Новини
България »
София »
Кой е най-наказваният политик и кой най-отсъстващият?

Кой е най-наказваният политик и кой най-отсъстващият?

25 Април, 2026 13:43 606 10

  • парламент-
  • 51 народно събрание-
  • 51 парламент-
  • депутати

В парламента не отсъстваха обиди, закани и дори ритници

Кой е най-наказваният политик и кой най-отсъстващият? - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За първи път депутатите се събраха на 11 ноември 2024 година. До края му се проведоха общо 166 пленарни заседания - 159 редовни и 7 извънредни, изброи бТВ.

237 или почти всички от депутатите имат поне по едно неизвинено отсъствие. Първенец в тази класация обаче е лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, който не е намерил извинителна причина да не е на работа 16 пъти. След него с по 8 неизвинени отсъствия са Ивелин Първанов от "Възраждане", председателят на "Величие" Ивелин Михайлов и Андрей Цеков от ПП-ДБ.

В парламента не отсъстваха обиди, закани и дори ритници. За това депутатите получават наказания. В тази класация първенец е лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Той е с 19 наложени наказания, а след него са Радостин Василев от МЕЧ и Тошко Йорданов от "Има такъв народ".

Ето и какво сме изхарчили за пътуванията на депутатите из страната. Над 817 хил. евро за пътни, близо 740 хил. евро за дневни и 88 хил. за нощувки. Всичко това прави общо почти 1 милион и 700 хил. евро.

Далеч по-малко сме платили за командировките на депутатите ни извън страната - близо 300 хил. евро.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Петима лидери на партии управляват.Останалите 235 депутати са излишни.

    Коментиран от #4, #10

    13:45 25.04.2026

  • 2 БОЦ - ко

    3 1 Отговор
    Дойдоха нашите,
    Горко им на вашите,
    Спомнете си четиридесет и четвърта,
    Тя сега зад Мунчо назърта !!!

    13:53 25.04.2026

  • 3 Ура,,Ура

    4 0 Отговор
    Трябва депутатите да знаят поне най малко два езика. Някой да е чул двете прасета да говорят на английски? И трябва наказания за отсъствия в парламента.

    13:56 25.04.2026

  • 4 Има ни пак

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Така е навсякъде по света. Затова ги наричат лидери. А другите трябва да слушкат. Иначе няма парламент, коли, командировки, заплати и каквото се сетиш.

    14:01 25.04.2026

  • 5 Дядо Гъдю

    1 0 Отговор
    Надявам се да ги пратим и една командировка в Белене, да довършат АЕЦ-а.

    14:01 25.04.2026

  • 6 Наглост СИКаджийска

    1 0 Отговор
    Наказаните трябваше да са много повече, особено от чалгарската сбирщина на сакатото учиндолско нищожество, което опростачи три поколения българи с просташкото си и порнографско шоу! Пане 20 пъти трябваше да бъде изгонен от залата ямболският селяндурин Хаджи Тошко Африкански, от чийто мръсен, брутален, циничен и отвратителен език биха се засрамили всички цигани каруцари в държавата! Да, ама банкянската слугиня Рая Чикиджан и Костадин, дето фалира Медицинска академия и трябваше да е в затвора, си затваряха очите пред потресаващата просатщина и цинизъм на Хаджи Африкански и другия хубавец - Джебчията Балбана! Страх ги беше от Прасето, нали "Има Такива Наглеци" бяха "коалиционни партньори" и трепереха от Дебелака, както и от Тиквата! Да, ама то пък Тиквата добре ги подреди! След като ги употреби като тоалетна хартия, която хвръли в кошчето, банкянският корифей каза, че в следващия парламент няма да има простаци, тоест, няма да има чалгари! Та, това беше "наградата" на чалгарите за слугинажа им! Ако имаха и капка неудобство, за срам и дума не може да става, няма въобще да се показват пред хората! Особено Хаджи Африканския Тошко, който при всеки изречен от него цинизъм беше "щастлив" като шимпанзе, отхапало кокосов орех!

    14:03 25.04.2026

  • 7 няма държава

    1 0 Отговор
    Такава пасмина която беше в НС , няма дори и в затворите ни !!!

    14:05 25.04.2026

  • 8 крадци и мушингери

    0 0 Отговор
    А защо десет милионна Унгария има 199 депутата ,а шест милионна България 240 -

    14:07 25.04.2026

  • 9 Тома

    0 0 Отговор
    Най хубавото при депутатите е че и да не ходят на работа заплатата си върви

    14:08 25.04.2026

  • 10 Последен,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Какво стана с номер 10 ???

    14:08 25.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове