Ангел Мавровски: Месо от заразени с антракс животни е преработвано в Сливо поле

Ангел Мавровски: Месо от заразени с антракс животни е преработвано в Сливо поле

21 Април, 2026 10:11 2 016 17

Огнището на смъртоносната инфекция е пламнало в животновъден обект в Черногор, където се отглеждат общо 28 бивола

Ангел Мавровски: Месо от заразени с антракс животни е преработвано в Сливо поле - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изключително опасен опит за продажба на заразено месо от болни от антракс животни пресякоха институциите, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в ефира на БНТ. Полицията е установила лице, транспортирало нелегално четири бивола от заразената ферма в силистренското село Черногор към територията на област Разград с цел преработка и търговия.

Огнището на смъртоносната инфекция е пламнало в животновъден обект в Черногор, където се отглеждат общо 28 бивола. Според официалните данни до момента, девет от животните вече са мъртви. Собствениците на стопанството са укривали проблема близо 30 дни. През този период те са наели частен ветеринарен лекар, който се е опитвал да лекува животните без ясна диагноза и при пълно информационно затъмнение спрямо компетентните държавни органи.

Най-тревожният детайл от разследването е свързан със съдбата на месото от болните животни. Установено е, че част от него е било директно преработвано. Собствениците на фермата се оправдават, че продукцията е била предназначена единствено за лична консумация, но данните на контролните органи сочат към съществуването на нелегални кланици, където продукцията се е подготвяла за пазара.

"Случаят е особено опасен. Оказва се, че самите животни са преработвани в различни продукти - имам предвид умиращите и умрели животни. В Сливо поле са карани за преработка на създарма", заяви Ангел Мавровски, цитиран от националната телевизия. Всичкото открито до момента заразено месо е иззето и насочено за унищожаване.

Регионалните здравни инспекции в Североизточна България работят в условия на повишена готовност, за да локализират всеки човек, който е имал физически досег със заразените биволи или тяхното месо.

"До момента сме установили 13 души, а РЗИ продължава да установява дали има и други контактни лица", допълни още директорът на БАБХ.

Екипи от централното управление на агенцията по храните вече са на терен, а здравите към момента животни от стадото в село Черногор ще бъдат спешно ваксинирани, за да се ограничи разпространението на инфекцията.


Подобни новини


  • 1 честен ционист

    9 8 Отговор
    Тези пепейци ще направят така Ганчо да стане алергичен към месо. Всичко се прави в името на неговто здраве.

    Коментиран от #8

    10:14 21.04.2026

  • 2 Леля Ванга

    4 1 Отговор
    Не бъдете алчни, не можете му платите цената.

    10:15 21.04.2026

  • 3 Сила

    3 0 Отговор
    Къде е колегата "Аз съм веган "....има нужда от неговото мнение !!!

    10:16 21.04.2026

  • 4 ЩОМ ПОЛСКИТЕ ЗАРАЗЕНИ ЯЙЦА СА

    8 4 Отговор
    БЕЗООПСНИ СЛЕД ТЕРМИЧНА ОБРАБОТКА СПОРЕД БАБХ ТАКА И ЗА ТВА МЕСО ВАЖИ СЪЩОТО. СЪЗДАРМАТА Е С МЕСО ВАРЕНО ПОНЕ ПИЛОВИН ДЕН... ..

    10:16 21.04.2026

  • 5 И де го наш спасител Хрисаноff?

    5 2 Отговор
    Де фо бе?! Великия тиктокаджия, що ги не спря?!

    10:33 21.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Луд

    11 0 Отговор
    Знае ли някои колко струва 1кг създарма .Ако някои знае нека обясни от какво месо се прави и как се калкулира цената.Луди ни направиха от обрезки изкарват милиони и никои нищо ни чул ни видял.Собствениците на фермата 50год тъмничен затвор задължително ако не гл.Прокурор 75год във килия 1кв.м няма оправия със дебилите първите изгоряли ще имат право да се оплачат на Арменският поп.

    10:42 21.04.2026

  • 8 1102

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Курсове ли си карал или природно си надарен да бъдеш такъв?
    Какво лошо има, че контролните органи се задействаха едва сега и спряха заразено месо да се дава на хората?
    Такива като теб са недоволни от всичко и само мрънкат, угодия няма! Направи нещо за да сложиш край на мъките си!

