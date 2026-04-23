Вигенин: Да гарантираме качествена грижа за пациентите с редки заболявания

23 Април, 2026 14:34 460

  кристиан вигенин
  • редки заболявания

В Брюксел евродепутатът беше съорганизатор на дискусия с участието на представители на институциите, медицинската общност и пациентските организации

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По-дългият живот трябва да върви ръка за ръка с достойно качество на живот за всеки европейски гражданин. Затова е много важен разговорът за грижата за възрастни пациенти с редки заболявания, в частност с първични имунодефицити.“ Това заяви в Брюксел българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин по време на дискусията за едно от най-подценяваните предизвикателства пред здравните системи - грижата за възрастни пациенти с редки заболявания. Според него е необходим цялостен подход към тези пациенти.

Евродепутатът, заедно с Международнатa пациентска организация за първични имунодефицити (IPOPI) и негови колеги от различни политически групи събраха на едно място представители на институциите, медицинската общност и пациентските организации. „Зад всяка здравна политика стоят реални човешки съдби“, каза пред тях евродепутатът.

Вигенин акцентира върху новите предизвикателства, произтичащи от напредъка в медицината. „Сега хората с тези заболявания живеят по-дълго. Но това поставя нови въпроси: не е достатъчно просто да удължим живота, трябва да гарантираме качеството му през целия цикъл на живота.“

По думите му в момента здравните системи не са подготвени да отговорят на тези нужди. „Здравните системи остават твърде фокусирани върху болничното лечение, вместо върху интегрираната грижа, от която възрастните пациенти реално се нуждаят“, поясни той. Вигенин обърна внимание върху особено тревожната ситуация в България: „В страната ни достъпът до лечение често се забавя, а грижата за възрастни пациенти остава предизвикателство.“

Евродепутатът смята, че е крайно време за системна промяна: „Ясно е, че трябва да преминем от краткосрочни решения към дългосрочна, цялостна грижа. Да създадем по-добра координация, подкрепа за близките и реално признаване на ролята на неформалните грижещи се.“

Вигенин отбеляза, че темата не е нишова, а става въпрос за бъдещето на застаряваща Европа. Затова според него е необходимо редките заболявания да бъдат акцент и да бъдат включени в основни европейски политики като Плана за редките заболявания и Стратегията за междупоколенческа справедливост.

Като докладчик по темата в Европейския парламент Вигенин заяви, че ще продължи активната си работа тези приоритети да получат реална подкрепа. „Не можем да позволим „рядко“ да означава „забравено“, предупреди в заключение той.

