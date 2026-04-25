Арменската общност във Варна почете жертвите на геноцида

25 Април, 2026 08:11 349 1

Проведе се мълчаливо шествие

Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Арменската общност във Варна отбеляза с шествие 111 години от геноцида над арменския народ.

На 24 април 1915 година в Истанбул стотици арменци са арестувани, а после - екзекутирани, припомня БНТ. Така започва избиването на повече от милион и половина души, сред които много жени и деца. Мълчаливо шествието тръгна от двора на арменската църква във Варна и стигна до паметника на арменските бежанци, за да напомни какво не трябва да забравяме на този ден.

Арусина Папазян: "На този ден не трябва да забравяме историята, не трябва да забравяме личните истории на много арменци, които преди 111 години са преживели ужаса в пределите на Османската империя."

Хованес Дюлгерян: "Да отдадем почит на всички държави, включително и България, които са ни приели с отворени обятия в най-трудните моменти на съществуването ни."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

    А български геноцид не е имало според разни боклуци. Тук е имало съжителство, с рязане на глави. Какви паразити управляват България..

    08:20 25.04.2026

