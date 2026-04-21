Новини
България »
Хванаха 88-годишен шофьор с положителна проба за канабис след катастрофа

21 Април, 2026 13:36 2 460 38

  • 88-годишен-
  • шофьор-
  • проба-
  • канабис

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хванаха 88-годишен шофьор с положителна проба за наркотици в Шуменско, съобщиха от полицията.

На 20 април на ул. „Камчия“ в село Менгишево е станала катастрофа с материални щети между лек и товарен автомобил.

Шофьорите на двата автомобила са тествани за алкохол и наркотици.

Пробите на водача на товарния автомобил са отрицателни. Пробата на 88-годишния водач на колата е положителна на канабис.

Той е дал е кръвна проба за химичен анализ и е задържан.

Автомобилът е собственост на 66-годишен мъж от Търговище.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Той си

    34 0 Отговор
    е лекувал ревматизма...

    13:37 21.04.2026

  • 2 И какво

    44 0 Отговор
    ще го правят 88 годишен като са го задържали ?

    13:38 21.04.2026

  • 3 А защо

    70 0 Отговор
    полицаите категорично отказват да се тестват с дрегери?

    Коментиран от #5, #6

    13:38 21.04.2026

  • 4 МИ ДА ТОЯ ДЯДКА Е ПО ОПАСЕН

    25 4 Отговор
    ОТ КРАДЦИТЕ В ПАРЛАМЕНТА ОТ ДДС КРАДЦИТЕ ОТ БОЛНИЧНАТАМАФИЯ...

    13:40 21.04.2026

  • 5 И е ти

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "А защо":

    Защо не отказваш.
    Имаш такова право

    13:41 21.04.2026

  • 6 Определено

    46 0 Отговор

    До коментар #3 от "А защо":

    Новото правителство трябва да върне тестовете за наркотици за полицаии!
    Трябва също така да промени или отмени ползването на фалшивоположителните бухалки на ГЕРБ, които съсипаха живота на хиляди невинни граждани!

    13:42 21.04.2026

  • 7 Ужас

    39 2 Отговор
    Човека с 300евро пенсия няма как да му стигнат парите чак да си купи канабис

    13:45 21.04.2026

  • 9 Платен провокатор

    59 0 Отговор
    Канабис друг път. Това е реакция към някое лекарство.

    13:49 21.04.2026

  • 10 По селата

    9 7 Отговор
    ако не гледаш канабис, те гледат странно.

    13:49 21.04.2026

  • 11 Лост

    37 0 Отговор
    Човекът сигурно пие една шепа хапчета и е нормално.А как се оправдаваха полицаите? Нещо от рода нашите полицаи най-болните в света.А богаташите и мутрите,да се чуди човек как са живи докато ги арестуват Изведнъж вадят списък с болести, голям колкото меню в ресторант.

    13:50 21.04.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    35 0 Отговор
    И сега ние трябва да вЕрваме на драгия милиционер как дедото е друсал...
    да беше алкохолната положителна - айде, да кажеш...

    Да видим новите милиционери на Фуражчика дали ще я продължат тая безумна практика с тестовете!

    13:55 21.04.2026

  • 13 Сила

    18 1 Отговор
    Уудсток е още жив !!! 😍🌹🫶

    13:58 21.04.2026

  • 14 ту-туу

    2 15 Отговор
    да му приберат свидетелството и на проверовачен изпит

    13:58 21.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Смъртта

    33 0 Отговор
    Точно...точно е тоя човек е нарко дилъра и не спира да се друса на 88, най, най,най-скапаната институция в целия свят, дори африканските племена са напред в еволюцията. Думи нямам за простащината на МВР, фирмата произвеждаща подобни тестове е за БЕ ЛЕ НЕ, както и всички които ги ползват за да скапят живота на хората. Виновен до доказване на противното....безумие на пълно деградирали хора. Да ти налагат забрана за свободно предвижване е против правата на човека. Такива тестове се правят само кръвни на хора предизвикали тежък пътен инцидент със жертви и ако излезнат положителни затвора им не мърда. Тука всеки който кара излиза че е наркоман, пил ацефеин за глава = кокаин, ЛУДОСТ Е ТОВА БЕ АЛОУУУУУУ. дА ТЕ БОЛИ ГЛАВА И ДА ТРЯБВА ДА КАРАШ 200КМ КАКВО Е, ТИ СИ ПОТЕНЦИАЛЕН УБИЕЦ НА ПЪТЯ, но взимаш лекарство и аре у карцера за 24 часа и отнето имущество. Алуууууу, това не е държава а концлагер, тука всички са виновни, наркомани, пияници, и т.н. според МВР и великите политици на които като извадят картата и им разпъват червен килим до вкъщи да се приберат живи и здрави и да не се боцнат пръчето някъде че аман ще се затрият. По голяма глупост в живота ми не съм срещал, Но МВР, няма да се тества, те са винаги, заспали на работа КАТ, ничул ни видял Криминална, ни шмръкнал ни кусал Наркооделите, Не пипал и не ползвал, Нравствена полиция, не прибрал и не видял, Икономическа...и иии иии иии край има ли ? Един ще ви оправи всичките и той е тоя който ми е НИКА тука, там

    14:02 21.04.2026

  • 17 Иван 1

    15 0 Отговор
    Най тъпата статия до сега,само се замисли преди да напишеш тъпотията на Полицията.

