Новини
България »
София »
Проф. Гарабед Минасян: Необходимо е прогресивно данъчно облагане
  Тема: Инфлацията

21 Април, 2026 10:39

  • проф. гарабед минасян-
  • прогресивно данъчно облагане-
  • икономика-
  • финанси-
  • стимули

Проф. Гарабед Минасян: Необходимо е прогресивно данъчно облагане - 1
Снимка: Euronews Bulgaria
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Липсата на план за по-високи данъци в програмата на „Прогресивна България“ няма да реши проблема със социалното неравенство. Това прогнозира пред "Евронюз България" макроикономистът проф. Гарабед Минасян. Според него е необходимо прогресивно облагане, а заложената висока инвестиционна активност крие риск от ръст на инфлацията.

В интервю за икономическите перспективи след изборите икономистът проф. Гарабед Минасян определя програмата на новата управляваща формация като „грамотно написана“ и „професионално издържана“, но подчертава, че тя остава „по-скоро пожелателна, отколкото пътна карта“. Според него липсват конкретни механизми за изпълнение, което е разбираемо предвид, че авторите ѝ „не са мислили, че ще стигнат до пълно мнозинство“.

Като положителни акценти той посочва нуждата от „коренно преустройство на институционалното устройство“ и признаването на дълбокото социално разслоение в страната. По думите му „прекалено голямото социално разслоение създава социално напрежение“, което спъва развитието, а подобряването на образованието също е отчетено като приоритет. В същото време обаче остава неясно „как точно ще бъдат постигнати тези цели“, включително чрез какви политики и кадрови решения.

Проф. Минасян отправя сериозни критики към липсата на конкретика по ключови икономически теми. Той отбелязва „пълно игнориране на инфлационните реалности“, както и отсъствие на яснота за данъчната политика, въпреки заявките за „ниски и плоски данъци“. Според него намаляването на неравенствата изисква „преструктуриране на данъчната тежест“, включително елементи на прогресивно облагане, което обаче не е изрично заложено. Съмнения буди и реториката срещу „олигархията“, при положение че кампанията е финансирана с множество дарения.

Икономистът предупреждава и за рисковете от стимулиране на инвестициите без контрол върху инфлацията, както и за неяснотата около „подкрепата за бизнеса“, която може да доведе до „нова олигополна прослойка“. Той определя икономическата визия като „някакъв микс“ без ясна лява или дясна ориентация и критикува липсата на ангажимент към изискванията на ЕС. В заключение проф. Минасян отбелязва, че избирателите търсят „лидер, на когото да вярват“, но често „без да мислят за последствията“ от този избор.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 58 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    25 29 Отговор
    Спешно е необходимо, джурналята от телевизиите и сайтовете да бъдат изметени, да престанат да канят едни и същи икономисти, цоциолози, политолози, анализатори, , военни стратези и нпо-степиндианти, които станаха разногледи да обикалят студиата. Видя се, че единственото за което стават тия е да прокарват правилната гьобелсова линия над стадото, което за радост се пробуди.

    10:44 21.04.2026

  • 2 икономист му кажи

    35 37 Отговор
    да, трябва за да сринете тотално средната класа.. тези които правят много пари пак ще намерят начин да не плащат данъци

    10:45 21.04.2026

  • 3 Нехис

    26 40 Отговор
    Зависи какво означава прогресивно.
    Да взимате от мен и да давате на прошляците с фиктивна минимална - не съм съгласен.
    Въобще не си и помисляйте за тези комунистически глупости.

    Коментиран от #40

    10:45 21.04.2026

  • 4 Необходима е работеща икономика.

    27 31 Отговор
    Другарю професор хранилкаджия. И да ти се намали заплатката.

    10:45 21.04.2026

  • 5 аман от пишман професори

    21 30 Отговор
    Необходимо е прогресивно намаляне на връмвари калинки професорчета половина парла мента на хранилка
    и замразяване на общ поръчки и военни разходи

    10:45 21.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Добър олигарх от ПБППДБГЕРБСДСДСП

    26 1 Отговор
    Няма таков филм. Вземаме ви и пътищата на концесия и ще си плащате като попове да ги ползвате, защото навремето ги е проектирало още нашето БКП!

    10:51 21.04.2026

  • 8 мхмй

    34 1 Отговор
    кое се е пробудило ?
    за момента сме в същия стар бардак със същите стари ... олигарси.
    Пеевски още от преди е показал че може да инсталира негови доверени хора - ИТН, помните Калин Стоянов в Ппдб, герб половината са на певски, притежава и половината бсп. певски му стига имунитета, а другото е работа на агентите ми из парламента.
    дано радев... успее да направи нещо. но тепърва ще видим дали може да контролира тези 130.

