от българите. Пак ли не? Еми отказвам се.

    09:21 16.04.2026

  • 57 РЕАЛИСТ

    19 8 Отговор

    До коментар #21 от "Хм Хм":

    И кво им е образованото, бе? Това , че се перчат с някакви измислени големи тапии ли? Нали ги виждат всички , че нямат акъл за пет пари. Уж завършили в чужбина, пък не могат да говорят чужди езици. Отде ги вадят тези 11 процента за ППДБ. По статистика обратните и педофилите , като тях са едва 2-3 процента от населението. Мошеници.

    Коментиран от #88

    09:22 16.04.2026

  • 58 подкрепа за 14

    6 17 Отговор
    Братя , събудете се - вижте делата им ! Подкрепа за Величие - с номер 14 ! Само те останаха трън в петата на мафията крадлива и предателска!

    Коментиран от #82

    09:22 16.04.2026

  • 59 Фори

    11 9 Отговор
    Ама Радев е агент на КГБ!

    09:22 16.04.2026

  • 60 сава

    9 4 Отговор
    Я, Копейкин може и да не влезе....голям кеф!

    09:22 16.04.2026

  • 61 Даката

    11 16 Отговор

    До коментар #28 от "Вашето мнение":

    ГЕРБ е партията, която предлага реален път на България, като основен износител на природна газ, за Европа, оказва се, че имаме огромни залежи на газ и екологичен способ за добиването му с което Русия, ама съвсем никак не е съгласна, щото иначе няма да и купуваме газта...
    Помислете, не искате ли да бъдем Швейцария на Балканите, за вас русофилите знаем, че щом Путин не иска, то и вие не искате... нищо изненадващо, но помислете за децата си ако искате да живеят в България не се подвеждайте да гласувате, за Румен Радев, това би бил крах за България.

    09:23 16.04.2026

  • 62 мюсулманин

    8 2 Отговор
    Голяма обида има заради откраднатото ДПС .Ще има наказателен мюсюлманси вот . Голямото Д ни разби партията и сега хората ще го накажат и после ще си направят друга партия

    09:23 16.04.2026

  • 63 Клети ми българино

    12 2 Отговор
    Пак, ще си върнеш олигархията! Вижте унгарците какво направиха. Не може ли да си вземете поука от тях?

    09:25 16.04.2026

  • 64 КАЗВАМ

    12 6 Отговор
    ИЗОБЩО НЕ И ВЯРВАМ НА АГЕНЦИЯТА НА РУМЯНА БЪЧВАРОВА - МАРКЕТ ЛИНКС, КОЯТО РАБОТИ ЗА ПП-ДБ!

    09:26 16.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Според мен

    5 6 Отговор
    Възраждане загориха манджата с толкова рязка руска позиция. Те направо си се държат като придатък на посолството. Народът не се кефи на крайности, пък и не е като рашките да дават светъл пример как аверчетата им са прокопсали. От друга страна, Радев им влезе много здраво в полето…
    Аз не съм убеден, че Радевите са толкова напред обаче. На модела Орбан вероятно се кефят 20-25 %, които обае гласуват. Тъпо е че “про-европейските” партии (с доста забележки, ПП и ГЕРБ), не са ок.

    Коментиран от #77

    09:26 16.04.2026

  • 67 Унгарски сценарий

    7 2 Отговор
    Демек прогресивните изсмукват или обединяват цялата опозиция но Зглобката и тя със същите проценти. На есен с песен.

    Коментиран от #71

    09:27 16.04.2026

  • 68 Един от онези

    4 14 Отговор
    Да оставя една прогноза:
    - Румбата - 25
    - Герб 18
    - ПП 20
    - ДПС НН - 6
    - ВГЗРАЖДАНЕ - 4

    Коментиран от #86

    09:27 16.04.2026

  • 69 Ами

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Антилама":

    Време тези малките, които няма да влязат да се очухат и да призоват, единен фронт да се гласува против сектата Петрохан.

