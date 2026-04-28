Новини
България »
София »
Васил Терзиев: Giro d’Italia е най-добрият начин да представим София пред стотици милиони зрители от целия свят

Васил Терзиев: Giro d’Italia е най-добрият начин да представим София пред стотици милиони зрители от целия свят

28 Април, 2026 11:40 827 34

  • васил терзиев-
  • giro d’italia

Кметът призова софиянци да станат част от събитието и да изпълнят улиците по трасето

Васил Терзиев: Giro d’Italia е най-добрият начин да представим София пред стотици милиони зрители от целия свят - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След точно 10 дни София ще се облече в розово, за да посрещне едно от трите най-големи колоездачни състезания в света - Giro d’Italia. В интервю за NOVA, за което пристигна символично на велосипед, кметът на София Васил Терзиев определи домакинството като един от най-добрите начини да представим града и страната, подчертавайки, че това е уникална възможност София и България да бъдат видени в международен мащаб.

По думите му идеята за включването на столицата в маршрута на „Джирото“ е резултат, започнал като смела мечта в рамките на общината и реализиран след много работа и срещи с организаторите в Италия.

„Смятаме, че ще е уникално за София, за България“, посочи Терзиев, като акцентира върху мащаба на събитието и неговия потенциал да промени начина, по който светът възприема столицата ни.

В състезанието ще участват 184 състезатели от 23 отбора, а трасето в София ще предложи динамичен финал по бул. „Цариградско шосе“, където последните 7 километра ще бъдат бърза и атрактивна отсечка, която се очаква да предложи сериозни размествания и зрелищен спринт до финала пред сградата на Стария парламент.

Терзиев подчерта, че най-голямата стойност на събитието не е само в самия ден на състезанието, а в дългосрочния ефект върху образа на София.

„Когато успееш да представиш града си, страната си по най-добрия начин, се надявам много хиляди, стотици хиляди с времето да дойдат и да видят нашата прекрасна страна и нашия прекрасен град“, заяви той.

По думите му Giro d’Italia ще превърне столицата в истински градски празник, който няма да бъде само спортно събитие, а комбинация от скорост, емоция и градска енергия. Програмата между 8 и 10 май ще бъде богата, като в нея са включени спортни и културни активности, подходящи за всички възрасти.

Кметът призова софиянци да станат част от събитието и да изпълнят улиците по трасето.

„Надяваме се времето да е хубаво и много хора да излязат, за да види светът как ние празнуваме, как се радваме на събитията в нашия град“, допълва Терзиев.

Входът за зрителите ще бъде свободен, а Столична община ще публикува допълнителна информация за временната организация на движението и алтернативните маршрути във връзка със събитието.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    7 7 Отговор
    Софето мяза на постсъветска панелна кочина.

    Коментиран от #18, #28

    11:43 28.04.2026

  • 2 честен ционист

    0 16 Отговор
    Тази година Giro d’Italia, 2032 съвместно Европейско по футбол Италия и Турция.

    11:44 28.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    9 14 Отговор
    За бизнеса 800 000 компенсации а за чуждата обиколка 110 000 000.

    11:46 28.04.2026

  • 5 пляс пляс педалите

    18 2 Отговор
    Васик, това колело става за Петрохан. Де си тръгнал по паважа с него? Ще обелиш коленцата.

    Коментиран от #9

    11:46 28.04.2026

  • 6 Сила

    8 2 Отговор
    Искам Тиквата и Шиши да ги видя на колело ...най вече оня" спортиста " дето тресе шкембе да рита мачлета и го бяха изтипосани на плакати като символ на "спортна София " по времето на Фъндупкова ...

    11:47 28.04.2026

  • 7 Делю Хайдутин

    16 1 Отговор
    И защо в розово?

    Коментиран от #27, #31

    11:47 28.04.2026

  • 8 Giro d’Пхенян

    12 2 Отговор
    Хак да им е на софиянци този нежен левичар.

    11:49 28.04.2026

  • 9 Госあ

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "пляс пляс педалите":

    ха ха ха абсолютно !

    11:49 28.04.2026

  • 10 хмммм

    11 1 Отговор
    абсолютен джендър

    11:50 28.04.2026

  • 11 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    11 1 Отговор
    На снимката - един бивш пациент, с когото се гордеем.

