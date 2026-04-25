Кой е най-наказваният политик и кой най-отсъстващият?

За първи път депутатите се събраха на 11 ноември 2024 година. До края му се проведоха общо 166 пленарни заседания - 159 редовни и 7 извънредни, изброи бТВ.
237 или почти всички от депутатите имат поне по едно неизвинено отсъствие. Първенец в тази класация обаче е лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, който не е намерил извинителна причина да не е на работа 16 пъти. След него с по 8 неизвинени отсъствия са Ивелин Първанов от "Възраждане", председателят на "Величие" Ивелин Михайлов и Андрей Цеков от ПП-ДБ.
В парламента не отсъстваха обиди, закани и дори ритници. За това депутатите получават наказания. В тази класация първенец е лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Той е с 19 наложени наказания, а след него са Радостин Василев от МЕЧ и Тошко Йорданов от "Има такъв народ".
Ето и какво сме изхарчили за пътуванията на депутатите из страната. Над 817 хил. евро за пътни, близо 740 хил. евро за дневни и 88 хил. за нощувки. Всичко това прави общо почти 1 милион и 700 хил. евро.
Далеч по-малко сме платили за командировките на депутатите ни извън страната - близо 300 хил. евро.
Горко им на вашите,
Спомнете си четиридесет и четвърта,
Тя сега зад Мунчо назърта !!!
4 Има ни пак
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Така е навсякъде по света. Затова ги наричат лидери. А другите трябва да слушкат. Иначе няма парламент, коли, командировки, заплати и каквото се сетиш.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Какво стана с номер 10 ???
