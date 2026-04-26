Крум Зарков: Само обединеното ляво е алтернатива на дясното статукво

„Започваме своя нов път още на Първи май, когато обявяваме мобилизация срещу трудовата експлоатация. Каним всички, които се разпознават във вековната битка за трудови права да застанат не просто рамо до рамо с нас, а заедно да покажем на властта – политическата и капиталистическата, че има хора, готови да бранят правата си.".
Това каза председателят на НС на БСП Крум Зарков в ефира на БНР.
Той посочи, че силата не е само в тези, които имат достъп до парламентарната трибуна, а тя много често е на страната на тези, които могат да мобилизират обществото.
„Въпреки изборната загуба ние няма да униваме и няма повече какво да губим, освен нашите окови.“, заяви социалистът, цитирайки Карл Маркс. Той прогнозира, че извън парламента левицата ще преодолее една инерция, която я е обзела по време на много дългия контакт с властта.
„Излизайки от парламента, няма да се приберем в къщи, а ще излезем на улицата. Ще направим така, че навсякъде - от „Позитано 20“ до всеки клуб на БСП в страната, да създадем чувството на общ дом на лявото и социалното в България, в който различни хора от широкия спектър на нашата богата идеология да могат да работят и да бъдат активни. Хора, които всеки ден работят на терен и които ще бъдат съучредители на много мощно качествено движение. Ще започнем да решаваме онези въпроси, които няма нужда да бъдат решавани от парламента, без да изоставаме от голямата политика.“, каза още председателят на БСП.
Зарков изрази увереност, че партията ще намери начин да продължи традицията на организираното социалистическо движение по убедителен и полезен за хората път и това ще доведе след себе си и изборните успехи на левицата. Той бе категоричен, че има страшно много социалисти, които не знаят, че са такива и много хора, които имат нужда от политическа защита на техните права. „Живеем в епоха, доминирана от пазарно-фундаменталистка идеология, в която всеки е оставен да се оправя сам. БСП трябва да се отвори към други политически формации, граждански движения, към синдикатите и към личностите. Трябва да поведем всички тези хора, които се самоопределят като леви в качествено ново социалистическо движение, което да бъде алтернатива на дясното статукво.“, призова той.
Крум Зарков посочи, че всички други партии у нас са представители на същото, което имаме от последните 35 години и подчерта, че автентично ляво няма да се появи в този парламент. Председателят на БСП коментира и заявките на някои партии от 52-рото Народно събрание, че ще защитават левия избирател и ще обезсмислят левицата.
„Не виждаме как такива партии, които се нагласят на терен, който им се вижда празен, чак след като влязат в парламента и искат да заемат празните леви места и както твърдят, да представляват левия избирател. Политическата логика е обратна, заявката за представителството се прави преди изборите. А ние имаме опита, хората, структурите, имаме представители в Европейския парламент, кметове и общински съветници, хора, свързани с нас във всеки град и всяко село, с които ще се борим да представляваме всички лявомислещи.“, посочи той.
Зарков припомни, че обществото е виждало други партии с обявяване на „десни мерки за леви цели", но тези партии не са променили коренно икономическата обстановка - нито по отношение на данъчната система, нито разпределението в полза на едрия капитал.
Председателят на партията отново напомни, че БСП е продължител на една традиция, започнала в края на 19 век и днес левицата е в състояние, в което трябва да се преосмисли и да се преобразува за продължаването на тази традиция.
„И тази мисия е благородна, изпълнима и ще се случи. Има ясна необходимост от това срещу несправедливата система у нас. “, бе категоричен Крум Зарков.
1 Ганя Путинофила
15:03 26.04.2026
3 Хмм
15:06 26.04.2026
4 Анонимен
15:06 26.04.2026
5 Пфууу!
15:07 26.04.2026
6 гост
15:08 26.04.2026
7 Някой
15:09 26.04.2026
8 гост
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":много грубо....вече работят в Енергото...
15:10 26.04.2026
10 Весело
До коментар #6 от "гост":БСП има да плаща дългове, на практика е фалирала, няма стотинки за кебабчета.
15:11 26.04.2026
11 Герги
До коментар #8 от "гост":точно колега,те вече са разпределени,всеки отговаря за един стълб....
15:12 26.04.2026
14 От чужбина
15:19 26.04.2026
16 майстор
15:25 26.04.2026
17 Обикн.българин
15:29 26.04.2026
18 Факуптето
15:30 26.04.2026
19 Хмм
15:33 26.04.2026
20 Някой
Лустрация, истинска нова бг социалистическа партия трябва да бъде създадена от млади хора, които нямат нищо общо със семействата на бивши и настоящи активисти на БКП, БСП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ПП ...
15:34 26.04.2026
21 ЕДГАР КЕЙСИ
15:34 26.04.2026
22 Само така и напред!
15:36 26.04.2026
23 Сталин
15:38 26.04.2026
25 Ляв и убеден
15:40 26.04.2026
26 ЗиС 5
15:40 26.04.2026
27 Това обединение
При Нинова държеше на самостоятелна партия. Другия на обединение той спечели. Но радостта беше краъщткс на изборни 52 хорАта казаха НЕ НА БСП КОАЛИЦИЯТА НЕ НА ГЕРБ СДС КПАЛИЦИЯ С ДПС ИТН ТЕ СЪЩО ОТЧИТАТ ОТЛИВ НА ИЗБИРАТЕЛИ
15:41 26.04.2026
28 ЕДГАР КЕЙСИ
15:51 26.04.2026
29 Кака Пена
15:52 26.04.2026
30 пак глупости
Ха съберете оше 19 кухи подобия да станете 28 вожда и 280 заместник-вожда, Повече от избирателите ви.
Съвсем друг ви е проблемът.
Как ги разбирате тези обединения? Обединения на червените куфарчета.
Кой ще ви гласува?
Къде са ви единия милион бивши членове? 1 на 5 от тях да ви е останал верен това са 300к гласа и отгоре плюс вашите смейно-корпоративни охранени 50к = 400к гласа приблизигтелно. Ама не ви гласуват дори те. Камо ли да търсите общонационална подкрепа.
Комунист трансформиран от ден до пладне в милионер, който не е дал 100 евро за благотворителност? Целият ни елит комай отговаря на този профил.
15:52 26.04.2026
31 име
15:55 26.04.2026
32 дясното
15:57 26.04.2026
33 Наглост Кацамунска
15:58 26.04.2026
34 Мишо Шамара
16:03 26.04.2026
35 Алекс
16:04 26.04.2026
36 Пак не си разбрал, ГанЬО..
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":БСП легна на Радев.
Крумчо ще търси нови симпатизанти..
16:06 26.04.2026
37 име
До коментар #33 от "Наглост Кацамунска":Абе, че е имало лагери след 44та, имало е, ама не са ги направили комунистите, а демократичната царска власт. Лагери за евреи, лагери за военни, които не са съгласни с демократичното управление, суспендирало конституцията и управлявало даже без парламент в един момент. И демократично избити поети и писатели, дръзнали да критикуват демократичната царска власт. Не оправдавам (напълно) комунистите за лагерите или пък смъртта на Никола Петков, земеделците също са били против терора на царистите. Но, сори, докато не си учим историята в пълен формат, няма да се научим, че черно и бяло няма и винаги ще обвиняваме някой друг, прамълчавайки цялата истина.
16:07 26.04.2026
38 Обединете се с ГербСДС
16:10 26.04.2026