Сергей Станишев: Поведението на ПБ е "даваме ляв мигач и завиваме надясно"

Българите, гледайки седем последователни безплодни избори, неспособни да създадат устойчиво и смислено управление, инвестираха цялото си доверие в Румен Радев.Това каза Сергей Станишев в интервю за предаването "Още от деня" по БНТ.

"Всъщност наказаха всички, които участваха в политиката в последните 5 години. Наказаха тези, които не дадоха отговор на основния въпрос, който беше повод за протестите от 2020 г. - да се смени моделът и да настъпи политическа промяна. Това е тайната на успеха на "Прогресивна България", издаде той формулата на успеха на доскорошния президент на България.

"Хората ще прощават много грешки и слабости на това управление дотолкова, доколкото той реализира това, което каза - "да измете олигархията", прогнозира Станишев, като определи това и като единственото ясно послание в кампанията на Радев.

"Всички останали бяха доста по-мъгляви, неясни и обърнати в различни моменти към различни избиратели", допълни политикът.

"Поведението на "Прогресивна България" малко ми напомня на една фраза, която често е приписвана на Тито. И тя е: "Даваме ляв мигач и завиваме надясно", изрази мнението си той.

"В говоренето в немалка степен имаше жестове към избирателите на БСП, показвайки, че едва ли не това е новото ляво. "Прогресивна България", обаче, очевидно не е това и за да го разберем, е достатъчно да прочетем програмата им", заяви Станишев.

"БСП не може да се сърди на Румен Радев за собствените си грехове и грешки. Немалко от хората, които сега са при него, бяха буквално изтикани и изхвърлени от БСП в периода на Корнелия Нинова", коментира още той.

Според него, оставането на БСП извън парламента, дава и известни предимства.