    10:51 21.04.2026

  • 9 1102

    37 5 Отговор
    Ми направете го като в Германия или Франция за да няма недоволни! Нали сте европейци пък искате десятък да плащате!

    10:53 21.04.2026

  • 10 Да видим сега какъв ще е подходът

    26 5 Отговор
    Инвестиране в изборите за определен кандидат винаги е зависимост и риск. Да видим Радев как ще подходи за да избегне зависимост от олигарсите. Плоският данък е за плоскомозъчни. Отдавна трябваше да го премахнат а и никога не трябваше да го прилагат. Авиатора хубаво се качи на високо но от високото по болезнено е падането. Да видим как ще отрази тази висока топка.

    Коментиран от #11

    10:54 21.04.2026

  • 11 1102

    5 19 Отговор

    До коментар #10 от "Да видим сега какъв ще е подходът":

    Парламента решава! Ако останалите играят контра нищо няма да направи Радев! А останалите ако играят контра си плюят на обещанията! ГЕРБ го изключвам! Останалите са важни!

    10:56 21.04.2026

  • 12 Прогресивно

    32 3 Отговор
    Крайно време е да се редуцират огромните заплати на милицията и съдиите

    11:06 21.04.2026

  • 13 хикс

    7 33 Отговор
    Данъци , данъци , а преди малко видях един познат да си продава 25 годишен разработен бизнес , заедно с цялата си база , и всичко останало .Каза , че откакто сме приели еврото , не може да издържи .Така ,че мечтаещите да вземат повече данъци от бизнеса и да ги раздадат на политиците като бонуси , да знаят , че бизнес няма да остане .

    11:18 21.04.2026

  • 14 Хмхмхмхмх

    12 28 Отговор
    Хайде, пробвайте- да видим 120 000 ит-а на площада как ще ви резнат политическите зелки, защото ще им бръкнете още повече в дзжоба, за да може от техните данъци да се хрантутят безработните работници и селяндурите, които УМИШЛЕНО стоят на социални помощи и се гаврят в очите на всеки, който е с месечен законен доход над 3600 евро, като считат, че той е /чорбаджия. изедник, няма място в България, трябва да бъде въдворен в Белене и да се хранят прасетата с него/. Тогава ще видите какво значи ИСТИНСКИТЕ нетни донори на бг държавен бюджет да са срещу ВСЯКА партия, която се съгласи на прогресивно подоходно онблагане в България. НЯМА повече да има държава на работниците, хрантутниците и селяндурите в България, а ако те искат да останат в България, а другите да се изнесем- О..К.- да видим кой ще ги хрантути чрез държавния фиск, Умните, кадърните, способните, хората с експертиза НЯМАМЕ МЯСТО в такава държава, а държава без нас в настояща Еврояпа и ЕС НЕ МОЖЕ да съществува дори и като общество- защото. Ако не знаете - да знаете- бг бюджет не е фирма- да произведе стоки или услуги, да ги продаде и от там да дойдат приходите. Бюджета взема от 1 вид граждани, за да дава на друг вид граждани, той НЕ ГЕНЕРИРА СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ В РАЗМЕР НА 100 ПРОЦЕНТА.

    Коментиран от #15

    11:27 21.04.2026

  • 15 Тъп.чоо

    26 10 Отговор

    До коментар #14 от "Хмхмхмхмх":

    Нищо от надрасканото от теб не е вярно. Скоро 90% от IT - та ще сте без работа, Al иде

    Коментиран от #17

    11:31 21.04.2026

  • 16 Хмхмхмхмхм

    9 26 Отговор
    Като се замисля, всеки се спасява поединично и няма нужда от драми и от емоции, които погрешно проявих.... Вече преглеждаме обявите за недвижими имоти в Лигурия, Италия, и предимно до 80 км от френско- италианската граница. Който си може, може и в България, а може и в Италия, Толкова от семейството ми- /гадните чорбаджии- изедници/ ... Останете си в България всички работници, селяндури и всякакви други и си търсете други финансови роби и други финансови чували за изтръскване - семейството ми ОТКАЗВА да направи това за вас. В крайна сметка, всеки професионалист си има и човешко, и професионално достойнство, особено, ако е известен на професионално европейско ниво...

    Коментиран от #20

    11:36 21.04.2026

  • 17 Хмхмхмхмхмхм

    5 25 Отговор

    До коментар #15 от "Тъп.чоо":

    Специално в моето семейство, става въпрос за квантов компютинг , а не за стандартни ИТ- . Аз НЕ СЪМ ИТ...Вземи, та прочети малко повече за това...Опс- забравих- ти не квантов физик, нали така...

