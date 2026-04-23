"Възраждане" иска кабинета да блокира парите за Украйна
"Възраждане" иска кабинета да блокира парите за Украйна

23 Април, 2026 17:37 2 836 154

Само ден по-рано, на 22 април, Европейският съюз потвърди задвижването на подкрепа под формата на заем от 90 милиарда евро за Киев

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Партия "Възраждане" ще внесе проекторешение в Народното събрание, с което да задължи българското правителство да наложи вето върху финансовата помощ от Европейската комисия за Украйна. Това обяви председателят на политическата формация Костадин Костадинов, съобщават от БТА. Искането на организацията идва непосредствено след като европейските институции отблокираха нов мащабен спасителен транш за Киев.

Само ден по-рано, на 22 април, Европейският съюз потвърди задвижването на подкрепа под формата на заем от 90 милиарда евро за Украйна. Този процес стана възможен, след като Унгария официално оттегли дълготрайното си вето върху пакета. Именно тези средства, които Европейската комисия възнамерява да предостави, предизвикаха острата реакция на "Възраждане" у нас. Според Костадинов отпускането на европейски пари ощетява директно българските граждани.

Още новини от Украйна

Лидерът на партията изрази категоричното си несъгласие с европейската финансова политика, аргументирайки позицията си с вътрешните дефицити в българската държава и липсата на средства за ключови сектори.

Костадин Костадинов: "Тази помощ, която възнамеряват да дадат на Украйна, ще излезе от джобовете на всеки един от нас. В момента българската държава няма достатъчно пари за здравеопазване, образование, за социални помощи, за пенсии, няма достатъчно пари за българската армия, но ще дават пари на Украйна. Това е не само нелогично, но и предателство към българския народ".

От политическата организация препотвърждават и досегашната си позиция срещу изпращането на оръжия и техника. Според тях България категорично не трябва да участва в предоставянето на военна помощ в конфликт, в който воюват два братски народа. От "Възраждане" допълват още, че на столичното летище не трябва да присъстват чужди военни самолети, тъй като според формацията това създава директна опасност за националната сигурност на страната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    71 88 Отговор
    Сега другаря Боташ ще ви покаже какво е завладяна държава. Боко, Шиши и Кильрчо ще ви се виждат като ангели пред тая червена хунта.

    Коментиран от #38, #90, #129, #147

    17:38 23.04.2026

  • 2 Пилотът Гошу

    67 30 Отговор
    Възраждане ще задължи НС? 🤔

    17:39 23.04.2026

  • 3 Пурко

    93 45 Отговор
    Костя, едно е да искаш, друго е да можеш, а трето и четвърто-да го направиш! При теб е налице само първото.

    17:41 23.04.2026

  • 5 Факти

    66 59 Отговор
    България е богата. Щом има 2 милиарда евро подарък за Боташ, значи има пари и за Украйна.

    17:43 23.04.2026

  • 6 мдаааа

    44 19 Отговор
    И аз искам дедо да ми купи колило , но го няма вече ... Мир на душата му ..

    17:43 23.04.2026

  • 7 авантгард

    89 59 Отговор
    Ами прав е, ощетяват България за да печели друга страна.
    Който подкрепя подобни престъпления е вечно опозорен майкопродавец и отцеругател.

    Коментиран от #112

    17:43 23.04.2026

  • 8 гост

    66 73 Отговор
    Руската марионетка в действие...чуда се на акъла на тези хора които гласуваха за тях...От край време никой не иска да има ош беш с Рубльов,и въпреки това се намират чехълчета които ги подкрепят...това говори много за електората им...

    Коментиран от #20

    17:44 23.04.2026

  • 9 Казал е народът

    41 40 Отговор
    да не бързаш като пърли пред майка си
    Бърза да си покаже рогата

    17:44 23.04.2026

  • 10 Я кой бил

    54 45 Отговор
    Принца на максуда се появи най после.

    17:45 23.04.2026

  • 11 авантгард

    70 27 Отговор
    И още нещо: ТУК не е киев. ТУК не е брюксел. ТУК е България!

    Коментиран от #15

    17:45 23.04.2026

  • 12 AES Гълъбово

    19 18 Отговор
    най-големи инвестиции на Балканите, на частно и държавно ниво по отношение на въглеродни квоти. Ако не греша ЕС отказа да компенсира държавата за инвестициите. Нещо повече купувачите на AES са дежурните изкупвачи на енергия и енергийни суровини, вече са започнали уволнения на 350 работника. Блек Рок са обещали, че премахват въглищата, насока батерийки, вейта и други шийтни. „Блек рок” купува Гълъбово, с някакъв шведски фонд за смокинов лист. Третата Световна започна, с провеждане на енергийни ВОЙНИ,. Унищожават се държави със собствени затворени цикли на енергия, производство. Такси напрежения ги плащаме поради шитовете на фото 10% загуби, ВЕИ-та 20-25% загуби. Къде е Радев "РУСОФИЛЪТ" измамил русофилите с "Чий е Крим?"? Да защити работниците? Десетки инвеститори след Юрошита избягаха от Територията, поради повишени разходи за производство. Жална ни майка. Дори Козлодуй е заложен от Асенката за 7 и 8 блок, 60 илиарда, след 20 г. 120 милиарда, заеми и лихви от САЩ банки, ако изобщо тръгне. Колко милиони трябва да останат на улицата, за да разберете, че Радев е ПРЕДАТЕЛ. Народе????

