Постъпило е уведомление за масово съкращение в ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово"

В Дирекция „Бюро по труда“ в Стара Загора има постъпила информация за масово съкращение, но задължението на работодателя ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово", който е на територията на Бюрото по труда в Раднево, е да подаде там уведомление. Това каза директорът на дирекцията в Стара Загора Георги Гьоков пред журналисти, уточни БТА.

Ние получихме от колегите в Раднево, че има такова постъпило уведомление и по-голямата част от освобождаваните са от Стара Загора, уточни той.

По думите му причината голяма част от освободените да бъдат от Стара Загора е обяснима, тъй като повечето от работещите в ТЕЦ-а са старозагорци. Георги Гьоков информира, че представители на централата ще имат среща с колектива, която ще се проведе утре и тогава ще бъде уточнен процесът на регистрация в Бюрата по труда.

„Процедурите по масово съкращение са направени така, че хората, които бъдат освободени, да имат сигурност при регистрация и последващо обслужване, така че няма да ги оставим да се оправят сами“, обясни той и допълни, че точният брой на освободените ще бъде уточнен на по-късен етап, но се касае за над 300 души.

Всички те ще бъдат уведомени, посочи още директорът на Дирекция „Бюро по труда” в Стара Загора, който днес откри официално трудова борса в Регионална библиотека „Захарий Княжески“, организирана от Агенцията по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда“ в Стара Загора. По време на инициативата да бъдат представени над 200 свободни работни места от 27 работодатели.