    11:39 21.04.2026

  • 18 Киркор

    24 3 Отговор
    Проверка на дипломите на държавни и общински служители за съответствие на заеманите длъжности

    Коментиран от #31

    11:47 21.04.2026

  • 19 хаха

    5 28 Отговор
    И защо трябва да се решава проблем със социално неравенство? Проблем с бедността ок да се решава, ама чак пък да се бори да взимат всички почти еднакви пари... Нали уж сме за свободен пазар, капитализъм, либерални ценности? Соца ли ще връщаме и директорите да взимат колкото чистачките? То в Англия зелените предлагат сега подобна щуротия- СЕО да взима максимум 10 пъти НАЙ-НИСКАТА ЗАПЛАТА ВЪВ ФИРМАТА, т.е. под теб 10000 човека и 100 милиарда оборот, взимаш 10000 паунда, щото Пенка чистачката е на 1000.
    Плоският данък си е супер и ни прави по-богати. С него хората имат повече свободни пари за харчене и/или да спестяват, инвестират и от там икономиката да се върти. Прогресивния данък може да го видим до какво води- 99.999% се връзват към доходи от рода на 0.8 МРЗ(социалки и пенсии) до 3-4 МРЗ нето. Икономиката буксува, големите създават монополи, защото няма с какво дребни играчи да влязат на пазара като конкуренция. Затова и основните пропагандатори и спонсори, лобисти за прогресивни данъци на Запад са милиардерите. Те данъци не плащат, ама убиват средната класа и са си супер така. Е, разбира се, масата са бедни и 60-70% имат спестявания до 1-2 заплати, половината нямат и по 500 евро за черни дни и едва кретат. Примери- Франция, Германия, САЩ, Великобритания, Испания и т.н. с техните до 40-50% ДОД. Скандинавието е още по-зле с до 90% ДОД и директор на 2 МРЗ нето. В СССР е нямало такова приравняване на доходите. Там е било 4-5:1.

    11:47 21.04.2026

  • 20 хаха

    3 24 Отговор

    До коментар #16 от "Хмхмхмхмхм":

    Пробвай Кипър в режим на жителство без гражданство. Ще си с данък 0, ако си фирма/фрилансър, а иначе имаш леки облекчения в ДОД. Ще се учудиш колко е добре да си с 20-30% нагоре нето. Затова и западняците масово бягат там и в ОАЕ. Италия има добър вариант за чужденци с 140000 годишно твърд данък независимо от приходите, но се иска да имаш милиони приходи да намажеш.
    Другото- тъй като имаш имот за живеене в България, ако използваш облекчени данъци, може НАП да поиска да плащаш данъци и тук. Добрият вариант е да нямаш нищо на свое име в България останало.
    Ако въведат прогресивен данък, бая хора ще тръгнат да бягат. ППДБейци ще има да се вайкат, макар че техничкият Мирчев също се плюнчи за прогресивен ДОД, защото Кристалина натиска да дерем хората. Изведнъж "Успешно ИТ с 3000 евро нето." ще стане рязко "Как да си платя ипотеката с 2000 нето?" и "Защо ли се излъгах, че тия са десни?".

    Коментиран от #23

    11:55 21.04.2026

  • 21 Акъл

    4 21 Отговор
    не давай, мунявите си имат в излишък

    12:03 21.04.2026

  • 22 хаха

    3 18 Отговор
    Ноу шит, Шерлок?

    хахаха

    12:06 21.04.2026

  • 23 Мдаа

    27 4 Отговор

    До коментар #20 от "хаха":

    Прогресивния данък яко ви бърка в жопа

    Коментиран от #24, #25, #30

    12:06 21.04.2026

  • 24 хаха

    6 27 Отговор

    До коментар #23 от "Мдаа":

    Е, защо да не ми бърка? Имам дребен консултантски бизнес, а жената е стоматолог. Ако вкарат прогресивен, ще трябва да се лишим от поне 30-40% от сегашния си доход. Теб не би ли те бъркало? Работим по 6, понякога и 7 дни, повечето дни по 10-12 часа, за да имаме някакъв добър стандарт. Защо трябва да ни наказват, че изкарваме пари, вместо да стоим по кръчмите и да се оплакваме колко е зле?