    17:45 23.04.2026

  • 13 Софиянец

    72 47 Отговор
    Аз предлагам всеки, който иска ЕС да даде 90 млрд евро на Украйна, да тегли една ипотека и да го плаща. Нормалните хора НЕ желаем да даваме нашите пари на една пробита кофа, която е в момента Украйна! Няма да плащам дългове на шепа патологични русофоби!

    Коментиран от #25

    17:45 23.04.2026

  • 15 Костадинов

    42 39 Отговор

    До коментар #11 от "авантгард":

    ТУК не е и раша.

    Коментиран от #114

    17:47 23.04.2026

  • 16 Хаха

    42 43 Отговор
    Копейкин ти си за блокиране и то пълно блокиране.

    17:47 23.04.2026

  • 17 Хмм

    45 22 Отговор
    Костадинов гласува запазване на охраната на пеевски и борисов, при това на два пъти, защото имаше прегласуване и отново 30 гласа - против свалянето на охраната на пеевски и борисов, винаги когато някакво гласуване на предложение на ГЕРБ, което можеше да се реши с гласовете на Възраждане, Костадинов ги изкарваше извън залата и борисов лично му благодареше

    17:48 23.04.2026

  • 18 "Израждане" започна оригването ...

    42 32 Отговор
    и си фантазира , че са фактор в политиката и всички ще слушат тях???

    Никога не е късно , да станеш за резил!!!

    17:48 23.04.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    40 28 Отговор
    Редно е! Това трябва да бъде решено от новото НС и новия Кабинет, а не старите на изпроводяк да решават за сметка на някой друг!
    Поредно добро решение на Възраждане!

    17:48 23.04.2026

  • 21 Дернев

    29 18 Отговор
    Май затова ги оставиха Възраждане да казват ясно нещата, които трябва да станат, но няма кой да ги направи. Явно ще си останем снишени и с големия си апетит..

    17:48 23.04.2026

  • 22 Дориана

    19 43 Отговор
    Възраждане да не си налагат волята и желанията като малки деца. България няма да се противопостави на общото решение на ЕС въпреки, че то е грешно още от самото начало със санкциите срещу Русия, с даването на оръжия и пари на корумпирана Украйна. Това още повече ще отслаби икономически Европа и ще я унищожи. Украйна отдавна е унищожена , а Европа е в капан от грешните си решения. Ще ги оставим да се самоунищожат.

    Коментиран от #42

    17:49 23.04.2026

  • 24 Сега ще разберем

    31 10 Отговор
    Дали Р.Радев е български.Ако откаже гаранции за заема,т.е България по подобие на Унгария,Словакия и др,не слагат вето,но и НЕ ДАВАТ ГАРАНЦИИ.Така и "вълкът сит и агнето цяло"

    Коментиран от #29

    17:49 23.04.2026

  • 25 Ксаниба

    38 32 Отговор

    До коментар #13 от "Софиянец":

    Кажи на путтлер да си изтегли ордата и няма да се плаща нищо!

    Коментиран от #45, #85

    17:49 23.04.2026

  • 27 Абе Коце

    12 25 Отговор
    Коце,по-добре предложи да се разследват изборите.Мунчо превзе изборите и България чрез манипулация с машините и хахомвршерифите емо узото и кандьо бързогледия.Асен го каза не аз(за ала балата,и наше мвр)

    17:50 23.04.2026

  • 28 Румен

    32 19 Отговор
    То циганин само иска. А какво е дал на България е друг въпрос.

    17:50 23.04.2026

  • 29 Да се чете БЪЛГАРОФИЛ

    15 16 Отговор

    До коментар #24 от "Сега ще разберем":

    Р.Радев ще докаже,че е българофил.

    Коментиран от #144

    17:51 23.04.2026

  • 30 Възраждане това е България !

    28 35 Отговор
    Възраждане е единствената партия която защитава интересите на българския народ! Жалко , че българите предпочетоха да бъдат роби на ес ,нато и урсулите!!!

    Коментиран от #136

    17:51 23.04.2026

  • 31 факти

    17 16 Отговор
    разрешават комуентари само на "правмишлните "жълтопаветници !!!

    17:51 23.04.2026

  • 32 Плюете Костадинов,

    25 26 Отговор
    но и на вас не ви се дават пари.
    В случая е прав.

    17:51 23.04.2026

  • 33 Дудьо

    15 19 Отговор
    Аз пък вече се готвех за пияцата,и тренирах вдигане на юмрека,и бойният вик МУНЧО ВЪН,щото с мошеничество спечели изборите.

    17:52 23.04.2026

  • 34 Костадинов

    20 25 Отговор
    България ще има право да налага вето когато започне на внася повече пари в ЕС от колкото получава !!!

    17:52 23.04.2026

  • 35 Чапай

    24 14 Отговор
    Тоз па до сега нищо не направи сега едва влезе и щял да задължава.

    17:52 23.04.2026

  • 36 Не е нужно

    28 11 Отговор
    Да блокираме другите държави да дават пари ако искат. Важното е ние да не даваме. Имаме доста други пера, които трябва да покриваме.

    17:52 23.04.2026

  • 37 Хмм

    14 5 Отговор
    надеждата сигурно вече е подписала всичко, а служеббното правителство не е длъжно да изпълнява решения на парламента, защото не е избирано от него,затова сме и стигнали дао служебно правителство, защото парламентът се е провалил, това да работи по време на служебен кабинет е измислица на нинова, за да продължават нейните лелки да получават тлъстите си заплати и да гласуват за нея в БСП

    17:52 23.04.2026

  • 38 Даа

    16 19 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    Българският народ направи голяма грешка. Готвим се за война..

    17:52 23.04.2026

  • 39 Дзак

    22 13 Отговор
    Вместо да дава милиарди, по-добре България да се опита да организира мирни преговори, от които е най-заинтересувана.

    Коментиран от #43

    17:52 23.04.2026

  • 40 Анонимен

    8 12 Отговор

    До коментар #23 от "От Максуда":

    Поздравления!

    17:53 23.04.2026

  • 41 Волен

    17 19 Отговор
    Този е голям смешник ,чакам го в клува на отритнатите

    17:53 23.04.2026

  • 42 Кумшията

    15 8 Отговор

    До коментар #22 от "Дориана":

    Ами ти къде живееш ма ? Нали в Европа, не си в Африка или не знам къде

    17:55 23.04.2026

  • 43 Няма как

    20 18 Отговор

    До коментар #39 от "Дзак":

    Нали бункерния каза че сме вражеска държава.

    Коментиран от #75

    17:56 23.04.2026

  • 44 Хмм

    18 6 Отговор
    това се реши още от правителството на борисов, чакаха унгария да свали ветото, защо тогава Костадинов не направи такова предложение

    17:56 23.04.2026

  • 45 Някой

    15 2 Отговор

    До коментар #25 от "Ксаниба":

    Кажи първо на Тръмп и Нетаняху ;)

    17:57 23.04.2026

  • 46 Тоя па

    21 19 Отговор
    Абе, Коце....я си прави къщата в Тюленово и не се занимавай с неща, които не разбираш!
    Още малко финансова помощ за Путин ще поискаш, защото нещата не са добре и скоро братушките може да имат нужда от хуманитарна помощ....

    Коментиран от #55

    17:57 23.04.2026

  • 47 говедото Румен

    14 18 Отговор
    A 60клука русофил Румен Радев ще го послуша и ще блокира помощта на Европа към Украйна, ще поеме щафетата от Орбан русофилското говедо.

    17:57 23.04.2026

  • 48 Гуру Гарабед

    18 12 Отговор
    Максудата е потънал в сополи. Кой е той че нещо ще иска.

    17:58 23.04.2026

  • 50 Тодор

    14 18 Отговор
    Аз предлагам всеки избирател на ПП-ДБ (Петрохански Педофили - Да Балъци) да плаща заема! Другите не.
    Тогава нямам нищо против.

    18:00 23.04.2026

  • 52 Да прав си

    12 5 Отговор
    Дори при евентуално блокиране на средства, предназначени за Украйна, не следва да бъдат прекъсвани средствата за хора с двойно българско и украинско гражданство, които живеят в България, както и помощта за уязвими групи като бедни, бегълци, имигранти и политически засегнати лица. Наред с това не бива да се спира и подкрепата за българската общност в Украйна, включително средствата за българските райони, за подпомагане на българите там, за учебници, училища, културни домове и за съхраняване на българския обществен и културен живот.

    По този въпрос следва да бъде проведен и референдум, за да могат българските граждани пряко да изразят своята воля относно посоката на държавната политика. Подобно решение е от национално значение и следва да бъде взето с участието на обществото, а не единствено на политическо ниво.

    Наред с това е необходимо да бъдат предвидени средства за осигуряване на съвременни образователни ресурси, обучителни симулатори, дигитални учебни материали и други иновативни инструменти, които да подпомагат обучението на студенти от украински произход с български корени или с двойно българско и украинско гражданство. Важно е също така да се осигури финансиране за стипендии за учащи се в България от украински произход с български корени или с двойно българско и украинско гражданство, включително във висши и полувисши учебни заведения в София, Пловдив, Благоевград и Видин. По този начин Република България не само ще подкрепи образованието, но и

    18:01 23.04.2026

  • 54 Сесесере

    14 11 Отговор
    Най-голямата работа е,че всички русофили и те ще плащат!

    18:01 23.04.2026

  • 55 Брат

    15 19 Отговор

    До коментар #46 от "Тоя па":

    Русия си печели войната, така че не се притеснявай. Нямат нужда от помощ.
    Виж Украйна с целия ресурс на САЩ и ЕС пак губи.

    Коментиран от #66

    18:02 23.04.2026

  • 56 Веднага референдум с явно гласуване!!!

    19 16 Отговор
    Веднага трябва да се проведе референдум с явно задължително гласуване! И всеки гласувал ЗА отпускане на 90 млрд. за Украйна лично да му се удържа от заплатата или пенсията докато се съберат 1,3 млрд евро (какъвто е дялът на България!)

    Коментиран от #74, #150

    18:02 23.04.2026

  • 57 Ами

    15 5 Отговор
    Аз предлагам ние да не ставаме гарант за този заем,
    тъй като той със сигурност няма да бъде върнат.
    Но за сметка на това да изпратим хора.
    Има една камара либералфанатици желаещи
    да умрат за корпорациите воювайки с Русия.
    Нека да им дадем този шанс.

