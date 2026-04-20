Димитър Ганев: ПБ има 6 до 9 месеца да направи дълбоки структурни реформи

Въпрос номер едно - ще имаме ли кабинет, вече има повече от еднозначен отговор. Вторият въпрос - ще има ли мнозинство от две трети за смяна на Висшия съдебен съвет, също вече има категоричен отговор. Сборът между “Прогресивна България” и ПП-ДБ прави 168 депутати. Не мисля, че преговорите между двете формации ще бъдат лесни, но и двете формации са задължени пред избирателите си да извършат тези промени. Това каза социологът Димитър Ганев в интервю за БНТ.

“На третия въпрос нямаме чак толкова категоричен отговор, но имаме всички индикации, за да можем да отговорим ясно. Той е дали свърши политическата криза, която започна през 2021 г. Отговорът на този етап е “да”, добави той.

“Този резултат дава на “Прогресивна България” и персонално на Румен Радев мандат за дълбоки структурни реформи, какъвто не сме имали от 18 години. Тази подкрепа се дава, за да се използва. Тези реформи най-често ще са непопулярни, но ако не се направят в рамките на следващите 6-8 месеца, след 1 година вече ще е трудно, защото самото управление ще е влязло в съвсем различен цикъл”, изтъкна социологът.

По думите му кампанията за идването на българския Орбан, която беше срещу Радев, никак не е проработила.

“Орбан е най-харесваният международен политик в България от години насам”, отбеляза Димитър Ганев.