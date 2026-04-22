"Спаси София": Започна ли съдебната реформа или виждаме пренареждане на послушковците?

22 Април, 2026 11:39 2 245 42

  • спаси софия-
  • борис бонев-
  • борислав сарафов

България има нужда не от козметика, а от дълбоко почистване на зависимостите, натрупвани с десетилетия, каза Бонев

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Борислав Сарафов подаде оставка. Преди три дена българското общество ясно заяви, че няма да търпи институции, използвани като щит за безнаказаност, политически зависимости и корупционни схеми, жестоко наказвайки на урните ГЕРБ и ДПС - олицетворенията на това завладяване на съдебната система. Нека бъдем честни – хора като Сарафов не подават оставка, за да опазят доброто си име или за да позволят на "демократичният процес да работи". Това коментира лидерът на "Спаси София" Борис Бонев и допълни:

Ако Сарафов се вълнуваше от репутацията си, нямаше да е пуснал корени на пост, за който и Парламент, и съдийска колегия и Конституционен съд му казаха, че не е негов. Хора, които са институционалната фасада на една завладяна държава, подават оставка когато очакват да бъдат сготвени или когато новата мафия позволява на старата без бой да си прибере сервитьорите. Сарафов е част от шпалира послушни изпълнители, окупирали ключови позиции в съдебната власт, за да гарантират, че интересите на корупционерите ще са ненакърнени.

Това доведе до липса на справедливост, усещане за безнаказаност и тежка ерозия на доверието в държавата. Затова днес не е достатъчно просто да сменим едно име с друго. Необходим е истински рестарт на системата с ясни правила, независими институции, прозрачни назначения и реална отговорност за злоупотребите. България има нужда не от козметика, а от дълбоко почистване на зависимостите, натрупвани с десетилетия. Но след този рестарт не бива да допускаме същите практики да се върнат под нова форма и с нови лица. Спаси София вярваме, че съдебната реформа е част от по-голямата битка за нормална европейска държава - държава, в която законът важи за всички, а институциите служат на гражданите. Предстои да видим дали този момент ще бъде използван за истинска промяна или за поредната подмяна. София и България заслужават първото.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 5 Отговор
    За да се изчисти системата съдиите, прокурорите и шефовете на МВР трябва да се избират пряко от народа като кметовете.

    Коментиран от #28, #33

    11:40 22.04.2026

  • 2 Направиха рокада.

    18 4 Отговор
    Пак същите.

    Коментиран от #36

    11:41 22.04.2026

  • 3 Българин

    23 8 Отговор
    И как ще бъдат премахнати зависимостите? И Бойко, и Радев, и Пеевски са свързани с ДС. И само те да бяха.

    11:41 22.04.2026

  • 4 1488

    21 25 Отговор
    Сега другаря Боташ ще ви покаже какво е завладяна държава. Боко, Шиши и Кильрчо ще ви се виждат като ангели пред тая червена хунта.

    Коментиран от #11, #17

    11:43 22.04.2026

  • 5 Мурка

    17 4 Отговор
    МЪЛЧИ МА! ДОИДЕ ЛИ ИСТИНСКО ПРАВОСЪДИЕ ЩЕ ПЛАЩАМЕ РЕМОНТА НА ПАВЕТАТА ЖЪЛТИ, РЕМОНТА НА ПАМЕТНИКАИ У КАУША ЩЕ НИ БУТНАТ

    11:44 22.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 провициалист

    29 2 Отговор
    "Спаси София" оплаква ли се от новия спасител?

    11:46 22.04.2026

  • 8 Другаря Боташ

    23 4 Отговор
    Тоя не беше ли е от педуфилската Петроханска секта на шарлатаните.

    11:46 22.04.2026

  • 9 Кирил

    19 4 Отговор
    тоя да ходи да си спасява родното село, така като си отиде в родния край ще спаси и София.

    Коментиран от #16

    11:46 22.04.2026

  • 10 Ти точно

    23 3 Отговор
    Не се обаждай подложко

    11:47 22.04.2026

  • 11 Не кради а мисли

    8 19 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Сега другаря Боташ ще ви покаже какво е завладяна държава. Боко и Шиши ще ви се виждат като ангели пред тая хунта, на която овцете дадохте цялата власт съвета, президент, правителство, съд, прокуратура и кмет ДС доносник на София. цялата ни шарлатанска държава ще е една Петроханска педофилска и крадлива секта.

    Коментиран от #25

    11:47 22.04.2026

  • 12 Цигaнeто с лявата задна рез6а

    17 1 Отговор
    нещо се е въудошевило. Ама тя замастничакта на Сарафа си е пак човек на Момчето 😂😂

    11:49 22.04.2026

  • 13 Съсипи София

    20 2 Отговор
    Друго е да си послушко на ПП и техните господари.

    11:49 22.04.2026

  • 14 Лама Втори

    13 2 Отговор
    Хубава снимка,влюбих се.Ще го посветя и ще му отворя фонтанелата.

    11:49 22.04.2026

  • 15 За Да Започнеш !

    11 2 Отговор
    За Да Започнеш !

    Реформата !

    Трябва Да Издухаш !

    Всичките !

    Които !

    Са !

    Като !

    Този Кретен !


    В Крайна Сметка !

    Има Закон !

    И Всеки Който го Е !

    Погазил !

    Трябва да последва !

    Неговия !

    Път !

    11:50 22.04.2026

  • 16 Къде да ходи?

    15 2 Отговор

    До коментар #9 от "Кирил":

    Тва смуглото гeйчe не е ли родом от кв. Захарна фабрика?

    Коментиран от #39

    11:51 22.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тия

    12 1 Отговор
    Не я ли спасиха вече ве

    Коментиран от #20

    11:57 22.04.2026

  • 19 ....

    5 3 Отговор
    Независима съдебна система.

    12:06 22.04.2026

  • 20 Ми не

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Тия":

    още не са я затрили нацяло

    12:06 22.04.2026

  • 21 Балерина

    12 1 Отговор
    Не го е срам тоз! Защо дадохте концесията за водата пак на френсената за още толкова много години и без допълнителни условия, след като имахте толкова много сигнали за замърсяване още през 2019г.? Защо и докога децата ни ще пият кал я кажи Бонев? Или това не Ви засяга понеже пиете от извора, а пък за нас кална Софийска вода. Срам ме е че има българи като вас.

    12:13 22.04.2026

  • 22 След

    4 1 Отговор
    като говори за спазване на Закона, КОГА ще възстанови движението по бул. "Витоша" и ще премахне паркирането , та я превърна в селска улица. Има решение на съда за това.

    12:15 22.04.2026

  • 23 Хитър Петър

    5 1 Отговор
    Мони Ментата, защо му излезе това име? И сега ще е същото. И мутрите са същите и избирателите са им същите.

    12:17 22.04.2026

  • 24 Тити на Кака

    5 1 Отговор
    Педалист в почуда.
    Простичко казано - ПП.

    12:21 22.04.2026

  • 25 Схемата е същата

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Не кради а мисли":

    Играчите също.
    Нищо няма да се промени съществено. Работодателите на Борисов го пенсионираха и назначиха Радев.

    12:21 22.04.2026

  • 26 Казанлъшкия

    7 3 Отговор
    Сега ,не че Радев ми харесва, но хайде да не бъде атакуван от първите дни . Дори не е влязъл в длъжност и п.енделите от Спаси София веднага почнаха с п.ростотиите си. А за софийския кмет иначе 3 години още чакаме и да не ги нападаме. 3 години нищо не е направил ,кръгла нула, освен че задълбочи проблема с боклука.

