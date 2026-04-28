Васил Терзиев: Giro d’Italia е най-добрият начин да представим София пред стотици милиони зрители от целия свят

След точно 10 дни София ще се облече в розово, за да посрещне едно от трите най-големи колоездачни състезания в света - Giro d’Italia. В интервю за NOVA, за което пристигна символично на велосипед, кметът на София Васил Терзиев определи домакинството като един от най-добрите начини да представим града и страната, подчертавайки, че това е уникална възможност София и България да бъдат видени в международен мащаб.

По думите му идеята за включването на столицата в маршрута на „Джирото“ е резултат, започнал като смела мечта в рамките на общината и реализиран след много работа и срещи с организаторите в Италия.

„Смятаме, че ще е уникално за София, за България“, посочи Терзиев, като акцентира върху мащаба на събитието и неговия потенциал да промени начина, по който светът възприема столицата ни.

В състезанието ще участват 184 състезатели от 23 отбора, а трасето в София ще предложи динамичен финал по бул. „Цариградско шосе“, където последните 7 километра ще бъдат бърза и атрактивна отсечка, която се очаква да предложи сериозни размествания и зрелищен спринт до финала пред сградата на Стария парламент.

Терзиев подчерта, че най-голямата стойност на събитието не е само в самия ден на състезанието, а в дългосрочния ефект върху образа на София.

„Когато успееш да представиш града си, страната си по най-добрия начин, се надявам много хиляди, стотици хиляди с времето да дойдат и да видят нашата прекрасна страна и нашия прекрасен град“, заяви той.

По думите му Giro d’Italia ще превърне столицата в истински градски празник, който няма да бъде само спортно събитие, а комбинация от скорост, емоция и градска енергия. Програмата между 8 и 10 май ще бъде богата, като в нея са включени спортни и културни активности, подходящи за всички възрасти.

Кметът призова софиянци да станат част от събитието и да изпълнят улиците по трасето.

„Надяваме се времето да е хубаво и много хора да излязат, за да види светът как ние празнуваме, как се радваме на събитията в нашия град“, допълва Терзиев.

Входът за зрителите ще бъде свободен, а Столична община ще публикува допълнителна информация за временната организация на движението и алтернативните маршрути във връзка със събитието.