    12:09 21.04.2026

  • 25 хаха

    3 23 Отговор

    До коментар #23 от "Мдаа":

    И, ако смяташ, че европейците са много щастливи от прогресивния данък, пак помисли. Годишно Германия губи по 8-10000 високо квалифицирани- лекари, инженери и т.н., които бягат в Швейцария, Кипър, ОАЕ, Лихтенщайн, Малта за по-ниски данъци. От завършващите университет 80-90% емигрират на мига, защото "без пари няма да работим". Великобритания миналата година изгуби по статистика на правителството 12500 милионери заради идеите да вдига още данъци. Масово се закриват дребни фирми.
    Тези статистики са неудобни и се замитат, ама са повсеместни. Заради данъците в ЕС почти няма стартъпи- няма луд инвеститор да налее и да очаква 50% от печалбите да изчезнат всяка година. Затова и се правят в САЩ, и то основно в Делалуеър(офшорна зона), Кипър(5% данък за 10г и след това 12.5% с 0 ДОД/дивидент). В ЕС лобитата на старите пари за закопаване на конкуренцията и да не може от гараж да изместиш Бош съсипаха всичко. Великобритания с много "социална справедливост" излезе, че е на последно място в Г7. Забравиха да кажат цялото- и на 57мо място от 200 държави в света. Да, Великобритания е с БВП под най-бедния щат в САЩ вече и клони към третия свят заради зелени идеи и данъци.

    Коментиран от #27

    12:23 21.04.2026

  • 26 Караджата

    2 21 Отговор
    Айде марш,дърта червена калинке

    12:25 21.04.2026

  • 27 Маха

    17 2 Отговор

    До коментар #25 от "хаха":

    Какаъв ти е проблемът, ма €рджийска тролке? Нали ЛГППДБ сте ГОРДИ €ГЕЙТ@ЦИ и искате още повече €па!

    12:41 21.04.2026

  • 28 Прогресив Рок

    15 0 Отговор
    Вече трябваше да е въведено. Но, пусто как на изписаната по документи държавна пара да я върнеш на половина доброволно в хазната. Той едвам я е набарал, усвоил, осчетоводил и наместил по пера от рушевета, през новия имот и кола, за любовницата и кандидат любовницата, че да мисли за ново преразпределение. Ужас. За всяко едно орязано перо, все едно крайник си е отрязал. Няма да стане доброволно.

    12:48 21.04.2026

  • 29 киркор

    1 5 Отговор
    кво каза?

    12:55 21.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Съгласен ,

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Киркор":

    но първо дипломата на Кокор !

    13:08 21.04.2026

  • 32 Е нали избрахме Радулеску ,

    4 3 Отговор

    До коментар #30 от "хаха":

    защо ще ни вдигат данъците ? Нали го избрахме за добро уж ,м?Хората гласуваха за сближаване с Русия и договор за газ и нефт на ниска цена ,Други гласуваха за повишаване на заплати и пенсии ,трети да си върнем левчето , а ти говориш точно обратното. И сега какво да правим , дай идея !

    Коментиран от #35, #38, #41

    13:13 21.04.2026

  • 33 хаха

    7 0 Отговор
    Махнаха "тавана" на пенсиите преди няколко години и какво направиха байганьовците за да привлекат повече пари в Осигурителното Дружество??? Нищо ...
    Точат и НЗОК нонстоп с някакви партийни "болници" ит.н. И какво направиха байганьовците? Пак нищо.
    Вземат всяка година заеми, а администрацията им расте ли расте ... Какво направиха байганьовците?
    Пак нищо.

    Ей сега от нищоправенето в последните 35 години ще видите какво ви се пише. ХАХАХА

    13:15 21.04.2026

  • 34 Тъй де!

    4 2 Отговор
    Нали Прогесивна България спечели изборите и сега ще и тури едно прогресивно данъчно облагане и готово.

    Коментиран от #36

    13:16 21.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Докато Ми Отнемаш !

    1 0 Отговор
    Докато Ми Отнемаш !

    Правата !

    На Български Гражданин !

    НЕРАВЕНСТВОТО !

    Няма Да Изчезне !

    13:51 21.04.2026

  • 40 Прогресивноот данъчно облагане

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Нехис":

    го има във всички нормали държави.
    Ние понеже не сме нормална, все още, и не се знае кога и дали ще станем нормална, нямаме нужда от прогресивно данъчно обралгане.

    Коментиран от #43

    13:52 21.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Прям

    5 1 Отговор
    Без премахване на плоския данък и ликвидиране на непроизводителните професии, няма как да мръднем от дъното. В противен случай ще потънем в тинята. Лукса и богатството трябва да ги забравим за винаги.

    14:18 21.04.2026

  • 43 Нехис

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Прогресивноот данъчно облагане":

    Съгласен съм, колега.
    Аз съм за прогресивното, но не и да го правят комунисти.
    Да си облагат своите червени милионери, не да посягат на средната и високата средна класа.

    14:52 21.04.2026

  • 44 Фейка К

    2 1 Отговор
    България се нуждаят прогресивна данъчна система още от първия ден на въвеждане на плоския данък. Въпросът е защо тези уж видни икономисти заговориха за това близо 20 ГОДИНИ ПО-КЪСНО??? Не успяха да предвидят развитието на ситуацията, или просто не са внимавали, когато тази теория им е била преподавана? И в двата случая не им прави чест да се правят на "специалисти"!

    16:14 21.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове