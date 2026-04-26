Крум Зарков: Само обединеното ляво е алтернатива на дясното статукво

26 Април, 2026 14:57 711 38

  • крум зарков-
  • бсп-
  • политика

Елате на 1 май в 11:30 ч. на езерото Ариана и в 12:00 ч. на Лятната естрада в Борисовата градина

Крум Зарков: Само обединеното ляво е алтернатива на дясното статукво
Снимка: БСП
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Започваме своя нов път още на Първи май, когато обявяваме мобилизация срещу трудовата експлоатация. Каним всички, които се разпознават във вековната битка за трудови права да застанат не просто рамо до рамо с нас, а заедно да покажем на властта – политическата и капиталистическата, че има хора, готови да бранят правата си.".

Това каза председателят на НС на БСП Крум Зарков в ефира на БНР.

Той посочи, че силата не е само в тези, които имат достъп до парламентарната трибуна, а тя много често е на страната на тези, които могат да мобилизират обществото.

„Въпреки изборната загуба ние няма да униваме и няма повече какво да губим, освен нашите окови.“, заяви социалистът, цитирайки Карл Маркс. Той прогнозира, че извън парламента левицата ще преодолее една инерция, която я е обзела по време на много дългия контакт с властта.

„Излизайки от парламента, няма да се приберем в къщи, а ще излезем на улицата. Ще направим така, че навсякъде - от „Позитано 20“ до всеки клуб на БСП в страната, да създадем чувството на общ дом на лявото и социалното в България, в който различни хора от широкия спектър на нашата богата идеология да могат да работят и да бъдат активни. Хора, които всеки ден работят на терен и които ще бъдат съучредители на много мощно качествено движение. Ще започнем да решаваме онези въпроси, които няма нужда да бъдат решавани от парламента, без да изоставаме от голямата политика.“, каза още председателят на БСП.

Зарков изрази увереност, че партията ще намери начин да продължи традицията на организираното социалистическо движение по убедителен и полезен за хората път и това ще доведе след себе си и изборните успехи на левицата. Той бе категоричен, че има страшно много социалисти, които не знаят, че са такива и много хора, които имат нужда от политическа защита на техните права. „Живеем в епоха, доминирана от пазарно-фундаменталистка идеология, в която всеки е оставен да се оправя сам. БСП трябва да се отвори към други политически формации, граждански движения, към синдикатите и към личностите. Трябва да поведем всички тези хора, които се самоопределят като леви в качествено ново социалистическо движение, което да бъде алтернатива на дясното статукво.“, призова той.

Крум Зарков посочи, че всички други партии у нас са представители на същото, което имаме от последните 35 години и подчерта, че автентично ляво няма да се появи в този парламент. Председателят на БСП коментира и заявките на някои партии от 52-рото Народно събрание, че ще защитават левия избирател и ще обезсмислят левицата.

„Не виждаме как такива партии, които се нагласят на терен, който им се вижда празен, чак след като влязат в парламента и искат да заемат празните леви места и както твърдят, да представляват левия избирател. Политическата логика е обратна, заявката за представителството се прави преди изборите. А ние имаме опита, хората, структурите, имаме представители в Европейския парламент, кметове и общински съветници, хора, свързани с нас във всеки град и всяко село, с които ще се борим да представляваме всички лявомислещи.“, посочи той.

Зарков припомни, че обществото е виждало други партии с обявяване на „десни мерки за леви цели", но тези партии не са променили коренно икономическата обстановка - нито по отношение на данъчната система, нито разпределението в полза на едрия капитал.

Председателят на партията отново напомни, че БСП е продължител на една традиция, започнала в края на 19 век и днес левицата е в състояние, в което трябва да се преосмисли и да се преобразува за продължаването на тази традиция.

„И тази мисия е благородна, изпълнима и ще се случи. Има ясна необходимост от това срещу несправедливата система у нас. “, бе категоричен Крум Зарков.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    20 2 Отговор
    Дрътите комуняги изпукаха и затова БСП имат 3 %

    Коментиран от #8, #36

    15:03 26.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хмм

    22 0 Отговор
    тия са досадни вече, да отиват в миманса

    15:06 26.04.2026

  • 4 Анонимен

    20 2 Отговор
    Сърди се на този преди теб той работеше за лична облага не занимавате хората с вашите проблеми

    15:06 26.04.2026

  • 5 Пфууу!

    17 2 Отговор
    съединител дооолен!

    15:07 26.04.2026

  • 6 гост

    14 1 Отговор
    кебапчета ще има ли....иначе не идвам...