    Коментиран от #72

    18:03 23.04.2026

  • 58 Да прав си

    9 4 Отговор
    По този въпрос следва да бъде проведен и референдум, за да могат българските граждани пряко да изразят своята воля относно посоката на държавната политика. Подобно решение е от национално значение и следва да бъде взето с участието на обществото, а не единствено на политическо ниво.

    Наред с това е необходимо да бъдат предвидени средства за осигуряване на съвременни образователни ресурси, обучителни симулатори, дигитални учебни материали и други иновативни инструменти, които да подпомагат обучението на студенти от украински произход с български корени или с двойно българско и украинско гражданство. Важно е също така да се осигури финансиране за стипендии за учащи се в България от украински произход с български корени или с двойно българско и украинско гражданство, включително във висши и полувисши учебни заведения в София, Пловдив, Благоевград и Видин. По този начин Република България не само ще подкрепи образованието, но и ще инвестира в подготовката на квалифицирани кадри, които в бъдеще ще допринасят за развитието, стабилността и обществения напредък на страната.

    В този контекст е възможен и завой в българската политика към по-прагматичен подход по отношение на Русия и руските енергийни източници, ако това бъде преценено като по-благоприятно за икономиката, енергийната сигурност и националния интерес на България.

    18:03 23.04.2026

  • 62 Един

    11 10 Отговор
    Костя е по блокирането, щото му е блокирал сървара.

    18:04 23.04.2026

  • 63 Нали точно братчед ти Кюмюpо ги подари,

    8 10 Отговор
    бе м@нг@л €пейкин

    18:04 23.04.2026

  • 64 Гай Турий

    12 12 Отговор
    Еврейският съюз е похитен от брюкселските зелки, кукли на сатаните ционисти. Докога тоя сляп свят в дъртофел.лска европа ще си затваря очите и ще стои да му крадат милиардите за подарък на киевския райх??! Нито цент за киевската наркохунта.

    Коментиран от #133

    18:06 23.04.2026

  • 65 абе смешен пудел

    18 14 Отговор
    Не хванахте и 5 % от вота. Де сте тръгнали вие да блокирате бе? Палячо Копейков.

    Коментиран от #81

    18:06 23.04.2026

  • 66 кака

    11 13 Отговор

    До коментар #55 от "Брат":

    сЮрѝОзнУ,явно живеем на различни планети какиното. Освен куха руска пропаганда,нищо не е останало от руската икономика за съжаление! И става все по-зле. А дечицата на всички руски пропагандатори,с малки изключения живеят в ГНИЛАТА Европа....

    Коментиран от #84

    18:06 23.04.2026

  • 67 А иска ли да

    5 6 Отговор
    могонаботамфостата ? Сега ще си лапка бибката много на чорапа

    18:06 23.04.2026

  • 68 Архимандрисандрит Бибиян

    2 5 Отговор
    И ние това сакаме,да гледаме сеир!

    18:06 23.04.2026

  • 69 Злобното Коце

    12 11 Отговор
    Коцето е много злобно човече. Надали ще превъзмогне изгубения електорат. То още няма правителство, я нашият започна с мизериите.

    18:07 23.04.2026

  • 70 Преброихме комунетата

    16 10 Отговор
    Точно 4.2% от народа. Нищо че квичите като за 80%

    18:07 23.04.2026

  • 71 Хахахаха

    15 12 Отговор
    Коя беше тая копейка с 4 процента, да иска нещо?

    18:07 23.04.2026

  • 73 ка Путин

    7 5 Отговор
    РадеФФ НАШ !!!! Мбуа ха ха ха ха ха

    18:08 23.04.2026

  • 74 Хахахаха

    13 14 Отговор

    До коментар #56 от "Веднага референдум с явно гласуване!!!":

    Тогава пускаме референдум на запад, за спиране на субсидиите за България, след като те подкрепят русия. Аз моите данъци не ги давам за русо роби. Търсете си парите от тупин!

    Коментиран от #139

    18:09 23.04.2026

  • 75 Вражеска държава с 2.7% пропутлеристи

    7 6 Отговор

    До коментар #43 от "Няма как":

    Няма как
    44ОТГОВОР
    До коментар 39 от "Дзак":

    Нали бункерния каза че сме вражеска държава.
    -;-
    Ама Боташа може и да може да компенсира нещата

    18:10 23.04.2026

  • 76 Абе Пудел

    11 9 Отговор
    Едно към едно си с бившия пудел на ка Путин - Сидеров. Няма ли и ти да ходиш в ЕП като него след като залезе партийката ви. И той на 5% тръгна на там на тогавашните избори за евродепутати.
    Колелото се върти. Всичко се повтаря.

    18:10 23.04.2026

  • 77 за пет

    11 6 Отговор
    За пет години осем пъти избори. От къде пари за референдум. Заем? Нали ще протестират срещу заема. Вашето е типичен болшевизма. Винаги недоволни и с претенции. Като незадоволени жени сте.

    18:10 23.04.2026

  • 78 оня с питон.я

    10 19 Отговор
    Браво. Само Костадинов защитава българския национален интерес. Да видим спасителя Плешо.

    Коментиран от #92

    18:10 23.04.2026

  • 79 Истината

    14 9 Отговор
    Костя, къс ти е процента ! Това са глобални процеси , които не разбираш.... не си ври там късия процент.

    18:10 23.04.2026

  • 80 хо хо хо

    11 9 Отговор
    И този като Славчо с 4% иска да управлява държавата какво да прави.

