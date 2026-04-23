Постъпило е уведомление за масово съкращение в ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово"

23 Април, 2026 17:07 2 426 42

Мярката ще засегне над 300 души

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Дирекция „Бюро по труда“ в Стара Загора има постъпила информация за масово съкращение, но задължението на работодателя ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово", който е на територията на Бюрото по труда в Раднево, е да подаде там уведомление. Това каза директорът на дирекцията в Стара Загора Георги Гьоков пред журналисти, уточни БТА.

Ние получихме от колегите в Раднево, че има такова постъпило уведомление и по-голямата част от освобождаваните са от Стара Загора, уточни той.

По думите му причината голяма част от освободените да бъдат от Стара Загора е обяснима, тъй като повечето от работещите в ТЕЦ-а са старозагорци. Георги Гьоков информира, че представители на централата ще имат среща с колектива, която ще се проведе утре и тогава ще бъде уточнен процесът на регистрация в Бюрата по труда.

„Процедурите по масово съкращение са направени така, че хората, които бъдат освободени, да имат сигурност при регистрация и последващо обслужване, така че няма да ги оставим да се оправят сами“, обясни той и допълни, че точният брой на освободените ще бъде уточнен на по-късен етап, но се касае за над 300 души.

Всички те ще бъдат уведомени, посочи още директорът на Дирекция „Бюро по труда” в Стара Загора, който днес откри официално трудова борса в Регионална библиотека „Захарий Княжески“, организирана от Агенцията по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда“ в Стара Загора. По време на инициативата да бъдат представени над 200 свободни работни места от 27 работодатели.


  • 1 Дориана

    8 46 Отговор
    Това трябваше отдавна да се случи и да се затвори ТЕЦА. Той е един от най- големите замърсители на Земята . Служителите да се преквалифицират да търсят другаде работа.

    Коментиран от #8, #36

    17:12 23.04.2026

  • 2 Кирил

    23 9 Отговор
    Не са гласивали както Ковачки им е наредил.

    17:15 23.04.2026

  • 3 Тежко ни с тези политици

    49 2 Отговор
    Това са ни инвеститорите ,работят докато имат гарантираниприходи ,после натирват работниците ,а политиците все повтарят колко много инвестиции са постигнали.

    17:16 23.04.2026

  • 4 Горски

    48 4 Отговор
    Най-модерната централа затваря, а най-старите и скапани централи на наши хора още си работят. Защо крият че държавата според договора може да я придобие на смешна цена. Досега държавата плащаше преференциално (задължително), както производството, така и емисиите, така и вноската по заема, но и огромната печалба на американците. Сега, ако я придобие държавата, ще плаща само производството и емисиите, т.е. токът ще бъде неизмеримо по-евтин. Професори по всичко и някрая неудачници драскащи по форумите. Частника затваря защото си гледа неговия джоб на него не му пука кой ще балансира системата дали такива като вас ще имат ток или не. Само с ВЕИ не става. Само с АЕЦ не става. Трябват мощности които да се включват и изключват за да държат системата стабилна. Това е ВЕЦ, ПАВЕЦ и ТЕЦ. И тъй като единствено държавата трябва да мисли за това затова има и държавен ТЕЦ. По миналата зима държавния ТЕЦ работеше на пълна мощност с 8 блока за да имате ток. Ей затова ще им плащаме загубите защото когато няма ток вие ще имате. Вноса от съседните страни е решение но не е енергийна национална сигурност защото всеки един комшия във всеки един момент може да ти откаже ако няма за даване и да трябва сам да се спасяваш.

    Коментиран от #14, #15, #38

    17:17 23.04.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    42 3 Отговор
    На печелившите честито!

    Ето ви живо доказателство, че вече сте в клуба на богатите - вече не ви се налага дори и да работите!

    Коментиран от #28

    17:18 23.04.2026

  • 6 само дето там са получавали по

    23 9 Отговор
    5 хиляди лева и нагоре на месец а подобни заплати едва ли ще им бъдат предложени на тези свободни места които им предлагат сега

    Коментиран от #11, #23

    17:19 23.04.2026

  • 7 бай Бончо

    32 3 Отговор
    Правилно ли си спомням , че искахте капитализъм ?

    Коментиран от #18

    17:20 23.04.2026

  • 8 Реалност

    38 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Когато разах ме ракети на НАТО в полигона в Змеъово ,нямаше замърсяване ,когато прелитат самолетите оставящи видима следа в небето от изгорелите газове няма проблем , но когато стане дума държавата да си върне нещо което и се полага и да печели с влагане на нови технологии и да използва евтиния ресурс който има тогава не е еко ,а еко ли беше да си затворим ядрените мощности ,работещи и с лиценз до 2030година.