    Коментиран от #10

    15:08 26.04.2026

  • 7 Някой

    15 3 Отговор
    Проблема на България е, че БСП пречи да се появи истинска социалистическа партия. БСП не стига, че са менте социалисти, но и пречат в България да се появи истинска социалистическа партия нямаща нищо общо с комунисни и восковци. Заради БСП социалист е мръсна дума в България. Както патриот е мръсна дума заради "Атака", ВМРО и "Възраждане".

    15:09 26.04.2026

  • 8 гост

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    много грубо....вече работят в Енергото...

    Коментиран от #11

    15:10 26.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Весело

    14 2 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    БСП има да плаща дългове, на практика е фалирала, няма стотинки за кебабчета.

    15:11 26.04.2026

  • 11 Герги

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    точно колега,те вече са разпределени,всеки отговаря за един стълб....

    15:12 26.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 От чужбина

    11 0 Отговор
    Ама не виждам никакви новини за Д По С на Доган. Нема новини за Слави и ИТН. Нема новини и за другите дето са отпаднали на тези избори. Ама за БКП всеки ден по няколко пъти. Аааре стига. Нали тези бяха минали към въоръжена борба и направиха най-големия атентат в българската история през 1925-та година. Тези завзеха властта след 9ти Септ. 1944та, само защото съветската червена армия беше в България, иначе нямаше да помиришат от властта и през крив макарон. Не им искаме "новините". Залязват.

    15:19 26.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 майстор

    2 4 Отговор
    Само осветеното наляво е алтернатива на дясното мутрукво

    15:25 26.04.2026

  • 17 Обикн.българин

    8 2 Отговор
    Когато говорим за някакво огромно обединение,ние имаме предвид групи от стотици хиляди хора.Кр.Зарков,ела на себе си,мисли реално,електората на столетницата намаля и то много по две причини.Първо,много от истинските поддръжници на БСП,си отидоха от този свят и второ,глупавата политика в управлението на партията,също е причина за нейното незавидно положение в политическия ни живот.

    15:29 26.04.2026

  • 18 Факуптето

    6 1 Отговор
    Кебапчета и 🍺🍻

    15:30 26.04.2026

  • 19 Хмм

    7 1 Отговор
    дясното статукво е Радев с неговата шкода и без собствен апатамент, а лявото са Дончева, Зарков, Станишев, Румен Петков, този вярва ли си на глупостите?

    15:33 26.04.2026

  • 20 Някой

    8 1 Отговор
    Червен комунистичесси боклук такъв, най-добре закривай столетницата.

    Лустрация, истинска нова бг социалистическа партия трябва да бъде създадена от млади хора, които нямат нищо общо със семействата на бивши и настоящи активисти на БКП, БСП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ПП ...

    15:34 26.04.2026

  • 21 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 1 Отговор
    КАЦАМУНЧО , НАЛИ ЧОРАПА "ОБЕДИНИ" ........................ ВСИЧКИ "ЦЕНТЪР ЛЯВО" , ТАМ СА ...................... ЛЕВИТЕ ОЛИГАРСИ : ЧЕРЕПА , СВИНАРЯ , БАНЕВИ , БОБОКОВИ , МАЛКИЯ ХЛАДИЛНИК , БЕДНИТЕ , ВСИЧКИТЕ РОМИ ........................ КАКВО ПОВЕЧЕ ИСКАТЕ ? ? ? ........................

    15:34 26.04.2026

  • 22 Само така и напред!

    4 2 Отговор
    Не може без лява формация, просто хванахте лош момент, освен грешките, но посоката е правилна, а копнежът по социална справедливост тепърва ще се увеличава

    15:36 26.04.2026

  • 23 Сталин

    8 0 Отговор
    Марш бе чukuджия,ляво- дясно ,бегай в ляво

    15:38 26.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ляв и убеден

    3 2 Отговор
    Само РЕВОЛЮЦИОННАТА борба е в състояние да промени това ...СТАТУКВО ,основоположници и негови създатели и строители !!!

    15:40 26.04.2026

  • 26 ЗиС 5

    3 0 Отговор
    Всеки е оставен да се оправя сам,защото в България няма държава,разпространена е бедност и управляващите не се интересуват от българското общество,а гледат само себе си-те да са добре.

    15:40 26.04.2026

  • 27 Това обединение

    4 0 Отговор
    Ви изгони от парламента.
    При Нинова държеше на самостоятелна партия. Другия на обединение той спечели. Но радостта беше краъщткс на изборни 52 хорАта казаха НЕ НА БСП КОАЛИЦИЯТА НЕ НА ГЕРБ СДС КПАЛИЦИЯ С ДПС ИТН ТЕ СЪЩО ОТЧИТАТ ОТЛИВ НА ИЗБИРАТЕЛИ

    15:41 26.04.2026

  • 28 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 1 Отговор
    ВСИЧКИ КЪДЕТО ИСКАТ ПАРИ ДА ОТИВАТ ПРИ ..................... "ПРОГРЕСИВНИЯ" ZEЛЕН ЧОРАП , ТОЙ ЩЕ ВИ ДАДЕ .....................,. МНОГО АМА МНОГО ПАРИ (ДА АМА НЕ) ...................

