"Спаси София": Започна ли съдебната реформа или виждаме пренареждане на послушковците?

Борислав Сарафов подаде оставка. Преди три дена българското общество ясно заяви, че няма да търпи институции, използвани като щит за безнаказаност, политически зависимости и корупционни схеми, жестоко наказвайки на урните ГЕРБ и ДПС - олицетворенията на това завладяване на съдебната система. Нека бъдем честни – хора като Сарафов не подават оставка, за да опазят доброто си име или за да позволят на "демократичният процес да работи". Това коментира лидерът на "Спаси София" Борис Бонев и допълни:
Ако Сарафов се вълнуваше от репутацията си, нямаше да е пуснал корени на пост, за който и Парламент, и съдийска колегия и Конституционен съд му казаха, че не е негов. Хора, които са институционалната фасада на една завладяна държава, подават оставка когато очакват да бъдат сготвени или когато новата мафия позволява на старата без бой да си прибере сервитьорите. Сарафов е част от шпалира послушни изпълнители, окупирали ключови позиции в съдебната власт, за да гарантират, че интересите на корупционерите ще са ненакърнени.
Това доведе до липса на справедливост, усещане за безнаказаност и тежка ерозия на доверието в държавата. Затова днес не е достатъчно просто да сменим едно име с друго. Необходим е истински рестарт на системата с ясни правила, независими институции, прозрачни назначения и реална отговорност за злоупотребите. България има нужда не от козметика, а от дълбоко почистване на зависимостите, натрупвани с десетилетия. Но след този рестарт не бива да допускаме същите практики да се върнат под нова форма и с нови лица. Спаси София вярваме, че съдебната реформа е част от по-голямата битка за нормална европейска държава - държава, в която законът важи за всички, а институциите служат на гражданите. Предстои да видим дали този момент ще бъде използван за истинска промяна или за поредната подмяна. София и България заслужават първото.
1 Последния Софиянец
11:40 22.04.2026
2 Направиха рокада.
11:41 22.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Не кради а мисли
До коментар #4 от "1488":Сега другаря Боташ ще ви покаже какво е завладяна държава. Боко и Шиши ще ви се виждат като ангели пред тая хунта, на която овцете дадохте цялата власт съвета, президент, правителство, съд, прокуратура и кмет ДС доносник на София. цялата ни шарлатанска държава ще е една Петроханска педофилска и крадлива секта.
11:47 22.04.2026
15 За Да Започнеш !
Реформата !
Трябва Да Издухаш !
Всичките !
Които !
Са !
Като !
Този Кретен !
В Крайна Сметка !
Има Закон !
И Всеки Който го Е !
Погазил !
Трябва да последва !
Неговия !
Път !
11:50 22.04.2026
16 Къде да ходи?
До коментар #9 от "Кирил":Тва смуглото гeйчe не е ли родом от кв. Захарна фабрика?
11:51 22.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ми не
До коментар #18 от "Тия":още не са я затрили нацяло
12:06 22.04.2026
Простичко казано - ПП.
25 Схемата е същата
До коментар #11 от "Не кради а мисли":Играчите също.
Нищо няма да се промени съществено. Работодателите на Борисов го пенсионираха и назначиха Радев.
12:21 22.04.2026
28 Хистамини
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Когато се мяхне тая мажоритарна система и започнем да гласуваме не за партия, а за депутат, тогава ще има шанс за промяна, a не да пробутват варненци и софиянци, които не могат да намерят селото на картата дори.
Депутатйт трябва да е местен, хората да го знаят и той да ги знае.
12:24 22.04.2026
29 Сищо
До коментар #26 от "Казанлъшкия":Радев не е от вчера. От поне 8-9 години е и е редил неведнъж правителство.
12:25 22.04.2026
33 Дрътия Софианец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":За да " се изчисти системата " , първо требе си изчистите контейнерите ... 🤭🤫
12:30 22.04.2026
дадете фира и току виж ви се наложило и да поработите нещо, а не само да си чешете езиците и диференциалите!
12:45 22.04.2026
36 Мнение
До коментар #2 от "Направиха рокада.":Чудя се, дали Васил Терзиев би се съгласил да се положи на детектор на лъжата, с въпроси свързани с п.дофилия?!
Какво ли ще покаже полиграфа за Васко, ако го питат, дали е блудствал с малолетни и непълнолетни?!
Герб и дпс са мафията окрала парите и бъдещето на България!
А ппдб са мафията, която се опитва да омаскари духовното в българският народ!
Време им е да лежат по затворите!
12:45 22.04.2026
39 Кирил
До коментар #16 от "Къде да ходи?":Родом е от кърджалийско село, то му личи и по цвета.
12:55 22.04.2026
