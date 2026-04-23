Атанас Славов: Прокурорската колегия е една шпицкоманда

"Прокурорската колегия е една шпицкоманда. Тя се съобразява със силните на деня. Тя час по-скоро трябва да бъде сменена". Това коментира пред БНТ бившият правосъден министър Атанас Славов. Според него една от причините за оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор е да не му се търси дисциплинарна отговорност.

Що се отнася до оставката на Сарафов, той заяви: По обичай прокуратурата се съобразява с политическата конюнктура. Сарафов видя, че както парламентът, така и служебното правителство, най-вече гражданите, които в края на миналата година протестираха масово, това е една стена, която не може да бъде премината, не може да бъде пробита. Първо. И второ – покровителите, патроните на Сарафов- Борисов и Пеевски, минаха в отстъпление. Това означава, че неговата позиция на върха на прокуратурата стана невъзможна, немислима. Тя беше нелегална и нелегитимна от 9 месеца, но вече стана невъзможна за удържане. И това е просто една смяна на върха, която не е смяна на системата обаче и това е проблемът."

Законът трябва да е за всички, подчерта бившият правосъден министър. По думите му всички сме равни пред закона и това е основен принцип на правовата държава. "Видяхме, че 9 месеца Прокурорската колегия на ВСС отказваше да изпълни закона, който беше ясен и който беше изпълнен от Съдийската колегия. Законът беше приет преди година и 4 месеца – януари 2025 г., даваше 6-месечен мандат на изпълняващия функциите. Прокурорската колегия е една шпицкоманда. Ще припомня, че още когато беше избран господин Сарафов, тогава аз оспорих като министър избора му пред ВАС, после поисках дисциплинарна процедура, която беше отказана.", каза Славов.

Славов подчерта, че правилата за избор на ВСС трябва да бъдат променени. "Ние през тези няколко години сме внасяли конкретни предложения за промени в състава на ВСС, нещо повече – за промяна на правилата за избор на ВСС, така че да нямаме повече шпицкоманди в прокуратурата или в съда. И това е нашата първа задача. Още в първия ден на Народното събрание ще внесем промени в Закона за съдебната власт. Те бяха внесени преди девет месеца също в Народното събрание, но не бяха разгледани. Надявам се новото мнозинство да ги подкрепи тези промени, за да можем веднага след това да пристъпим към избор на ВСС. Промените, които вече сме внасяли и ще внесем отново, са насочени към това в парламентарната квота на ВСС да бъдат избирани авторитетни обществени фигури – хора с професионализъм и интегритет, които не са зависими от политическите партии, не партийни лоялисти, послушковци, а разпознаваеми хора в професионалната общност.", обясни още той.

Според бившия правосъден министър трябва да има ясни критерии за кандидатите.

"И когато, например, не просто депутатите предлагат кандидати, а те се номинират от Висшия адвокатски съвет, от най-добрите юридически факултети в страната, от професионални организации на юристи. Така че има начин да влязат независими, подготвени, политически неутрални хора, за да няма отново шпицкоманда в Прокурорската колегия, а и въобще във ВСС.", добави Атанас Славов.

На въпрос трябва ли се търси съдебна отговорност от Сарафов за създалата се ситуация през последните месеци, Славов отговори: "Със сигурност трябваше да се търси дисциплинарна отговорност и затова министърът на правосъдието Янкулов внесе искане и за дисциплинарно производство. Може би една от идеите на Сарафов да се оттегли точно в този момент е именно да не се гледа тази дисциплинарната процедура във ВСС. Той да се върне като ръководител на Националното следствие и като заместник-главен прокурор. Но процедурата за търсене на дисциплинарна отговорност не спира. Въпросът е дали ще бъде доведена докрай. Ние видяхме, че дори подадените сигнали до специалния прокурор, разследващ главния прокурор, блокираха през тези години. Имаше множество сигнали, все още има и висящи сигнали. Така че преценката е на самите органи – дали и доколко ще реализират съдебна отговорност, ако има основания за това.