    09:27 16.04.2026

  • 70 Моето мнение

    10 12 Отговор

    До коментар #28 от "Вашето мнение":

    От времето на Съединението на България русофилите са малцинство Факт!.Когато ни окупирана през 44г.и шепа комунистически родоостъпници където искаха да заличат България с над 1300 годишна история във вид на 16 реСпублика даже и руснаците ни се подиграваха с курица не птица.....в този период пагубната русофилия беше на власт.След като фалираха и ограбиха България русофилите комунисти все по малко влияние имат в страната ни.
    България е в НАТО, ЕС, ЕВРОЗОНАТА, ШЕНГЕН повече копейка няма какво да коментираме.Ще си останете с мечтите за руския крепостен свят.

    09:28 16.04.2026

  • 71 Унгарска революция

    5 4 Отговор

    До коментар #67 от "Унгарски сценарий":

    Прогресивните на летящия обединяват антибългарските и антиевропейските гласове. Затова в устата на напудрената копейка в устата му е все еврото. Ами корумпираните олигарси? Или са другарчета.

    09:30 16.04.2026

  • 72 анализатор

    4 6 Отговор
    Големият сблъсък и най много гласове ще имат Радев иГерб , останалите партии ще се борят за кой колкото вземе .Петроханците направо се занулиха с този случай . Възраждането вече няма кауза , не можаха да запазят лева .Магнитната партия не е приета нито от Изток , нито от Запад и може и да има арести , а всички останли партии ще бягат от коалиция с ДПС , защото станаха токсични , след пърформанса със Шкодата . БСП имат някакъв шанс да влязат , заради твърдия си електорат . Величие имат някакъв шанс .

    09:30 16.04.2026

  • 73 Гласувайте с машина

    9 8 Отговор
    Трябва да се гласува масово с машина. Вижте какво стана в Унгария. Близо 80% избирателна активност и бутнаха руската подлога!

    Коментиран от #78

    09:31 16.04.2026

  • 74 Шменти капели

    4 5 Отговор
    Тази социология е фалшименто.Величие ще са втори,след Радев.

    09:31 16.04.2026

  • 75 Факти

    8 6 Отговор
    Радев ще фалира държавата. От Боташ до момента сме 600 милиона евро чиста загуба. До края на договора ще надхвърлят 2 милиарда. Булгаргаз е в технически фалит с 400 милиона задължения към Боташ. Не е плащал вноски от миналото лято. Трупат се и лихви. Това е само един договор с Турция за руски газ. Представете си цял мандат на Радев с десетки подобни договори. Този руски агент ще ни занули.

    09:31 16.04.2026

  • 76 Еххх, слабо умни ми сънародници,

    4 8 Отговор
    изобщо не помните, че още преди насилсвеното ни натикване в еврозоната чрез мушенгии през юли месец миналата година Шиши ви каза - в следващия парламент ще има само четири или пет партии. Ако можете сетете се сега, какви цивкове по сценарии поне за две години напред ви разиграват с главни режисьори посолстваТА!

    Коментиран от #84, #91

    09:31 16.04.2026

  • 77 И кое им е проевропейското на тия дето

    5 3 Отговор

    До коментар #66 от "Според мен":

    Си ги посочил за проевропейски. Това че сами се бият в гърдите че са проевропейци. Ми като са проевропейци защо сме в този батак. Те управляват по един или друг начин вече доста години. Не виждам нищо проевропейско да внасяш азиатци. Само от началото на годината са внесли 25-30 хиляди официално прави сметка колко са.

    09:33 16.04.2026

  • 78 Даaaa, бe жълтопавeт, с мадуровката

    4 7 Отговор

    До коментар #73 от "Гласувайте с машина":

    висчко отива при ПеПедроханскитеДеБeрасти.

    09:33 16.04.2026

  • 79 Голем смех

    3 1 Отговор
    От сега ми мирише на Непрани чорапи. Ха-ха.