    Коментиран от #31

    17:22 23.04.2026

  • 9 Последния Софиянец

    26 1 Отговор
    Продадоха го на Хазарите от Блек Рок.

    Коментиран от #30

    17:23 23.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гербераси долни

    22 1 Отговор

    До коментар #6 от "само дето там са получавали по":

    Объркал си се по 10 000 са взима ли и даже не са ходили до работата си .

    17:25 23.04.2026

  • 12 напълно нормално

    2 24 Отговор
    Тия тецове работят само когато цената на тока на международния пазар е висока. Иначе не могат да си избият парите за въглищата. Не сме 18-19-20ти век. Всяко нещо с времето си.

    17:26 23.04.2026

  • 13 точка

    32 2 Отговор
    Това не е ли американският ТЕЦ който ние платихме,пък се брои американска инвестиция. А в него няма и един български гвоздей. Но имаше привилигировани цени на изкупуване за да се подсигури бърза възвращаемост на,,инвестициятя,,И днес свършвал този договор/Келепир.

    17:27 23.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тодоров

    38 3 Отговор

    До коментар #4 от "Горски":

    Значи на Осрайна могат да подарят $1.5 млрд ,а не могат да одържавят теца ?Ако не беше тъжно можеше и за майтап да мине .

    17:29 23.04.2026

  • 16 Това е ТЕЦ-а

    20 5 Отговор
    с най-големи инвестиции, на частно и държавно ниво по отношение на въглеродни квоти. Ако не греша ЕС отказа да компенсира държавата за инвестициите. Нещо повече купувачите на AES са дежурните изкупвачи на енергия и енергийни суровини, вече са започнали уволнения на 350 работника. Блек Рок са обещали, че премахват въглищата, насока батерийки, вейта и други шийтни. „Блек рок” купува Гълъбово, с някакъв шведски фонд за смокинов лист. Третата Световна започна, с провеждане на енергийни ВОЙНИ,. Унищожават се държави със собствени затворени цикли на енергия, производство. Такси напрежения ги плащаме поради шитовете на фото 10% загуби, ВЕИ-та 20-25% загуби. Къде е Радев "РУСОФИЛЪТ" измамил русофилите с "Чий е Крим?"? Да защити работниците? Десетки инвеститори след Юрошита избягаха от Територията, поради повишени разходи за производство. Жална ни майка. Дори Козлодуй е заложен от Асенката за 7 и 8 блок, 60 илиарда, след 20 г. 120 милиарда, заеми и лихви от САЩ банки, ако изобщо тръгне. Народе????

    17:32 23.04.2026

  • 17 Кърлежите къде са

    21 3 Отговор
    Синдикатите пак ли ще си бъркат в носа, няма да виждат, няма да чуват. Няма синдикати, само по поръчка се размърдват да лаят по медиите.

    Коментиран от #24, #25

    17:35 23.04.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    16 4 Отговор

    До коментар #7 от "бай Бончо":

    Баец... ние още искаме капитализъм! Щот тва дето ни го дават е комунизъм по европейски!
    Тоя ТЕЦ щеше си бачка ако ЦК на Партията в Брюксел не беше казала друго!

    Най накрая искаме истински капитализъм дето Партията и Първия не казват какво и как да произвеждаш, а пазара! А пазара казва искаме Енергия, но Урсула казва - може ама ако си платите 100% тарифа за искането... после продайте ако можете.

    Та ние баш тва си искаме Баец - капитализъм малко!

    17:36 23.04.2026

  • 19 Коко

    20 2 Отговор
    Ами банани има навсякъде и портАкали в клуба на богатите сме УРА.

    Коментиран от #32

    17:43 23.04.2026

  • 20 Дзак

    8 0 Отговор
    Отляво на снимката сигурно е кула с пречиствателни филтри!

    17:44 23.04.2026

  • 21 То не беше ли

    7 5 Отговор
    на алчната Масларова дето налитащи на новоназначени
    Сега е опънала кожата всеки бабур

    17:47 23.04.2026

  • 22 Свърши им договора с държавните помощи

    23 0 Отговор
    и вече не им е изгоден тоя ТЕЦ на "братята" американци. В капитализЪма всичко е пара, другари наивници!

    17:47 23.04.2026

  • 23 Само да те уведомя

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "само дето там са получавали по":

    че по 5 000 и нагоре лева получаваха шепата меринджеи мижитурки и канцеларски плъхове, а за бачкаторите средно беше около 2 000 като по другите димящи коптори в региона.

    17:50 23.04.2026

  • 24 Там няма сидикати

    13 3 Отговор

    До коментар #17 от "Кърлежите къде са":

    Американците забраниха учередяването понеже нали сме в либерална демокрация и пазарна икономика, а също и свободен пазар на труда.

