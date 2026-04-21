Андрей Янкулов отряза Иван Демерджиев за силово отстраняване на Борислав Сарафов

Андрей Янкулов отряза Иван Демерджиев за силово отстраняване на Борислав Сарафов

21 Април, 2026 14:53 5 677 64

  • андрей янкулов-
  • отряза-
  • иван демерджиев-
  • силово отстраняване-
  • борислав сарафов-
  • главен прокурор-
  • прокуратура

На фона на институционалния конфликт, Иван Демерджиев очерта предстоящите стъпки на партия "Прогресивна България", която разполага със 121 депутати в парламента

Андрей Янкулов отряза Иван Демерджиев за силово отстраняване на Борислав Сарафов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов и бившият вътрешен министър Иван Демерджиев влязоха в открит задочен сблъсък относно методите за отстраняване на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Спорът между изпълнителната власт и ключовата фигура от спечелилата пълно мнозинство партия "Прогресивна България" разкрива сериозни различия за границите на институционалната намеса в съдебната система.

Напрежението ескалира след телевизионно участие на Иван Демерджиев, в което той настоя за крути мерки срещу ръководителя на държавното обвинение, който според него заема поста незаконно от юли 2025 година. Представителят на новата политическа сила призова правосъдното ведомство да използва директно правомощията си за ограничаване на достъпа до сградата.

"Категорично Сарафов трябва да бъде отстранен незабавно. Не виждам защо Янкулов пише постове в социалните мрежи, той е принципал на Главна дирекция „Охрана“, която трябва да ограничи достъпа на Сарафов до кабинета му, тъй като мандатът му е изтекъл отдавна", заяви Иван Демерджиев в ефира на bTV. Той подчерта, че Върховният касационен съд и Конституционният съд вече са дали своите становища по казуса, което прави престоя на Борислав Сарафов на поста "правно нетърпим" и форма на узурпиране на властта.

Отговорът на служебния кабинет не закъсня. Министър Андрей Янкулов категорично се обяви срещу идеята за физическа разправа и полицейска намеса в кабинетите на съдебната власт. В своя публикация във Facebook правосъдният министър отправи остро предупреждение срещу преминаването на границите на закона.

"Нищо добро не може да ни чака като общество, ако, тъй като правосъдната система не е в състояние да реши правния проблем със законността на главния ни прокурор, тръгнат да го решават силово онези, които моментно държат монопола върху използването на държавно насилие", написа Андрей Янкулов. Той допълни, че който иска да прекрачи тази червена линия, скоро ще има възможността да го направи като титуляр на властта.

На фона на институционалния конфликт, Иван Демерджиев очерта предстоящите стъпки на партия "Прогресивна България", която разполага със 121 депутати в парламента. По думите му, новото мнозинство ще предприеме паралелни действия за цялостно попълване на Висшия съдебен съвет с "безспорни професионалисти" и ще избегне компромисните политически фигури.

Бившият вътрешен министър акцентира, че първата част от управленската програма на новата формация е фокусирана изцяло върху разграждането на досегашния модел на управление чрез прекъсване на достъпа до обществен финансов ресурс. Той също така загатна за своята готовност отново да поеме ръководството на МВР, ако такова решение бъде взето, но изрази подкрепа за работата на настоящия главен секретар Георги Кандев.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ....

    59 4 Отговор
    Ква независима съдебна система, кво нещо🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #11

    14:54 21.04.2026

  • 2 Хасковски каунь

    43 4 Отговор
    121 депутатина?

    14:55 21.04.2026

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    13 30 Отговор
    Епа праф е човеко немое сас сила а треба со кротко

    Коментиран от #4

    14:57 21.04.2026

  • 4 ,,,,,,

    39 2 Отговор

    До коментар #3 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Прав,седнал, научи се да пишеш първо😂.

    14:58 21.04.2026

  • 5 Пенкилер

    32 41 Отговор
    приказки на Демерджиев ! До сега на Луната ли беше , че нищо не направи по проблема ? И сега пльосна тая "гениална идея " !

    Коментиран от #19

    15:00 21.04.2026

  • 6 Последния Софиянец

    46 6 Отговор
    Ако Демерджиев набира хора аз съм доброволец.

    15:08 21.04.2026

  • 7 Сатана Z

    55 19 Отговор
    За никой не е тайна,че Лицето Янкулов от ПП палавата партия отдавна драпа със зъби и нокти да се добере до поста на главен прокурор на БГто.Обсебен е човечеца и това си е.

    15:09 21.04.2026

  • 8 пресолена

    24 44 Отговор
    може би това ще е стилът на радев. новите мутри в политиката. но пък с ватенки. ще видим.