    09:34 16.04.2026

  • 80 СПАСИТЕЛ

    0 7 Отговор
    ДО № 51
    А ТИ КАТО СИ МНОГО ПО УМЕН КАКЪВ ИЗХОД ВИЖДАШ --НОВИ ИЗБОРИ --ВЕЧЕ ПОХАРЧИХМЕ ПОЛОВИН МИЛИАРД --БКП ПОСТАВИ ЖЕЛЕВ -СМЕНИ ГО ПЪРВАНОВ -СМЕНИ ГО КОСТОВ -СМЕНИ ГО БОРИСОВ --РАДЕВ--ПЪРВАНОВ -ВСЕ ОТБОР ЮНАЦИ ОТ ДС И БКП--ТОВА ГО РАЗБРА НАРОДА И НЕ ИСКА ДА ОТИДЕ ДО УРНИТЕ --ТРОЙНА КОАЛИЦИЯ --НЯМА ДА КРАДЪТ --НО ТЪКМО ЗА ТОВА НЯМА ДА Я ИМА ТАЗИ ТРОЙНА КОАЛЦИЯ-ДРУГ ИЗХОД НЯМА ОСВЕН ВЗАЙМНО ДА СЕ КОНТРОЛИРАТ

    09:34 16.04.2026

  • 81 мюсулманин

    8 0 Отговор
    Ама вие сериозно ли искате хора като Данчо , Хамид ,Байрам в Парламента ?

    Коментиран от #85, #115

    09:35 16.04.2026

  • 82 Пирамиди, фараони...

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "подкрепа за 14":

    Делата ви - само селски мошенгии за милиони.

    09:35 16.04.2026

  • 83 Без фалшивите гласове от туркешия

    6 1 Отговор
    дпс нямат и 2 %.

    09:36 16.04.2026

  • 84 Даката

    3 5 Отговор

    До коментар #76 от "Еххх, слабо умни ми сънародници,":

    Как насилствено, бе русофиле, за влизане в Европа трябваше да изпълним маса критерии и да станем по-добра държава доближаваща се до Европейските стандарти, сега това е реалност... От МАсква ли ги пишеш тези думички?

    09:36 16.04.2026

  • 85 Ами то вие си ги пращате за депутати

    4 1 Отговор

    До коментар #81 от "мюсулманин":

    тия Хамиди, Менти и Xeморoиди, бе братко мюсюлманино.

    09:36 16.04.2026

  • 86 Иска ти се педроханците да вземат 20

    9 2 Отговор

    До коментар #68 от "Един от онези":

    Ама това няма как да стане абсолютно никога. Запомни ми думата.

    09:37 16.04.2026

  • 87 Във На Кучето

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Ауспохът :)

    09:37 16.04.2026

  • 88 Хм Хм

    2 10 Отговор

    До коментар #57 от "РЕАЛИСТ":

    Да ти припомня, че Акад. Денков е Академик първо от Европейската академия, след това от Българската.
    Харвардският университет е основан на 8 септември 1636 г. За цялото си съществуване винаги е бил в топ 3 университети в света. За справка - най-добрият университет в България откакто е създаден до сега ту влиза в топ 1000, ту изпада оттам.
    И да попитам каква е твоята експертиза, за да можеш да прецениш едни високообразовани хора, че са глуnави? И защо мислиш, че са педофили, при положение, не данните от Петрохан не са оповестени с изключение на това, че секс НЕ Е ИМАЛО!
    А още по интересно е как определи, че хората са обратни, при положение, че имат семейства и дец?
    Или викаш като са възпитани, образовани и знаят езици 100% са понита. Или не дай си Боже някой да ги види, че четат книга!
    Друго си е да си мъжкар - да караш пиян, да биеш жена си, да изпиваш на майка си пенсията.

    Коментиран от #98, #101, #114, #117, #121

    09:38 16.04.2026

  • 89 визионер

    4 1 Отговор
    Последното изказване на Радев беше "Пеевски беше до тук " Демерждиев вчера каза " В неделя Пеевски приключва " Не казвам нищо , просто цитирам .

    Коментиран от #92

    09:38 16.04.2026

  • 90 Голем смех

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    Точно тъй. За баща ти.
    Хихихи..

    09:39 16.04.2026

  • 91 Ти олигарх ли си

    2 4 Отговор

    До коментар #76 от "Еххх, слабо умни ми сънародници,":

    От далече си личи на кой си поданик? На корупцията? Поданик на корупцията? Еврото не ограбва никого. Правят го едни определени шайки бандити и олигарси. Които и при лева грабеха. Които унгарците свалиха техните подобни, стига да не е измама.

