Започва ремонт на 3-километров участък от АМ „Хемус“ в област Варна

От днес започва ремонт на близо 3-километров участък от АМ „Хемус“ в област Варна. Ще се работи в платното в посока София при изхода на Варна, между 418-и и 421-и километър, уточни БНТ.



Заради ремонта трафикът ще преминава двупосочно в платното за морския град. Предвижда се цялостно преасфалтиране, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка.

Крайният е срок на ремонта е 15 юли.