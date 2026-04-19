Костадинов: Гласувах за свободна и независима България

19 Април, 2026 11:08 1 166 83

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • гласуване

Лидерът на „Възраждане“ избра машината

Костадинов: Гласувах за свободна и независима България - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гласувах за бъдещето на България, гласувах за свободна и независима България. Това заяви лидерът на „Възраждане“, който пусна своята бюлетина във Варна.

Костадинов избра да упражни правото си с машина, а вместо него гласува 14-годишната му дъщеря: „Показвам ѝ как да гласува, но някаква представителка на СИК реши, че тя не може да гласува“.

По думите му е забелязал голяма избирателна активност. Самият той изчака на опашка реда си пред избирателната секция.

„Аз винаги гласувам по едно и също време от 23 години – в 10 ч. За мен това е най-големият измерител, виждам моите приятели и съседи. Не си спомням през последните години да е имало такава опашка. Най-хубаво е, когато хората гласуват, защото най-голямото проклятие на българската демокрация беше убеждението, че от нас нищо не зависи“, допълни Костадинов.

Той беше категоричен, че избирателите на „Възраждане“ няма да гласуват за друга партия, защото приоритетите им не се покриват с друга политическа сила.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всички гласуват

    20 17 Отговор
    За хубавото на Българи!!!!!!!!!!

    Коментиран от #14, #42

    11:11 19.04.2026

  • 2 Даааа

    40 32 Отговор
    Точно така....свободна и независима България в която успя да натрупаш състояние....а не като в държавата към която се опитваш да ни закачиш, а сега и заедно с новия "пилот" изтребител... 🤣🤣

    Коментиран от #54

    11:12 19.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кирил

    45 29 Отговор
    Руските му избиратели отидоха при Боташа

    Коментиран от #15

    11:13 19.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Щерeв

    46 25 Отговор
    Остави какво си гласувал, виждаме го, направи втори палат на морето

    Коментиран от #27, #65

    11:14 19.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Благой от СОФстрой

    27 15 Отговор
    Ха ха... излая ПЦЕто от изтривалката пред дупката на путлера му!!!

    11:14 19.04.2026

  • 11 така така

    38 27 Отговор
    Гласува за безполезната си партия.

    Коментиран от #19

    11:15 19.04.2026

  • 12 независима България

    21 13 Отговор
    Значи и без Валютен борд. Или?

    11:15 19.04.2026

  • 13 Стенли

    9 32 Отговор
    В секционна комисия съм. Пред секцията има представители на 3 соц.агенции които извършват анкета. За екзит пол. До момента 12% е активността в 11 часа. Според една от агенциите МЕЧ събира огромен граждански свободен вит. Дано така продължи до края на изборния ден..

    Коментиран от #24, #69

    11:15 19.04.2026

  • 14 Обаче

    25 3 Отговор

    До коментар #1 от "Всички гласуват":

    защо не го виждаме никога, това "хубаво"?

    11:16 19.04.2026

  • 15 Дзак

    23 1 Отговор

    До коментар #5 от "Кирил":

    Хората отдавна са решили за кого да гласуват!

    11:16 19.04.2026

  • 16 Цомчо

    13 22 Отговор
    Ти си моят избор, завинаги!

    11:17 19.04.2026

  • 17 Майна

    22 33 Отговор
    Единствената българска партия!
    Подкрепям!

    11:17 19.04.2026

  • 18 Радеф

    26 17 Отговор
    Копейките са "най независими".

    11:19 19.04.2026

  • 19 Напротив

    21 13 Отговор

    До коментар #11 от "така така":

    тя не е безполезна, а вредна, защото гласуват с Деса Дуловска, запазиха охраната на шопарите, и куп други неуместни гласувания.

    11:19 19.04.2026

  • 20 Анонимен

    20 10 Отговор
    В началото на Политическата си кариера беше много ентусиазкран но после се самозабрави

    11:19 19.04.2026

  • 21 хмм

    4 4 Отговор
    Не разрах какво смешно има в това?🤔

    11:19 19.04.2026

  • 22 Зло под слънцето

    26 12 Отговор
    Наистина ли, Костадинов? А какво ще каже другарят Путин по въпроса? Той обича зависимите.

    11:21 19.04.2026

  • 23 Мишо Дудикоф 🥷

    2 12 Отговор
    Подкрепихте. Повече никога не залитай към исраел и Републиката партия!!!

