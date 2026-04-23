Постъпило е уведомление за масово съкращение в ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово"

В Дирекция „Бюро по труда“ в Стара Загора има постъпила информация за масово съкращение, но задължението на работодателя ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово", който е на територията на Бюрото по труда в Раднево, е да подаде там уведомление. Това каза директорът на дирекцията в Стара Загора Георги Гьоков пред журналисти, уточни БТА.
Ние получихме от колегите в Раднево, че има такова постъпило уведомление и по-голямата част от освобождаваните са от Стара Загора, уточни той.
По думите му причината голяма част от освободените да бъдат от Стара Загора е обяснима, тъй като повечето от работещите в ТЕЦ-а са старозагорци. Георги Гьоков информира, че представители на централата ще имат среща с колектива, която ще се проведе утре и тогава ще бъде уточнен процесът на регистрация в Бюрата по труда.
„Процедурите по масово съкращение са направени така, че хората, които бъдат освободени, да имат сигурност при регистрация и последващо обслужване, така че няма да ги оставим да се оправят сами“, обясни той и допълни, че точният брой на освободените ще бъде уточнен на по-късен етап, но се касае за над 300 души.
Всички те ще бъдат уведомени, посочи още директорът на Дирекция „Бюро по труда” в Стара Загора, който днес откри официално трудова борса в Регионална библиотека „Захарий Княжески“, организирана от Агенцията по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда“ в Стара Загора. По време на инициативата да бъдат представени над 200 свободни работни места от 27 работодатели.
Ето ви живо доказателство, че вече сте в клуба на богатите - вече не ви се налага дори и да работите!
До коментар #1 от "Дориана":Когато разах ме ракети на НАТО в полигона в Змеъово ,нямаше замърсяване ,когато прелитат самолетите оставящи видима следа в небето от изгорелите газове няма проблем , но когато стане дума държавата да си върне нещо което и се полага и да печели с влагане на нови технологии и да използва евтиния ресурс който има тогава не е еко ,а еко ли беше да си затворим ядрените мощности ,работещи и с лиценз до 2030година.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гербераси долни
До коментар #6 от "само дето там са получавали по":Объркал си се по 10 000 са взима ли и даже не са ходили до работата си .
14 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #4 от "Горски":Значи на Осрайна могат да подарят $1.5 млрд ,а не могат да одържавят теца ?Ако не беше тъжно можеше и за майтап да мине .
18 ДрайвингПлежър
До коментар #7 от "бай Бончо":Баец... ние още искаме капитализъм! Щот тва дето ни го дават е комунизъм по европейски!
Тоя ТЕЦ щеше си бачка ако ЦК на Партията в Брюксел не беше казала друго!
Най накрая искаме истински капитализъм дето Партията и Първия не казват какво и как да произвеждаш, а пазара! А пазара казва искаме Енергия, но Урсула казва - може ама ако си платите 100% тарифа за искането... после продайте ако можете.
Та ние баш тва си искаме Баец - капитализъм малко!
Сега е опънала кожата всеки бабур
До коментар #6 от "само дето там са получавали по":че по 5 000 и нагоре лева получаваха шепата меринджеи мижитурки и канцеларски плъхове, а за бачкаторите средно беше около 2 000 като по другите димящи коптори в региона.
24 Там няма сидикати
До коментар #17 от "Кърлежите къде са":Американците забраниха учередяването понеже нали сме в либерална демокрация и пазарна икономика, а също и свободен пазар на труда.
34 Да, хрантутници няма,
До коментар #24 от "Там няма сидикати":защото не са наакани крепостници американците.
До коментар #1 от "Дориана":Ама като гледам от колко много неща разбираш сигурно и от ТЕЦ-ове не разбираш. AES Гълъбово, американският ТЕЦ, построен на гола поляна без една стотинка българска инвестиция, е най-чистият въглищен ТЕЦ на Балканите. Чувам, че има купувач за 33 милиарда долара. Като стане сделката ще има някаква модернизация и пак ще заработи, с друга технология и по друг начин.
По-умните колеги отдавна го напуснаха и си намериха работа на по-сигурни места. Не е казано, че цял живот ще получаваш голамата заплаат. Може и по-скромно, но по-спокойно.
До коментар #4 от "Горски":ТЕЦ-2 с осемте блока никога през последните 20 години не ги е ползвал заедно. В момента работят два и произвеждат 65 + 165 MW.
До коментар #38 от "Глей си гората, Горски":Глей си овцете! Ти бил ли си там, че да казваш дали са ползвани, или не?
42 хИИИИИИЧ НЕ СИ В ЧАС
До коментар #36 от "Не те знам колко разбираш от ТЕЦ-ове":НАЙ ЧИСТИЯ Е ЗАЩОТО ПОЛЗВА 10 ПРОЦЕНТА ВЪГЛИЩА И 90 ПРОЦЕНТА ПРИРОДЕН ГАЗ.......АМА ГАЗТА ВЕЧЕ Е......И НЕ СЛУПАЙНО УСАДЖИИТЕ СА БЯГАТ С ТРИСТА ОТ ТУКА.....
