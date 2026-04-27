Йотова свиква Народното събрание в четвъртък

27 Април, 2026 12:38 458 5

  • илияна йотова-
  • румен радев-
  • парламент-
  • нс

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в четвъртък от 10.00 часа. Това обяви държавният глава.

"52-рото Народно събрание ще бъде свикано в четвъртък в 10.00 часа тази седмица", каза президентът Илияна Йотова.

Тя коментира, че очакванията си към новите народни представители ще каже първо на тях. Веднага след това ще започне и процедурата за сформиране на редовно правителство.

"Преди това трябва да се проведат консултациите с парламентарните партии. Вървим, както винаги, по конституционните текстове", поясни тя.

Държавният глава коментира, че очаква различен парламент от досегашния.

"Убедена съм, че ще видим нов парламент, съвсем различен. За мен най-важно е да бъде променен стилът и начинът на работа в този парламент, да бъде език, който да бъде с уважение не само помежду им, но и към всички български граждани. Очакваме нови смели бързи решения."

От думите ѝ стана ясно, че сред първите задачи на народните представители трябва да бъде приемането на бюджета за тази година.

"Изключително важно, защото държавата е изправена наистина пред блокаж", коментира още тя.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 1 Отговор
    Да свиква по-добре Консултативния съвет за национална сигурност. Манджурският кандидат прилъга Ганчо и изненадите следват една след друга.

    12:40 27.04.2026

  • 2 бушприт

    0 0 Отговор
    Президентката Илияна Йотова ще свика Народното събрание в четвъртък.

    12:43 27.04.2026

  • 3 Сталин

    1 0 Отговор
    Ма уу краво,различен парламент означава арести и бесилки,всичко друго е бандитизъм и корупция

    12:43 27.04.2026

  • 4 Въпрос???

    0 0 Отговор
    До кога ще сме без президент?
    Кога ще са президентските избори или искате първо да прекарате няколко закона под масата без възможност за вето?

    12:43 27.04.2026

  • 5 таквизи ми работи

    0 0 Отговор
    Йотова ще свиква с Народното й събрание.С неправенето на нищо в залата трябва да се свиква.За дебели пачки с евраци.

    12:50 27.04.2026