    Коментиран от #27, #53

    15:10 21.04.2026

  • 9 АЗ САМО ДА ПИТАМ

    56 4 Отговор
    ЩОМ КАТО САРАФОВ ЗАЕМА НЕЗАКОННО ДЛЪЖНОСТАОТ ПОЧТИ 1 ГОД ЩЕ ВРЪЩА ЛИ ЗАПЛАТИТЕ ДЕТО Е ПОЛУЧИЛ ЧЕ ТОВА СА МНОГО ПАРИ ЕЙЙЙ

    Коментиран от #21, #35

    15:10 21.04.2026

  • 10 Мая

    21 43 Отговор
    Демерджиев е срам за Радев! С тази идея си отряза пътят към МВР. Ако все пак стане вътрешен министър, ясно е какво ще прави
    , гонка до дупка на всички!

    15:10 21.04.2026

  • 11 Прав си!

    49 10 Отговор

    До коментар #1 от "....":

    Борисово-пеевските cвине са окупирали и ocмърдяли всичко в Родината ни. Колко много работа ще има новото правителство?!

    Коментиран от #23

    15:11 21.04.2026

  • 12 Лост

    36 6 Отговор
    Важно е да внимавате да не вземе дългосрочен болничен . Изведнъж много болести прихващат.

    15:11 21.04.2026

  • 13 Кой какъв е

    22 34 Отговор
    Демерджиев иска да покаже преданост към предстоящата нова власт, като предлага болшевишки подход. В България има демокрация и закони, въпреки че мафията се беше разположила в Народното събрание и Правителството години наред. Господинът се държеше като разумен правист, докато не стана част от радевата кохорта.

    Коментиран от #25

    15:13 21.04.2026

  • 14 Левски

    38 4 Отговор
    Да попитам този човечец как ще го отстранява : с мед и масло?

    15:13 21.04.2026

  • 15 Даа

    27 35 Отговор
    Демерджията подложи динена кора на Янкулов. Янкулов трябвало да свърши черната работа. При положение, че от два месеца опитва какви ли не законни възможности. Демерджията като е спечелил изборите, нека да ни покаже, как ще стане. Чорапа използва протестите, а Демерджията иска да използва Янкулов. Чорапите ще илязат големи куковици.

    15:21 21.04.2026

  • 16 Майче

    23 29 Отговор
    Непраните чорапи почнаха да вонят.

    15:23 21.04.2026

  • 17 Горски

    21 18 Отговор
    Янкулов не е глупак да им върши мръсната работа, а те да си измият ръцете със служебното правителство. Сарафов трябва да бъде отстранен, но не както действа прокуратурата. Дано поне да се справят с мутрите, а не станат самите те такива. Бре,Мафията говори за права,ха ха ха падам от смях. Сарафов е престъпник, боко е,крадец, и високопоставен мафиот, организатор и главен изпълнител,на определени лица управляващи Мафията. Пеевсеки е подобно,но надолу в йерархията. МВР е мафия,службите са мафия,съда...всичко защото който държи властта е шефа, но вече не. Интересни са онези фамилии от комунизма,които все още дърпат конците и живеят извън България. На какво правосъдие ще разчитаме ако сложат бях точен с парите за правосъден министър.Или правосъдието ще бъде кой колкото даде. Нали, служебното правителство нямало право да взимат важни за държавта решения, защото никой не ги е избрал? Съвсем скоро партията на Радев, ще може да махне Сарафов, и да изпълни всичките си предизборни обещания. Ама май искат, друг да им носи отговронсотите.

    15:25 21.04.2026

  • 18 Архимандрисандрит Бибиян

    16 25 Отговор
    Дременжиев мирише на село още на Ихтиман като стигне. Внетен ли сме?

    Коментиран от #26

    15:26 21.04.2026

  • 19 Зъл пес

    16 19 Отговор

    До коментар #5 от "Пенкилер":

    Готов съм с парите отсега почва с насилието

    15:27 21.04.2026

  • 20 Обикн. читател

    22 12 Отговор
    Г-н Демерджиев,малкият човек,си остава малък и в действията си.Момчето си отива.Беше запретнал ръкави да бори корупцията с осъдени олигарси,но не му стигна въздуха,или приви опашка пред някой голям.Българска работа.

    15:27 21.04.2026

  • 21 Трябва

    28 1 Отговор

    До коментар #9 от "АЗ САМО ДА ПИТАМ":

    Там е истината-да върне, но не само той, а и всички крадльовци! А те взимат големи заплати, но взетите от подкупи са неизброимо повече, а това колегите им няма да разследват, макар че по закон трябва.