    11:25 19.04.2026

  • 24 Гост

    11 4 Отговор

    До коментар #13 от "Стенли":

    Стенли гела си ти

    11:26 19.04.2026

  • 25 Костадинов

    17 14 Отговор
    Под свободно ш независима държава имам предвид държава под тотален контрол и подчинение на Русия.

    11:26 19.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мишо Дудикоф 🥷

    13 16 Отговор

    До коментар #8 от "Щерeв":

    Ако парите бяха от незаконна дейност, щеше да ги строи в Гърция, Барселона и Дубай като всички останали. Някоя друга опорка Ивелин спусна ли ти?

    Коментиран от #60

    11:28 19.04.2026

  • 28 Озадачен

    19 12 Отговор
    Копейке, защо забрави да добавиш и към "светлото бъдеще БРИКС"?!?

    11:31 19.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Язък за ко пейките

    16 7 Отговор
    Тоя барна парата и за копейките отново... средният 🌽

    11:35 19.04.2026

  • 32 Екзит пол на социологическа агенция в 10

    9 17 Отговор
    Първа социологическа агенция към 10,00 ч.

    ПБ - 40%
    ГЕРБ - 15%
    ПП-ДБ - 10%
    ДПС - 9%
    БСП - 5%
    Величие - 5%
    Възраждане - 3.5%
    МЕЧ - 3%

    Коментиран от #33, #43

    11:37 19.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Тоя фашист

    15 9 Отговор
    Този ли, дето плаши всеки, който не е съгласен с него с Народен съд?

    Пожелавам му Палата да остане недостроен, а прокуратурата да го потърси.

    Коментиран от #72

    11:39 19.04.2026

  • 35 Ристе кьоравото

    12 5 Отговор
    Морска па ше слушаме как лепиларете от МОЧАта са...цела България, ако че са 2 каруци ора
    Хихихи

    11:40 19.04.2026

  • 36 мндил

    14 8 Отговор
    продадохте България на путлянката

    11:41 19.04.2026

  • 37 Браво, Копейкин!

    15 8 Отговор
    Знаеш, че България може да бъде свободна и независима само в ЕС, НАТО, Шенген и Еврозоната! Алтернативата е Империята на злото,бедност, терор,рубли и престъпност!

    11:44 19.04.2026

  • 38 Цвете

    7 6 Отговор
    ЧЕСТЕН ЛИ СИ ИЛИ КУПЕН? ПОКАНЕН ЛИ СИ ЗА 7 НОЕМВРИ? ЛЕК ПОЛЕТ И УМНАТА.✈️

    11:47 19.04.2026

  • 39 Цвете

    2 7 Отговор
    ЧЕСТЕН ЛИ СИ ИЛИ КУПЕН? ПОКАНЕН ЛИ СИ ЗА 7 НОЕМВРИ? ЛЕК ПОЛЕТ И УМНАТА.✈️

    11:49 19.04.2026

  • 40 спасението

    10 14 Отговор
    Аз гласувах да Възраждане.

    11:49 19.04.2026

  • 41 дондьо 2026

    10 7 Отговор
    тоя се прави на ! Как може !
    Костадинов трябва да се
    изчисти ! най
    голямото зло за България!

    Коментиран от #45

    11:54 19.04.2026

  • 42 На проверените другари сега им е хубаво

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Всички гласуват":

    Всички гласуват
    810ОТГОВОР
    За хубавото на Българи!!!!!!!!!!
    -;-
    На проверените дргари сега им е хубаво.
    Иначе щеше да се организират да си направят ТКЗС-тата и ТПК-тата та да опазят и защитят работническата класа.
    А сега червените станаха амбициозни капиталисти и само твърдят, че работниците не работели!

    11:56 19.04.2026

  • 43 а сега и реалните

    6 10 Отговор

    До коментар #32 от "Екзит пол на социологическа агенция в 10":

    Възраждане 18.7% до момента

    11:57 19.04.2026

  • 44 За Възраждане гласуват.....

    7 4 Отговор
    знаете кои. Внимавайте!

    11:57 19.04.2026

  • 45 Ама Шиткойна като се обедини с Боташа и

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "дондьо 2026":

    дондьо 2026
    10ОТГОВОР
    тоя се прави на ! Как може !
    Костадинов трябва да се
    изчисти ! най
    голямото зло за България!
    -;-
    Обединените русофили са по-голямата опасност.
    Нещо като Обединението на Ламата от Банкя с Прасето правоверното.