    18:11 23.04.2026

  • 81 Можа да е Палячо, Пудел и так далее

    11 13 Отговор

    До коментар #65 от "абе смешен пудел":

    абе смешен пудел
    21ОТГОВОР
    Не хванахте и 5 % от вота. Де сте тръгнали вие да блокирате бе? Палячо Копейков.
    -;-
    Ама Шиткойна си е повярвал, че с пропутлерови прояви ще се хареса на някого си.

    18:11 23.04.2026

  • 82 Къде си тръгнал

    8 8 Отговор
    4,3 см ли бе, хахах!

    18:11 23.04.2026

  • 83 Че няма

    10 7 Отговор
    Да може да го блокира , защото брюкселските ЧУДОВИЩА са си опекли работата , ако може да се имъкнем да не плащаме като Унгария .

    Коментиран от #87

    18:11 23.04.2026

  • 84 Някой

    12 13 Отговор

    До коментар #66 от "кака":

    Русия, която има най-ниския дълг в Европа?
    Руската рубла, която е най-добре представящата се валута за миналата година?
    Русия, която въпреки всички санкции и незаконно конфискуване на активи не е фалирала?
    Определено не разбираш от икономика.
    Ходи виж Германия, Франция и Италия как са - първата с три поредни години намаляващо БВП (фактическа рецесия), Франция в свръх дефицит и дълг към БВП - 120%, Италия в стагфлация. И това държави без санкции и без война.
    Нашия се бил загрижил за икономиката на Русия.
    Пич смешен си!

    Коментиран от #124

    18:12 23.04.2026

  • 86 дядо дръмпир

    4 2 Отговор
    това се очаква от ЕС и те затова ще приемат преди да дойде в брюксел "просиянският кон" -радев!

    18:14 23.04.2026

  • 87 спиш ли още

    5 4 Отговор

    До коментар #83 от "Че няма":

    или не си чел новините днес? Де впише че Унгария няма да плаща? В мечтите или сънищата ти? Унгария днеска подписаха дори.

    18:15 23.04.2026

  • 88 Ха ха ха

    8 4 Отговор
    Тоя народа няма да го чака много,с камъни ще го изкара.

    18:15 23.04.2026

  • 89 Горски

    10 7 Отговор
    За едни войната е смърт и разруха, за други - тлъста печалба. Ако Орбан беше спечелил, изобщо нямаше да я пуснат. Той загуби и на следващия ден тръбата изведнъж беше поправена, за да получат 90 млрд. Ще пълним бездънна яма с мангизи, нашите "ястреби на мира", като започнеш от Гюров, Неински, Запрянов, Игнатов и Трайчо колко и какво обещаха да дадат на любимият им Зелю! Въпросът е защо България поема 1,5 милиарда нов дълг , а Чехия, Унгария и Словакия не поемат нито един цент? Ние да не сме по-богати от тях или икономиката да ни е по-силна? Вие знаете ли какво е 1,5 милиарда дълг, бе! Живков имаше 10 милиарда дълг, от тях 5 милиарда бяха в злато и сметки в чужди банки, т.е. налични. А сега от нашия джоб вадят по 500 евро, за да ги дадат на Кокаиновия фюрер и ко, да си направят още по една златна тоалетна.

    18:15 23.04.2026

  • 91 Мисля, Уоблитата

    4 4 Отговор
    тръгват от САЩ, и тогава започнаха шитните с Маккартизмът, много достойни американски граждани са осъдени на глад, геноцид и смърт, чрез отказ от работа, изключват ги от системата. Видни сценаристи, режисьори,еврейски учени семейство са осъдени на смърт.. Май и Чаплин беше между тях, принуден да емигрира в Швейцария. Писмото на Айнщайн до Рузвелт. Двама САЩ учени бяха осъдени на смърт, заради протестът им само САЩ да притежават ядрени технологии, поради опасения, че светът не може да съществува при ядрено превъзходство само на една държава.. В САЩ Конституция нито веднъж не е спомената думичката Демокрация. А Третата световна започна, енергийни войни. Какво е войната срещу Иран, и Венецуела. Претенции Канада петрол? Всичко българско, независимо като източник на енерегия се унищожава ЖЕСТОКО, тези хора газят трупове. ЕС иска правото на вето да отпадне за малките държави. Третия Райх е на власт. А с цифровото евро ще ни довършат. Цифлите в концлагерите, татуирани на ръцете на осъдените на смърт.

    18:16 23.04.2026

  • 92 Дедо

    7 5 Отговор

    До коментар #78 от "оня с питон.я":

    Брат отдавна вече няма национален интерес за малки държавички. Има общ глобален интерес диктуван от САЩ, Китай , Русия и тройката Франция, Германия и Великобритания. Ако ще си отстояваш националния интерес ще те отрежат от всички пазари , доставки , банкови системи , логистики и пътни коридори , ще ти наложат визи и ограничения и ще увиснем изолирани като Северна Корея с два чифта гумени ботуши и една радиоточка.

    Коментиран от #110, #111, #143

    18:17 23.04.2026

  • 93 Гражданин

    7 2 Отговор
    Всеки може да кряка, ама нищо не зависи от него!

    18:17 23.04.2026

  • 96 Пламен

    8 6 Отговор
    Ромския лидер не трябваше ли да си подаде оставката след погрома на изборите ?

