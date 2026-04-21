Андрей Янкулов отряза Иван Демерджиев за силово отстраняване на Борислав Сарафов

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов и бившият вътрешен министър Иван Демерджиев влязоха в открит задочен сблъсък относно методите за отстраняване на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Спорът между изпълнителната власт и ключовата фигура от спечелилата пълно мнозинство партия "Прогресивна България" разкрива сериозни различия за границите на институционалната намеса в съдебната система.

Напрежението ескалира след телевизионно участие на Иван Демерджиев, в което той настоя за крути мерки срещу ръководителя на държавното обвинение, който според него заема поста незаконно от юли 2025 година. Представителят на новата политическа сила призова правосъдното ведомство да използва директно правомощията си за ограничаване на достъпа до сградата.

"Категорично Сарафов трябва да бъде отстранен незабавно. Не виждам защо Янкулов пише постове в социалните мрежи, той е принципал на Главна дирекция „Охрана“, която трябва да ограничи достъпа на Сарафов до кабинета му, тъй като мандатът му е изтекъл отдавна", заяви Иван Демерджиев в ефира на bTV. Той подчерта, че Върховният касационен съд и Конституционният съд вече са дали своите становища по казуса, което прави престоя на Борислав Сарафов на поста "правно нетърпим" и форма на узурпиране на властта.

Отговорът на служебния кабинет не закъсня. Министър Андрей Янкулов категорично се обяви срещу идеята за физическа разправа и полицейска намеса в кабинетите на съдебната власт. В своя публикация във Facebook правосъдният министър отправи остро предупреждение срещу преминаването на границите на закона.

"Нищо добро не може да ни чака като общество, ако, тъй като правосъдната система не е в състояние да реши правния проблем със законността на главния ни прокурор, тръгнат да го решават силово онези, които моментно държат монопола върху използването на държавно насилие", написа Андрей Янкулов. Той допълни, че който иска да прекрачи тази червена линия, скоро ще има възможността да го направи като титуляр на властта.

На фона на институционалния конфликт, Иван Демерджиев очерта предстоящите стъпки на партия "Прогресивна България", която разполага със 121 депутати в парламента. По думите му, новото мнозинство ще предприеме паралелни действия за цялостно попълване на Висшия съдебен съвет с "безспорни професионалисти" и ще избегне компромисните политически фигури.

Бившият вътрешен министър акцентира, че първата част от управленската програма на новата формация е фокусирана изцяло върху разграждането на досегашния модел на управление чрез прекъсване на достъпа до обществен финансов ресурс. Той също така загатна за своята готовност отново да поеме ръководството на МВР, ако такова решение бъде взето, но изрази подкрепа за работата на настоящия главен секретар Георги Кандев.