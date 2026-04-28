Васил Терзиев: Giro d’Italia е най-добрият начин да представим София пред стотици милиони зрители от целия свят

След точно 10 дни София ще се облече в розово, за да посрещне едно от трите най-големи колоездачни състезания в света - Giro d’Italia. В интервю за NOVA, за което пристигна символично на велосипед, кметът на София Васил Терзиев определи домакинството като един от най-добрите начини да представим града и страната, подчертавайки, че това е уникална възможност София и България да бъдат видени в международен мащаб.
По думите му идеята за включването на столицата в маршрута на „Джирото“ е резултат, започнал като смела мечта в рамките на общината и реализиран след много работа и срещи с организаторите в Италия.
„Смятаме, че ще е уникално за София, за България“, посочи Терзиев, като акцентира върху мащаба на събитието и неговия потенциал да промени начина, по който светът възприема столицата ни.
В състезанието ще участват 184 състезатели от 23 отбора, а трасето в София ще предложи динамичен финал по бул. „Цариградско шосе“, където последните 7 километра ще бъдат бърза и атрактивна отсечка, която се очаква да предложи сериозни размествания и зрелищен спринт до финала пред сградата на Стария парламент.
Терзиев подчерта, че най-голямата стойност на събитието не е само в самия ден на състезанието, а в дългосрочния ефект върху образа на София.
„Когато успееш да представиш града си, страната си по най-добрия начин, се надявам много хиляди, стотици хиляди с времето да дойдат и да видят нашата прекрасна страна и нашия прекрасен град“, заяви той.
По думите му Giro d’Italia ще превърне столицата в истински градски празник, който няма да бъде само спортно събитие, а комбинация от скорост, емоция и градска енергия. Програмата между 8 и 10 май ще бъде богата, като в нея са включени спортни и културни активности, подходящи за всички възрасти.
Кметът призова софиянци да станат част от събитието и да изпълнят улиците по трасето.
„Надяваме се времето да е хубаво и много хора да излязат, за да види светът как ние празнуваме, как се радваме на събитията в нашия град“, допълва Терзиев.
Входът за зрителите ще бъде свободен, а Столична община ще публикува допълнителна информация за временната организация на движението и алтернативните маршрути във връзка със събитието.
9 Госあ
До коментар #5 от "пляс пляс педалите":ха ха ха абсолютно !
11:49 28.04.2026
🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
За едни велосиПЕДАЛИсти питам😉
18 Мнение
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Само дето се управлява вече над 36г от евроатлантическата био маса, козируваща на фащ, британия и урсулевите чудовища!
Така, че троле, Ганя (в твое лице и в лицето на герб, дпс и ппдб) НЕ Е путинофила, а грантофила и шорошофила, докарал България до закриване!
Затова радвай се на панелните блокове и препълнените контейнери в София, щото такива като Васил Терзиев и това не могат да построят!!!
12:03 28.04.2026
19 Ковид Манияк
Дарения започват да се приемат още от сега.
12:03 28.04.2026
27 Защото водачът в
До коментар #7 от "Делю Хайдутин":общото класиране в Обиколката на Италия получава розова фанелка.
12:13 28.04.2026
28 .....
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Има от всички епохи, като почнеш от Сердика и римски останки, царска Бг, през панелки и НДК та до небостъргачи. Ти стой в провинцията и не философствай😂
12:14 28.04.2026
31 Дърт Вейдър
До коментар #7 от "Делю Хайдутин":Синко , влез в архивите на Джиро дИталия от 1931 година и там ще намериш отговора на въпроса ти за Maglia Rosa.
А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави
12:29 28.04.2026
