Христанов от Люксембург: Ниски добиви или високи цени - това избираме без кризисно финансиране за българските земеделци

28 Април, 2026 10:30 348 7

  • иван христанов-
  • земеделци-
  • финансиране

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Ниски добиви или високи цени - това избираме без кризисно финансиране за българските земеделци”, изтъкна министърът на земеделието и храните Иван Христанов по време на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург. Той посочи, че едно от основните предизвикателства пред земеделските производители в целия ЕС е свързано с нарастването на цените на основни производствени ресурси, като торове и горива, вследствие на ескалацията на конфликта в Близкия изток. „В България цената на дизеловото гориво е нараснала с около 37% в периода от февруари до началото на април, докато цените на минералните торове са се увеличили с приблизително 30%, което оказва сериозен натиск върху сектора“, информира министър Христанов. Повишението на цените на тези ресурси съвпада с началото на кампанията на засяване на пролетните култури, което води до увеличаване на производствените разходи и влошаване на конкурентоспособността на българските земеделски производители.

Той допълни, че на пазара на мляко у нас продължава тревожната тенденция на намаляване на изкупната цена до 27 евроцента на фона на увеличените разходи. В тази връзка земеделският министър посочи, че е важно да се използва целият набор от инструменти на Общата организация на пазарите, включително средствата от селскостопанския резерв и мярката за временно доброволно намаляване на доставките.

Позицията на България по проблемните теми е да се предвиди възможност неизразходваните средства по интервенциите и програмите в рамките на ОСП да бъдат използвани за финансиране на извънредни мерки за подкрепа на земеделските производители при кризисни ситуации, включително при настъпване на шок в производствените разходи. „Необходимо е активирането и плащането по тях да става с бързи темпове, за да се отговори своевременно на нуждите на фермерите“, подчерта Христанов.

По отношение бъдещите параметри на Общата селскостопанска политика, в своето изказване земеделският министър заяви, че въвеждането на дегресивността не следва да оказва негативно влияния на конкурентоспособността им. Според него осигуряваната подкрепа на доходите на ниво стопанство следва да бъде в достатъчни размери, за да допринесе за подкрепа на дохода на всички стопани, които имат активен принос. Заложените прагове за дегресивно намаляване на подпомагането са твърде ниски и по този начин ще бъдат засегнати малки и средни фермери, които имат важно значение за продоволствената сигурност и жизнеността на селските райони.

Министър Христанов изтъкна също, че е много важно постигането на пълната външна конвергенция на директните плащания, което трябва да бъде справедливо остойностено и изцяло допълнено към бюджета на интервенциите за подпомагане на дохода.

Относно устойчивото управление на горите министър Христанов отбеляза, че следва да бъдат насърчавани в по-голяма степен практики за управление на земята, които ограничават натрупването на запалими материали. „Това включва подкрепа за екстензивно пасищно животновъдство, агролесовъдни системи, поддържане на мозаечни ландшафти и активно управление на растителността“, каза още той.

По отношение превенцията от горски пожари, страната ни счита, че ефективното справяне с риска от тях изисква интегриран, превантивен и териториално насочен подход, който съчетава устойчиво управление на горите, стратегическо планиране на земеползването и активно участие на местните общности.


  • 1 СЗО

    0 0 Отговор
    Един въпрос стои над главата на Христанов-защо не е махнал калинките на ДПС в местните земеделски администрации?

    10:34 28.04.2026

  • 2 дядо поп

    2 0 Отговор
    При изкупни цени от 0,2 цента , защо тогава цените на млечните продукти са такива?

    10:35 28.04.2026

  • 3 дядо поп

    1 0 Отговор
    Изкупна цена от 0,27 цента , Извинявам се за грешката в предния коментар,

    10:37 28.04.2026

  • 4 А Турското земеделие кой го финансира

    1 0 Отговор
    че цените 3 пъти по-ниски , а добивите 10 пъти по-високи? Изнасят за цяла европа.

    10:37 28.04.2026

  • 5 Дръта чанта

    0 0 Отговор
    Е голяма балалайка тоз ве

    10:39 28.04.2026

  • 6 Мухахаха

    0 0 Отговор
    Никой не ти верва вече и те се превърна в таховец

    10:41 28.04.2026

  • 7 ежко

    0 0 Отговор
    Санкции срещу Русия, липса на газ, високи цени на торовете -ниски добиви!Това избрахме!Сега ако финансирате земеделните, няма да паднат цените, най-много да изнесат продукцията си.така,че май-високите цени е по-гобър вариант!

    10:43 28.04.2026

