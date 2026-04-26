Крум Зарков: Само обединеното ляво е алтернатива на дясното статукво

„Започваме своя нов път още на Първи май, когато обявяваме мобилизация срещу трудовата експлоатация. Каним всички, които се разпознават във вековната битка за трудови права да застанат не просто рамо до рамо с нас, а заедно да покажем на властта – политическата и капиталистическата, че има хора, готови да бранят правата си.".

Това каза председателят на НС на БСП Крум Зарков в ефира на БНР.

Той посочи, че силата не е само в тези, които имат достъп до парламентарната трибуна, а тя много често е на страната на тези, които могат да мобилизират обществото.

„Въпреки изборната загуба ние няма да униваме и няма повече какво да губим, освен нашите окови.“, заяви социалистът, цитирайки Карл Маркс. Той прогнозира, че извън парламента левицата ще преодолее една инерция, която я е обзела по време на много дългия контакт с властта.

„Излизайки от парламента, няма да се приберем в къщи, а ще излезем на улицата. Ще направим така, че навсякъде - от „Позитано 20“ до всеки клуб на БСП в страната, да създадем чувството на общ дом на лявото и социалното в България, в който различни хора от широкия спектър на нашата богата идеология да могат да работят и да бъдат активни. Хора, които всеки ден работят на терен и които ще бъдат съучредители на много мощно качествено движение. Ще започнем да решаваме онези въпроси, които няма нужда да бъдат решавани от парламента, без да изоставаме от голямата политика.“, каза още председателят на БСП.

Зарков изрази увереност, че партията ще намери начин да продължи традицията на организираното социалистическо движение по убедителен и полезен за хората път и това ще доведе след себе си и изборните успехи на левицата. Той бе категоричен, че има страшно много социалисти, които не знаят, че са такива и много хора, които имат нужда от политическа защита на техните права. „Живеем в епоха, доминирана от пазарно-фундаменталистка идеология, в която всеки е оставен да се оправя сам. БСП трябва да се отвори към други политически формации, граждански движения, към синдикатите и към личностите. Трябва да поведем всички тези хора, които се самоопределят като леви в качествено ново социалистическо движение, което да бъде алтернатива на дясното статукво.“, призова той.

Крум Зарков посочи, че всички други партии у нас са представители на същото, което имаме от последните 35 години и подчерта, че автентично ляво няма да се появи в този парламент. Председателят на БСП коментира и заявките на някои партии от 52-рото Народно събрание, че ще защитават левия избирател и ще обезсмислят левицата.

„Не виждаме как такива партии, които се нагласят на терен, който им се вижда празен, чак след като влязат в парламента и искат да заемат празните леви места и както твърдят, да представляват левия избирател. Политическата логика е обратна, заявката за представителството се прави преди изборите. А ние имаме опита, хората, структурите, имаме представители в Европейския парламент, кметове и общински съветници, хора, свързани с нас във всеки град и всяко село, с които ще се борим да представляваме всички лявомислещи.“, посочи той.

Зарков припомни, че обществото е виждало други партии с обявяване на „десни мерки за леви цели", но тези партии не са променили коренно икономическата обстановка - нито по отношение на данъчната система, нито разпределението в полза на едрия капитал.

Председателят на партията отново напомни, че БСП е продължител на една традиция, започнала в края на 19 век и днес левицата е в състояние, в което трябва да се преосмисли и да се преобразува за продължаването на тази традиция.

„И тази мисия е благородна, изпълнима и ще се случи. Има ясна необходимост от това срещу несправедливата система у нас. “, бе категоричен Крум Зарков.