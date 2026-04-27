Обнародват списъка с новите депутати в "Държавен вестник", президентът свиква Народното събрание

27 Април, 2026 07:21 1 238 20

Първото заседание на новия парламент е насрочено за четвъртък

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Начало на ключова политическа седмица. Очаква се поименният списък на новите народни представители да бъде обнародван в „Държавен вестник“, информират от Нова телевизия. След това ще се задействат сроковете, разписани в Конституцията.
Президентът трябва да издаде Указ за свикването на новото Народно събрание. Първото заседание е насрочено за четвъртък. Веднага след клетвата парламентът избира своя председател и заместник-председатели. След като се конституират парламентарните групи, президентът провежда консултации с тях.
След това започва процедурата по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Държавният глава връчва мандата на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група - „Прогресивна България“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха ха ха ха ха ха

    22 0 Отговор
    Къде е Тошко и балабанчо? Гуцанов и Зафиров? Мекия меч? Величавия? На Мата Хари любовника? Македония от Дубай? Чичо Румен...... Ви оправи с 200

    Коментиран от #6, #8, #11

    07:33 27.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Ха ха ха ха ха ха ха. Тошко семето да гледа по 7/8 парламента

    07:34 27.04.2026

  • 3 Голем кеф

    15 1 Отговор
    Бойкооооооооо

    07:35 27.04.2026

  • 4 За хората

    13 0 Отговор
    Къде си , беееееееее

    07:36 27.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Грипен

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха ха ха ха ха ха":

    "Чичо Румен" кара с 2000, не с двеста.

    Коментиран от #9

    07:37 27.04.2026

  • 7 Чичо Румен

    11 0 Отговор
    Равниииис, миииирно, свободно ! За почест!!!

    07:38 27.04.2026

  • 8 Ту-туууу

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха ха ха ха ха ха":

    Който се сглоби с простата Тиква Борисов и аверчето му Пеевски и пада в канализацията. Дори и с ДБ и ПП се получи същото. Заради сглобката с борисово-пеевската мафия им избягаха 500 хиляди избиратели.

    07:38 27.04.2026

  • 9 Последния Софиянец

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Грипен":

    Важното е търкане да има

    07:38 27.04.2026

  • 10 Турска лира

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Копейкин":

    Не се бъзикай, щото наистина може да се наложи въвеждане на резервна валута (освен еврото). Внимавай какво си пожелаваш.

    07:39 27.04.2026

  • 11 Ахааа

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха ха ха ха ха ха":

    На добър час, България! Дано този път, наистина сме на правия път! Започва нова ера! Край на режима Пеевски- Борисов!!!

    07:42 27.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 В България бе извършен Мaйдан

    3 8 Отговор
    Изборите са незаконни!

    07:49 27.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    СЛЕД 2 СЕДМИЦИ ПОЧВАТ АРЕСТИТЕ !
    .....
    ГОСПОД Е БЪЛГАРИН :)

    07:52 27.04.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    ДО КРАЯ НА МАЙ И КМЕТА НА СОФИЯ ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ
    ЩЕ СИ ХВЪРЛИ УСТАФКАТА
    .....
    И ПРИКЛЮЧВАМЕ И С ТУМОРА ПП ДБ

    07:54 27.04.2026

  • 20 Курдо Коленков

    3 5 Отговор
    Стани да седна!

    08:00 27.04.2026