    11:58 19.04.2026

  • 46 Ай не се излагай

    0 5 Отговор

    До коментар #6 от "Направо е смешен":

    Направо е смешен
    916ОТГОВОР
    Бащата на прегазената циганка някаква Саяна
    -;-
    не знам какъв кхмер си , ама не се излагай!

    12:00 19.04.2026

  • 47 гост

    1 11 Отговор
    12:00 ч.: зебрите напредват според очакванията
    Вижте данните на първата букмейкърска агенция към този час-
    ПБ- 37%
    ГЕРБ - 14%
    ПП-ДБ - 11%
    ДПС - 8%
    МЕЧ-6%
    ВЪЗРАЖДАНЕ -5%
    БСП-3%
    СИЯНИЕ -2%
    ВЕЛИЧИЕ -2%
    ИТН-0%

    Коментиран от #50, #52

    12:02 19.04.2026

  • 48 патриот, не за чужди интереси

    6 7 Отговор
    Не може да се отрече, че Костадин Костадинов е начетен, умен, интелигентен, харизматичен, с патриотични многократни изяви, с противопоставяне на антидържавни, антинародни политики. Той и неговите хора единствени доказаха многократно, че не подкрепят вредни за държавата, противонародни решения, зависимости, безхарактерности, сервилност към чужди интереси за народно, държавно ограбване. Те организираха и внасяха предложения за референдуми, докато другите пренебрегваха и отказваха да се съобразяват с народното мнозинство. Затова им симпатизирам. Мисля, че трябваше да ги класираме на предни позиции, за да разберем дали наистина държат на заявленията, на обещанията си за нацинални, народни интереси. Ако са искрени и потвърждават на дела политическите си заявления, заслужават и материални придобивки в Родината, за която работят. Както се разбра, имотите му са в България, не се готви да бягат от народната обич, както други партийци.

    12:08 19.04.2026

  • 49 Тъжната истина

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Удряй добро камионче":

    Много съжалявам и теб и близките ти. Теб - за това, което си, близките ти - за това, че им се налага да те търпят.

    12:09 19.04.2026

  • 50 Майора

    1 6 Отговор

    До коментар #47 от "гост":

    Втора социологическа агенция към 12 часа -
    Първата социологическа агенция към 11,00 ч.

    ПБ - 39%
    ГЕРБ - 14,5%
    ПП-ДБ - 13%
    ДПС - 8%
    БСП - 5%
    Величие - 4,5%
    Възраждане - 4%
    МЕЧ – 3%
    Сияние – 2,5%

    Коментиран от #55, #56

    12:18 19.04.2026

  • 51 патриот, не за копейки

    3 10 Отговор
    Общо взето, повече симпатизирам на Възрожденците, отколкото на други. Но Костадин Костадинов понякога истерясва, както сега е истерясъл да слага непълнолетната си дъщеря да гласува, което е нарушение на правилата. По закон, не е редно друг да гласува за човек, който има право и може сам да гласува, също не е редно да се нарушава конфиденциалността на личния вот, което го анулира. Вярно, че може детето да му е дъщеря, но не е красива такава постъпка, защото законите и правилата трябва да се спазват от всички. Имам чувството, че на Костадинов така му е най-изгодно, да е някъде в периферията в парламента, да може да критикува, но не да носи отговорност за решителни държавни политики. Беше хубаво да се види как ще отстоява политиката си, ако е на предни позиции.

    Коментиран от #73, #79

    12:22 19.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Абе

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Даааа":

    Ти какво си се вторачил в Костадинов. Другите 239 "народни" представители и партийни лисери да не би да живеят в сламени колиби.

    12:29 19.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Емил Стефанов

    3 3 Отговор
    Точно и ясно казано.

    12:34 19.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Иван

    10 5 Отговор
    Браво Коце, значи не си гласувал за Възраждане

    12:40 19.04.2026

  • 60 Абе

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    Мишок, коцето една тоалетна не е направил😀

    Коментиран от #67

    12:59 19.04.2026

  • 61 Нехис

    7 3 Отговор
    Костя, под независима България имаш предвид руслямска губерния ли?

    13:00 19.04.2026

  • 62 гадател

    2 1 Отговор
    Е, ще има кокалче.

