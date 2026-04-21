Проф. Гарабед Минасян: Необходимо е прогресивно данъчно облагане

Липсата на план за по-високи данъци в програмата на „Прогресивна България“ няма да реши проблема със социалното неравенство. Това прогнозира пред "Евронюз България" макроикономистът проф. Гарабед Минасян. Според него е необходимо прогресивно облагане, а заложената висока инвестиционна активност крие риск от ръст на инфлацията.
В интервю за икономическите перспективи след изборите икономистът проф. Гарабед Минасян определя програмата на новата управляваща формация като „грамотно написана“ и „професионално издържана“, но подчертава, че тя остава „по-скоро пожелателна, отколкото пътна карта“. Според него липсват конкретни механизми за изпълнение, което е разбираемо предвид, че авторите ѝ „не са мислили, че ще стигнат до пълно мнозинство“.
Като положителни акценти той посочва нуждата от „коренно преустройство на институционалното устройство“ и признаването на дълбокото социално разслоение в страната. По думите му „прекалено голямото социално разслоение създава социално напрежение“, което спъва развитието, а подобряването на образованието също е отчетено като приоритет. В същото време обаче остава неясно „как точно ще бъдат постигнати тези цели“, включително чрез какви политики и кадрови решения.
Проф. Минасян отправя сериозни критики към липсата на конкретика по ключови икономически теми. Той отбелязва „пълно игнориране на инфлационните реалности“, както и отсъствие на яснота за данъчната политика, въпреки заявките за „ниски и плоски данъци“. Според него намаляването на неравенствата изисква „преструктуриране на данъчната тежест“, включително елементи на прогресивно облагане, което обаче не е изрично заложено. Съмнения буди и реториката срещу „олигархията“, при положение че кампанията е финансирана с множество дарения.
Икономистът предупреждава и за рисковете от стимулиране на инвестициите без контрол върху инфлацията, както и за неяснотата около „подкрепата за бизнеса“, която може да доведе до „нова олигополна прослойка“. Той определя икономическата визия като „някакъв микс“ без ясна лява или дясна ориентация и критикува липсата на ангажимент към изискванията на ЕС. В заключение проф. Минасян отбелязва, че избирателите търсят „лидер, на когото да вярват“, но често „без да мислят за последствията“ от този избор.
10:44 21.04.2026
1 Вашето мнение
10:45 21.04.2026
3 Нехис
Да взимате от мен и да давате на прошляците с фиктивна минимална - не съм съгласен.
Въобще не си и помисляйте за тези комунистически глупости.
Коментиран от #40
10:45 21.04.2026
3 Нехис
10:45 21.04.2026
4 Необходима е работеща икономика.
и замразяване на общ поръчки и военни разходи
10:45 21.04.2026
5 аман от пишман професори
10:51 21.04.2026
8 мхмй
за момента сме в същия стар бардак със същите стари ... олигарси.
Пеевски още от преди е показал че може да инсталира негови доверени хора - ИТН, помните Калин Стоянов в Ппдб, герб половината са на певски, притежава и половината бсп. певски му стига имунитета, а другото е работа на агентите ми из парламента.
дано радев... успее да направи нещо. но тепърва ще видим дали може да контролира тези 130.
10:51 21.04.2026
7 мхмй
10:53 21.04.2026
8 1102
Коментиран от #11
10:54 21.04.2026
11 1102
До коментар #10 от "Да видим сега какъв ще е подходът":Парламента решава! Ако останалите играят контра нищо няма да направи Радев! А останалите ако играят контра си плюят на обещанията! ГЕРБ го изключвам! Останалите са важни!
10:56 21.04.2026
10 1102
11:06 21.04.2026
13 хикс
11:18 21.04.2026
12 хикс
Коментиран от #15
11:27 21.04.2026
13 Хмхмхмхмх
До коментар #14 от "Хмхмхмхмх":Нищо от надрасканото от теб не е вярно. Скоро 90% от IT - та ще сте без работа, Al иде
Коментиран от #17
11:31 21.04.2026
14 Тъп.чоо
Коментиран от #20
11:36 21.04.2026
15 Хмхмхмхмхм
До коментар #15 от "Тъп.чоо":Специално в моето семейство, става въпрос за квантов компютинг , а не за стандартни ИТ- . Аз НЕ СЪМ ИТ...Вземи, та прочети малко повече за това...Опс- забравих- ти не квантов физик, нали така...
11:39 21.04.2026
18 Киркор
Коментиран от #31
11:47 21.04.2026
17 Киркор
Плоският данък си е супер и ни прави по-богати. С него хората имат повече свободни пари за харчене и/или да спестяват, инвестират и от там икономиката да се върти. Прогресивния данък може да го видим до какво води- 99.999% се връзват към доходи от рода на 0.8 МРЗ(социалки и пенсии) до 3-4 МРЗ нето. Икономиката буксува, големите създават монополи, защото няма с какво дребни играчи да влязат на пазара като конкуренция. Затова и основните пропагандатори и спонсори, лобисти за прогресивни данъци на Запад са милиардерите. Те данъци не плащат, ама убиват средната класа и са си супер така. Е, разбира се, масата са бедни и 60-70% имат спестявания до 1-2 заплати, половината нямат и по 500 евро за черни дни и едва кретат. Примери- Франция, Германия, САЩ, Великобритания, Испания и т.н. с техните до 40-50% ДОД. Скандинавието е още по-зле с до 90% ДОД и директор на 2 МРЗ нето. В СССР е нямало такова приравняване на доходите. Там е било 4-5:1.
