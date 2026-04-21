Ангел Мавровски: Месо от заразени с антракс животни е преработвано в Сливо поле

Изключително опасен опит за продажба на заразено месо от болни от антракс животни пресякоха институциите, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в ефира на БНТ. Полицията е установила лице, транспортирало нелегално четири бивола от заразената ферма в силистренското село Черногор към територията на област Разград с цел преработка и търговия.
Огнището на смъртоносната инфекция е пламнало в животновъден обект в Черногор, където се отглеждат общо 28 бивола. Според официалните данни до момента, девет от животните вече са мъртви. Собствениците на стопанството са укривали проблема близо 30 дни. През този период те са наели частен ветеринарен лекар, който се е опитвал да лекува животните без ясна диагноза и при пълно информационно затъмнение спрямо компетентните държавни органи.
Най-тревожният детайл от разследването е свързан със съдбата на месото от болните животни. Установено е, че част от него е било директно преработвано. Собствениците на фермата се оправдават, че продукцията е била предназначена единствено за лична консумация, но данните на контролните органи сочат към съществуването на нелегални кланици, където продукцията се е подготвяла за пазара.
"Случаят е особено опасен. Оказва се, че самите животни са преработвани в различни продукти - имам предвид умиращите и умрели животни. В Сливо поле са карани за преработка на създарма", заяви Ангел Мавровски, цитиран от националната телевизия. Всичкото открито до момента заразено месо е иззето и насочено за унищожаване.
Регионалните здравни инспекции в Североизточна България работят в условия на повишена готовност, за да локализират всеки човек, който е имал физически досег със заразените биволи или тяхното месо.
"До момента сме установили 13 души, а РЗИ продължава да установява дали има и други контактни лица", допълни още директорът на БАБХ.
Екипи от централното управление на агенцията по храните вече са на терен, а здравите към момента животни от стадото в село Черногор ще бъдат спешно ваксинирани, за да се ограничи разпространението на инфекцията.
До коментар #1 от "честен ционист":Курсове ли си карал или природно си надарен да бъдеш такъв?
Какво лошо има, че контролните органи се задействаха едва сега и спряха заразено месо да се дава на хората?
Такива като теб са недоволни от всичко и само мрънкат, угодия няма! Направи нещо за да сложиш край на мъките си!
До коментар #9 от "така е":И като го написа тук какво очакваш?
Да беше сигнализирал контролните органи, те заради изборите са се раздвижили и щяха да проверят. Не разчитай на местните органи защото те са преплетени с търговците. Звъни на националните телефони, има ги в нета!
Това което е направено във фермата е изключително опасно престъпление и се надявам да се приложи пълната сила на закона. Имаше преди години карта на антраксните полета в България и на други места по света. Дали още се поддържа актуална не знам.
В миналото във Франция антракса е бил много голям проблем. За да го ограничат се извършва дълбоко обръщане на горният слои на почвата и засаждат лози. Това е местността Шампан от където идва и шампанското. До колкото ми е известно не се извършва обработка на почвата с цел да не се извадят закопаните спори отново на повърхността.
Пускай антракс на хората и се не бой 😵💫😵💫😵💫
Затвор и за тия, и за месепреработвателните терористи 😵💫😵💫😵💫😵💫
