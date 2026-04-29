Новини
България »
Татяна Дончева: Да приемем, че Радев има добри намерения, крайният резултат, обаче не зависи от това

29 Април, 2026 19:06 1 323 32

  • татяна дончева-
  • румен радев

Вчера ми направи впечатление Цветлин Йовчев, който обясни какъв велик оперативник бил Светлозар Лазаров. Знам, че той като един вицепремиер имаше този главен секретар, който сега се явява особен фактор във вътрешното министерство

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разграждането на модела изисква две неща: да разбираш от механизма и да не си зависим. Това каза лидерът на "Движение 21" Татяна Дончева в интервю за предаването "Лице в лице" по бТВ.

По думите ѝ това, което трябва да се случи веднага, е назначаването на нов Висш съдебен съвет.

“Никакво пипане: коя била политическа квота, коя не била политическа квота, никакво пипане преди избора на нов ВСС и слагане във ВСС поне на няколко души, които имат здрав гръбнак, висока устойчивост, познават системата и могат да се сработят. Подготовка на конституционни промени. Домовата книга изглежда проста, изглежда ясна. Ако трябва да се прави на две стъпки, могат да се изчистят още сега една част от промените. Никой не пречи да има разговори между част от политическите лидери - не само мнозинството, но и по-широк кръг, с членове на Конституционния съд, с които да обсъдят това старо решение за формата на държавно управление и нейния обхват. Това е един разговор, който може да върви на теоретично и научно ниво. Но това решение трябва да падне, за да може обикновено Народно събрание да има по-големи възможности за конституционни промени: премахване на постоянно действащия ВСС, премахване на колегиите и т.н.", посочи Дончева.

"Разбира се, че се познавам с Румен Радев", каза още тя.

На въпрос дали вярва, че той е искрен в желанието си да разгради олигархичния модел, тя отговори по следния начин: “Когато някой е бива на власт за някакъв период от време и слиза от властта, тогава се прави равносметката. Пътят до ада е постлан с добри намерения. Да приемем, че Румен Радев и “Прогресивна България” имат добри намерения. Крайният резултат, обаче, няма да зависи само от добрите намерения, а и от още много фактори, така че смятам, че не бива да бъдем зле настроени или предварително да казваме, че няма да стане”.

"Вчера ми направи впечатление Цветлин Йовчев, който обясни какъв велик оперативник бил Светлозар Лазаров. Знам, че той като един вицепремиер имаше този главен секретар, който сега се явява особен фактор във вътрешното министерство. Светльо Лазаров беше служител на баретите. След един скандал, че баретите бяха пазили частни бизнесмени, бяха отстранени от служба. Светльо Лазаров като зет на Камен Пенков остана в НСС като един човек, който няма връзка с оперативната работа на НСС", коментира още Татяна Дончева.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Речник на адвоката

    15 3 Отговор
    Вярно е. Само с добри намерения не става.
    Дано не се окаже поредният "цар", на когото сме повярвали.

    Коментиран от #6, #14

    19:07 29.04.2026

  • 2 🎃🥔🐷💩

    14 10 Отговор
    Още не е направил кабинет и политическите проститутки почнаха да плюят.

    19:08 29.04.2026

  • 3 Какво

    14 2 Отговор
    ли очаква мисирството от червените кухари

    19:12 29.04.2026

  • 4 историк

    17 6 Отговор
    Ако по време на правителството на Радев не влязат в затвора боко и шишо , Радев ще падне от много високо на следващите избори

    19:12 29.04.2026

  • 5 След

    10 4 Отговор
    цели девет години да покаже поне с едно действие , разбирам , но не само на приказки , нищо конкретно и перспективно ! Цели девет години - това е толкова много време - нищо !

    19:12 29.04.2026

  • 6 Не трябва да има бързане

    6 11 Отговор

    До коментар #1 от "Речник на адвоката":

    Румен Радев без да бърза ще прати Пеевски и Борисов в затвора. Това искат неговите избиратели.