    Коментиран от #98

    18:19 23.04.2026

  • 97 Унгария отблокираха заема

    5 2 Отговор
    но не участват в задължение за гаранция и отговорност към него.

    18:20 23.04.2026

  • 98 Хаха

    5 4 Отговор

    До коментар #96 от "Пламен":

    Що бе. Твоя вожд Бойко подаде ли си оставка след разгрома - превърна герб в маргинална партия.

    18:21 23.04.2026

  • 99 Анонимен

    9 4 Отговор
    Вместо политиците да наливат пари в държава, за която е ясно, че ще загуби, но все пак я спонсорирахме 4 години вече, по-добре :

    - да подкрепят съкратените от ТЕЦ-а и семействата им,
    - да увеличат пенсиите,
    - да оправят болниците в страната,
    - да ги вложат в образованието на българчетата
    - да развият земеделието, че в момента внасяме лук от Африка

    Това е инвестиране в родната икономика и е много по-разумно, отколкото да се спонсорира една война, която дори не е наша!!!

    18:21 23.04.2026

  • 100 Аз съм веган

    6 3 Отговор
    Нема как да стане.Зеления чорап е страхлив.

    18:22 23.04.2026

  • 101 Факт

    2 1 Отговор
    Ами слугинажа?

    18:22 23.04.2026

  • 103 стоян георгиев

    7 6 Отговор
    Точно! Пълен блокаж на киефските фашисти, нито цент за тия бандеровци!

    18:23 23.04.2026

  • 104 Прощавайте,

    6 6 Отговор
    вие ли бяхте тези, които загубиха 187 000 гласа на последните избори?

    18:23 23.04.2026

  • 105 Интересно

    6 8 Отговор
    Пари за Зеленски, а?
    Затова ли общините са удвоили данъците и таксите?

    Коментиран от #106

    18:23 23.04.2026

  • 106 Пламен

    8 3 Отговор

    До коментар #105 от "Интересно":

    Кои данъци са вдигнати ?
    Във Варна всичко си е както беше преди 5 години.

    18:25 23.04.2026

  • 107 Черен лъжлив циганин

    6 5 Отговор
    Тия 90 милиарда са кредит. Крадливия циганин пак лъже.

    Хич не му пука за пенсионерите на тоя измамник. Иска да ни спрат евродотациите, за да вие после, колко са лоши Урсула.

    18:26 23.04.2026

  • 108 Уоблитата протестират

    1 4 Отговор
    за социални права в САЩ, жестоко погазени протести. За 8 часов работен ден и др. социални придобивки. Рузвелт насила взима златото от САЩ граждани, частна собственост ли? Дръжки? Този нацистки заем към УКР. 90 милиарда, със свастиките на Майданците и Азовците 2014 и 5 милиарда долара финансиране, разследвано от антисемитски организации в САЩ, в частност републиканци. Хора, унищожават ни, а Радев и ПП, ДБ са колаборационистите на Третия РАЙХ, в който се е превърнал ЕС и кръгове от САЩ. Те ви превръщат в концлагеристи, камери за лицево разпознаване - Цветанов, отпечатъци пръсти, биометрични данни паспорти, въглеродни отпечатъци. 1984 е някаква розова антиутопия, в сравнения със случващото се в момента. Взимат ви здравните данни на децата. Убиват ви децата с НПО-та, Петрохан. И вие гласувате за Радев и ПП, ДБ. Народе????

    18:26 23.04.2026

  • 109 13675

    7 4 Отговор
    Искал, тоя едвам прескочи 4% бариера, ама иска, сульо

    18:26 23.04.2026

  • 110 оня с питон.я

    6 5 Отговор

    До коментар #92 от "Дедо":

    Тъй ли дедо? Значи разбираш ли л, и собствени плодове и зеленчуци не можем да си произвеждаме шот видиш ли противоречи на глобалния интерес. Много удобно за мутрите спекуланти. Скрий се дедо да не ти резнеме пенцийката. Между другото дечицата ти тука ли работят или плащат пенсийките на немските пенсионери, а ти си виснал на нашия гръб?

    18:26 23.04.2026

  • 111 Хахахаха

    5 3 Отговор

    До коментар #92 от "Дедо":

    Недей ся им обяснява, пича иска българска икономика и национален интерес. Икономиката ще е да заменяш своите краставици, за доматите на съседа и така. Българска икономика, независима!

    18:27 23.04.2026

  • 112 Арни

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "авантгард":

    Ти наред ли си? Да печели друга страна? Страна, която е нападната вероломно от агресор, който избива гражданите ѝ? Пожелавам на теб и семейството ти такава печалба. Аман от русофили с бетонни глави.

    Коментиран от #130

    18:27 23.04.2026

  • 113 Цвете

    7 4 Отговор
    ВЕТОТО ЩЕ БЪДЕ ОТПРАВЕНО КЪМ ТЕБ, ПОВЕЧЕ ДА НЕ ТЕ ВИЖДАМЕ НИКЪДЕ.

    Коментиран от #115

    18:28 23.04.2026

  • 114 Нещо бъркаш

    9 11 Отговор

    До коментар #15 от "Костадинов":

    Заемът не е за братска Русия, а е за юдео-ционистка, фашистка и нацистка Украйна. За юдео-хазар Зеленски, за бело и за продължаване на изтребването на населението на тази изкуствена и измислена квази-държава.