    09:39 16.04.2026

  • 92 Нищо не приключва

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "визионер":

    Не е само Пеевски, при цитирания от теб има от същите, каква е разлика. Унгарците, трябва като унгарците.

    09:40 16.04.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Не виждам зулуси пигмеи труженички чалгари....

    09:41 16.04.2026

  • 95 Даката

    3 8 Отговор
    Вижте какво се случи в Унгария кагато бяха управлявани от русофили като руската марионетна Виктор Орбан, хората си взеха поука, нека сега ние се поучим от тях, преди да гласуваме за русофили, защото те не се различават, кукловода им е един и същ - Путин, а той никак не иска стабилна Европа, никак не иска и стабилна България.

    Коментиран от #119

    09:42 16.04.2026

  • 96 Герп боклуци

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Лилавия те манипулира окзаде след изборния ден... Я разкажи и покажи как и кой манипулира машините? Нещо на камера записано има ли?

    09:42 16.04.2026

  • 97 Вижда Се !

    4 0 Отговор
    Вижда Се !

    Кой !

    Плаща Повече !

    09:42 16.04.2026

  • 98 Мнение

    6 1 Отговор

    До коментар #88 от "Хм Хм":

    Кой бил високообразован сред тях???
    Киро куролацията ли???
    Или Асен пеньоара?!

    Трябва да си много купено и пр.сто парче, за да смяташ, че пед..астите и п.дофилите имат повече от 2% в България!!!

    Коментиран от #100

    09:43 16.04.2026

  • 99 В Това Блато !

    1 0 Отговор
    В Това Блато !

    Очевидно п!

    Има !

    Само !

    Такива !

    Жаби !

    09:45 16.04.2026

  • 100 Всики !

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "Мнение":

    Може Да си Купи !

    Дипломи !

    Дори И !

    Този !

    Който !

    Не може !

    Да пише !

    09:46 16.04.2026

  • 101 Българин

    4 5 Отговор

    До коментар #88 от "Хм Хм":

    Защото ИЗРАЖДАНЕ са агенти на ГЕРБ и Пеевски. Те никога не се изказват срещу партиитепна статуквото на ДС, а само срещу онези, които ги застрашават в случая ППто.

    Те са тимурчета, на които им е дадено пионерско поръчение да очернят опозицията.

    Цялата тая схема ми е позната от комунистическите книжки, които ни давахя едно време да четем.

    А другаря РЕАЛИСТ клевети и мърси като добро пионерче. Няма я Пеевски да си цапа ръцете с това. Дадено е пионерско поръчение на малките помиярчета.

    09:47 16.04.2026

  • 102 Батка

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "Хм Хм":

    Гласуващите за ПП-ДБ сте най-ограничената паплач по нашите земи. Колкото и да си го повтаряш нито си умен, нито красив, нито прогресивен. Гласуваш просто за корумпирани, извратени и некомпетентни антибългари.

    Коментиран от #111

    09:48 16.04.2026

  • 103 Цифрите са...

    1 1 Отговор
    ...завишени, но това е нормално, защото се слугува на Радев. В това също няма лошо, защото искат да го имат за новото начало. Асен, Ивайло и Атанасов си делят по 3,7% за да я има коалицията им. Има обаче една аритметика, която в повечето прогнози се спотайва как % на две партии винаги са по-големи от заработеното от останалите. Но това е въпрос на бъдещето.

    09:49 16.04.2026

  • 104 Тея са се оляли

    6 0 Отговор
    За Възраждане 4%!!!Не вярвам!!!!

    09:49 16.04.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 извод

    4 0 Отговор
    Всички лидери на партии , са в момента на терен и си водят кампанията , къде добре , къде не чак толкова , но са тук . Само единствено един лидер е в Дубай , изводите ги оставям на вас

    09:51 16.04.2026

  • 107 дезинфектант

    3 3 Отговор
    Какво да го овъртаме , на 19 .04 са изборите , на 20.04 един човек ще бъде показно арестуван

    09:52 16.04.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Някой

    8 1 Отговор

    До коментар #48 от "Даниел Немитов":

    Какво читаво има в ПП-ДБ?! Партия управлявала с Борисов и Пеевски и молеща им се до последно да не развалят коалицията? Или реформата, а която в служебния кабинет отиват хора на Борисов и Пеевски? Или може би факта, че само гледат как да дават парите НИ на Украйна? Или факта, че ни набутаха в еврозоната, когато не сме готови и имаме инфлация до небесата? Или че може би почнаха да теглят дългове за да плащат заплати и пенсии, които държавата не може да си позволи и вече сме в свръх дефицит? Или може би, че укриват педофилите и спонсорират педофилски организации? Обясни ми точно как били читави?