    Коментиран от #24

    19:14 29.04.2026

  • 7 ИТН умре

    13 2 Отговор
    БСП тоже

    19:15 29.04.2026

  • 8 Реалист

    10 7 Отговор
    Радев няма как да не е зависим като е приел спонсорства от ТИМ, Гергов, Бобокови, големия Мраз и много негови ДС колеги. Да не забравяме Боташ.
    Тези пари трябва да се връщат, а една независима Прокуратура ще пречи.
    За 9 години в политиката Румен Радев управлява еднолично България две години. Кое направено през тези две години дава основания на почитателите му, че той ще се бори с корупцията и прокуроро-мафиотската система на разграбване и рекетиране на народа? Покажете ми ги тези скрити сигнали, че нещо не мога да ги усетя. За тези години аз лично усетих, че Радев, Борисов и Пеевски са едно и също нещо. Т.е. са лицата на една и съща мафиотска организация.

    Коментиран от #13

    19:15 29.04.2026

  • 9 Боташа нито знае, нито ще му дадат

    11 4 Отговор
    Разграждането на модела изисква две неща: да разбираш от механизма и да не си зависим. Това каза лидерът на "Движение 21" Татяна Дончева в интервю за предаването "Лице в лице" по бТВ.
    -;-
    -1-Боташа кога и как ще е разбрал за механизмите
    -2-наБоташа, тия които ву дадоха парите за пеклавтага компания , ще си искат да им се даде Баницата.

    А за ТатяВанко-І няма какво до коментирам - още когато стана ясно че законодателната промяна за рапъра Ванко -1 е нейна и Я отписах!

    Пропаднали комунисти и посткомунисти са си направили Парцелирането и ще им слугуваме!
    -;-
    Пример за преориентирането е Големия Мраз и сина Му който беше по студията!

    19:17 29.04.2026

  • 10 Дедо ти

    3 10 Отговор
    Разсъжденията на една стара мома !

    Коментиран от #25

    19:17 29.04.2026

  • 11 МИНА ВРЕМЕТО НА ДА ПРИЕМЕМ....

    11 1 Отговор
    Татяна Дончева: Да приемем, че Радев има добри намерения, крайният резултат, обаче не зависи от това ТАКИВА КАТО ТЕБ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАНИМАВАТ С ПОЛИТИКА! Самозабрани се! СЪРЗАНА СИ С ПРЕСТЪПНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ПОДЗЕМНИЯ БИЗНЕС! ТИ ПРОКАРА ЗАКОНА ВАНКО !, за да отървеш от наказение мутра.

    19:18 29.04.2026

  • 12 ШЕФА

    5 3 Отговор
    Дончева,смени ли памперса че смърдиш !

    19:19 29.04.2026

  • 13 Богаша на Бунището по-бързо от Чалгаря

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Реалист":

    Реалист
    00ОТГОВОР
    Радев няма как да не е зависим като е приел спонсорства от ТИМ, Гергов, Бобокови, големия Мраз и много негови ДС колеги. Да не забравяме Боташ.
    ....
    -;-
    Боташа ще отиде ан Бунището на историято по-бързо отколкото Чалгаря.

    Сега световната обстановка е къде-къде по-трудна и с тези ДС доносници и фатмаци нищо няма да стане!
    Без да съм прогнозист, при тези кадри, ето така ще стане!

    Тиа с парите (спонсорите демек) ще трябва да бъдат НАХРАНЕНИ ОБИЛНО!

    19:21 29.04.2026

  • 14 Всеки проект е с определена цел

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Речник на адвоката":

    Речник на адвоката
    10ОТГОВОР
    Вярно е. Само с добри намерения не става.
    Дано не се окаже поредният "цар", на когото сме повярвали.
    -;-
    Мафиотите се преориентират и знаят под коя Шатра да се намесят.
    Ако не се оправят поне с Пловдивския панаир на Свинаря, значи бързо Падение!

    Свинята и Ламата ще си останат недокоснати , защото айдукати и имунитет ги пази.
    ЗНАЧИ НИЩО НЯМА ДА СТАНЕ!?

    19:24 29.04.2026

  • 15 И ТАЯ ОТВОРИНЛОКУМАДЖИЙНИЦАТА

    2 1 Отговор
    .........

    19:24 29.04.2026

  • 16 Мнение

    2 1 Отговор
    Ама как БСП се обединиха с гроб. Ама какви намерения имахте... Айде да не дават съвети след такава коалиция. Поздрави на Итн

    19:33 29.04.2026

  • 17 скандал

    1 1 Отговор
    Дончева е бясна за това,че остана без субсидия.Но се забелязва,че покрай изборната кампания видимо се разхубави.

