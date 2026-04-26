Андрей Гюров: Изборите на 19 април са най-честните и прозрачни в новата ни история

26 Април, 2026 20:31, обновена 26 Април, 2026 19:38

Оставяме оптимизиране на публичните разходите и пакет от законодателни промени, заяви премиерът

Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Оптимизиране на публичните разходите и подготвен пакет от законодателни промени е наследството, което служебният кабинет оставя на новите управляващи. Това обяви служебният премиер Андрей Гюров и отново отбеляза, че последните избори са едни от най-добре организираните.

Изборите на 19 април са най-честните и прозрачни в новата ни история, заяви министър-председателят. Според него, служебното правителство оставя добро наследство на редовния кабинет.

"Оставяме един пример как държавата може да работи прозрачно и отговорно към българските граждани. Зададохме един стандарт, който се надяваме да бъде последван от следващите управляващи", каза Гюров.

Служебното правителство е подготвило и пакет от законодателни мерки, които вече са внесени в парламента.

"Това са изключително важни мерки за това България и държавата, системата на управление, да заработи по начина, по който българските граждани очакват. Те ще бъдат предадени на следващите управляващи и очакваме още в следващите седмици да има решение по тези изключително важни закони - закона за съдебната власт и новата антикорупционна комисия", заяви премиерът.

Коментира и състоянието на държавния бюджет. Според Гюров, служебното правителство е предприело активни действия за оптимизиране на публичните разходи.

"Ние свършихме огромна работа в последните няколко седмици, както екипът по европейските средства на вицепремиера Недина, така и правителството като цяло, за да могат да бъдат спасени средства, които бяха хвърлени на вятъра от предишните управляващи", допълни Гюров.

Служебният премиер заяви още, че основната задача на новия парламент е да приеме редовен бюджет, който да контролира дефицита.

Гюров отказа да коментира спекулациите относно възможността да се кандидатира за президент наесен.

По-рано обаче, в интервю за БНР уточни, че подобни решения не се взимат емоционално, а изискват време и осмисляне.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иво

    4 4 Отговор
    Тошко Йорданов остава без имунитет и субсидия ,значи не са честни ,Шиши е виновен

    Коментиран от #8

    19:44 26.04.2026

  • 2 Хаха

    17 2 Отговор
    Чак пък най, най... Айде посмали малко бе, Гюро. Хората излязоха по-масово защото този път имаха още 1 алтернатива, за която да гласуват, не заради вашето правителство. Факт е, че Мирчев и хора от ПП ви командваха, те пускаха фиктивни списъци с някакви уж купувачи на гласове и сега като се оказва, че за почти никой няма никакво доказателство нещата заглъхнаха... Явно си прави вече кандидат президентска кампания този

    19:45 26.04.2026

  • 3 хмммм

    16 2 Отговор
    Говори си хуморески. И той не си вярва!

    19:45 26.04.2026

  • 4 Гюро добря ли си

    14 2 Отговор
    Гюро кат ти каже добър ден виж къде е слънцето

    19:48 26.04.2026

  • 5 Изборите !

    8 0 Отговор
    Може Бе !?

    Но !

    Безчестието !

    Продължава !

    19:49 26.04.2026

  • 6 Да бе

    10 0 Отговор
    Направо най чесните. Зависи за кой ... честито са били.... нищо ново под територията и извън нея. Даже в съседна държаво яко се плащало и то не от една или 2 партии... всички масово са наддаване до 150 евро на глас в Истанбул... това сигурно министър председателя не е чувал..::))

    19:51 26.04.2026

  • 7 ГаZпром

    9 0 Отговор
    Интересно колко от поколение Z са гласували за Радев?! 🤣

    Коментиран от #11

    19:51 26.04.2026

  • 8 Ами да

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иво":

    Итн остана вън май този купен вот отиде другаде .. малко се оглеждайте.... много лесно се вижда.

    19:53 26.04.2026

  • 9 А то има хас, да не са,

    8 1 Отговор
    щом мадуровките пак ни ги пробутайте и няма един заловен купувач на гласове за вашата НПО секта.

    19:58 26.04.2026

  • 10 Виждам през теб

    8 0 Отговор
    Колко е красива и чаровна Гюра!
    И лъжовна... Тез честни кошутски очи...

    Моме, ние знаем, че всички сте с дунапренени гащи и пре0б.пол..., както се изисква по 7ал.му.gа...

    19:58 26.04.2026

  • 11 Поправка

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "ГаZпром":

    Зендърите? Искаш да кажеш: колко от ЧАЛГА-ПОКОЛЕНИЕТО е гласувало за Радев?

    20:00 26.04.2026

  • 12 Балканджи

    2 0 Отговор
    Поздрав за красавицата Гюра!💕
    Влюбени сме в тебе!💘Най-убавата мома!

