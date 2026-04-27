Съдия Калпакчиев: Имаме признание в ефир за това как политици назначават главния прокурор

Нито едно от тези две събития няма белег на изключителност и не ни дава нищо повече от това, което вече знаем. Това каза съдия Калин Калпакчиев в интервю за предаването "Лице в лице" по бТВ.

Думите му дойдоха като коментар на оставката на Борислав Сарафов и новината, че Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство срещу бившия шеф на ВАС Георги Чолаков.

"В голяма степен имаме обществен консенсус за това, че органите, които управляват или администрират съдебната власт: Висшият съдебен съвет, Инспекторатът и назначаваните от него висши длъжности в съдебната власт - председателите на Върховния административен съд, главния прокурор - са политически назначения. Ролята на нелегитимни играчи в този процес е съвсем откровено ясна. Имаме признание на живо, в ефир за това как политици назначават главния прокурор, как в две други сгради се взимат решенията за назначаване на председатели на върховни съдилища и т.н.", добави той.

Според него, положителното събтие от последните години е общественото осъзнаване, че съдбната власт не е независима.

"Това, което трябва да се направи сега, е да променим това състояние. Ще ми се вече да говорим конкретно и с ясен план", изрази надежда съдия Калпакчиев.

"Решенията се взимат в Народното събрание и това е естественият демократичен ход в една правова държава. Но в една правова държава не може да има безконтролна власт, както в случая на практика се оказва с главния прокурор. Това е нетърпимо състояние, което трябва да бъде променено час по-скоро", заяви още той, като изтъкна, че е ясно, че първата стъпка, която трябва да се предприеме, е изборът на нов ВСС.

"Преди да се пристъпи към избора на ВСС, трябва да се промени Законът за съдебната власт в много бърз порядък. За това вече е извършена значителна подготовка. ВСС не трябва да бъде постоянно действащ. В това негово състояние на постоянно действащ той се превръща в притегателен център за службогонци, за юристи, които отиват там, за да изпълняват поръчки, защото не искат да вършат пряката си работа", добави Калпакчиев.

"Трябва да се отвори ветрилото на тези, които могат да номинират членове. Не само депутатите, но и някои от юридическите факултети, НПО-та с доказан опит в сферата, адвокатурата. Освен това, процесът, по който всички биват номинирани, трябва да бъде много сериозен и да му се даде достатъчно време. Това не е абстрактна работа, а съвсем конкретна, ако подходът към нея е отговорен и сериозен", категоричен бе съдията.