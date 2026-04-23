Атанас Славов: Прокурорската колегия е една шпицкоманда

Атанас Славов: Прокурорската колегия е една шпицкоманда

23 Април, 2026 09:06 1 643 45

Законът трябва да е за всички, подчерта бившият правосъден министър

Атанас Славов: Прокурорската колегия е една шпицкоманда - 1
"Прокурорската колегия е една шпицкоманда. Тя се съобразява със силните на деня. Тя час по-скоро трябва да бъде сменена". Това коментира пред БНТ бившият правосъден министър Атанас Славов. Според него една от причините за оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор е да не му се търси дисциплинарна отговорност.

Що се отнася до оставката на Сарафов, той заяви: По обичай прокуратурата се съобразява с политическата конюнктура. Сарафов видя, че както парламентът, така и служебното правителство, най-вече гражданите, които в края на миналата година протестираха масово, това е една стена, която не може да бъде премината, не може да бъде пробита. Първо. И второ – покровителите, патроните на Сарафов- Борисов и Пеевски, минаха в отстъпление. Това означава, че неговата позиция на върха на прокуратурата стана невъзможна, немислима. Тя беше нелегална и нелегитимна от 9 месеца, но вече стана невъзможна за удържане. И това е просто една смяна на върха, която не е смяна на системата обаче и това е проблемът."

Законът трябва да е за всички, подчерта бившият правосъден министър. По думите му всички сме равни пред закона и това е основен принцип на правовата държава. "Видяхме, че 9 месеца Прокурорската колегия на ВСС отказваше да изпълни закона, който беше ясен и който беше изпълнен от Съдийската колегия. Законът беше приет преди година и 4 месеца – януари 2025 г., даваше 6-месечен мандат на изпълняващия функциите. Прокурорската колегия е една шпицкоманда. Ще припомня, че още когато беше избран господин Сарафов, тогава аз оспорих като министър избора му пред ВАС, после поисках дисциплинарна процедура, която беше отказана.", каза Славов.

Славов подчерта, че правилата за избор на ВСС трябва да бъдат променени. "Ние през тези няколко години сме внасяли конкретни предложения за промени в състава на ВСС, нещо повече – за промяна на правилата за избор на ВСС, така че да нямаме повече шпицкоманди в прокуратурата или в съда. И това е нашата първа задача. Още в първия ден на Народното събрание ще внесем промени в Закона за съдебната власт. Те бяха внесени преди девет месеца също в Народното събрание, но не бяха разгледани. Надявам се новото мнозинство да ги подкрепи тези промени, за да можем веднага след това да пристъпим към избор на ВСС. Промените, които вече сме внасяли и ще внесем отново, са насочени към това в парламентарната квота на ВСС да бъдат избирани авторитетни обществени фигури – хора с професионализъм и интегритет, които не са зависими от политическите партии, не партийни лоялисти, послушковци, а разпознаваеми хора в професионалната общност.", обясни още той.

Според бившия правосъден министър трябва да има ясни критерии за кандидатите.

"И когато, например, не просто депутатите предлагат кандидати, а те се номинират от Висшия адвокатски съвет, от най-добрите юридически факултети в страната, от професионални организации на юристи. Така че има начин да влязат независими, подготвени, политически неутрални хора, за да няма отново шпицкоманда в Прокурорската колегия, а и въобще във ВСС.", добави Атанас Славов.

На въпрос трябва ли се търси съдебна отговорност от Сарафов за създалата се ситуация през последните месеци, Славов отговори: "Със сигурност трябваше да се търси дисциплинарна отговорност и затова министърът на правосъдието Янкулов внесе искане и за дисциплинарно производство. Може би една от идеите на Сарафов да се оттегли точно в този момент е именно да не се гледа тази дисциплинарната процедура във ВСС. Той да се върне като ръководител на Националното следствие и като заместник-главен прокурор. Но процедурата за търсене на дисциплинарна отговорност не спира. Въпросът е дали ще бъде доведена докрай. Ние видяхме, че дори подадените сигнали до специалния прокурор, разследващ главния прокурор, блокираха през тези години. Имаше множество сигнали, все още има и висящи сигнали. Така че преценката е на самите органи – дали и доколко ще реализират съдебна отговорност, ако има основания за това.


