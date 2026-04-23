Атанас Славов: Прокурорската колегия е една шпицкоманда

"Прокурорската колегия е една шпицкоманда. Тя се съобразява със силните на деня. Тя час по-скоро трябва да бъде сменена". Това коментира пред БНТ бившият правосъден министър Атанас Славов. Според него една от причините за оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор е да не му се търси дисциплинарна отговорност.
Що се отнася до оставката на Сарафов, той заяви: По обичай прокуратурата се съобразява с политическата конюнктура. Сарафов видя, че както парламентът, така и служебното правителство, най-вече гражданите, които в края на миналата година протестираха масово, това е една стена, която не може да бъде премината, не може да бъде пробита. Първо. И второ – покровителите, патроните на Сарафов- Борисов и Пеевски, минаха в отстъпление. Това означава, че неговата позиция на върха на прокуратурата стана невъзможна, немислима. Тя беше нелегална и нелегитимна от 9 месеца, но вече стана невъзможна за удържане. И това е просто една смяна на върха, която не е смяна на системата обаче и това е проблемът."
Законът трябва да е за всички, подчерта бившият правосъден министър. По думите му всички сме равни пред закона и това е основен принцип на правовата държава. "Видяхме, че 9 месеца Прокурорската колегия на ВСС отказваше да изпълни закона, който беше ясен и който беше изпълнен от Съдийската колегия. Законът беше приет преди година и 4 месеца – януари 2025 г., даваше 6-месечен мандат на изпълняващия функциите. Прокурорската колегия е една шпицкоманда. Ще припомня, че още когато беше избран господин Сарафов, тогава аз оспорих като министър избора му пред ВАС, после поисках дисциплинарна процедура, която беше отказана.", каза Славов.
Славов подчерта, че правилата за избор на ВСС трябва да бъдат променени. "Ние през тези няколко години сме внасяли конкретни предложения за промени в състава на ВСС, нещо повече – за промяна на правилата за избор на ВСС, така че да нямаме повече шпицкоманди в прокуратурата или в съда. И това е нашата първа задача. Още в първия ден на Народното събрание ще внесем промени в Закона за съдебната власт. Те бяха внесени преди девет месеца също в Народното събрание, но не бяха разгледани. Надявам се новото мнозинство да ги подкрепи тези промени, за да можем веднага след това да пристъпим към избор на ВСС. Промените, които вече сме внасяли и ще внесем отново, са насочени към това в парламентарната квота на ВСС да бъдат избирани авторитетни обществени фигури – хора с професионализъм и интегритет, които не са зависими от политическите партии, не партийни лоялисти, послушковци, а разпознаваеми хора в професионалната общност.", обясни още той.
Според бившия правосъден министър трябва да има ясни критерии за кандидатите.
"И когато, например, не просто депутатите предлагат кандидати, а те се номинират от Висшия адвокатски съвет, от най-добрите юридически факултети в страната, от професионални организации на юристи. Така че има начин да влязат независими, подготвени, политически неутрални хора, за да няма отново шпицкоманда в Прокурорската колегия, а и въобще във ВСС.", добави Атанас Славов.
На въпрос трябва ли се търси съдебна отговорност от Сарафов за създалата се ситуация през последните месеци, Славов отговори: "Със сигурност трябваше да се търси дисциплинарна отговорност и затова министърът на правосъдието Янкулов внесе искане и за дисциплинарно производство. Може би една от идеите на Сарафов да се оттегли точно в този момент е именно да не се гледа тази дисциплинарната процедура във ВСС. Той да се върне като ръководител на Националното следствие и като заместник-главен прокурор. Но процедурата за търсене на дисциплинарна отговорност не спира. Въпросът е дали ще бъде доведена докрай. Ние видяхме, че дори подадените сигнали до специалния прокурор, разследващ главния прокурор, блокираха през тези години. Имаше множество сигнали, все още има и висящи сигнали. Така че преценката е на самите органи – дали и доколко ще реализират съдебна отговорност, ако има основания за това.
Коментиран от #8, #21
09:09 23.04.2026
2 Не знам как по-праилно да го нарека
Коментиран от #4
09:09 23.04.2026
3 Пич
09:09 23.04.2026
4 ППЛГДБ
До коментар #2 от "Не знам как по-праилно да го нарека":Пудел команда
09:12 23.04.2026
5 Българин
Коментиран от #7
09:12 23.04.2026
6 Вашето мнение
09:13 23.04.2026
7 Соня
До коментар #5 от "Българин":С кого трябва да се съобразява проккурорската колегия? С дружките ти от ппдб - петрохан, мей би?
Коментиран от #9, #32
09:14 23.04.2026
8 Шпицкомада?
До коментар #1 от "Вашето мнение":Миро, Киро, Асо и Атанасо..
09:16 23.04.2026
9 Българин
До коментар #7 от "Соня":Аз не съм от тях. Просто казвам, че в прокуратурата винаги е пълно с корумпирани хора. В никоя страна по света не са я изчистили. И Радев няма да го направи.
Коментиран от #11, #26
09:17 23.04.2026
10 Оракула от Делфи
за кавото си платят, това ще ядат!!!
Резултата е властта да ноже да се управлява " ръчно" !!! !!!
Виж съпругите и децата им , и хората около тях , какви приходи от бизнес декларират!
09:20 23.04.2026
11 Соня
До коментар #9 от "Българин":Не си от тях? Моля те без глупости, няма нужда деа се прикриваш. Хората на ген. Радев могат, а и хората им дадоха възможност сами да си направят реформата. Време е нпо-средите да се кротнете.
