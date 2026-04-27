Сергей Станишев: Поведението на ПБ е "даваме ляв мигач и завиваме надясно"

Сергей Станишев: Поведението на ПБ е "даваме ляв мигач и завиваме надясно"

27 Април, 2026 20:07 1 098 27

БСП не може да се сърди на Румен Радев за собствените си грехове и грешки

Сергей Станишев: Поведението на ПБ е "даваме ляв мигач и завиваме надясно" - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българите, гледайки седем последователни безплодни избори, неспособни да създадат устойчиво и смислено управление, инвестираха цялото си доверие в Румен Радев.Това каза Сергей Станишев в интервю за предаването "Още от деня" по БНТ.

"Всъщност наказаха всички, които участваха в политиката в последните 5 години. Наказаха тези, които не дадоха отговор на основния въпрос, който беше повод за протестите от 2020 г. - да се смени моделът и да настъпи политическа промяна. Това е тайната на успеха на "Прогресивна България", издаде той формулата на успеха на доскорошния президент на България.

"Хората ще прощават много грешки и слабости на това управление дотолкова, доколкото той реализира това, което каза - "да измете олигархията", прогнозира Станишев, като определи това и като единственото ясно послание в кампанията на Радев.

"Всички останали бяха доста по-мъгляви, неясни и обърнати в различни моменти към различни избиратели", допълни политикът.

"Поведението на "Прогресивна България" малко ми напомня на една фраза, която често е приписвана на Тито. И тя е: "Даваме ляв мигач и завиваме надясно", изрази мнението си той.

"В говоренето в немалка степен имаше жестове към избирателите на БСП, показвайки, че едва ли не това е новото ляво. "Прогресивна България", обаче, очевидно не е това и за да го разберем, е достатъчно да прочетем програмата им", заяви Станишев.

"БСП не може да се сърди на Румен Радев за собствените си грехове и грешки. Немалко от хората, които сега са при него, бяха буквално изтикани и изхвърлени от БСП в периода на Корнелия Нинова", коментира още той.

Според него, оставането на БСП извън парламента, дава и известни предимства.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като Че Ли !

    3 0 Отговор
    Всичкси !

    Не Правят Така !

    Особено !

    Сощаго !

    Докопат !

    Власта !

    Коментиран от #6

    20:12 27.04.2026

  • 2 Мнение

    14 1 Отговор
    Гроздето е кисело...

    20:14 27.04.2026

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    27 1 Отговор
    Марш в дупката съсел!
    Именно от теб тръгна западането на БеСиПетУ!

    Коментиран от #12, #14

    20:16 27.04.2026

  • 4 обективен

    16 6 Отговор
    Вярвам .че Радев ще вкара кочината в час , и ще има съдени за грабежа !!

    Коментиран от #20

    20:16 27.04.2026

  • 5 Дориана

    21 2 Отговор
    Много нагло и нахално от Станишев да говори срещу Радев и неговата партия след като точно той първи се сдуши с Борисов и ГЕРБ и водеше политика в името на властта срещу народа с ниски заплати и пенсии , с плосък данък , който обслужваше олигарсите и смачкваше всички протести . Точно след него БСП започна да се срива надолу докато стигна дъното..

    20:16 27.04.2026

  • 6 После !

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Като Че Ли !":

    Ела Да Видиш !

    Какво !

    Става !

    20:16 27.04.2026

  • 7 Сталин

    7 0 Отговор
    Абе къде е батко Киру

    20:18 27.04.2026

  • 8 име

    11 1 Отговор
    И това кой го казва? Някъв без трудав стаж, който на следващите избори за евродепутати ще се прости с хранилката. Някъв, който разчита на неолиберастията да захлебва, който все още не е разбрал, че ПП отмъкнаха потенциалните "модерни" леви избиратели на това, в което се беше превърнало БСП. Айде първо ПБ да вземат да завият, пък после да ни казвате в коя посока ни водят.

    20:19 27.04.2026

  • 9 Перо

    17 0 Отговор
    А тоя измисли плоския данък, уж за привличане на чужди инвестиции, а се оказа че е за обогатяване на мутренските олигарси! Не дойдоха никакви чужди инвестиции, даже са по-малко от западните ни съседи и Румъния! Тоя и родителите му са едни от причинителите на упадъка на партията на червената буржоазия!

    20:22 27.04.2026

  • 10 681

    18 0 Отговор
    Ох, скрий се бе.

    20:22 27.04.2026

  • 11 Има естаствения си интелект

    12 1 Отговор
    Тоя е много умен, политик и страрег от световна величина ! Почти на нивото на Боко е!

    20:26 27.04.2026

  • 12 Без майтап

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    И възхода на ДПС и олигархичният модел.

    20:31 27.04.2026

  • 13 Този

    11 1 Отговор
    клоун и той мозъци ръси!

    20:31 27.04.2026

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Той е украинец,какво очаквате?!

    20:33 27.04.2026

  • 15 Пак ще повторя с прости думи

    2 7 Отговор
    Следващото правителство пак ще го редят Радев, Боко и Доган!

    20:34 27.04.2026

  • 16 Град Симитли

    11 0 Отговор
    Корнелия Нинова е много виновна,че не те изключи пожизнено от БСП !

    20:37 27.04.2026

  • 17 Новите шарлатани

    1 2 Отговор
    Радев видя, че номерът минава.

    20:40 27.04.2026

  • 18 Сер$гей

    10 1 Отговор
    Абе този някой пита ли го?

    20:45 27.04.2026

  • 19 ЧАВКА

    9 1 Отговор
    Станишев оригиналничиш нещо. Нали и ти беше от тия дето съсипахте БсПто.

    20:46 27.04.2026

  • 20 Живота Ни

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "обективен":

    мина.Това е последното в което вярвам. ТОЧКА

    20:46 27.04.2026

  • 21 тоя как се е оцъклил

    6 0 Отговор
    колко ли рушвети е нагългал?

    20:46 27.04.2026

  • 22 Яшар

    3 0 Отговор
    Зашто трябва да казваш ляв мигач като ти помоли друг да ти оправя онази на пеефски

    20:48 27.04.2026

  • 23 Мухахаха

    7 0 Отговор
    Този е пуснал аварийните мигачи

    20:52 27.04.2026

  • 24 Старшина физкултурник:

    2 1 Отговор
    Пък ний с мойта другарка очаквахме Радев да върне НРБ и казармата и бригадите?!

    20:53 27.04.2026

  • 25 Хари путър

    4 0 Отговор
    Този го помним с прдажбата на бсп.
    Мазен,с гел
    Номеклатура 100%

    21:10 27.04.2026

  • 26 Айс Вентура

    0 0 Отговор
    Ха, говорещ хамстер.

    21:13 27.04.2026

  • 27 Ти да видиш

    0 0 Отговор
    Айде моля украинските хазари съучастници в разграбването и унищожаването на България да не се обаждат и да не ръсят акъл , може ли Станишев!???
    Ти си също в списъка на държавните изменници!

    21:14 27.04.2026