До коментар #1 от "Вашето мнение":
Модела става Радеавски!
09:42 23.04.2026
Подобни новини


Напиши коментар:


До коментар #9 от "Българин":
за да се издигнеш, трябва да си послушен и устойчив на всякакви дивотии.
Просто след години разните питани от съдебната система ще отговорят че такива били законите и такова било времето.
Поредната посткомунистическа смрад.
Боташа ще борел системата- не вярвам след 800-те дни на Монарха!
09:55 23.04.2026

  • 1 Вашето мнение

    28 5 Отговор
    Призовавам генерал Радев въобще да не се заслушва в приказките на това паветно нпо-общество. Ристю и компания показаха, колко я могат тая работа. ПБ си има мнозинство и можещи хора за да си изработи нужните закони.

    Коментиран от #8, #21

    09:09 23.04.2026

  • 2 Не знам как по-праилно да го нарека

    29 3 Отговор
    този НПО ЛГППДБ лобист? Може би правно и интелектуално оскъден Фaнтомаc.

    Коментиран от #4

    09:09 23.04.2026

  • 3 Пич

    31 4 Отговор
    Тъпият Урсулианец реве, защото шматароците на ПП отново няма да овладеят съдебната система!!! Радев няма да им пусне гювеч!!! Не му се налага да се съобразява с тях!!!

    09:09 23.04.2026

  • 4 ППЛГДБ

    17 5 Отговор

    До коментар #2 от "Не знам как по-праилно да го нарека":

    Пудел команда

    09:12 23.04.2026

  • 5 Българин

    16 5 Отговор
    "Прокурорската колегия е една шпицкоманда. Тя се съобразява със силните на деня. Тя час по-скоро трябва да бъде сменена". А сега като дойдат новите силни на деня начело с Радев, нима прокурорската колегия няма да се съобразява с тях?

    Коментиран от #7

    09:12 23.04.2026

  • 6 Вашето мнение

    21 3 Отговор
    Не съм гласувал против ппдб, герб и дпс за да може това нпо - стипендиантче да обикалля телевизиите и да лобира за проекти на нпо. Генерал Радев знае това.

    09:13 23.04.2026

  • 7 Соня

    22 6 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    С кого трябва да се съобразява проккурорската колегия? С дружките ти от ппдб - петрохан, мей би?

    Коментиран от #9, #32

    09:14 23.04.2026

  • 8 Шпицкомада?

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Миро, Киро, Асо и Атанасо..

    09:16 23.04.2026

  • 9 Българин

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "Соня":

    Аз не съм от тях. Просто казвам, че в прокуратурата винаги е пълно с корумпирани хора. В никоя страна по света не са я изчистили. И Радев няма да го направи.

    Коментиран от #11, #26

    09:17 23.04.2026

  • 10 Оракула от Делфи

    8 3 Отговор
    Прокурорската Колегия , е държавата на "Красьо Черния" ,
    за кавото си платят, това ще ядат!!!
    Резултата е властта да ноже да се управлява " ръчно" !!! !!!

    Виж съпругите и децата им , и хората около тях , какви приходи от бизнес декларират!

    09:20 23.04.2026

  • 11 Соня

    12 2 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Не си от тях? Моля те без глупости, няма нужда деа се прикриваш. Хората на ген. Радев могат, а и хората им дадоха възможност сами да си направят реформата. Време е нпо-средите да се кротнете.

    09:24 23.04.2026

  • 12 МВР служител

    10 1 Отговор
    Престъпният отпадък на Митю боклука каратиста е шпиц команда и трябва да бъде ликвидирана с малко средства, време и уважение от ГДБОП

    09:25 23.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Роки

    10 3 Отговор
    НЕЗАБАВЕН АРЕСТ, ЗАТВОР, КОНФИСКАЦИЯ НА ВСИЧКИ ОТКРАДНАЛИ НАРОДНА ПАРА В ПОСЛЕДНИТЕ 37 ГОДИНИ! Другото е констатация, празнословие и договорняк!

    09:29 23.04.2026

  • 15 Мнение

    9 2 Отговор
    Тоя все ми изглежда като Петроханец, дето до одеве са го онождали. ЛГБТешник!

