"Спаси София": Започна ли съдебната реформа или виждаме пренареждане на послушковците?

Борислав Сарафов подаде оставка. Преди три дена българското общество ясно заяви, че няма да търпи институции, използвани като щит за безнаказаност, политически зависимости и корупционни схеми, жестоко наказвайки на урните ГЕРБ и ДПС - олицетворенията на това завладяване на съдебната система. Нека бъдем честни – хора като Сарафов не подават оставка, за да опазят доброто си име или за да позволят на "демократичният процес да работи". Това коментира лидерът на "Спаси София" Борис Бонев и допълни:

Ако Сарафов се вълнуваше от репутацията си, нямаше да е пуснал корени на пост, за който и Парламент, и съдийска колегия и Конституционен съд му казаха, че не е негов. Хора, които са институционалната фасада на една завладяна държава, подават оставка когато очакват да бъдат сготвени или когато новата мафия позволява на старата без бой да си прибере сервитьорите. Сарафов е част от шпалира послушни изпълнители, окупирали ключови позиции в съдебната власт, за да гарантират, че интересите на корупционерите ще са ненакърнени.

Това доведе до липса на справедливост, усещане за безнаказаност и тежка ерозия на доверието в държавата. Затова днес не е достатъчно просто да сменим едно име с друго. Необходим е истински рестарт на системата с ясни правила, независими институции, прозрачни назначения и реална отговорност за злоупотребите. България има нужда не от козметика, а от дълбоко почистване на зависимостите, натрупвани с десетилетия. Но след този рестарт не бива да допускаме същите практики да се върнат под нова форма и с нови лица. Спаси София вярваме, че съдебната реформа е част от по-голямата битка за нормална европейска държава - държава, в която законът важи за всички, а институциите служат на гражданите. Предстои да видим дали този момент ще бъде използван за истинска промяна или за поредната подмяна. София и България заслужават първото.