    Коментиран от #110

    09:53 16.04.2026

  • 110 Джак Спароу

    2 3 Отговор

    До коментар #109 от "Някой":

    По скоро си никой!😀

    09:57 16.04.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Стига!

    5 1 Отговор
    Стига сте трили неудобни за уродливото 190- килограмово туловище коментари, стига! Лъжа ли е, че челгарската сбирщина на сакатото учиндолско нищожество влезе в миналия парламент благодарение на хиляди гласове ,които му наля Пеевски? Лъжа ли е, че никога в историята на българския парламентаризъм от трибуната не са се чували по- отвратителни цинизми, грозни обиди към опонентите и чиста проба простащина, които изричаха там простак Хаджи Тошко Африкански и Балбана Джебчията с грозната брадавица на мутрата?! Лъжа ли е, че правеха това по заповед на Пеевски, за да злепоставятн ПП и ДБ?! Лъжа ли е, че днес процентите на чалгарите са 0,7?Лъжа ли е, че цял един народ е отвратен от тях?! Лъжа ли е, че Пеевски ги употреби като тоалетна хартия и после пусна водата?

    10:00 16.04.2026

  • 113 майтапчия

    3 2 Отговор
    Един човек , взе колите и охраната на действащ Президент и го качи на личната Шкодичка .Това няма да се подмине току така .

    10:01 16.04.2026

  • 114 Той изобщо академик ли е от БАН

    3 0 Отговор

    До коментар #88 от "Хм Хм":

    Не ми се вярва сапунена оперета е това.

    10:02 16.04.2026

  • 115 Копейка,

    2 1 Отговор

    До коментар #81 от "мюсулманин":

    дори не знаеш как се пише думата мЮсЮлманин!

    Личиш си от километър! Че си провокатор!

    10:02 16.04.2026

  • 116 Баламурник

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "провинциалист":

    Гений си, но само по твоя стандарт.

    10:03 16.04.2026

  • 117 Тео

    4 4 Отговор

    До коментар #88 от "Хм Хм":

    Само комплексар се впечатлява от университети. Умният слуша какво му говорят и какво се върши. Киро е наречен стоте думи, защото няма речник и бърка елементарни думи. Това показва липса на четене, и интелектуален капацитет. Харавард е завършил президента с най-ниско IQ в историята на САЩ - Джордж Бул младши. Човекът е известен с това, че чете сричайки и, че е изключително глупав. Асен Василев е открит гей и явно само ти не го знаеш. Кметът Васил Терзиев спонсорира педофилска секта, в която са намерени епилатори, дилдо и клизми, но нямало секс! ПП-ДБ е придатък на Демократичната партия на САЩ, която е най-извратената организация в света. По-добре трета световна от това педофили да осакатяват и изваращатават децата ни!

    Коментиран от #128

    10:03 16.04.2026

  • 118 Сбора на гласовете трябва да е сто

    1 0 Отговор
    Когато отчитането е в проценти. Има ли сто , щото ако няма иди си няма смисъл. ....

    10:05 16.04.2026

  • 119 Народе

    4 1 Отговор

    До коментар #95 от "Даката":

    Погледни Унгария!

    10:05 16.04.2026

  • 120 ГЕРБ и ППДБ

    3 2 Отговор
    ще претърпят срив на тези избори! Това се дължи на факта, че хората ги разбраха , че са псевдоатлантици.

    И двете партии губят електорат.

    ДПС ще отбележи ръст. Подценяват ги всички социолози.

    10:05 16.04.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Батка

    2 0 Отговор

    До коментар #111 от "Бръм бръм":

    Нито имам господари за разлика от ПП-ДБ и техните жалки фенове, нито съм стар. Само изключителен предател, имбецил или извратеняк още гласува за тия. Ти си избери кое от трите си.

