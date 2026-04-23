Нова версия за трагедията с две жертви край Малко Търново

Скъпото гориво в България и изчакване от страна на шофьора да зареди в Турция е една от версиите за трагедията край Малко Търново. При инцидент вчера сутринта, аварирал автобус, без достатъчно гориво, тръгна на заден ход, като уби две жени и рани още 16 пътници.
"Странно е. Бензиностанция има само на 2 км. Това е отговорност на шофьора - да следи горивото и изправността. Чух и да се коментира неофициална теория, че може да е изчаквал да зареди в Турция по-евтина нафта.
Възможно е, всичко е възможно", заяви пред "България Днес" Илиян Янчев, кмет на Малко Търново.
Причините за инцидента тепърва ще се изясняват, но още сега възникват сериозни въпроси. Един от тях е защо автобусът изобщо е останал без гориво толкова близо до бензиностанция. Шофьорите са задържани.
"В момента, в който трябва да тръгне нагоре, автобусът тръгва назад. Влиза в канавката и поема към дерето. Има един голям бук, който по чудо подпира автобуса, за да не продължи да се търкаля надолу", каза още пред вестника Янчев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
"Всяка грешка има име и фамилия. Чорбаджията на клетите шофьори ги е накарал да заредят нафта в Туркие
10 Тираджия
До коментар #9 от "Анонимен":Убийство на двама и пет ранени от клошарските действия на шофьора. Рейса и той- 20 годишен. Бедите много - шофьора го отнася.
21:56 23.04.2026
14 Коментар
До коментар #11 от "...":Тя не е дръпната
Чудели са се как да го добутат до Тюркие да спестат
23:25 23.04.2026