11:47 21.04.2026
18 хаха
До коментар #16 от "Хмхмхмхмхм":Пробвай Кипър в режим на жителство без гражданство. Ще си с данък 0, ако си фирма/фрилансър, а иначе имаш леки облекчения в ДОД. Ще се учудиш колко е добре да си с 20-30% нагоре нето. Затова и западняците масово бягат там и в ОАЕ. Италия има добър вариант за чужденци с 140000 годишно твърд данък независимо от приходите, но се иска да имаш милиони приходи да намажеш.
Другото- тъй като имаш имот за живеене в България, ако използваш облекчени данъци, може НАП да поиска да плащаш данъци и тук. Добрият вариант е да нямаш нищо на свое име в България останало.
Ако въведат прогресивен данък, бая хора ще тръгнат да бягат. ППДБейци ще има да се вайкат, макар че техничкият Мирчев също се плюнчи за прогресивен ДОД, защото Кристалина натиска да дерем хората. Изведнъж "Успешно ИТ с 3000 евро нето." ще стане рязко "Как да си платя ипотеката с 2000 нето?" и "Защо ли се излъгах, че тия са десни?".
Коментиран от #23
11:55 21.04.2026
19 хаха
12:03 21.04.2026
20 Акъл
хахаха
12:06 21.04.2026
21 хаха
До коментар #20 от "хаха":Прогресивния данък яко ви бърка в жопа
Коментиран от #24, #25, #30
12:06 21.04.2026
22 Мдаа
До коментар #23 от "Мдаа":Е, защо да не ми бърка? Имам дребен консултантски бизнес, а жената е стоматолог. Ако вкарат прогресивен, ще трябва да се лишим от поне 30-40% от сегашния си доход. Теб не би ли те бъркало? Работим по 6, понякога и 7 дни, повечето дни по 10-12 часа, за да имаме някакъв добър стандарт. Защо трябва да ни наказват, че изкарваме пари, вместо да стоим по кръчмите и да се оплакваме колко е зле?
12:09 21.04.2026
23 хаха
До коментар #23 от "Мдаа":И, ако смяташ, че европейците са много щастливи от прогресивния данък, пак помисли. Годишно Германия губи по 8-10000 високо квалифицирани- лекари, инженери и т.н., които бягат в Швейцария, Кипър, ОАЕ, Лихтенщайн, Малта за по-ниски данъци. От завършващите университет 80-90% емигрират на мига, защото "без пари няма да работим". Великобритания миналата година изгуби по статистика на правителството 12500 милионери заради идеите да вдига още данъци. Масово се закриват дребни фирми.
Тези статистики са неудобни и се замитат, ама са повсеместни. Заради данъците в ЕС почти няма стартъпи- няма луд инвеститор да налее и да очаква 50% от печалбите да изчезнат всяка година. Затова и се правят в САЩ, и то основно в Делалуеър(офшорна зона), Кипър(5% данък за 10г и след това 12.5% с 0 ДОД/дивидент). В ЕС лобитата на старите пари за закопаване на конкуренцията и да не може от гараж да изместиш Бош съсипаха всичко. Великобритания с много "социална справедливост" излезе, че е на последно място в Г7. Забравиха да кажат цялото- и на 57мо място от 200 държави в света. Да, Великобритания е с БВП под най-бедния щат в САЩ вече и клони към третия свят заради зелени идеи и данъци.
Коментиран от #27
12:23 21.04.2026
24 хаха
12:25 21.04.2026
27 Маха
До коментар #25 от "хаха":Какаъв ти е проблемът, ма €рджийска тролке? Нали ЛГППДБ сте ГОРДИ €ГЕЙТ@ЦИ и искате още повече €па!
12:41 21.04.2026
26 Маха
12:48 21.04.2026
29 киркор
12:55 21.04.2026
28 киркор
До коментар #18 от "Киркор":но първо дипломата на Кокор !
13:08 21.04.2026
29 Съгласен ,
До коментар #30 от "хаха":защо ще ни вдигат данъците ? Нали го избрахме за добро уж ,м?Хората гласуваха за сближаване с Русия и договор за газ и нефт на ниска цена ,Други гласуваха за повишаване на заплати и пенсии ,трети да си върнем левчето , а ти говориш точно обратното. И сега какво да правим , дай идея !
Коментиран от #35, #38, #41
13:13 21.04.2026
33 хаха
Точат и НЗОК нонстоп с някакви партийни "болници" ит.н. И какво направиха байганьовците? Пак нищо.
Вземат всяка година заеми, а администрацията им расте ли расте ... Какво направиха байганьовците?
Пак нищо.
Ей сега от нищоправенето в последните 35 години ще видите какво ви се пише. ХАХАХА
13:15 21.04.2026
31 хаха
Коментиран от #36
13:16 21.04.2026
32 Докато Ми Отнемаш !
Правата !
На Български Гражданин !
НЕРАВЕНСТВОТО !
Няма Да Изчезне !
13:51 21.04.2026
33 Прогресивноот данъчно облагане
До коментар #3 от "Нехис":го има във всички нормали държави.
Ние понеже не сме нормална, все още, и не се знае кога и дали ще станем нормална, нямаме нужда от прогресивно данъчно обралгане.
Коментиран от #43
13:52 21.04.2026
42 Прям
34 Прям
35 Нехис
До коментар #40 от "Прогресивноот данъчно облагане":Съгласен съм, колега.
Аз съм за прогресивното, но не и да го правят комунисти.
Да си облагат своите червени милионери, не да посягат на средната и високата средна класа.
14:52 21.04.2026
36 Фейка К
16:14 21.04.2026