    15:28 21.04.2026

  • 22 хаха

    32 2 Отговор
    Целта оправдава средствата. Първото което трябва да разберат е че законите трябва да са в полза на обществото и в момента в който престанат да бъдат се променят ... ПО ЕДИН ИЛИ ДРУГ НАЧИН.

    Ако трябва да се отстранят всичката паплач в съдебната система по един не особено "законен" начин...не е проблем.

    15:28 21.04.2026

  • 23 Смехоран

    25 4 Отговор

    До коментар #11 от "Прав си!":

    Аха,много работа,да сложим наши,на мястото на вашите.

    Коментиран от #40

    15:29 21.04.2026

  • 24 Даа

    21 23 Отговор
    Ако днес примерно Янкулов беше запечатил кабинета, щеше да се получи следното. Че е слуга на Чорапа и изпълнява веднага неговите указания. Независимо, че такива действия са незаконни. И щеше да си плюе на имиджа на един добър специалист. Мисля, че постъпи разумно и не се поддаде на "прогресивната" провокация...

    Коментиран от #29

    15:31 21.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Голем смех

    18 23 Отговор

    До коментар #18 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Демерджиев отдавна е излязъл от селото, ама селото не е излязло от него...

    Коментиран от #30

    15:33 21.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ха ХаХа

    22 0 Отговор
    Не като вашите тлъсти мутри с пеньоари

    15:36 21.04.2026

  • 29 хаха

    24 4 Отговор

    До коментар #24 от "Даа":

    Вие там в онова Блато явно защото всичките сте "експерти" и "специалисти" сте на това ниво а? Паплач такава.
    Най-корумпираната пасмина в цяла Европа (а и не само).

    ПДФили, меки китки (управлявани от Тиквата и Шопара с компромати), трафиканти на дрога и мигранти ...

    Коментиран от #47

    15:37 21.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Младият Владимир Илич

    25 4 Отговор
    Какъв смел борец за съдебни реформи! Надмина даже предшественикът си Бойкикев!

    15:38 21.04.2026

  • 32 ППДБ

    25 5 Отговор
    само привидно не са в скута на Шиши

    15:38 21.04.2026

  • 33 Хмм

    17 0 Отговор
    131 депутати

    15:41 21.04.2026

  • 34 Хайде сега

    14 19 Отговор
    Демерджиев иска другите да му свършат мръсната работа и той да влезе в кабинета си на топло и приятно 🤣 чакаме новото правителство с крутите мерки

    15:42 21.04.2026

  • 35 ТИГО

    16 1 Отговор

    До коментар #9 от "АЗ САМО ДА ПИТАМ":

    Когато Шиши върне заплатите дето лапа 2 парламента и не му видехме учите тогава и ДЖУДЖИ ще върне !!Дето казват попа не дава щото има само 2 ръце, с едната взима с другата благославя

    15:43 21.04.2026

  • 36 4567

    11 19 Отговор
    Иване, искаш някой да ви свърши работата, щото не ви стиска. Ако ви стискаше чорапът нямаше да иска оставката на служебното правителство след изборите (щото това искане е глупано), а щеше да поиска оставката на главния прокурор, на ВСС, на шефката на СГП...

    15:46 21.04.2026

  • 37 Хмм

    22 6 Отговор
    хайде, ПП-ДБ да спретнат един протест в защита на сарафов - ами, щом е узурпирал властта, че и заплати получавал повече от 6 месеца, трябва да бъде изхвърлен

    15:47 21.04.2026

  • 38 ППедроханските

    21 10 Отговор
    ДБили почнаха с ППераcките си номреца да бранят на Шиши капиите.

    Коментиран от #50

    15:47 21.04.2026

  • 39 Е какво

    19 4 Отговор
    Друго да каже един либерален Джен ър?

    15:53 21.04.2026

  • 40 И в добавка

    18 2 Отговор

    До коментар #23 от "Смехоран":

    Всички герберски cвине трябва да бъдат изпратени в koчината на баш cвинeте Тиквата Борисов и Пеевски.

    15:58 21.04.2026

  • 41 Хо хо

    8 12 Отговор
    Някакви нелегитимни уж прависти се опитват силово да отстранят уж нелигитимния ИФ главен прокурор. Сарафа да внимава че джанката на Гешо цъфна а атентаторите май са същите.

    16:00 21.04.2026

  • 42 Власта опиянява

    9 15 Отговор
    До като беше добре и изведнъж откачи и може заедно с Румен Крадев да падне от коня. Хората има дадоха доверие а те се самозабравят. Да не свършат накрая като ИТН-петроханци!

    16:01 21.04.2026

  • 43 Браво Янкулов

    13 13 Отговор
    сложи го на мястото му.!!!