    09:32 23.04.2026

  • 16 Коментар

    7 8 Отговор
    Пеевски, Борисов и Сарафов приключиха. Вече са един парцал на този свят, а на онзи свят ги чака още по голямо отмъщение. Оставете ги да си страдат и да си бъркат в очите един на друг. Поздравявам всички, които се бориха срещу тях, когато се имаха за силни. Сега започва делото за упражняване на непозволена превишена власт и нехайство на институциите. Борисов и Пеевски отиват в румънски затвор за да не възпрепятстват разследването. Банковият съюз ще излезе със съобщение, че сламен Желязков е злоупотребил с положението си на министър председател и бившата му съпруга е получила активи от търговско дружество на силно занижена цена и с незаконен кредит. Същото очаква и Венета Борисова. Сигурно още тези дни ще разкопават двора на Методиев Борисов и ще разбиват стените му, ако доброволно не предаде кюпюрите с евро, златните кюлчета и флашките с криптовалути

    Коментиран от #20, #29

    09:32 23.04.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    ЗАЕДНО С ОБЩИНСКИТЕ ИЗБОРИ ДА ИМА И ИЗБОРИ
    НА ОБЩИНСКИТЕ СЪДИИ И ПРОКУРОРИ... НАРОДА ДА ГЛАСУВА
    .....
    И ВЕЧЕ ОБЩИНСКИТЕ СЪДИИ И ПРОКУРОРИ ДА СИ ИЗБИРАТ ТЕХНИТЕ ХОРА ОТ ТЯХНАТА КВОТА:)

    09:33 23.04.2026

  • 18 тука е така

    2 2 Отговор
    И този е кандидат за главен прокурор,да оправи нещата. Хайде,хайде всички на софрата , генерала носи баклавата !

    09:35 23.04.2026

  • 19 Павчо

    6 3 Отговор
    Този, доказа по конституционите промени, че нищо не разбира. Радев го разбра защото тезу обезвластиха президента. Най леснив съвет е слушай кви ги ръси тоя и другите от тяхното НПО и прави обратното. Със сигурност ще е по оравилно. И зействително тези за ми по противни от, Нововот и от Бацето.

    09:37 23.04.2026

  • 20 Мнение

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "Коментар":

    А може и да са се договорили. Пеевски и Борисов със сигурност също държат компромати срещу Радев, които ги пазят.

    Коментиран от #22, #24

    09:39 23.04.2026

  • 21 Вдлъбнатост

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Вашето мнение
    114ОТГОВОР
    Призовавам генерал Радев въобще да не се заслушва в приказките на това паветно нпо-общество.
    -;-
    Модела става Радеавски!

    09:42 23.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тити на Кака

    9 4 Отговор
    Не се говори така - това е удар не само по определени прокурори със съмнителен морал и професионализъм, но е и директно подриване на задължителното уважение към институцията.
    Но един доказан юридически глупак може да си позволи такъв език.
    Затова / и заради идиотските си законодателни гафове/ Славов е глупак.
    Доказан глупак.

    Коментиран от #31, #42

    09:45 23.04.2026

  • 24 Модела от Бореевски ще стане Радеевски

    5 4 Отговор

    До коментар #20 от "Мнение":

    Мнение
    00ОТГОВОР
    До коментар 16 от "Коментар":

    А може и да са се договорили. Пеевски и Борисов със сигурност също държат компромати срещу Радев, които ги пазят.
    -;-
    нщо няма да стане!
    нали ако разследват съдебната система и партокрацията , то парламентаризъма отива на Бунището!
    Не знам как е било при Робовладелството и Феодолизма, ама Партокрацията е перфекно смазана!

    09:46 23.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Читав човек няма да бъде издигнат

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Българин
    43ОТГОВОР
    До коментар 7 от "Соня":

    Аз не съм от тях. Просто казвам, че в прокуратурата винаги е пълно с корумпирани хора
    -;-
    за да се издигнеш, трябва да си послушен и устойчим на всякакви дивотии.
    Просто след години разните питани от съдебната система ще отговорят че такива били законите и такова било времето.
    Поредната посткомунистическа смрад.
    Боташа ще борел системата- не вярвам след 800-те дни на Монарха!

    09:55 23.04.2026

  • 27 Ти ? Не си Ли ?

