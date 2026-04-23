"Възраждане" иска кабинета да блокира парите за Украйна

Партия "Възраждане" ще внесе проекторешение в Народното събрание, с което да задължи българското правителство да наложи вето върху финансовата помощ от Европейската комисия за Украйна. Това обяви председателят на политическата формация Костадин Костадинов, съобщават от БТА. Искането на организацията идва непосредствено след като европейските институции отблокираха нов мащабен спасителен транш за Киев.

Само ден по-рано, на 22 април, Европейският съюз потвърди задвижването на подкрепа под формата на заем от 90 милиарда евро за Украйна. Този процес стана възможен, след като Унгария официално оттегли дълготрайното си вето върху пакета. Именно тези средства, които Европейската комисия възнамерява да предостави, предизвикаха острата реакция на "Възраждане" у нас. Според Костадинов отпускането на европейски пари ощетява директно българските граждани.

Лидерът на партията изрази категоричното си несъгласие с европейската финансова политика, аргументирайки позицията си с вътрешните дефицити в българската държава и липсата на средства за ключови сектори.

Костадин Костадинов: "Тази помощ, която възнамеряват да дадат на Украйна, ще излезе от джобовете на всеки един от нас. В момента българската държава няма достатъчно пари за здравеопазване, образование, за социални помощи, за пенсии, няма достатъчно пари за българската армия, но ще дават пари на Украйна. Това е не само нелогично, но и предателство към българския народ".

От политическата организация препотвърждават и досегашната си позиция срещу изпращането на оръжия и техника. Според тях България категорично не трябва да участва в предоставянето на военна помощ в конфликт, в който воюват два братски народа. От "Възраждане" допълват още, че на столичното летище не трябва да присъстват чужди военни самолети, тъй като според формацията това създава директна опасност за националната сигурност на страната.