    20:04 26.04.2026

  • 13 Румяна

    2 7 Отговор
    Общо взето Поров се справи. Мисля си, че ой беше правилният избор от измислената от ппдб барабар с гроб и новото начало на дпс домова книга. Полицията се стегна и по-големият брой тласували осигури това. Но още се желае. Гюров си хвали работата, както се и очаква. Само не споменава с готовност защо му трябваше да ходи в Украйна и пдписва 10-годишни договори да им служим всякак. Близките около него казват, че това било вече поето задължение от предишните. Но поето беше и сам водопадът ходи на сбирките на Борда за мира, но служебният премиер отказа да продължи тази дейност. Значи може да се противопоставя. Остава да си отговорим на въпроса - кога?

    20:06 26.04.2026

  • 14 Мите

    4 1 Отговор
    Е как така най-честните, а па Путин ги спечели?

    20:06 26.04.2026

  • 15 Гацо

    8 1 Отговор
    Бяха най - манипулираните. Дано педофилската секта изчезне завинаги.

    20:08 26.04.2026

  • 16 Пенчо

    13 0 Отговор
    Да, проверих протоколите от гласуванията в повечето цигански махали в страната: оказа се, че във всички от тях побеждават ПП-ДБ!! Познавам много роми. Признават си, че не биха отишли да гласуват ако не са финансирани. Ето така се правят честни избори с нашто МВР.
    А Гюро продължава да се пъчи с надеждата, че Радев ще го хареса и ще му даде някъде слубица с хубава заплата! Жалък е вече!

    20:12 26.04.2026

  • 17 Да бе да

    7 0 Отговор
    Затова ли 500 000 купени гласа се надява в ПБ и ППДБ след 17:00 часа в изборния ден.

    20:29 26.04.2026

  • 18 Моарейн

    5 0 Отговор
    С други думи си признаваш, че нечестни и купени са били всички избори, след които управляваха твоите хора, така ли, Гюров. Признаваш си, че оня разговор, записан от Р. Василев, отговаря на истината. Боже, какъв изблик на честност от професионален лъжец!

    20:34 26.04.2026

  • 19 Анонимен

    4 0 Отговор
    Най-честни са защото ромските махали гласуваха за Радев и петроханците от ППДБ.Украйнски смешник!

    20:39 26.04.2026

  • 20 Анонимен

    4 0 Отговор
    Фалшификация измами лъжи доноси терор над опоненнти лъжи огромни ала балата Касиране на най фалшивите избори

    20:49 26.04.2026

  • 21 Анонимен

    1 0 Отговор
    Резултатът на една партия ясно демонстрира пускане на фалшиви гласове в края на изборния ден. Просто хората излязоха да гласуват и не им се получи. МВР-то само правеше театрални постановки.

    20:52 26.04.2026

  • 22 Един

    0 0 Отговор
    Еййй, тея двбилчета се спукаха да се хвалят. Все едно слушам Тръмп, или Медведев. Общо взето който се хвали, значи нищо не става от него. Г-н Гюро Михайлов го назначиха за подуправител на БНБ, ама така и не застъпва, че било незаконно. И от няма накъде го пуснаха парашутист служебен премиер.

    21:02 26.04.2026

  • 23 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Ако бяха честни избори, сектата ППДБ никога нямаше да влезе в парламента.

    21:14 26.04.2026

  • 24 Горски

    1 0 Отговор
    Служебният кабинет си заминава и никой, повтарям НИКОЙ не го интересува какво е подготвил! Те се осраа договора с украйна. За какви законодателни промени говори този, тяхната работа бяха провеждането на избори, това е, те са на трето място с тяхно МВР, на кое ли щяха да бъдат иначе, ако не искат да сътрудничат, ще бъдат сменени тези от домовата книга с удобни на новото правителство. По стара традиция в България, всички разбираме от всичко и най- често някой прави нещо, което изобщо не му е работа. Не мога да разбера, каква е тази кампания за канонизиране на персонажи от служебния кабинет?

    21:15 26.04.2026

  • 25 Шаран БГ

    0 0 Отговор
    Разбира се, нали ти бе бате, ги организира тези избори и лови" купувачите"!? Да ти видя сега хаира ,кого и как ще осъдиш – Партията -престъпник, или нейният послушник. Или ти ги хвана, пък по-нататък други чиновници да се оправят !? Лошото бе ,че се раздаваше като Премиер-министЕр на редовно Правителство !! И си позволи някой работи, които не ти бяха работа............
    Как пък не се намери един" бивш" чорбаджия и да рече, че е вършил нередни неща? Дори Църния Ваньо се блъска в гърдите – видите ли какъв голям юнак съм – Разсипах цяла една държава и съм с персонална пенсия !!

    21:21 26.04.2026