    11:50 28.04.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор
    А обиколката на България от Рим или от Милано ще започне🤔❓
    За едни велосиПЕДАЛИсти питам😉

    Коментиран от #32

    11:50 28.04.2026

  • 13 аман от тоз

    10 1 Отговор
    Стойката като ученичка

    11:55 28.04.2026

  • 14 ДС внучето

    10 1 Отговор
    колко е жалко и смешно, пълна гротеска.

    11:57 28.04.2026

  • 15 Трасето минава през прохода Петрохан

    7 1 Отговор
    Колоездачите ще преодолеят прохода Петрохан и ще могат да се насладят на пego-закуска на терасата на известната в Petrohan hut. Победителят на обиолката ще има почетно изкачване под аплодисменти към връх Околчица, кодето ще го чака кемпер със сателитна връзка към целия свят.

    11:57 28.04.2026

  • 16 Петрохан

    6 1 Отговор
    Предлагам всички чиновници да слезнат от мерцедесите и да се качат на колело, както правят чиновниците в Европа!

    11:58 28.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мнение

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Само дето се управлява вече над 36г от евроатлантическата био маса, козируваща на фащ, британия и урсулевите чудовища!

    Така, че троле, Ганя (в твое лице и в лицето на герб, дпс и ппдб) НЕ Е путинофила, а грантофила и шорошофила, докарал България до закриване!

    Затова радвай се на панелните блокове и препълнените контейнери в София, щото такива като Васил Терзиев и това не могат да построят!!!

    12:03 28.04.2026

  • 19 Ковид Манияк

    5 2 Отговор
    Брей, скоро ще има Tour de Petrohan - по стъпките на Буда към отвъдното.
    Дарения започват да се приемат още от сега.

    12:03 28.04.2026

  • 20 оня с питон.я

    5 2 Отговор
    Поредният повод за Червената Василка и петроханците да заринат София с боклук.

    12:04 28.04.2026

  • 21 Какво чака този кмет

    3 2 Отговор
    Време е да си извади разрешително за 2 пищова, да яхва колелото и към дружинката. Чакат го от месеци, а се мота.

    12:06 28.04.2026

  • 22 Айрян мен

    6 1 Отговор
    Гледал съм често обиколката на Италия и на Франция по спортните канали и са показвали и коментирали само резултатите и трасето , много рядко пред обектива на камерите минава някоя забележителност. В края на краищата състезанието няма да се излъчва по дискавъри или нешънъл джеографик. Така че Терзиев да спусне малко перушината .

    12:07 28.04.2026

  • 23 А дали

    12 2 Отговор
    либралистите връткат педалистите или педалситите връткат либералистите?

    12:07 28.04.2026

  • 24 Ддд

    10 2 Отговор
    Очаквам скоро Терзиев и Гюров, да се снимат с ленти и бухалки от художествената гимнастика.

    12:08 28.04.2026

  • 25 Ха,ха

    2 1 Отговор
    Терзиев, да не се изпотрепеш по дупките😂

    12:09 28.04.2026

  • 26 хахахах

    5 1 Отговор
    Ушко да върти педалите на колелото и да не философства много. Видяхме какви е финансирал на Петрохан и така е изградил имидж. Иначе за малцина събитието ще е значимо, а за мнозина просто ще има транспортен хаус.

    12:10 28.04.2026

  • 27 Защото водачът в

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Делю Хайдутин":

    общото класиране в Обиколката на Италия получава розова фанелка.

    12:13 28.04.2026

  • 28 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Има от всички епохи, като почнеш от Сердика и римски останки, царска Бг, през панелки и НДК та до небостъргачи. Ти стой в провинцията и не философствай😂

    12:14 28.04.2026

  • 29 Да питам само

    4 1 Отговор
    кога са ни присъединили към Италия или май в ЕСССР-то няма други такива бу наци да им вземат парите за чужди далавери?

    12:15 28.04.2026

  • 30 Туин Пийкс

    4 3 Отговор
    Тази снимка "Василиса Прекрасна върти педалите" трябва да я закачат на видно място в СО. Може и да е транспарант за гей- парада..

    12:16 28.04.2026

  • 31 Дърт Вейдър

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Делю Хайдутин":

    Синко , влез в архивите на Джиро дИталия от 1931 година и там ще намериш отговора на въпроса ти за Maglia Rosa.
    А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави

    12:29 28.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове