Андрей Гюров: Изборите на 19 април са най-честните и прозрачни в новата ни история

Оптимизиране на публичните разходите и подготвен пакет от законодателни промени е наследството, което служебният кабинет оставя на новите управляващи. Това обяви служебният премиер Андрей Гюров и отново отбеляза, че последните избори са едни от най-добре организираните.
Изборите на 19 април са най-честните и прозрачни в новата ни история, заяви министър-председателят. Според него, служебното правителство оставя добро наследство на редовния кабинет.
"Оставяме един пример как държавата може да работи прозрачно и отговорно към българските граждани. Зададохме един стандарт, който се надяваме да бъде последван от следващите управляващи", каза Гюров.
Служебното правителство е подготвило и пакет от законодателни мерки, които вече са внесени в парламента.
"Това са изключително важни мерки за това България и държавата, системата на управление, да заработи по начина, по който българските граждани очакват. Те ще бъдат предадени на следващите управляващи и очакваме още в следващите седмици да има решение по тези изключително важни закони - закона за съдебната власт и новата антикорупционна комисия", заяви премиерът.
Коментира и състоянието на държавния бюджет. Според Гюров, служебното правителство е предприело активни действия за оптимизиране на публичните разходи.
"Ние свършихме огромна работа в последните няколко седмици, както екипът по европейските средства на вицепремиера Недина, така и правителството като цяло, за да могат да бъдат спасени средства, които бяха хвърлени на вятъра от предишните управляващи", допълни Гюров.
Служебният премиер заяви още, че основната задача на новия парламент е да приеме редовен бюджет, който да контролира дефицита.
Гюров отказа да коментира спекулациите относно възможността да се кандидатира за президент наесен.
По-рано обаче, в интервю за БНР уточни, че подобни решения не се взимат емоционално, а изискват време и осмисляне.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 Изборите !
Но !
Безчестието !
Продължава !
19:49 26.04.2026
7 ГаZпром
Коментиран от #11
19:51 26.04.2026
8 Ами да
До коментар #1 от "Иво":Итн остана вън май този купен вот отиде другаде .. малко се оглеждайте.... много лесно се вижда.
19:53 26.04.2026
9 А то има хас, да не са,
19:58 26.04.2026
10 Виждам през теб
И лъжовна... Тез честни кошутски очи...
Моме, ние знаем, че всички сте с дунапренени гащи и пре0б.пол..., както се изисква по 7ал.му.gа...
19:58 26.04.2026
11 Поправка
До коментар #7 от "ГаZпром":Зендърите? Искаш да кажеш: колко от ЧАЛГА-ПОКОЛЕНИЕТО е гласувало за Радев?
20:00 26.04.2026
12 Балканджи
Влюбени сме в тебе!💘Най-убавата мома!
20:04 26.04.2026
16 Пенчо
А Гюро продължава да се пъчи с надеждата, че Радев ще го хареса и ще му даде някъде слубица с хубава заплата! Жалък е вече!
20:12 26.04.2026
25 Шаран БГ
Как пък не се намери един" бивш" чорбаджия и да рече, че е вършил нередни неща? Дори Църния Ваньо се блъска в гърдите – видите ли какъв голям юнак съм – Разсипах цяла една държава и съм с персонална пенсия !!
21:21 26.04.2026