    2 1 Отговор
    Ти ? Не си Ли ?

    Като Тях ?

    Сега Се Правиш !

    На Интересен !

    09:56 23.04.2026

  • 28 Факти

    2 4 Отговор
    Трябва да махнем прокуратура, съд, полиция, всичко и да се върнем към законите на джунглата. Оцеляват само силните. За нула време еволюцията ще си свърши работата и България ще стане силна държава. Този глупав и слаб народ има нужда от пресяване. Днес преобладават овцете. Когато останат само лъвове, тигри, мечки и вълци, всичко ще се оправи.

    Коментиран от #38

    09:57 23.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Моряка

    1 1 Отговор
    Еееее,тези купюри в чували още преди години ги изнесоха с транспортни самолети в офшорните банки.Бойко изобщо не е толкова тъп и народняк,за какъвто се показва.

    10:00 23.04.2026

  • 31 По точно

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Тити на Кака":

    Съдебната система не е институция, а ОПГ.

    Коментиран от #36

    10:01 23.04.2026

  • 32 Има ! И !

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Соня":

    Има ! И !

    И Конституция !

    И Закон !

    Който Трябва Да Е Подвластен !

    На Постановеното От Конституцията !

    Но !

    Не Е !

    Благодарение На !

    Всички Управляващи !

    До Днес !

    10:01 23.04.2026

  • 33 Когато !

    1 0 Отговор
    Когато !

    Саботирането !

    На Конституцията и Закона !

    Е Държавна Политика !



    И Се Саботират От Самата Държава !

    Народното Събрание !

    И Министерския Съвет !


    В Едно Със Всички Останали Надолу !


    Спасение !

    Няма !

    10:08 23.04.2026

  • 34 Виши

    0 3 Отговор
    Някакви леки персони оскърбяват правосъдието .Днес е този главен утре друг.Трябва ли тълпа събрана в соц.мрежи да командва прокурора?

    10:23 23.04.2026

  • 35 фантомас няма нищо общо съ шпицкомандата

    3 1 Отговор
    той от марс пада и не познава кирчо и кокорчо ! не е чувал и за ппдб ....... НАГАЖДАЧ ГРОЗЕН !

    Коментиран от #39

    10:24 23.04.2026

  • 36 Тити на Кака

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "По точно":

    Ако съдебната система наистина беше ОПГ, до една седмица след такова дрънкане щеше да се запознаеш с явлението "масивен инфаркт, доставка от ОПГ".
    А ти свободно лееш мишия си акъл в продължение на години.
    И нищо ти няма, глупееш на воля!

    Коментиран от #40

    10:43 23.04.2026

  • 37 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    ПОГЛЕДНЕТЕ ТАЗИ "ТИКВА" НА СНИМКАТА , И ....................... ТЯ Е БИЛА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО ........................ ФАКТ !

    10:53 23.04.2026

  • 38 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Факти":

    Сигурен ли си, че би заявил това, стоейки лице в лице срещу човек, който би те застрелял секунда след изявлението ти?
    Я си кажи, юначенце, ще е забавно!

    10:55 23.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 По точно

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Тити на Кака":

    Защитаваш Съдебната система като заплашваш! Това само потвърждава моите думи. Явно си един от тях.

    Коментиран от #41

    11:16 23.04.2026

  • 41 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "По точно":

    И с какво те заплаших, мишленце?
    Искаш ли да те пусна на колегите за идентификация, а после, в съдебна зала и съпроводен от адвоката си да получиш възможност да докажеш твърдението си за това, че съдебната СИСТЕМА е ОПГ? С всички законови последици за теб, ако не успееш да приведеш кредибилни доказателства за СИСТЕМАТА / няма никакво съмнение, че отделни хора от съдебната система са част от определени ОПГ, такива пробиви се случват по цял свят, но отделни хора не са "системата"/?
    Искаш ли да защитиш тезата си по законния ред / а не по системата "ОПГ"/ ?

    11:46 23.04.2026

  • 42 Тъй ли

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тити на Кака":

    Само един посредствен човек без аргументи нарича събеседника (опонента) си, глупак. Атанас Славов никога не си е позволявал това.

    Коментиран от #43, #45

    12:37 23.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