    Коментиран от #135, #138

    18:28 23.04.2026

  • 115 Гробар

    2 5 Отговор

    До коментар #113 от "Цвете":

    Хаха. Защо гейзерите и лесбийките сте толкова злобни? Недо. клец? Хаха. Душици.

    18:30 23.04.2026

  • 116 Цвете

    6 7 Отговор
    ЗА БОТАШ СА 6 МИЛИАРДА. НЕКА НЯКОЙ ДА НЕ ПОДЦЕНЯВА ЦИФРИТЕ.МНОГО СА, А КАКВО МОЖЕШЕ ДА СЕ НАПРАВИ ДОБРО ЗА ВСИЧКИ С МИЗЕРНИТЕ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИИ ?

    18:30 23.04.2026

  • 117 Добре похарчени пари ✌️💥

    8 4 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    18:33 23.04.2026

  • 118 Цвете

    6 4 Отговор
    18:33 23.04.2026

  • 120 Цвете

    6 7 Отговор
    Коментиран от #126

    18:34 23.04.2026

  • 121 Хи хи

    7 5 Отговор
    За урките пари има, а за нас българите няма !!

    Коментиран от #128, #152

    18:34 23.04.2026

  • 123 Иван Иванов

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Румен Решетников":

    ДО Румен Решетников - ДОРОГОЙ Румен Решетников , АКО ИСКАШ ИНФОРМАЦИЯ КОЙ И ЗА КАКВИ ПАРИ КУПУВА ГЛАСОВЕ ОДИ ПИТАЙ ШАЙКАТА НА ШИШИ ОТ ТАТАРПАЗАРДЖИК И БОКО ТИКВАТА ОТ БАНКЯ - ТЕ РЕДОВНО ПАЗАРУВАТ ОТ РОМСКАТА МАХА , КУПУВАТ СИ РЕДОВНО ОТ ТАМ Я ,,ЧУШКИ ,, , Я ,,ДОМАТИ ,, ПЪК АКО ТИ ХАРЕСАТ МОЖЕ ДА ТЕ УРЕДЯТ И С НЯКОЯ И ДРУГА ,, ПРАВА ,, КРАСТАВИЦА.

    18:34 23.04.2026

  • 124 Бах Киро

    7 6 Отговор

    До коментар #84 от "Някой":

    Голям си шегаджия, руснаците се чудят как да си закърпят бюджета, дори малоумни руски икономисти предлагат да се спрат пенсиите. И това не е пропаганда от Европа,а от руския Первий канал!!!!

    Коментиран от #127

    18:34 23.04.2026

  • 125 украйна

    6 11 Отговор
    никакви пари за за украйна Радев да си опече акъла който за украйна на следващите избори ще е извън парламента 80 процента от народа не подкрепя еврейската нова държава украйна - удри Путин унощожи евреите в украйна

    18:36 23.04.2026

  • 126 Хи хи

    4 4 Отговор

    До коментар #120 от "Цвете":

    По добре ти се скрий да не можем да те намерим, че като дойде Путин, както казва маленкия зеля, ще те теглим за ушите от дупката !!

    18:37 23.04.2026

  • 127 Някой

    2 2 Отговор

    До коментар #124 от "Бах Киро":

    Хаха а един мармот имаше ли?

    18:40 23.04.2026

  • 128 Хъ хъ

    3 3 Отговор

    До коментар #121 от "Хи хи":

    Щом пишеш в интернет не си сгънал, стига мрънкал 🇪🇺✌️

    18:40 23.04.2026

  • 129 А ТЕБЕ ЕГАТЕ НА ТЕГЛИ

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    ЕДИН ЦРЪН ЯК ЗДРАВ АФРИКАНСКИ НЕГЪР 147 КИЛОГРАМА ДЕКА ДЕДО МУ Е ТЕПАЛ БИЦИТЕ С ПЕСНИЦА У ТКЗС-то в КРАВАРНИКА И ДА ПОВТАРЯШ 1000 ПЪТИ БОТАШ ДОКАТО НЕ ПОЛУЧИШ ОРГАЗЪМ , ЛУМПЕН .

    18:42 23.04.2026

  • 130 Георгиев

    5 6 Отговор

    До коментар #112 от "Арни":

    Нещо не си в ред. Ама съвсем. Защото тези които избиваха първоначално, бяха от киевската хунта, в Одеса, Лугансни другаде. ПИК си хапчетата редовно!

    18:42 23.04.2026

  • 131 С 12 депутати

    11 7 Отговор
    Скрий се. Руски слуга

    18:46 23.04.2026

  • 132 Този

    5 6 Отговор
    няма ли кой да го вкара в "миротворец" и да му ядем благото жито?

    18:47 23.04.2026

  • 133 Хехе

    7 2 Отговор

    До коментар #64 от "Гай Турий":

    Желаещите да се дават милиарди на хунтата да си изпразват своите банкови сметки и джобовете. Веднага юдеоти!

    Коментиран от #137

    18:48 23.04.2026

  • 134 Мемфис

    2 5 Отговор
    А бе защо не си е.ш майката- долен си н!

    18:48 23.04.2026

  • 135 Специална Военна Опсерация

    3 5 Отговор

    До коментар #114 от "Нещо бъркаш":

    Не са само в Киев.
    Виж истинските имена на революционерите от 1917!
    И техните внуци в Кремъл, днес!
    Целият "руски" елит, всъщност е еврейски.
    Прочети малко повече за хората, които подкрепяш.