    16:02 21.04.2026

  • 44 мхмх

    9 12 Отговор
    защото Янкулов е прав.

    защото ако направи Янкулов това става същия като Сарафоф

    16:05 21.04.2026

  • 45 ппдб = гербсдс = дпс

    14 7 Отговор
    и пак ми обяснявахте че тия педолами щели да правят съдебни реформи - целта е да сложат техни пионки вместо тия на ортаците си от герб и дпс за да се контролират взаимно чрез компромати и бухалки

    16:08 21.04.2026

  • 46 Какви

    8 6 Отговор
    "крути мерки" е предприемал бившият служебен министър на РР??? Сега като пак стане министър да предприема каквито мерки иска. Нищо не става от тоя, който се отчиташе, че е точен с парите

    16:18 21.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Нереза Шиши

    7 7 Отговор
    С гол петрохански г@з таралежа на Сарафа ще мачкат. Янкуловия е по-нелигитимен от нелегитимния Гюро. Дай на педрохански свинки власт и им гледай сеира.

    16:22 21.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ще да

    8 6 Отговор
    Се нагледаме на чорапести простотии.

    16:24 21.04.2026

  • 52 ще видиш

    3 0 Отговор
    ама небето на квадратчета, г-жо патрашкова мутреса

    16:43 21.04.2026

  • 53 ще видиш

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "пресолена":

    ама небето на квадратчета, г-жо патрашкова мутреса

    16:45 21.04.2026

  • 54 Нелогично!

    4 1 Отговор
    Как така ще изгоните Сарафов бе, та на ли Сарафов е човек на Радев!

    16:56 21.04.2026

  • 55 Цвете

    5 1 Отговор
    НА ДЕМЕРДЖИЕВ МУ ДОЙДЕ " СИЛАТА " ДА КОМЕНТИРА ТОЗИ КАЗУС, А КАТО ТОЙ ЗАЕМАШЕ ТОЗИ ПОСТ, ЗАЩО НЕ ГО СТОРИ? ДОБРЕ Е ВСЯКА ЖАБА ДА СИ ЗНАЕ ГЬОЛА.КАТО ГО ИЗТЪПАНЧАТ ЗА ПОСТА, КОЙТО ЩЕ МУ БЪДЕ ПРЕДЛОЖЕН ДА ПРАВИ ТОВА, КОЕТО ПОСЪВЕТВА ЯНКУЛОВ. 🇧🇬🤔🚔😉👏

    17:23 21.04.2026

  • 56 Цвете

    4 1 Отговор
    НА ДЕМЕРДЖИЕВ МУ ДОЙДЕ " СИЛАТА " ДА КОМЕНТИРА ТОЗИ КАЗУС, А КАТО ТОЙ ЗАЕМАШЕ ТОЗИ ПОСТ, ЗАЩО НЕ ГО СТОРИ? ДОБРЕ Е ВСЯКА ЖАБА ДА СИ ЗНАЕ ГЬОЛА.КАТО ГО ИЗТЪПАНЧАТ ЗА ПОСТА, КОЙТО ЩЕ МУ БЪДЕ ПРЕДЛОЖЕН ДА ПРАВИ ТОВА, КОЕТО ПОСЪВЕТВА ЯНКУЛОВ. 🇧🇬🤔🚔😉👏

    17:26 21.04.2026

  • 57 Има нещо странно

    6 0 Отговор
    Значи в разрез с законно установените норми временно изпълняващ длъжността на гл.прокурор си стои в кабинета, но всички легитимни органи го призовават да подаде оставка! Той отказва и така цялата държава стои в ступор и не може да предприеме нищо ефективно

    20:14 21.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Таласъм

    0 0 Отговор
    Неумен Демержиев. Не се научи как се прави. Ами по закон се прави

    20:46 21.04.2026

  • 60 Хох

    0 0 Отговор
    Щом,, безспорни професионалисти"е в кавички, ВСИЧКО Е ЯСНО!!!

    20:58 21.04.2026

  • 61 Лиляна

    2 0 Отговор
    Демерджиев кога ще махнат шефа на СБР Котел един крадец д-р Малев марионетка на Герб и Дпс в Котел откраднал за 3 години 1 милион лева

    21:00 21.04.2026

  • 62 Мари Марийке

    2 0 Отговор
    Пак не си в час. ПБ имат 131,а не 121 депутата.

    21:10 21.04.2026

  • 63 Поро

    1 0 Отговор
    интересно, че държавното насилие никога не се е ограничавало, когато става дума за обикновен човек, а защо за Сарафов да е изключение?

    23:11 21.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