    10:06 16.04.2026

  • 123 така е

    3 1 Отговор
    Нали видяхте какво направи голямата избирателна активност в Унгария?
    Излезте и гласувайте, за да не ви откраднат отново бъдещето.

    Коментиран от #134

    10:06 16.04.2026

  • 124 ФАКТ

    1 3 Отговор
    ТАЗИЕ ИСТИНАТА, А НЕ ИЗМИСЛЕНАТА ПРОГНОЗА НА РУМЯНА БЪЧВАРОВА.

    10:07 16.04.2026

  • 125 Най- важният показател

    2 0 Отговор
    за тези предизборни проучвания е КОЛКО ХОРА ОТКАЗВАТ ДА ОТГОВОРЯТ НА ВЪПРОСА " За коя партия или коалиция бихте гласували? "

    Точно тези хора ще изненадат социолозите ПАК!

    10:08 16.04.2026

  • 126 СПАСИТЕЛ

    0 2 Отговор
    НИМА ВСИЧКИ ОТ ТОЗИ ФОРУМ СТЕ ПЛАТЕНИ ДРАСКАЧИ ОТ НЯКОЯ ПАРТИЯ --НИКОЙ НЕ КОМЕНТИРА ,ЧЕ ТОВА КОЕТО ПИША Е СПАСЕНИЕТО ---ТРИ ПАРТИИ НА ВЛАСТ --ДА СЕ КОНТРОЛИРЪТ

    Коментиран от #139

    10:08 16.04.2026

  • 127 Зъл пес

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Рон Джереми":

    Глупости.Шарлатаните много добре знаят как се прави ала бала с машините,и наше МВР.Тия ги обяснявай на някой недоучил.

    10:08 16.04.2026

  • 128 Епщайн

    1 1 Отговор

    До коментар #117 от "Тео":

    Русия САЩ Израел са в списъците на Епщайн. Там може да се види кои са педофилите. Защо никой не говори кои да педофилите в България? Медиите са на корумпираните олигарси. Ако имаха нещо за ППДБ имат свободата да говорят 24 часа. Но мълчат! Защо мълчат? Или са в един отбор от педофили или нямат нищо.

    Коментиран от #145

    10:09 16.04.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Ботуш

    4 1 Отговор
    Младите щели да подкрепят пенсионера Радев - смях, смях, ...30% на социалистическа агенция маркет линкс - смях, смях, ...

    10:09 16.04.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Факти

    0 2 Отговор
    ГЕРБ-ДПС, ДАНС и Прокуратура, които опънаха чадър над педофилската секта, защо имат толкова висок процент? Какво е правил Калушев за ДАНС? Защо Прокуратурата е заглушила сигналите за деца в риск. Защо ГЕРБ-ДПС гласуваха срещу разсекретяването на информацията? Народе????

    10:10 16.04.2026

  • 133 Три неща:

    1 3 Отговор
    1. Гласувайте масово с хартия.
    2.Накажете Борисов.
    3.Гласувайте за опозициията срещу Радев!

    10:11 16.04.2026

  • 134 Мажоритарната система направи това и

    1 3 Отговор

    До коментар #123 от "така е":

    Лъжите на Запада че Орбан щял нещо да фалшифицира да обърне резултатите и други такива но основно мажоритарния вот доведе до големия резултат на магяр. За жалост това си има цена и Унгария ще бъде натикана в еврозоната и дори в по лошото.

    Коментиран от #136

    10:12 16.04.2026

  • 135 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Менте социология.

    10:12 16.04.2026

  • 136 Дай Боже

    1 0 Отговор

    До коментар #134 от "Мажоритарната система направи това и":

    Един ден България да се освободи от вас олигарсите и педофилите, както Унгария е на път да го направи.

    10:13 16.04.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 данакоплтец

    1 0 Отговор
    Защо има лидери които ползват скъпи коли и охрана ? Веднага свалете охраната и вземете колите , съвсем се разпищолихте . Има само три поста на които се поагат по закон тези неща .Президент ,Премиер , председател на НС . останалите с автобуса .