    13:07 19.04.2026

  • 63 "Голямата избирателна

    3 0 Отговор
    активност" по официални данни, към обяд е около 13%. Кой ли, изненадващо може и да не влезе в народната сграда? Кой и на кого подля яко вода?

    13:11 19.04.2026

  • 64 копейкин

    5 2 Отговор
    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ БЕ!!!

    13:28 19.04.2026

  • 65 костя

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Щерeв":

    правя го за хората бе жълтопаветник!

    13:29 19.04.2026

  • 66 Единственият

    3 4 Отговор
    Нормален политик!

    13:48 19.04.2026

  • 67 Мишо Дудикоф 🥷

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Абе":

    Скункс, ти една купчина камъни за нещо велико ли ги имаш!? Финансова пирамида си направил, скрита зад купчина камъни.

    13:57 19.04.2026

  • 68 По скоро

    3 0 Отговор
    Зависима от Путлер и путлеристите.

    14:01 19.04.2026

  • 69 Ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Стенли":

    Ако обичаш не ни разказвай сънищата си

    14:02 19.04.2026

  • 70 Абсурдистан

    2 1 Отговор
    Е това вече е прекалено. Най-голямата подлога зове за независимост! Все едно Хитлер да зове за световен мир и любов към евреите.

    14:16 19.04.2026

  • 71 Костя

    3 0 Отговор
    Гласувах за свободна и независима Задунайка…

    14:39 19.04.2026

  • 72 А бе

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Тоя фашист":

    Този е ясен.Пътят му към бунището на историята е отъпкан!

    14:51 19.04.2026

  • 73 Ха ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "патриот, не за копейки":

    Партийката му винаги е била патерица.Явно това лично го устройва.

    14:55 19.04.2026

  • 74 Веселяка

    2 2 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е абсолютно все тая 😂 разбрахте ли, шматки такива 🤣

    15:03 19.04.2026

  • 75 Коце,

    3 1 Отговор
    коя България? Тази, която е свободна и независима от българи и управлявана от Путин ли?

    15:30 19.04.2026

  • 76 Изненадаааа!

    2 1 Отговор
    Радев пада под 30%, а Коцко на петата.

    15:37 19.04.2026

  • 77 Каза копейкин

    0 0 Отговор
    Надничайки зад гърба на путлер….

    15:43 19.04.2026

  • 78 Горски

    2 1 Отговор
    Ако днес пред урните се появят над 55-60% от имащите право на глас, от които 1 милион са "мъртъвци", това означана, че реално активността би била над 80%. При това положение ще има доста, меко казано, "учудени" мераклии, които ще се сринат напълно и ще трябва да си търсят истинска работа, т.е. да напуснат царството на паразитите. Най-голям шок ще преживеят т.нар. "добри сили", или по-точно европедофилите, чиито агитки ще изпълзят на жълтите павета в София и ще искат касиране на изборите заради "външна намеса". Според тях причината на българите масово да им се гади от розовата политическа пасмина, съставена предимно от измамници, девианти и инфантили, е, че някъде отвън пречат на идилията, за която тези откачалници се борят. Довечера на мнозина ще им просветне и ще преживеят болезнено завръщането в реалността...своего рода катарзис, както сами обичат да казват. Нали винаги, когато ги хванат, че лъжат, крадат и лицемерничат, обявяват, че са се преродили! Успех Коце!

    Коментиран от #80

    16:49 19.04.2026

  • 79 Бууухахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "патриот, не за копейки":

    Патриот не за копейки,за тлъсти имоти! Краят му наближава.

    17:07 19.04.2026

  • 80 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    0 2 Отговор

    До коментар #78 от "Горски":

    Аз също пожелавам успех на Костадинов,за усърдието му към бунището на историята.

    Коментиран от #81, #82

    17:11 19.04.2026

  • 81 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":

    А аз на пп, герб, дпс, бсп итн, дб, бсп, апс и и.т.н.

    17:25 19.04.2026

  • 82 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":

    на бунището на историята на изброените партии в по горния ми коментар.

    17:26 19.04.2026

  • 83 България

    1 0 Отговор
    КОСТАДИНОВ КОПАНАР ЛЪЖЕЦ СЛУГА НА БОРИСОВ ВРЪЩАЙ КРАДЕНИТЕ МИЛИОНИ БОКЛУК!!!

    00:11 20.04.2026

