Нова версия за трагедията с две жертви край Малко Търново

Скъпото гориво в България и изчакване от страна на шофьора да зареди в Турция е една от версиите за трагедията край Малко Търново. При инцидент вчера сутринта, аварирал автобус, без достатъчно гориво, тръгна на заден ход, като уби две жени и рани още 16 пътници.

"Странно е. Бензиностанция има само на 2 км. Това е отговорност на шофьора - да следи горивото и изправността. Чух и да се коментира неофициална теория, че може да е изчаквал да зареди в Турция по-евтина нафта.

Възможно е, всичко е възможно", заяви пред "България Днес" Илиян Янчев, кмет на Малко Търново.

Причините за инцидента тепърва ще се изясняват, но още сега възникват сериозни въпроси. Един от тях е защо автобусът изобщо е останал без гориво толкова близо до бензиностанция. Шофьорите са задържани.

"В момента, в който трябва да тръгне нагоре, автобусът тръгва назад. Влиза в канавката и поема към дерето. Има един голям бук, който по чудо подпира автобуса, за да не продължи да се търкаля надолу", каза още пред вестника Янчев.