    Коментиран от #36

    14:09 21.04.2026

  • 18 12...34

    22 1 Отговор
    Ще станем за подигравка на целият свят

    14:10 21.04.2026

  • 19 Факт

    21 0 Отговор
    Полицаите тествани ли са?

    14:13 21.04.2026

  • 20 ти да видиш

    19 0 Отговор
    Бравооооо,на контролните органи! Абе шматки тоя човек дали знае въобще как изглежда канабиса??? Или си прайте пишки със нас????

    14:15 21.04.2026

  • 21 Марио

    25 0 Отговор
    МВР = Срамота. Безделници и наркомани с татуировки бранят закона срещу 150 годишен човек. Срамота.

    14:15 21.04.2026

  • 22 НЯМА ПО-ДОБРА

    6 1 Отговор
    РЕКЛАМА ЗА НАРКОТИЦИТЕ ОТ ТАЗИ...

    14:16 21.04.2026

  • 23 браво да дядото , евала му за годините

    19 1 Отговор
    на 88 години и още ползва кабабис?

    ало милиционерите, вие сте куко

    14:26 21.04.2026

  • 24 Деций

    22 0 Отговор
    Що се излагате бе,88 годишен с канабис.Половината млади пилицаи са наркомани и сте им дали оръжие да се разхождат сред обществото въоражени !Всеки полицай на терен трябва да се проверява преди застъпване на дежурство!

    14:26 21.04.2026

  • 25 Айше

    8 1 Отговор
    😀😀😀 Търкалям се от смях вече!

    14:27 21.04.2026

  • 26 96 годишен лама растафар

    7 2 Отговор
    браво на младежа! ганджата е здраве!

    14:27 21.04.2026

  • 27 Тома

    11 2 Отговор
    Пожелаваме му още дълъг живот.Канабиса лекува за здраве

    14:31 21.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Милчо

    11 1 Отговор
    Айде бе на 88 и дрога някой вярва ли?

    14:48 21.04.2026

  • 30 кой мy дpeмe

    6 2 Отговор
    от заглавието разбрах че мутрите му заложили канабиса след катастрофата

    14:56 21.04.2026

  • 31 Абе

    3 4 Отговор
    какви са тия дъртаци в Свищов такъв катастрофира тук друг

    15:32 21.04.2026

  • 32 Едва ли е било марихуана

    10 0 Отговор
    Тези тестове трябва да се отменят докато се докаже от МВР, че дават над 99% верни резултати.
    В противен случай, всички полицаи и държавни служители преди работа да преминават същите тестове и ако са положителни да биват дисциплинарно уволнявани. Не може ей така да си играете със съдбата на хората, ако си професионален шофьор един такъв "тест" те изхвърля на улицата.
    Я са били някакви хапчета за високо кръвно, някакъв инсулин, хапчета за ревматизъм, някакъв чай, който продават мрежите за пречистване на кръвта или нещо подобно.

    15:40 21.04.2026

  • 33 Питащ

    6 0 Отговор
    А дали не е фалшиво положителна заради някое лекарство с или без рецепта

    15:57 21.04.2026

  • 34 Цвете

    3 0 Отговор
    ТОВА Е АБСУРД НА 88 ГОДИНИ?! НЕЩО НЕ Е ВЕРНО, МОЖЕ БИ? 🙄🚔🇧🇬

    16:21 21.04.2026

  • 36 Чапай

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Иван 1":

    Какво да пишат друго ,да има "пълнеж"Иначе трябва да пишат как шефовете им се прецакаха на тия избори ..дългосрочно.

    17:03 21.04.2026

  • 37 Тити

    1 1 Отговор
    Явно е бил на афтер парти.

    18:07 21.04.2026

  • 38 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 0 Отговор
    Този дядо не е чувал за наркотици, тия фатмаци му обясняват, че го арестуват за наркотици! Това е абсолютна гавра и безумие, да тормозят хората с фалшиви тестове, които реагират на голям брой лекарства! Дано да спре това безобразие при новото правителство!

    18:12 21.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове