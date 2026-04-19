Костадинов: Гласувах за свободна и независима България

Гласувах за бъдещето на България, гласувах за свободна и независима България. Това заяви лидерът на „Възраждане“, който пусна своята бюлетина във Варна.

Костадинов избра да упражни правото си с машина, а вместо него гласува 14-годишната му дъщеря: „Показвам ѝ как да гласува, но някаква представителка на СИК реши, че тя не може да гласува“.

По думите му е забелязал голяма избирателна активност. Самият той изчака на опашка реда си пред избирателната секция.

„Аз винаги гласувам по едно и също време от 23 години – в 10 ч. За мен това е най-големият измерител, виждам моите приятели и съседи. Не си спомням през последните години да е имало такава опашка. Най-хубаво е, когато хората гласуват, защото най-голямото проклятие на българската демокрация беше убеждението, че от нас нищо не зависи“, допълни Костадинов.

Той беше категоричен, че избирателите на „Възраждане“ няма да гласуват за друга партия, защото приоритетите им не се покриват с друга политическа сила.