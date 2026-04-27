Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Андрей Гюров е основното име, което от ПП обсъждат, за кандидат-президент

27 Април, 2026 13:06 871 55

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Основното име, което от „Продължаваме Промяната” обсъждат за кандидат-президент, е това на Андрей Гюров. Това обяви зам.-председателят на партията Николай Денков, цитиран от Нова телевизия.
„Той обаче сега е министър-председател и не е нормално да го предлагаме, щом още не се е съгласил”, подчерта Денков.

Според зам.-председателя на ПП на България ѝ трябва бюджет, за да се задвижат основните процеси в държавата. В него трябва да има пакет от мерки във връзка с кризата в Близкия изток, категоричен е той. Денков постави акцент и на „изчистването на съдебната система”, което, по думите му, ще мине през законодателни промени.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    6 20 Отговор
    Бойко трябва да е президент!

    Коментиран от #13, #14, #16, #33

    13:07 27.04.2026

  • 2 Браво

    8 42 Отговор
    И е най-подходящия ! Успех !

    Коментиран от #10, #48

    13:08 27.04.2026

  • 3 Роки

    21 9 Отговор
    Цънцарова или някой млад кадър като Янка Такева по имат шанс

    13:08 27.04.2026

  • 4 хмммм

    18 5 Отговор
    Денков, ти ли ще си кандидатът за президент?

    13:10 27.04.2026

  • 5 Боже, боже,

    30 6 Отговор
    нима е истина? И това доживяхме...

    13:11 27.04.2026

  • 6 Последния Софиянец

    19 8 Отговор
    Гюров е протеже на Дими Паница -българският Епщайн.

    13:14 27.04.2026

  • 7 да не се излага

    21 7 Отговор
    Гюров ще стане Цецка Цачева ,както стана за ГРАБ

    13:16 27.04.2026

  • 8 Бай Гуцан

    5 3 Отговор
    Изключително важна новина...

    13:16 27.04.2026

  • 9 Леля Асенка

    15 8 Отговор
    е най подходяща

    Коментиран от #17

    13:16 27.04.2026

  • 10 Баш Майстора

    18 4 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    Гладна кокошка просо сънува

    13:17 27.04.2026

  • 11 андрешко

    15 4 Отговор
    е основното име, което от ПП обсъждат, за кандидат-бръмбар

    13:17 27.04.2026

  • 12 Коня Солтуклиева

    22 3 Отговор
    Като няма магаре--и конят е магаре...

    13:19 27.04.2026

  • 13 Ако искаше

    7 10 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    да е президент, досега да е станал. Защо прати Цецка Цачева, а не се кандидатира той самият. Първо, защото няма публични пари, откъдето да краде, и второ, защото така му нареди задкулисието, за да спечели руския агент на влияние Радев Боташ, замаскират като уж натовски генерал.

    Коментиран от #40

    13:19 27.04.2026

  • 14 честен ционист

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Ако Бойко се кандидатира, Ганчо ще избере Гюро с мнозинство на първи тур още.

    Коментиран от #18

    13:19 27.04.2026

  • 15 Не става

    15 5 Отговор
    Не за други, с го видяхме как действа зад гърба на народа а и н президента, какво ли ще бъде ако има повече власт

    13:19 27.04.2026

  • 16 Боко тиквов трябва да е в пандиза

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    а кака Ганя Путенофелациевна
    да ги обгрижва там

    13:20 27.04.2026

  • 17 между другото

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Леля Асенка":

    Повече гласове ще събере от Гюров!

    13:22 27.04.2026

  • 18 ефрейтор

    23 1 Отговор

    До коментар #14 от "честен ционист":

    Андрей е турко-помак и е случайник в политиката! Стана незаконно премиер, а сега бил се канил за президент. До кога ще цари разруха в политиката?

    Коментиран от #21

    13:22 27.04.2026

  • 19 честен ционист

    3 9 Отговор
    Льотчикът, шарлатаните, Баце и Шиши направиха номера на китайката на Ганчо. Вече само Костадин, Ивелин, и Радостин могат да измъкнат Ганчо от окопите.

    Коментиран от #22

    13:23 27.04.2026

  • 20 Лама от ПП

    17 2 Отговор
    Гюро Президент на хижа Петрохан!

    13:24 27.04.2026

  • 21 честен ционист

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "ефрейтор":

    Льотчикът ще сложи за кандидатка Майката на нацията 2 и Гюро няма да има конкуренция. Баце, който и да сложи е неизбираем. Надеждите остава само в д-р Костя, ама той може да не устиска до тогава, ако го пратят в някои от първите композиции за Кардам. Аз залагам на съюз между Радостин и Ивелин!

    13:25 27.04.2026

  • 22 РецепЦионисте,

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "честен ционист":

    Ти си шарлатанин и никой не ти вярва!

    Коментиран от #24

    13:26 27.04.2026

  • 23 Сори

    12 2 Отговор
    Хижарчета ама нямате никакъв шанс
    Не се пънете

    13:26 27.04.2026

  • 24 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "РецепЦионисте,":

    Ще повярваш като видиш повестката у пощенската си кутия, или по БГ АЛЕРТА.

    13:27 27.04.2026

  • 25 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    15 2 Отговор
    Ако не беше се изсулил по терлици към Украйна и не беше подписвал договор почти нелегално можеше и да стане.....
    Президенстването на Гюро остана в Украйна....
    Седем процента, нали си знаете....

    Коментиран от #26

    13:27 27.04.2026

  • 26 честен ционист

    1 7 Отговор

    До коментар #25 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Гюро няма да има конкурениця на президенстките изборе. Льотчикът ще прави шпалира още при избора за нов ВСС.