    15:51 26.04.2026

  • 29 Кака Пена

    4 0 Отговор
    Мирис на нафталин... Нещо старо, нещо още по-старо и нещо назаем. Жалка история.

    15:52 26.04.2026

  • 30 пак глупости

    5 0 Отговор
    9 партии не можахте да съберете 3% вот.
    Ха съберете оше 19 кухи подобия да станете 28 вожда и 280 заместник-вожда, Повече от избирателите ви.
    Съвсем друг ви е проблемът.
    Как ги разбирате тези обединения? Обединения на червените куфарчета.
    Кой ще ви гласува?
    Къде са ви единия милион бивши членове? 1 на 5 от тях да ви е останал верен това са 300к гласа и отгоре плюс вашите смейно-корпоративни охранени 50к = 400к гласа приблизигтелно. Ама не ви гласуват дори те. Камо ли да търсите общонационална подкрепа.

    Комунист трансформиран от ден до пладне в милионер, който не е дал 100 евро за благотворителност? Целият ни елит комай отговаря на този профил.

    15:52 26.04.2026

  • 31 име

    0 0 Отговор
    Неолиберастчето крум зарков така и не разбра, че ПеПедофилите им отмъкнаха младите, "модерни", леви избиратели.

    15:55 26.04.2026

  • 32 дясното

    0 0 Отговор
    лявото у ляво

    15:57 26.04.2026

  • 33 Наглост Кацамунска

    0 2 Отговор
    Само днес прибери зад зъбите мърсния си език с който имаше потресаващата наглост и цинизъм да се изгавриш с жертвите на престъпната ти и кървава терористична БКП, дето я преименувахте на БСП! Ако помниш, червено и в червата Кацамунче, ти се изгаври със стотиците хиляди жертви на комунистическите лагери на смъртта, създадени не без участиеуто и на дядо ти! Защото, Кацамунче Зарков, днешният ден е един от многото черни дни в срамната и позорна история на твоето БКП! На днешнишя ден стана аварията в Чернобил, но ЦК на БКП на правешкия говедар три дни криха истината от хораат, вследствие на което България даде най-много жертви и тук умряха най-много деца, жертви на "Чернобил"! Да, но в същото време в "Бояна" от чужбина са се внасяли вносни зеленчуци, плодове и вода! Твоята престъпна бКП, червено Кацамунче, никога не е мислила за хората, никога! Хорта нямат никаква цена за вас бе, Зарковия! Мислила е само как да ограбва ,да краде, да тероризири и да убива! Само че, краят ви дойде! Какви "леви обединения", какви пет лева бе Зарковия?! Българският народ ви изхвърли на бунището, я бягай да правиш компания на учиндолското сакато нищожество, дакота не се е разложило съвсем и може да си поприказвате като бивши "коалиционни портньори"!

    Коментиран от #37

    15:58 26.04.2026

  • 34 Мишо Шамара

    0 0 Отговор
    То лявото вече се обедини, само че там БСП не присъства.

    16:03 26.04.2026

  • 35 Алекс

    2 0 Отговор
    С подписа си за даване на оръжия и боеприпаси за Украйна Корнелия Нинова уби БСП отблъскайки повечето от своите избиратели, които повече няма да се въртят. Те отидоха при Радев. БСП отиде там, където отидоха НДСВ, РЗС, Атака и НФСБ в отвъдното. Амин.

    16:04 26.04.2026

  • 36 Пак не си разбрал, ГанЬО..

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    БСП легна на Радев.
    Крумчо ще търси нови симпатизанти..

    16:06 26.04.2026

  • 37 име

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Наглост Кацамунска":

    Абе, че е имало лагери след 44та, имало е, ама не са ги направили комунистите, а демократичната царска власт. Лагери за евреи, лагери за военни, които не са съгласни с демократичното управление, суспендирало конституцията и управлявало даже без парламент в един момент. И демократично избити поети и писатели, дръзнали да критикуват демократичната царска власт. Не оправдавам (напълно) комунистите за лагерите или пък смъртта на Никола Петков, земеделците също са били против терора на царистите. Но, сори, докато не си учим историята в пълен формат, няма да се научим, че черно и бяло няма и винаги ще обвиняваме някой друг, прамълчавайки цялата истина.

    16:07 26.04.2026

  • 38 Обединете се с ГербСДС

    0 0 Отговор
    И ще лапате пак в парламента , те са ваши момчета !

    16:10 26.04.2026