    18:48 23.04.2026

  • 136 По точно

    5 7 Отговор

    До коментар #30 от "Възраждане това е България !":

    Ако ти се чувстваш роб, това е си твой проблем. Ние българите сме свободни хора. Особено след като се освободихме от руско робство!

    18:48 23.04.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Бъркаш ти

    4 8 Отговор

    До коментар #114 от "Нещо бъркаш":

    Няма нищо по-лошо от това, руснак да те нарече брат!

    18:50 23.04.2026

  • 139 Това

    3 2 Отговор

    До коментар #74 от "Хахахаха":

    дългосрочно би донесло огромни ползи за България!
    Това означава, че никога няма да го направят!

    18:52 23.04.2026

  • 140 Минск-16

    6 7 Отговор
    Само дето Зеленски ще блокира парите за България. А те са 5 пъти повече. Заради такива умниоци сме на това дередже!

    18:55 23.04.2026

  • 141 Мемфис

    8 5 Отговор
    Писна ми от този ман-гал!

    18:58 23.04.2026

  • 142 тези които

    6 7 Отговор
    гласуваха за костя веднага да бъдат освидетелствани и въдворени!

    19:11 23.04.2026

  • 143 1111

    1 1 Отговор

    До коментар #92 от "Дедо":

    А Швейцария що не е така? Моля да обясниш - там ти се пука логиката...

    19:30 23.04.2026

  • 144 Едно ми е ясно...

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "Да се чете БЪЛГАРОФИЛ":

    Румен Радев не е луд да се хване , на акъла на Орбан и такива нули като Костадинчо изрожденски !!!
    Точно сега Орбан ,лиже болни рани и не е за пример от никого!!!!!!
    А "Коцето" вятър го вей на бял кон , толкова може момчето ,язък за парите на баща му, дето го е изучил
    на четмо и писмо!!!!!!

    19:32 23.04.2026

  • 145 Украйна е ясна

    3 1 Отговор
    Най-наложително е промяна правилника за работа на нс - имотни деклации, работно време, заплати, превилегии, ваканции, кюфтета и т.н.

    19:45 23.04.2026

  • 146 Манол Велев или истината за мен

    0 0 Отговор
    ИИ за: Двата лика на българската книга: Между пазарния инстинкт и грантовата култура
    Българското книгоиздаване след 1989 г. е учебникарски пример за това как старите структури се трансформират в нови икономически модели. На върха на тази пирамида стоят две пловдивски издателства – „Жанет 45“ и „Хермес“. Макар на пръв поглед да споделят един и същ пазар, техният генезис, начин на финансиране и крайна цел са коренно различни.

    1. Наследството на „Христо Г. Данов“
    Всичко започва от едно място – държавното издателство „Христо Г. Данов“. И Божана Апостолова (основател на „Жанет 45“), и Стойо Вартоломеев (основател на „Хермес“) са кадри на тази социалистическа структура.

    Божана Апостолова идва от полиграфската база. Тя познава машините, хартията и технологичния процес. Това ѝ позволява при прехода да не бъде просто издател, а собственик на печатница – фундаментална разлика, която гарантира постоянен финансов поток.

    Стойо Вартоломеев е филолог и редактор. Неговият капитал в началото е познаването на текстовете и глада на публиката за забранена дотогава литература.

    2. „Жанет 45“: Интелектуалният монопол и грантовата мрежа
    С поемането на управлението от Манол Пейков, издателството се трансформира в идеологически център. Тук моделът за правене на пари е сложен и многопластов:

    Полиграфията като гръбнак: Докато други издатели плащат за печат, „Жанет 45“ печелят от самата печатница. Това им позволява да издават книги в малки тиражи, които иначе биха би

    19:51 23.04.2026

  • 147 Тъй ли

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    Поплачи си, ще ти олекне. Но и на нас не ни дреме, че седиш в скута на Бочко и Шиши хи хи

    19:52 23.04.2026

  • 148 българин

    2 4 Отговор
    Този путински кретен дава ли си сметка, че с подобна политика на есен сме на избори?

    20:02 23.04.2026

  • 149 Костя

    4 4 Отговор
    Гледам си се загрижил за българското образование, здравеопазване, социални помощи, армия.... Само за твоите къщи и парцели на първа линия на морето има пари! Петоколонник мр@с.ен

    20:07 23.04.2026

  • 150 Голям майтап

    3 5 Отговор

    До коментар #56 от "Веднага референдум с явно гласуване!!!":

    А за плащанията по договора с "Боташ", трябва да ви удържат всекидневно от всеки безмозъчен русофил в България... за да се сетите, колко сте зле русофилите захлюпени... така става ли?

    20:38 23.04.2026

  • 152 Бохохо

    0 2 Отговор

    До коментар #121 от "Хи хи":

    За Теб нали
    Има пари от Пасоля
    Купейка Продажна.
    Стига си ревал.

    21:27 23.04.2026

  • 153 На Тоя Мургавелко

    1 3 Отговор
    МУ Избягаха 200 хиляди Гласа.

    Със Една Дума

    КОСТЯ дъ ПРОСТЯ е

    БЕЗГЛАСНА БУКВА.

    СУС СУС СУС БРЕ КОПЕЙКИН

    21:30 23.04.2026

  • 154 Дика

    1 0 Отговор
    Костя, парите вече ги одобриха бе.

    01:16 24.04.2026