    13:29 27.04.2026

  • 27 Зеления

    9 3 Отговор
    4-та статия днес за ППДБ....а до края на деня има толкова много време още....

    13:29 27.04.2026

  • 28 Хасковски каунь

    3 5 Отговор
    Опозицията се предаде.
    Йотова печели служебно

    13:31 27.04.2026

  • 29 сбруя

    4 3 Отговор
    Основното име, което от ПП „Продължаваме Подмяната” обсъждат за кандидат-президент, е това на брадивия Киро Канадския.

    13:32 27.04.2026

  • 30 Това ли ви е елита?

    9 2 Отговор
    Нямате ли някой, който да не е извършил нарушения в държавното управление? Някой неопетнен?

    13:33 27.04.2026

  • 31 Некой

    5 1 Отговор
    Аз викам да си го издигат. Няма какво да им даваме акъл повече.

    13:33 27.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Боко и ГЕРБ вече дадоха фира

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Само че с тези раздути разходи в бюджета, натрупани борчове, празна хазна и безразборно дадени обещания за заплати иде ред и Прогресивна България на изфъштят, като вземат да режат заплати и разходи и да съкращават администрация ще напълнят пак софийските площадис протестиращи, че там са всичките администрации и всичките големи заплати и няма да им стигне площадът пред министерския съвет и президентстовото, когато тръгнат да протестират.

    Коментиран от #36

    13:35 27.04.2026

  • 34 Шарлатан за бой се стяга

    7 1 Отговор
    Ники иска да лети.

    13:36 27.04.2026

  • 35 Аз искам Киро!

    12 2 Отговор
    Киро по ми е на сърце. Той не чьпи устета,направо си праска простотиите. Искам Киро! Иначе протест!

    13:36 27.04.2026

  • 36 Нещо бъркаш

    1 4 Отговор

    До коментар #33 от "Боко и ГЕРБ вече дадоха фира":

    Желязков сдаде власта с бюджетен дефицит 3% и фискален резерв 14 милиарда.

    13:37 27.04.2026

  • 37 идиоти вън

    8 1 Отговор
    Тия наистина са непоправими идиоти!!!

    13:37 27.04.2026

  • 38 ШЕФА

    11 1 Отговор
    Денкова,да предложиш Гяура за Президент си е сто процента Харакири.Индивид нац.предател който подписва загробващи договори и подарява на фашисти народни пари само ще обедини всички срещу вас ПП пед.... и педо......

    13:38 27.04.2026

  • 39 Тома

    13 1 Отговор
    По добре го изберете за президент на Украйна

    13:40 27.04.2026

  • 40 Абе сега може и да иска

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ако искаше":

    щото ще има имунитет.
    Щото не се знае дали някой няма да го привика пак в следсвтеното ама тоя път наистина а не като ония глупаци Киро и Асен.

    13:49 27.04.2026

  • 41 Ники

    10 1 Отговор
    Нека стане президент , и без това до сега сме нямали президент педофил.

    13:49 27.04.2026

  • 42 На Дедо

    12 1 Отговор
    Падението Продължава и Дебили Български?! ПП ДБ!!! Гюро!!! Дето гони Михаля, по голф игрището. И за чеп, на зеле, не става. По - добре?! Го издигнете за Лама, на Петрохан!!!

    13:50 27.04.2026

  • 43 Нема лошо!

    2 11 Отговор
    Андрей Гюров ще е президентът, който ще забие последния пирон в ковчега на примитивния комунизъм в България. Той е най-достойният за този акт. Да е жив и здрав Андрей Гюров! бг.

    Коментиран от #54

    13:50 27.04.2026

  • 44 Стриптизьора

    7 1 Отговор
    Кой , Ади Петроханския ли?

    13:51 27.04.2026

  • 45 Продажник

    12 1 Отговор
    Тоя продажник никога !!!

    13:51 27.04.2026

  • 46 Хайде вече

    13 1 Отговор
    Поредния Петрохански смешник

    13:52 27.04.2026

  • 47 Синя София

    7 0 Отговор
    Ако искат да загубят,нека си спомнят за Цецка Цачева,и как тиквата даде победата на Радев

    13:52 27.04.2026

  • 48 Мнение

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    За кое е най-подходящият???
    За това, че изприпкаха заедно с мумифицираното Наде, при зеления корумпиран наркоман, за да му подарят каквото могат от България (без разрешение от народа ни)???

    Тия цялото ппдб са за затвора (заедно с герб и дпс)!

    13:53 27.04.2026

  • 49 ИВАН

    9 1 Отговор
    Хм, и кой ще гласува за това кафяво подобие на българин, което ходи да се подмазва на зеленски и подписва вредни за България неща.

    14:03 27.04.2026

  • 50 лама Иво Калушев

    4 0 Отговор
    Браво! Само наши хора прерожденци от ППЛГДБ

    14:15 27.04.2026

  • 51 хихи

    6 0 Отговор
    а вице ще е ..... Емили Тротинетката
    Достоен кандидат на софийските тротинетки

    14:15 27.04.2026

  • 52 лама Иво Петроханеца

    7 0 Отговор
    Аз не бих гласувал за етнически ром като Гюро

    14:20 27.04.2026

  • 53 елКо

    1 0 Отговор
    Гюро си изтърва кандидатурата на перона, като слизаше от влака в Украйна .... Да се върне там да си я потърси...

    14:33 27.04.2026

  • 54 На Дедо

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Нема лошо!":

    15 души в гроба на мъртвеца?! Йо Хо Хо и бутилка ром 🥃.

    14:35 27.04.2026

  • 55 Левски

    1 0 Отговор
    Отдел "сапуни и перилни препарати", защо не се кандидатираш за президент, нали обичаш да целуваш ръка на Урсула, Нетаняху и други боклуци.

    14:39 27.04.2026

