Съдия Калпакчиев: Имаме признание в ефир за това как политици назначават главния прокурор

27 Април, 2026 18:50

Решенията се взимат в Народното събрание и това е естественият демократичен ход в една правова държава. Но в една правова държава не може да има безконтролна власт, както в случая на практика се оказва с главния прокурор

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нито едно от тези две събития няма белег на изключителност и не ни дава нищо повече от това, което вече знаем. Това каза съдия Калин Калпакчиев в интервю за предаването "Лице в лице" по бТВ.

Думите му дойдоха като коментар на оставката на Борислав Сарафов и новината, че Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство срещу бившия шеф на ВАС Георги Чолаков.

"В голяма степен имаме обществен консенсус за това, че органите, които управляват или администрират съдебната власт: Висшият съдебен съвет, Инспекторатът и назначаваните от него висши длъжности в съдебната власт - председателите на Върховния административен съд, главния прокурор - са политически назначения. Ролята на нелегитимни играчи в този процес е съвсем откровено ясна. Имаме признание на живо, в ефир за това как политици назначават главния прокурор, как в две други сгради се взимат решенията за назначаване на председатели на върховни съдилища и т.н.", добави той.

Според него, положителното събтие от последните години е общественото осъзнаване, че съдбната власт не е независима.

"Това, което трябва да се направи сега, е да променим това състояние. Ще ми се вече да говорим конкретно и с ясен план", изрази надежда съдия Калпакчиев.

"Решенията се взимат в Народното събрание и това е естественият демократичен ход в една правова държава. Но в една правова държава не може да има безконтролна власт, както в случая на практика се оказва с главния прокурор. Това е нетърпимо състояние, което трябва да бъде променено час по-скоро", заяви още той, като изтъкна, че е ясно, че първата стъпка, която трябва да се предприеме, е изборът на нов ВСС.

"Преди да се пристъпи към избора на ВСС, трябва да се промени Законът за съдебната власт в много бърз порядък. За това вече е извършена значителна подготовка. ВСС не трябва да бъде постоянно действащ. В това негово състояние на постоянно действащ той се превръща в притегателен център за службогонци, за юристи, които отиват там, за да изпълняват поръчки, защото не искат да вършат пряката си работа", добави Калпакчиев.

"Трябва да се отвори ветрилото на тези, които могат да номинират членове. Не само депутатите, но и някои от юридическите факултети, НПО-та с доказан опит в сферата, адвокатурата. Освен това, процесът, по който всички биват номинирани, трябва да бъде много сериозен и да му се даде достатъчно време. Това не е абстрактна работа, а съвсем конкретна, ако подходът към нея е отговорен и сериозен", категоричен бе съдията.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Има запис как съдия и адвокат си делят 2 млн и 400 000 само за три дела.Представете си какви милиарди се крадат в правосъдието?

    18:53 27.04.2026

  • 2 Сатана Z

    7 0 Отговор
    На България и трябва спешно закон за чуждестранните агенти на хранилка ,който са на всяка манджа мерудия

    18:55 27.04.2026

  • 3 Лост

    5 0 Отговор
    Този не пусна ли австралиеца предсрочно?

    18:56 27.04.2026

  • 4 сменяме и.ф. гл.прокурори докато

    4 0 Отговор
    Когато назначенията не са наши предложения, всичките са политически, само когато предложенията са от нашата партия, то само тогава те не са политически назначения.

    18:58 27.04.2026

  • 5 Хаха

    3 0 Отговор
    На тоя на снимката трябва да му се повдигнат обвинения. Съмнява ме да бъдат повдигани обвинения на Радев и хората му за кражби и далавери.

    19:06 27.04.2026

  • 6 Ддд

    2 0 Отговор
    БХК награди този престъпен съдия, с награда "Човек на годината", защото пусна УБИЕЦА Джок пол Фрийман, след двойно убийство.
    И този ще ми говори за другите, а че той е човек на " наши хора", това не казваме.

    19:12 27.04.2026

  • 7 име

    2 0 Отговор
    Трябва да се отвори ветрилото на тези, които могат да номинират членове. Не само депутатите, но и някои от юридическите факултети, НПО-та ...
    Опааа, стигаме до НПОтата. Христо иванов, надежда йорданова, атанас славов, на всимки тези опита им е единствено като юристконсулти в НПО. Видяхме къв тюрлюгювеч могат да сътворят със съдебни и конституционни реформи. В правосъдието не трябва да се допускат външни субекти, именно защото воже да са зависими.

    19:15 27.04.2026

  • 8 Хаха

    1 0 Отговор
    Ако зависи от Калпака само и единствено НПО-та с "богат опит" трябва да посочват всички членове на ВСС и главния прокурор....

    19:31 27.04.2026

  • 9 Майора

    1 0 Отговор
    Ало Калпакчиев , цялата система на съдебната власт е овладяна от НПО на Сорос , част от които е ССБ , АКФ , ИПИ , “Правосъдие за всеки” и ред други без прокуратурата! Да не говорим че ти предсрочно пускаш убийци на свобода и за съжалени няма да спрете свой главен прокурор! Това ли е новото?

    19:32 27.04.2026

  • 10 Бат Венце Сикаджията

    0 0 Отговор
    Дядо ти Калпак ли се е казвал се да го е$@?

    19:33 27.04.2026

  • 11 Теслатъ

    0 0 Отговор
    Въх..., добре, че Съдия КалпаКчиев нъ "светна", щото без него ние не знаехме каква е реалноста в нашата държавица!!!!

    19:38 27.04.2026

  • 12 дядото

    1 0 Отговор
    докато в българия прокуратурата,вместо съда повдига предварителни производства- все така ще е.

    19:42 27.04.2026

  • 13 КТБ

    0 0 Отговор
    Магнитски да не е получил известие😂😂

    19:46 27.04.2026