    10:15 16.04.2026

  • 139 Ха и за какъв чеп е третата партия

    1 2 Отговор

    До коментар #126 от "СПАСИТЕЛ":

    Първата и още една спокойно ще направят правителство. Иска ти се и Герб и петроханците да останат във властта но няма да стане.

    Коментиран от #142

    10:17 16.04.2026

  • 140 ДПС ще изнендат всички,

    1 2 Отговор
    най- вече придворните социолози!

    Абсолютно всички прогнози, които излизат тези последни дни, подценяват ДПС.

    10:19 16.04.2026

  • 141 Точен

    2 2 Отговор
    Само ВЪЗРАЖДАНЕ е трън в таза на статуквото, затова и го подценяват в "анкетите"...

    10:19 16.04.2026

  • 142 Педофили

    1 1 Отговор

    До коментар #139 от "Ха и за какъв чеп е третата партия":

    Мисля че петроханците са също и в БСП ГЕРБ ДПС Прогресивна България и много други партии.

    Коментиран от #149, #154

    10:20 16.04.2026

  • 143 Ако Радев подвие гръб на ППДБ и край

    1 3 Отговор
    Повече никой няма да го погледне защото те са дошли до гуша на хората от народа. А избирателите на Радев точно затова са при него защото не са към ППДБ. Радев трябва да вземе мнозинство или нови избори !!!

    Коментиран от #155

    10:21 16.04.2026

  • 144 СПАСИТЕЛ

    1 0 Отговор
    ЧЕП ЗА ЗАПУШВАНЕ НА КРАЖБИТЕ И МИРЯСВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО-НЕ СЪМ ФЕН НА НИКОГО --ВСИЧКИ СА АГЕНТИ НА БКП И ТЯХНОТО КОТИЛО ДС

    10:22 16.04.2026

  • 145 Щото

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Епщайн":

    и медиите са от тях! Елементарно Уотсън!

    10:23 16.04.2026

  • 146 ДПС ще бъдат трета сила,

    1 1 Отговор
    като резултатът им ще бъде по- близък до втората и по- далеч от четвъртата.

    Техният резултат + този на Възраждане ще определи силата на опозицията срещу Радев в следващия парламент.

    Всички останали са поклонени пред Радев.

    Коментиран от #153

    10:24 16.04.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Мина

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Пич":

    Защо ? И той е от вечното комунистическо котило малко боядисано за да е във власт и пари. С благословията на ДС мафия от старите мумии. Връткат си се и все си ни грабят с това което им е в кръвта- кражби и охолен живот за целите им фамилии. Нямахме лустрация и това е резултата. И 1 милион да останем тези все ще са там 240 изедници в удобният им цирк ,плюс около 500 олигархични техни фамилии държащи и цялия остатък от така наречена ,Икономика “ преливайки общото в техните джобове. Нямате „ Нашата Държава “ има ,Тяхна райска градина „ , но пълна с роби за скубане през уж частното със техни държавни закони. Никога няма да има оправия с тяхна номенклатура и кметове феодали без значение от кои точно комунисти са.

    10:27 16.04.2026

  • 149 Ми значи остава само една партия

    2 0 Отговор

    До коментар #142 от "Педофили":

    Която не са в списъка на Епщайн. Точно за нея става на въпрос. Не са идеални но няма други.

    10:27 16.04.2026

  • 150 КАЗВАМ

    1 0 Отговор
    ИСКАТ ДА МАНИПУЛИРАТ ИЗБОРИТЕ!
    ДВА ПЪТИ ПУСКАМ СНИМКА С ПРОГНОЗИ НА SOCIAL MEDIA И ДВАТА ПЪТИ ГИ ИЗТРИВАТЕ, ЗАЩО? МАРКЕТ ЛИНКС ЛЪЖЕ! ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ ИМА 36.7%, ГЕРБ 17%, ПП-ДБ 10.6%, ВЪЗРАЖДАНЕ 9.2%, ДПС-НН 8.2%, МЕЧ 5.3%, БСП 3.3%. АГЕНЦИЯТА НА РУМЯНА БЪЧВАРОВА - МАРКЕТ ЛИНКС ЛЪЖЕ! БЪЛГАРИ НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ОТНОВО ДА ВИ МАНИПУЛИРАТ! ИЗЛЕЗТЕ НА 19.04.2026 ГОД. И МАСОВО ГЛАСУВАЙТЕ! ИМАМЕ ШАНС ДА СИ ВЪРНЕМ ДЪРЖАВАТА ОТ ПРЕ.СТЪПНИ.ЦЕТЕ АКО ГЛАСУВАМЕ МАСОВО!

