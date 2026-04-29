Карта показва трафика в реално време

Карта показва трафика в реално време

29 Април, 2026 16:16 980 8

Новото е, че вече може да се проследи движението по цели участъци като се избере конкретния път - например автомагистрала „Тракия“ и да се види натовареността по цялото ѝ трасе от София до Бургас

Карта показва трафика в реално време - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Обновена карта за трафика по републиканската пътна мрежа предоставя на шофьорите Националното тол управление, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

На BGtoll TrafficMap в реално време може да се проследи колко превозни средства преминават по основните пътища за последните 15 минути и за един час. Така с един поглед може да се провери къде трафикът е по-интензивен.

Новото е, че вече може да се проследи движението по цели участъци като се избере конкретния път - например автомагистрала „Тракия“ и да се види натовареността по цялото ѝ трасе от София до Бургас.

В дните около 1 май и 6 май се очаква засилено движение по пътищата, затова проверката на трафика предварително може да улесни пътуването.


  • 1 честен ционист

    3 0 Отговор
    Как им дойде на акъл интервал от 15 мин? Случайно ли се извършва засичането на точно толкова мин?

    16:19 29.04.2026

  • 2 Кирил

    7 1 Отговор
    Уазе е доста по-точно.Там няма обновяване през 15 минути и не е зависимо от тол камери. Безмислица, пак държавни пари сигурно милиони са прибрани за нещо, което струва 2.50лв.

    16:20 29.04.2026

  • 3 Някой

    5 0 Отговор
    Това го има сигурно от предният век. И реално е мерене къде са излъчвания на смартфони. Ако закараш една количка с включени смартфони и ще го излъжеш, че е натоварено.

    16:22 29.04.2026

  • 4 Сталин

    9 0 Отговор
    Значи от АПИ харчат милиони за една измислена безполезна карта , а няма пари за дупките по пътищата,АПИ на Тиквата и Прасето е ОПГ

    16:23 29.04.2026

  • 5 Показва

    3 0 Отговор
    чушки.

    16:24 29.04.2026

  • 6 си дзън

    5 0 Отговор
    И кво - да ида до Бургас, през Варна ли да мина да избягам от задръстването?

    Коментиран от #7

    16:28 29.04.2026

  • 7 Сталин

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Да трябва от Русе за София да минеш през Румъния да избегнеш задръстванията в България защото няма и 5 километра построен нов път за 30 години кошерна демокрация

    16:44 29.04.2026

  • 8 Уууу ууу

    1 0 Отговор
    То и мапса на моя телефон показва същото нещо безлатно хахахахахахахаххахахаха шиб@ни крадци. Колко трилиона откраднахте€ за това недоразумение?????????оставка

    16:57 29.04.2026