09:24 23.04.2026
12 МВР служител
09:25 23.04.2026
14 Роки
09:29 23.04.2026
15 Мнение
09:32 23.04.2026
16 Коментар
Коментиран от #20, #29
09:32 23.04.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪДИИ И ПРОКУРОРИ... НАРОДА ДА ГЛАСУВА
.....
И ВЕЧЕ ОБЩИНСКИТЕ СЪДИИ И ПРОКУРОРИ ДА СИ ИЗБИРАТ ТЕХНИТЕ ХОРА ОТ ТЯХНАТА КВОТА:)
09:33 23.04.2026
18 тука е така
09:35 23.04.2026
19 Павчо
09:37 23.04.2026
20 Мнение
До коментар #16 от "Коментар":А може и да са се договорили. Пеевски и Борисов със сигурност също държат компромати срещу Радев, които ги пазят.
Коментиран от #22, #24
09:39 23.04.2026
21 Вдлъбнатост
До коментар #1 от "Вашето мнение":Вашето мнение
114ОТГОВОР
Призовавам генерал Радев въобще да не се заслушва в приказките на това паветно нпо-общество.
-;-
Модела става Радеавски!
09:42 23.04.2026
23 Тити на Кака
Но един доказан юридически глупак може да си позволи такъв език.
Затова / и заради идиотските си законодателни гафове/ Славов е глупак.
Доказан глупак.
Коментиран от #31, #42
09:45 23.04.2026
24 Модела от Бореевски ще стане Радеевски
До коментар #20 от "Мнение":
00ОТГОВОР
До коментар 16 от "Коментар":
А може и да са се договорили. Пеевски и Борисов със сигурност също държат компромати срещу Радев, които ги пазят.
-;-
нщо няма да стане!
нали ако разследват съдебната система и партокрацията , то парламентаризъма отива на Бунището!
Не знам как е било при Робовладелството и Феодолизма, ама Партокрацията е перфекно смазана!
09:46 23.04.2026
26 Читав човек няма да бъде издигнат
До коментар #9 от "Българин":
43ОТГОВОР
До коментар 7 от "Соня":
Аз не съм от тях. Просто казвам, че в прокуратурата винаги е пълно с корумпирани хора
-;-
за да се издигнеш, трябва да си послушен и устойчим на всякакви дивотии.
Просто след години разните питани от съдебната система ще отговорят че такива били законите и такова било времето.
Поредната посткомунистическа смрад.
Боташа ще борел системата- не вярвам след 800-те дни на Монарха!
09:55 23.04.2026
27 Ти ? Не си Ли ?
Като Тях ?
Сега Се Правиш !
На Интересен !
09:56 23.04.2026
28 Факти
Коментиран от #38
09:57 23.04.2026
30 Моряка
10:00 23.04.2026
31 По точно
До коментар #23 от "Тити на Кака":Съдебната система не е институция, а ОПГ.
Коментиран от #36
10:01 23.04.2026
32 Има ! И !
До коментар #7 от "Соня":Има ! И !
И Конституция !
И Закон !
Който Трябва Да Е Подвластен !
На Постановеното От Конституцията !
Но !
Не Е !
Благодарение На !
Всички Управляващи !
До Днес !
10:01 23.04.2026
33 Когато !
Саботирането !
На Конституцията и Закона !
Е Държавна Политика !
И Се Саботират От Самата Държава !
Народното Събрание !
И Министерския Съвет !
В Едно Със Всички Останали Надолу !
Спасение !
Няма !
10:08 23.04.2026
34 Виши
10:23 23.04.2026
35 фантомас няма нищо общо съ шпицкомандата
Коментиран от #39
10:24 23.04.2026
36 Тити на Кака
До коментар #31 от "По точно":Ако съдебната система наистина беше ОПГ, до една седмица след такова дрънкане щеше да се запознаеш с явлението "масивен инфаркт, доставка от ОПГ".
А ти свободно лееш мишия си акъл в продължение на години.
И нищо ти няма, глупееш на воля!
Коментиран от #40
10:43 23.04.2026
37 ЕДГАР КЕЙСИ
10:53 23.04.2026
38 Тити на Кака
До коментар #28 от "Факти":Сигурен ли си, че би заявил това, стоейки лице в лице срещу човек, който би те застрелял секунда след изявлението ти?
Я си кажи, юначенце, ще е забавно!
10:55 23.04.2026
40 По точно
До коментар #36 от "Тити на Кака":Защитаваш Съдебната система като заплашваш! Това само потвърждава моите думи. Явно си един от тях.
Коментиран от #41
11:16 23.04.2026
41 Тити на Кака
До коментар #40 от "По точно":И с какво те заплаших, мишленце?
Искаш ли да те пусна на колегите за идентификация, а после, в съдебна зала и съпроводен от адвоката си да получиш възможност да докажеш твърдението си за това, че съдебната СИСТЕМА е ОПГ? С всички законови последици за теб, ако не успееш да приведеш кредибилни доказателства за СИСТЕМАТА / няма никакво съмнение, че отделни хора от съдебната система са част от определени ОПГ, такива пробиви се случват по цял свят, но отделни хора не са "системата"/?
Искаш ли да защитиш тезата си по законния ред / а не по системата "ОПГ"/ ?
11:46 23.04.2026
42 Тъй ли
До коментар #23 от "Тити на Кака":Само един посредствен човек без аргументи нарича събеседника (опонента) си, глупак. Атанас Славов никога не си е позволявал това.
Коментиран от #43, #45
12:37 23.04.2026