    Коментиран от #29

    12:22 22.04.2026

  • 27 Валерко

    5 1 Отговор
    Дългогодишните спонсори на тази пробита задна гума изчезват! Съвсем скоро ще изчезне и той!

    12:23 22.04.2026

  • 28 Хистамини

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Когато се мяхне тая мажоритарна система и започнем да гласуваме не за партия, а за депутат, тогава ще има шанс за промяна, a не да пробутват варненци и софиянци, които не могат да намерят селото на картата дори.
    Депутатйт трябва да е местен, хората да го знаят и той да ги знае.

    12:24 22.04.2026

  • 29 Сищо

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Казанлъшкия":

    Радев не е от вчера. От поне 8-9 години е и е редил неведнъж правителство.

    12:25 22.04.2026

  • 30 Тоя Пен дел

    3 1 Отговор
    Защо пита къффф е тоя Смех.

    12:27 22.04.2026

  • 31 Ломчанин

    7 1 Отговор
    И спасихте ли софията , бе ?

    12:28 22.04.2026

  • 32 хмм

    5 0 Отговор
    Така и не разбрах какво разбират умните и красивите под съдебна реформа. Съдебна реформа би трябвало да означава промяна на цялостната концепция за устройството и дейността на съдебната власт, а не смяната на един зависим магистрат с друг или пък избор на нов ВСС при положение, че този е в края на втория си мандат без проведен избор. А доколкото знам, реформата на юридическото гуру на умните и красивите се ограничи до разделянето на ВСС на две колегии с което допълнително влоши и без друго лошага работа на съвета.

    12:30 22.04.2026

  • 33 Дрътия Софианец

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За да " се изчисти системата " , първо требе си изчистите контейнерите ... 🤭🤫

    12:30 22.04.2026

  • 34 Валя Балканска

    5 0 Отговор
    Да ни е честита новата главна прокурорка, която има 6 месеца на спокойствие да изпере Бойко, Шиши, Сарафов и джуджета. Не се радвайте хора, изигра ни Шиши отново.

    12:33 22.04.2026

  • 35 Най-добре

    5 0 Отговор
    Вие женчовци, най добре си гледайте вашата кочина, защото на следващите избори ще
    дадете фира и току виж ви се наложило и да поработите нещо, а не само да си чешете езиците и диференциалите!

    12:45 22.04.2026

  • 36 Мнение

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Направиха рокада.":

    Чудя се, дали Васил Терзиев би се съгласил да се положи на детектор на лъжата, с въпроси свързани с п.дофилия?!

    Какво ли ще покаже полиграфа за Васко, ако го питат, дали е блудствал с малолетни и непълнолетни?!

    Герб и дпс са мафията окрала парите и бъдещето на България!
    А ппдб са мафията, която се опитва да омаскари духовното в българският народ!

    Време им е да лежат по затворите!

    12:45 22.04.2026

  • 37 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Преподреждане ще да е! Мамникат се е обградил само с послушковци. Вече има първите симптоми.

    12:47 22.04.2026

  • 38 Хубаво,

    2 0 Отговор
    недоволен си. Но какво предлагаш, а не само общи приказки.

    12:48 22.04.2026

  • 39 Кирил

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Къде да ходи?":

    Родом е от кърджалийско село, то му личи и по цвета.

    12:55 22.04.2026

  • 40 Абе

    0 1 Отговор
    Ма тя съдебната реформа свръши.

    12:59 22.04.2026

  • 41 Мнение

    2 0 Отговор
    Не съм привърженик на Костадинов, обаче той е прав трябва в Народното събрание да гласуват премахване на длъжност - главен прокурор, за да няма такива неразрешими или усложнени казуси.

    13:55 22.04.2026

  • 42 Рамбо

    0 0 Отговор
    И в гей обществото се вълнуват от оставката на Сарафов ,а София се вълнува защо тия негодни за нищо клоуни ,още се изживяват като общинари.

    16:46 22.04.2026

