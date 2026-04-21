Андрей Янкулов отряза Иван Демерджиев за силово отстраняване на Борислав Сарафов

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов и бившият вътрешен министър Иван Демерджиев влязоха в открит задочен сблъсък относно методите за отстраняване на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Спорът между изпълнителната власт и ключовата фигура от спечелилата пълно мнозинство партия "Прогресивна България" разкрива сериозни различия за границите на институционалната намеса в съдебната система.
Напрежението ескалира след телевизионно участие на Иван Демерджиев, в което той настоя за крути мерки срещу ръководителя на държавното обвинение, който според него заема поста незаконно от юли 2025 година. Представителят на новата политическа сила призова правосъдното ведомство да използва директно правомощията си за ограничаване на достъпа до сградата.
"Категорично Сарафов трябва да бъде отстранен незабавно. Не виждам защо Янкулов пише постове в социалните мрежи, той е принципал на Главна дирекция „Охрана“, която трябва да ограничи достъпа на Сарафов до кабинета му, тъй като мандатът му е изтекъл отдавна", заяви Иван Демерджиев в ефира на bTV. Той подчерта, че Върховният касационен съд и Конституционният съд вече са дали своите становища по казуса, което прави престоя на Борислав Сарафов на поста "правно нетърпим" и форма на узурпиране на властта.
Отговорът на служебния кабинет не закъсня. Министър Андрей Янкулов категорично се обяви срещу идеята за физическа разправа и полицейска намеса в кабинетите на съдебната власт. В своя публикация във Facebook правосъдният министър отправи остро предупреждение срещу преминаването на границите на закона.
"Нищо добро не може да ни чака като общество, ако, тъй като правосъдната система не е в състояние да реши правния проблем със законността на главния ни прокурор, тръгнат да го решават силово онези, които моментно държат монопола върху използването на държавно насилие", написа Андрей Янкулов. Той допълни, че който иска да прекрачи тази червена линия, скоро ще има възможността да го направи като титуляр на властта.
На фона на институционалния конфликт, Иван Демерджиев очерта предстоящите стъпки на партия "Прогресивна България", която разполага със 121 депутати в парламента. По думите му, новото мнозинство ще предприеме паралелни действия за цялостно попълване на Висшия съдебен съвет с "безспорни професионалисти" и ще избегне компромисните политически фигури.
Бившият вътрешен министър акцентира, че първата част от управленската програма на новата формация е фокусирана изцяло върху разграждането на досегашния модел на управление чрез прекъсване на достъпа до обществен финансов ресурс. Той също така загатна за своята готовност отново да поеме ръководството на МВР, ако такова решение бъде взето, но изрази подкрепа за работата на настоящия главен секретар Георги Кандев.
До коментар #3 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Прав,седнал, научи се да пишеш първо😂.
, гонка до дупка на всички!
11 Прав си!
До коментар #1 от "....":Борисово-пеевските cвине са окупирали и ocмърдяли всичко в Родината ни. Колко много работа ще има новото правителство?!
До коментар #5 от "Пенкилер":Готов съм с парите отсега почва с насилието
21 Трябва
До коментар #9 от "АЗ САМО ДА ПИТАМ":Там е истината-да върне, но не само той, а и всички крадльовци! А те взимат големи заплати, но взетите от подкупи са неизброимо повече, а това колегите им няма да разследват, макар че по закон трябва.
22 хаха
Ако трябва да се отстранят всичката паплач в съдебната система по един не особено "законен" начин...не е проблем.
23 Смехоран
До коментар #11 от "Прав си!":Аха,много работа,да сложим наши,на мястото на вашите.
26 Голем смех
До коментар #18 от "Архимандрисандрит Бибиян":Демерджиев отдавна е излязъл от селото, ама селото не е излязло от него...
29 хаха
До коментар #24 от "Даа":Вие там в онова Блато явно защото всичките сте "експерти" и "специалисти" сте на това ниво а? Паплач такава.
Най-корумпираната пасмина в цяла Европа (а и не само).
ПДФили, меки китки (управлявани от Тиквата и Шопара с компромати), трафиканти на дрога и мигранти ...
35 ТИГО
До коментар #9 от "АЗ САМО ДА ПИТАМ":Когато Шиши върне заплатите дето лапа 2 парламента и не му видехме учите тогава и ДЖУДЖИ ще върне !!Дето казват попа не дава щото има само 2 ръце, с едната взима с другата благославя
40 И в добавка
До коментар #23 от "Смехоран":Всички герберски cвине трябва да бъдат изпратени в koчината на баш cвинeте Тиквата Борисов и Пеевски.
44 мхмх
защото ако направи Янкулов това става същия като Сарафоф
53 ще видиш
До коментар #8 от "пресолена":ама небето на квадратчета, г-жо патрашкова мутреса
