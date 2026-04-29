Проф. Янаки Стоилов: Въпросът е дали имаме нужда от постоянен ВСС

29 Април, 2026 10:10 346 1

"Върху съдебната власт не може да се изключи каквото и да било влияние, но проблемът е във функционирането във ВСС да не се оказва политическо, икономическо и каквото и да било въздействие", каза още конституционният съдия

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Новият кабинет „Прогресивна България“ е изправен пред спешни задачи, включващи ревизия на бюджета, рестарт на производството и цялостен одит на енергетиката.

Ключов приоритет е съдебната реформа, която изисква промени в Закона за съдебната власт и осигуряване на независимост на магистратите без партиен натиск.
Това заяви пред БНТ конституционният съдия проф. Янаки Стоилов, цитиран от novini.bg

Той смята, че бъдещата власт ще бъде поставена на голямо изпитание как да отговори на очакванията.

Според Стоилов има проблеми пред "Прогресивна България", които са: високото доверие от изборите и основните действия, които трябва да се свършват.

Стоилов е на мнение, че правилно се говори, че трябва да се пристъпи бързо към избор на нов ВСС и главен прокурор. "Въпросът е дали имаме нужда от постоянен ВСС и вместо това да осигури по-голямо самоуправление, което да доведе до откъсване на тези, които управляват съдебната власт от хората, които са адресати на управлението", каза конституционният съдия.
Според него трябва да бъдат създадени гаранции, с които съдиите, прокурорите и следователите трябва да имат свободата да избират своите членове. "Върху съдебната власт не може да се изключи каквото и да било влияние, но проблемът е във функционирането в съвета да не се оказва политическо, икономическо и каквото и да било въздействие", каза още проф. Янаки Стоилов.

Той напомни, че няма чудодейно решение, което да гарантира решаването на проблемите.


