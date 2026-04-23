Нова версия за трагедията с две жертви край Малко Търново

Нова версия за трагедията с две жертви край Малко Търново

23 Април, 2026 20:07 2 797 14

Шофьорът искал да зареди по-евтин дизел в Турция

Нова версия за трагедията с две жертви край Малко Търново - 1
Снимка: МВР
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скъпото гориво в България и изчакване от страна на шофьора да зареди в Турция е една от версиите за трагедията край Малко Търново. При инцидент вчера сутринта, аварирал автобус, без достатъчно гориво, тръгна на заден ход, като уби две жени и рани още 16 пътници.

"Странно е. Бензиностанция има само на 2 км. Това е отговорност на шофьора - да следи горивото и изправността. Чух и да се коментира неофициална теория, че може да е изчаквал да зареди в Турция по-евтина нафта.

Възможно е, всичко е възможно", заяви пред "България Днес" Илиян Янчев, кмет на Малко Търново.

Причините за инцидента тепърва ще се изясняват, но още сега възникват сериозни въпроси. Един от тях е защо автобусът изобщо е останал без гориво толкова близо до бензиностанция. Шофьорите са задържани.

"В момента, в който трябва да тръгне нагоре, автобусът тръгва назад. Влиза в канавката и поема към дерето. Има един голям бук, който по чудо подпира автобуса, за да не продължи да се търкаля надолу", каза още пред вестника Янчев.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    30 2 Отговор
    Както казва тавариш Сталин;
    "Всяка грешка има име и фамилия. Чорбаджията на клетите шофьори ги е накарал да заредят нафта в Туркие

    20:17 23.04.2026

  • 2 Zахлюпен укрофаshист

    10 9 Отговор
    Жалко, този голям бук трябваше да го няма там!

    20:19 23.04.2026

  • 3 Ама

    11 3 Отговор
    Автобуса са Укроинците кога ще го споменете, ма той същия май

    20:29 23.04.2026

  • 4 Винкело

    30 0 Отговор
    Какво й е новото на тая версия? Че тя беше първата, хем тука в коментаторите.

    20:32 23.04.2026

  • 5 Тоалетна Хартия

    23 2 Отговор
    Нашата фирма е N1.....Давайте им още пари за разходки, а европеец, кучета го яли!!

    20:39 23.04.2026

  • 6 ТЦК

    18 2 Отговор
    Ако им бяхте заредили на тия за без пари за сметка на РБ нямаше да е така Нали обещаха изродите. Сега да ги осъдят! И щяха да се разхождат в Истанбул и да се върнат в Одеса живи. Каква война само квичат

    20:39 23.04.2026

  • 7 АМАН!

    27 3 Отговор
    Те скъпите горива в България са заради техните авери евроатлантиците, Бандеровците и Сие нацисти-ционисти, предизвикали войната в Украйна, и другата в Близкия Изток... Те обикновените хора не са виновни, ама винаги изпират пешкира на кармата. Как така все се случва, та уж за друга държава с по-евтино, ама се натрисат горките при меките китки в нашата страна, та пак тук да ги спасяват и обслужват май пак безплатно. Пък после се чудим, след като продажниците меки китки във властта издигат украински знамена на официални български институции, защо украинците вече имат претенции, че България им е длъжна за 10 години да ги спонсорира безвъзмездно и да ги приема в държавата ни като господари с налагане на техни условия и претенции. Дори вече въоръжени украински мутри от украинска корпорация строят незаконно в парк Златни пясъци, под въоръжена охрана на техни мутри на наша държавна територия и отказват да допуснат и да се съобразяват с местните, с държавните закони и власт...

    20:44 23.04.2026

  • 8 Гертруд

    13 3 Отговор
    Всичко е било сметнато да може да зареди в турско. Само, че май е возил бързичко и е издухал нафтата. Това манталитетче на бърз клошар, го наблюдавам и от нашенци, завалии с 20 годишни бангьосници. Трябва да стане като в Гърция- глоба, колата на трупчета и кауш.

    21:16 23.04.2026

  • 9 Анонимен

    11 2 Отговор
    Сега и зареждане на по-евтино ли е престъпление. За първи път чувам причина за катастрофа да е заради липсата на гориво.

    Коментиран от #10

    21:51 23.04.2026

  • 10 Тираджия

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    Убийство на двама и пет ранени от клошарските действия на шофьора. Рейса и той- 20 годишен. Бедите много - шофьора го отнася.

    21:56 23.04.2026

  • 11 ...

    4 1 Отговор
    Ко общо има че му е свършил дизела и това че е тръгнал назад,проблема е в ръчната спирачка която нее работела явно

    Коментиран от #14

    22:59 23.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хитлер

    5 1 Отговор
    Трият модераторите не се казва нищо лошо за укронацистите.

    23:06 23.04.2026

  • 14 Коментар

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "...":

    Тя не е дръпната

    Чудели са се как да го добутат до Тюркие да спестат

    23:25 23.04.2026