    19:37 29.04.2026

  • 18 В политиката

    3 2 Отговор
    Не трябва да има бездетни!
    Те мислят с портфейла си!

    Коментиран от #31

    19:37 29.04.2026

  • 19 Историята помни

    3 1 Отговор
    Как пРезидента Радев стана Президент.
    - никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
    - ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
    - Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
    - привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
    - Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
    - агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
    ....
    Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
    Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
    Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
    След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
    Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.
    Изтеклите документи около Пътната карта и Боташ потвърждават това.

    19:38 29.04.2026

  • 20 Таня

    0 2 Отговор
    пак сбърка листите!

    19:39 29.04.2026

  • 21 Ауууу

    2 1 Отговор
    Комунистите не знаете какво искате .Радев Радев и накрая започвате да го овъртате имал добри намерения към кого има тези намерения хората които са го избрали или Боко и Шиши.

    19:40 29.04.2026

  • 22 Ванко

    2 1 Отговор
    Гласувах за Радев!

    19:42 29.04.2026

  • 23 Търновец

    4 0 Отговор
    Не смятам че Радев има намерение да спре корупцията по високите етажи на властта пи скоро да постави свои хора на важни постове. А може би гражданка Дончева знае нещо за убийството на Илия Павлов 2003 - Мулти имаха интереси в нефтения бизнес - бяха ли конкуренти на Лукойл кой да вземе Нефтохима в Бургас? Купиха ли Лукойл Мултигруп?

    19:43 29.04.2026

  • 24 Чудя се

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Не трябва да има бързане":

    Какво е това желание за мъст.Като ПИЯВИЦИ,искате кръв,образно казано.Мислиш ли,че Делян Пеевски не се е запасил с компромати за когото трябва.Няма безгрешни хора,а властта опиянява.Според мен,че ДПС вече не е чисто етническа партия,е заслуга на Пеевски.Във всеки случай,големи са очакванията от ПБ.

    Коментиран от #28

    19:50 29.04.2026

  • 25 Не е така

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дедо ти":

    Умна е и с много опит
    Много откъса следи нещата
    Но кз я изпълзяла
    Хубаво е че иска да е полезна знаейки подводните камъни
    Няма лошо
    Мисля, че всичко ще се направи по конституция
    Радев никога не стъпва на кухо.

    19:54 29.04.2026

  • 26 Хасковски каунь

    2 1 Отговор
    Дончева, хайде да ви задомим с Бойко Борисов и да се орахатите , пък и народът да се успокои

    Коментиран от #30

    19:57 29.04.2026

  • 27 така така

    2 0 Отговор
    Добри намерения.. едва ли.

    20:02 29.04.2026

  • 28 Да те светна по въпроса:

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Чудя се":

    На крадците, окрали Родината ни, мястото е в затвора. А най големите крадци на народни пари са Тиквата и ПееФ.

    Коментиран от #29

    20:04 29.04.2026

  • 29 Чудя се

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Да те светна по въпроса:":

    Как Борисов като е крал имаме метро в София,магистрала "Европа""Северна дъга",сменен автобусен парк в София,пречиствателни станции,детски площадки,даже зала 8888,в която наши и чужди спортисти и музиканти имат изяви,даже и тя е дело на Борисов.И любимите ви неолиберали,освен хаос,нищо друго не сътвориха.Та питам как така,който строи краде,а този,който нищо не е направил ,няма пари,а само заеми,та как така не обвинявате тях.Така са ви казали ,да плюете,защото никой нищо не може да докаже.

    20:22 29.04.2026

  • 30 Много си подхождат

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хасковски каунь":

    Винету и Поразяващата уста.

    20:30 29.04.2026

  • 31 хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "В политиката":

    В политиката не трябва да има и мислещи с чекмеджетата си.🍱

    20:34 29.04.2026

  • 32 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ТАНЧЕ ТИ НИТО СИ СВЕСНА , НИТО ИМАШ "ДОБРИ" НАМЕРЕНИЯ ............................ СКРИЙ СЕ И НЕ СЕ ПОКАZBAЙ , ОЩЕ СИ В НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК 1918г (ОКТОМВРИЙСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ) ........................... ФАКТ !

    20:34 29.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове