Димитър Ганев: ПБ има 6 до 9 месеца да направи дълбоки структурни реформи

20 Април, 2026 19:31

  • димитър ганев-
  • пб-
  • кабинет-
  • правителство-
  • реформи

Сборът между “Прогресивна България” и ПП-ДБ прави 168 депутати. Не мисля, че преговорите между двете формации ще бъдат лесни, но и двете формации са задължени пред избирателите си да извършат тези промени

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въпрос номер едно - ще имаме ли кабинет, вече има повече от еднозначен отговор. Вторият въпрос - ще има ли мнозинство от две трети за смяна на Висшия съдебен съвет, също вече има категоричен отговор. Сборът между “Прогресивна България” и ПП-ДБ прави 168 депутати. Не мисля, че преговорите между двете формации ще бъдат лесни, но и двете формации са задължени пред избирателите си да извършат тези промени. Това каза социологът Димитър Ганев в интервю за БНТ.

“На третия въпрос нямаме чак толкова категоричен отговор, но имаме всички индикации, за да можем да отговорим ясно. Той е дали свърши политическата криза, която започна през 2021 г. Отговорът на този етап е “да”, добави той.

“Този резултат дава на “Прогресивна България” и персонално на Румен Радев мандат за дълбоки структурни реформи, какъвто не сме имали от 18 години. Тази подкрепа се дава, за да се използва. Тези реформи най-често ще са непопулярни, но ако не се направят в рамките на следващите 6-8 месеца, след 1 година вече ще е трудно, защото самото управление ще е влязло в съвсем различен цикъл”, изтъкна социологът.

По думите му кампанията за идването на българския Орбан, която беше срещу Радев, никак не е проработила.

“Орбан е най-харесваният международен политик в България от години насам”, отбеляза Димитър Ганев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 10 Отговор
    Само пряк избор на прокурори,съдии и шефове на МВР от народа може да прочисти системата.

    Коментиран от #11, #26

    19:34 20.04.2026

  • 2 си дзън

    13 15 Отговор
    Само структурните реформи да не прецакат структурата на държавата,
    че с тия кадри на Радев бързо ще стигнем в русията.

    19:35 20.04.2026

  • 3 Реформа на съдебната система

    24 2 Отговор
    В Гърция български граждани, занимаваща се с транспортиране на нелегални мигранти на територията на Гърция, са осъдени на средно по 140 години затвор, а на някои от тях е наложена и глоба от 1 400 000 евро. Тук в България ги осъждат условно. Нашите политици да вземат гръцките закони и да приложат след като не могат сами да оправят съдебната система.

    Коментиран от #7, #12, #23

    19:36 20.04.2026

  • 4 Гробар

    17 12 Отговор
    Хаха. Плешиво яйце нищоправец. Хубавото е че фашистите от ппдб ще ронят сополи в опозиция, а менторите им от герб и новото начало ще ги гушкат и утешават. Грешката им е че уйдисваха на акъла на шепата зомбиран жълтопаветен електорат от село вместо да мислят за негласуващите.

    19:36 20.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да вземат ,

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Реформа на съдебната система":

    ама не взимат . Трябва нов НК , сега работим по този от 1968 г . Тогава емигранти не е имали ,ДДС също , купуване на гласове и още и още .

    19:40 20.04.2026

  • 8 Никакви

    10 15 Отговор
    реформи няма да направят муньвците. Месията не му дреме за реформи. Избяга от президентството да замете собствените си золуми, едва ли е само безобразието "Боташ". Дотласкаха го от тъп нагоре ама попарата му ще сърбаме всички.

    19:40 20.04.2026

  • 9 Ами сега?

    15 6 Отговор
    Резултатите от вота в чужбина по категоричен начин диказаха, че няма изтичане на мозъци от България.

    19:41 20.04.2026

  • 10 Анонимен

    20 5 Отговор
    Като за начало, трябва да изрине всичките ПеПейски калинки и да се назначат кадърни хора чрез конкурс.

    Коментиран от #14

    19:41 20.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Разликата знаеш ли я?

    21 0 Отговор

    До коментар #3 от "Реформа на съдебната система":

    Основите в Гърция са;- семейство, религия, държава. В България, комшийката, кражбата, мързела.

    19:46 20.04.2026

  • 13 Бива

    9 1 Отговор
    вече да не им се дава дума на подобни "експерти"!