    Коментиран от #34

    17:52 23.04.2026

  • 26 Мисля Уоблитата

    9 3 Отговор
    тръгват от САЩ, и тогава започнаха шитните с Маккартизмът, много достойни американски граждани са осъдени на глад, геноцид и смърт, чрез отказ от работа, изключват ги от системата. Видни сценаристи, режисьори, учени. Май и Чаплин беше между тях. Писмото на Айнщайн до Рузвелт. Двама САЩ учени бяха осъдени на смърт, заради протестът им само САЩ да притежават ядрени технологии, поради опасения, че светът не може да съществува при ядрено превъзходство само на една държава.. В САЩ Конституция нито веднъж не е спомената думичката Демокрация. А Третата световна започна, енергийни войни. Какво е войната срещу Иран, и Венецуела. Претенции Канада петрол? Всичко българско, независимо като източник на енерегия се унищожава ЖЕСТОКО, тези хора газят трупове.

    Коментиран от #29

    18:12 23.04.2026

  • 27 Ами

    9 0 Отговор
    Така е. От както няма мафия и корупция в България, хората няма за кого да работят.

    18:16 23.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Артилерист

    9 1 Отговор
    Не искам да звуча като агитатор против капитализма, но нека демократите и привържениците му кажат харесва ли им сегашното състояние на държавата и страната и докога, колко още приблизително години трябва да минат, за да престанат да се оправдават с комунистите. Ето разглобиха МОЧА, изопачиха историята, рушат всичко което ни напомня за соц периода, изгониха повечето руски дипломати, прекъсват всякакво сътрудничество с Русия, и прочие, и какво предлагат насреща? Нищо! Абсолютно нищо, освен безсмислен, отвсякъде безполезен и яростен антикомунизъм. Но най-подлото и лицемерното е, че в същото време подкрепят бивши комунистически натегачи и сами си избират на ръководни длъжности наследници от средите на бившата висша номенклатура. Е, как и с какво тогава смятате да обедините хората за един градивен стремеж, освен като ги плашите с Русия и всичко руско?

    Коментиран от #40

    18:59 23.04.2026

  • 34 Да, хрантутници няма,

    0 6 Отговор

    До коментар #24 от "Там няма сидикати":

    защото не са наакани крепостници американците.

    19:00 23.04.2026

  • 35 тез пък

    8 0 Отговор
    Като свършат държавните пари и "големите частници" хвърлят водите!

    19:24 23.04.2026

  • 36 Не те знам колко разбираш от ТЕЦ-ове

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Ама като гледам от колко много неща разбираш сигурно и от ТЕЦ-ове не разбираш. AES Гълъбово, американският ТЕЦ, построен на гола поляна без една стотинка българска инвестиция, е най-чистият въглищен ТЕЦ на Балканите. Чувам, че има купувач за 33 милиарда долара. Като стане сделката ще има някаква модернизация и пак ще заработи, с друга технология и по друг начин.

    По-умните колеги отдавна го напуснаха и си намериха работа на по-сигурни места. Не е казано, че цял живот ще получаваш голамата заплаат. Може и по-скромно, но по-спокойно.

    Коментиран от #42

    19:30 23.04.2026

  • 37 Честен частник

    6 0 Отговор
    Работя само ,ако гарантирано държавата ми купува продукцията по най -добра цена шъ знаиш.

    19:33 23.04.2026

  • 38 Глей си гората, Горски

    2 7 Отговор

    До коментар #4 от "Горски":

    ТЕЦ-2 с осемте блока никога през последните 20 години не ги е ползвал заедно. В момента работят два и произвеждат 65 + 165 MW.

    Коментиран от #41

    19:35 23.04.2026

  • 39 селянин с джипка

    4 1 Отговор
    Пак е падал някакъв жълт прах от Сахара. Утре ще изкарам водоструйката да измия панелите. От март до ноември ток не плащам.

    19:43 23.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Горски

    6 0 Отговор

    До коментар #38 от "Глей си гората, Горски":

    Глей си овцете! Ти бил ли си там, че да казваш дали са ползвани, или не?

    20:56 23.04.2026

  • 42 хИИИИИИЧ НЕ СИ В ЧАС

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Не те знам колко разбираш от ТЕЦ-ове":

    НАЙ ЧИСТИЯ Е ЗАЩОТО ПОЛЗВА 10 ПРОЦЕНТА ВЪГЛИЩА И 90 ПРОЦЕНТА ПРИРОДЕН ГАЗ.......АМА ГАЗТА ВЕЧЕ Е......И НЕ СЛУПАЙНО УСАДЖИИТЕ СА БЯГАТ С ТРИСТА ОТ ТУКА.....



    .

    23:41 23.04.2026

