Начало на ключова политическа седмица. Очаква се поименният списък на новите народни представители да бъде обнародван в „Държавен вестник“, информират от Нова телевизия. След това ще се задействат сроковете, разписани в Конституцията.
Президентът трябва да издаде Указ за свикването на новото Народно събрание. Първото заседание е насрочено за четвъртък. Веднага след клетвата парламентът избира своя председател и заместник-председатели. След като се конституират парламентарните групи, президентът провежда консултации с тях.
След това започва процедурата по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Държавният глава връчва мандата на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група - „Прогресивна България“.
Обнародват списъка с новите депутати в "Държавен вестник", президентът свиква Народното събрание
27 Април, 2026 07:21
Първото заседание на новия парламент е насрочено за четвъртък
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ха ха ха ха ха ха
Коментиран от #6, #8, #11
07:33 27.04.2026
2 Последния Софиянец
07:34 27.04.2026
3 Голем кеф
07:35 27.04.2026
4 За хората
07:36 27.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Грипен
До коментар #1 от "Ха ха ха ха ха ха ха":"Чичо Румен" кара с 2000, не с двеста.
Коментиран от #9
07:37 27.04.2026
7 Чичо Румен
07:38 27.04.2026
8 Ту-туууу
До коментар #1 от "Ха ха ха ха ха ха ха":Който се сглоби с простата Тиква Борисов и аверчето му Пеевски и пада в канализацията. Дори и с ДБ и ПП се получи същото. Заради сглобката с борисово-пеевската мафия им избягаха 500 хиляди избиратели.
07:38 27.04.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Грипен":Важното е търкане да има
07:38 27.04.2026
10 Турска лира
До коментар #5 от "Копейкин":Не се бъзикай, щото наистина може да се наложи въвеждане на резервна валута (освен еврото). Внимавай какво си пожелаваш.
07:39 27.04.2026
11 Ахааа
До коментар #1 от "Ха ха ха ха ха ха ха":На добър час, България! Дано този път, наистина сме на правия път! Започва нова ера! Край на режима Пеевски- Борисов!!!
07:42 27.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 В България бе извършен Мaйдан
07:49 27.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ГОСПОД Е БЪЛГАРИН :)
07:52 27.04.2026
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩЕ СИ ХВЪРЛИ УСТАФКАТА
И ПРИКЛЮЧВАМЕ И С ТУМОРА ПП ДБ
07:54 27.04.2026
20 Курдо Коленков
08:00 27.04.2026