    10:49 21.04.2026

  • 9 така е

    5 0 Отговор
    За Великден във всички магазини от веригата на Попов в Козлодуй се продаваше агнешко месо без какъвто и да е печат. На въпрос какъв е произхода на това месо - българско ли е или вносно и защо няма никакъв печат, отговаряха, че не знаят.

    Коментиран от #10

    11:05 21.04.2026

  • 10 1102

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "така е":

    И като го написа тук какво очакваш?
    Да беше сигнализирал контролните органи, те заради изборите са се раздвижили и щяха да проверят. Не разчитай на местните органи защото те са преплетени с търговците. Звъни на националните телефони, има ги в нета!

    11:17 21.04.2026

  • 11 Ами така ще да Е! И за в бъдеще

    4 0 Отговор
    По лошо! Направихте ветеринарите ,, кучкари и какви ли още не , премахнахте кльоновете по границите и на КПП ---сложихте ,, частни фирми за контрол, на ,, мръсният гьол!

    11:30 21.04.2026

  • 12 Антракса

    9 1 Отговор
    Е изключително опасен. И най лошото е че е много издръжлив на третиране. Даже директна слънчева светлина трудно до унищожава. Спори от бацила са открити в мамути умрели преди повече от 32 К години. Дори при определени условия могат да предизвикат заболяването със същите симптоми и сега. Антракса е зооноза което означава, че боледуват и хора и животни от заболяването.
    Това което е направено във фермата е изключително опасно престъпление и се надявам да се приложи пълната сила на закона. Имаше преди години карта на антраксните полета в България и на други места по света. Дали още се поддържа актуална не знам.
    В миналото във Франция антракса е бил много голям проблем. За да го ограничат се извършва дълбоко обръщане на горният слои на почвата и засаждат лози. Това е местността Шампан от където идва и шампанското. До колкото ми е известно не се извършва обработка на почвата с цел да не се извадят закопаните спори отново на повърхността.

    11:30 21.04.2026

  • 13 Хохо Бохо

    2 1 Отговор
    Искам умновресливата жалкопаветна с ган пак да ми разкаже за лошите комунисти дето укрили за една авария над която няма власт да повлияят. Искам пак да чия колко са лоши, че не били информирали. И как през демокрацията сме яли само пеперуди и амброзия. Чакам ви жалкопаветни метиляви уф се

    12:31 21.04.2026

  • 14 Пак ми ударете гумата

    3 0 Отговор
    И защо? Защото зададох нормален въпрос за общинските пазари в столицата.Кой контролира разни пришълци от други области( те самите го казват,че това е " домашно производство,от Родопите,или Пловдивски окръг) който абсолютно свободно са наели сергии за продажба,но те са предназначени за плодове и зеленчуци.А върху тях,без хладилник,без надпис къде и кой го е произвел,продават директно ,на открито,саздърма,разни суджуци, пушени меса( как къде,при какъв начин ги произвеждат) ,дори буркани с консервирани меса!? .Кой им даде разрешение - от общ.фирма- Общински пазари" до ХЕИ,НАП, БАБХ.Кой? Утре,ако някое семейството пострада,кой отговаря? И как ще докажат,че точно от него/ тях са закупили даден продукт? Никой не ги пипа от една година.А лековерния българин се реди на опашка и плаща луди цени,защото било " домашно производство" Къде е НАП,да провери какъв тип търговец са? Защо работят без касов апарат,при условие,че дневният им оборот със сигурност минава две- две хиляди и петстотин евро.Щом обикновена сланина е 7,5-8 евро / кг.А останалите глезотии- над 12-24 евро/ кг.

    13:39 21.04.2026

  • 15 ,🪠🪠🪠

    0 0 Отговор
    Ама в затвора ще ходят ли виновниците🤣🤣 яки глоби

    14:20 21.04.2026

  • 16 Мноо лошо

    1 0 Отговор
    И ся ко...да не ядем Смядовска луканка и създарма ли???

    14:44 21.04.2026

  • 17 Тия са пълни

    0 0 Отговор
    Терористи. Не ни трябват радикални бойци тука. Нашите "фермери" са си достатъчно терористи 😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫
    Пускай антракс на хората и се не бой 😵‍💫😵‍💫😵‍💫
    Затвор и за тия, и за месепреработвателните терористи 😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫

    17:31 21.04.2026