    10:28 16.04.2026

  • 151 Жбръц

    0 0 Отговор
    Какво се опитват да ни внушават,поредните стъкмист - социолизи? Че новото начало,ще постигне по голям резултат от Костадинов!? Защото видиш ли,се " допитали" до огромният брой хора - цели1003 души! Абе н,гли мани пулатори.Какъв процент са хиляда човека от потенциални над 3,5 милиона гласоподаватели: нищожен.И тези хиляда души, тяхното мнение оформя точна картина,как ще глсуват 3,5 милиона? Хайде бе!

    10:28 16.04.2026

  • 152 Петроханците са по форумите и

    3 0 Отговор
    Из между нас. Само трябва да ги разпознаем. Те ги е страх реално.

    10:30 16.04.2026

  • 153 протеста

    0 1 Отговор

    До коментар #146 от "ДПС ще бъдат трета сила,":

    Абе пич , лидера ви ще бъде арестуван не разбра ли .Какво да прави ДПС в парламента ? Какво полезно нещо може да свърши за държавата ? Не виждаш ли ,че лидера ви подкупва всички навсякъде и дори изборите се опитва да купи .Кое не ти е ясно , каква трета сила ? Бъди здрав , 3,9 %

    Коментиран от #156

    10:31 16.04.2026

  • 154 ЧОВЕК

    1 0 Отговор

    До коментар #142 от "Педофили":

    ВЕРОЯТНО И ТИ СИ БИЛ ТАМ, ЗАЩОТО САМО ЧОВЕК КОЙТО ИМ Е СВЕТИЛ ЗНАЕ ИСТИНАТА, А В СПИСЪКА КОЙТО ПОСОЧВАШ ИМА ПАРТИИ, КОИТО НЕ СА И СЪЩЕСТВУВАЛИ, КОГАТО ПЕТРОХАНЦИ СА СЪЗДАДЕНИ - ПРЕДИ 2019 ГОД. ПЛЯМПАЛО ЗА ПАРИ СИ!

    10:31 16.04.2026

  • 155 викаш

    0 0 Отговор

    До коментар #143 от "Ако Радев подвие гръб на ППДБ и край":

    Ако не вземе мнозинство ще падне до нивото на Слави Трифонов?

    10:32 16.04.2026

  • 156 Още не сте взели властта

    1 0 Отговор

    До коментар #153 от "протеста":

    почнахе да заплашвате и арестувате!

    Точно за това ДПС ще ви изненада!

    10:38 16.04.2026

  • 157 Асен и ППДБ е решението

    0 1 Отговор
    ГЕРБ и Възраждане да си прибират тролската ферма, дето продължава да клевети и лъже за ППДБ, че били Петроханци и още Тощко Африкански мръсотии.Видяха ли къде отиде ИТН.Не разпраха ли, че вече е провивопоказно да го говорят.Да не лъсне, че са вършели политически убиства на деца.На лъжата краката са къси и ще го разберат както Ванс и Тръмп го разбраха в Унгария.А В България Бойко облече мушамата пак да плаши гаргите, както по времето на 160-те неразкрити убийсква.

    10:38 16.04.2026

  • 158 дядо дръмпир-обяснява на маймунки!

    1 0 Отговор
    Убеден съм-ДС-кгб ще вкара задължително леонидовото внуче ,зарков в парламента и то ще е една от патериците на просиянският резидент , другата патерица ще е говорещата глава от възраждане!целта на кремъл е тези три техни партии да направят мнозинство и да се опитват да играят троянски кон на мястото унгарско.

    10:39 16.04.2026

  • 159 Орбан загуби изборите

    0 0 Отговор
    с хартия, Радев иска да ги спечели с машинки!

    ППДБ му постилат червеното килимче към властта.

    10:40 16.04.2026