    19:47 20.04.2026

  • 14 Кой ще провежда

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    Конкурса и оценява кандидатите

    19:48 20.04.2026

  • 15 Може

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Фен":

    с жена ти, ако имаш такава!

    19:48 20.04.2026

  • 16 така така

    4 0 Отговор
    И как ще ги направи?

    19:52 20.04.2026

  • 17 .....

    13 2 Отговор
    Раздутата администрация заминава в канала половината харантутници безполезни

    19:54 20.04.2026

  • 18 И не само структурни

    3 1 Отговор
    Милицията да ги мята убавците мамини от 3 и 4 място и през 24 часа арест, пускат ги, и пак, на друго основание, докато не разкарат чадърните прокурори, после новите прокурори през 72 часа, за месец ще ги скапят тия т@лупи!

    19:56 20.04.2026

  • 19 радеви тревоги

    5 0 Отговор
    Всички възможности за реформи в 1.интерес или в 2.ущърб на обществото са дадени в ръцете на Радев.

    19:56 20.04.2026

  • 20 Факти

    8 2 Отговор
    Радев има 6 месеца да смени ВСС и главния прокурор и да оправдае напълно Васил Божков. Търкащите билетчета се завръщат.

    Коментиран от #25

    20:01 20.04.2026

  • 21 Ами

    4 1 Отговор
    Ако ПП-ДБ пак им скимне да пият мазно турско кафе
    в скута на Пеевски или да кибичат през зайчарника.
    Какво правим :)

    20:03 20.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бахтимир

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Реформа на съдебната система":

    Че то кола по улиците няма да остане…да почнем от тива

    20:06 20.04.2026

  • 24 Нямат толкова време

    7 1 Отговор
    Имат до 5 месеца за видими и ясни промени удрящи пряко в сърцето на корумпираната олигархия.

    20:06 20.04.2026

  • 25 спонсор

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Факти":

    Инвестициите са направени, за да се възвърнат с печалба.

    20:07 20.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Румен Радев зеления чорап":

    То в тая книжка на име Конституция пише
    и как се свиква Велико народно събрание :)

    20:16 20.04.2026

  • 28 ДрайвингПлежър

    8 2 Отговор
    Ха на бас, че структурни реформи няма да има! Ще се сменят места и позиции, но структурно всичко ще е фасаден ремонт. Сарафов ще си иде, на негово място ще дойде друг Сарафов и горе долу толкова!

    20:24 20.04.2026

  • 29 рИформи шнур

    6 1 Отговор
    Олигарсите остават, схемите остават, а Шишо, Буци. Кокорестия, Гнома и Мирчев пак ще пъpppдят на първия ред в партийния им дом.

    И народеца пак щe пpaви кaто вятъpа!

    20:25 20.04.2026

  • 30 безпартиен

    13 1 Отговор
    Съкращаване на щата в бюджетната сфера с поне 25/100 с колкото е намаляло населението на страната!Няма как на вноските ДОО и ДОД на 1.2 милиона РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВИ ДОГОВОРИ В ЧАСТНИЯ СЕКТОР да чакат за издръжка около 750 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджети, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни, около 2.1 милиона пенсионери и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни!!! Трябва да се образова и да се подготви този етнос за работа в полза на държавата! Детски се спират за годината при 3 неизвинени отсъствия в училище! Помощи САМО И ЕДИНСТВЕНО след полагане на труд по почистване и поддръжка и облагородяване на населените места ПОНЕ 21 дни месечно!!!Това ако не приемат,ще свършат като всички останали партии до сега!

    20:29 20.04.2026

  • 31 Тити

    3 4 Отговор
    Охооооо за 9 месеца Американците отидоха на Марс а ние не можем да направим реформи които отнемат месец. Май се започва симулацията на някаква дейност

    20:48 20.04.2026

  • 32 Иван

    8 0 Отговор
    България страната на социолози и политолози

    20:53 20.04.2026

  • 33 Оз. Ген.Румянцев

    3 0 Отговор
    ТОВА Е ЧОВЕКЪТ С ГЛАВА НА КОНДОМ, НИЩО НЕ ПОЗНА. ТИЯ ПОЛИТОЛОЗИ И СОЦИОЛОЗИ СА ТОТАЛНО ЗАВИСИМИ ОТ ПАРТИИНИТЕ ПАРИЧКИ, ТОЙ КЪНЧО СИ ГО КАЗА В ПРАВ ТЕКСТ.

    22:25 20.04.2026

