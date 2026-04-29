Татяна Дончева: Да приемем, че Радев има добри намерения, крайният резултат, обаче не зависи от това

Разграждането на модела изисква две неща: да разбираш от механизма и да не си зависим. Това каза лидерът на "Движение 21" Татяна Дончева в интервю за предаването "Лице в лице" по бТВ.

По думите ѝ това, което трябва да се случи веднага, е назначаването на нов Висш съдебен съвет.

“Никакво пипане: коя била политическа квота, коя не била политическа квота, никакво пипане преди избора на нов ВСС и слагане във ВСС поне на няколко души, които имат здрав гръбнак, висока устойчивост, познават системата и могат да се сработят. Подготовка на конституционни промени. Домовата книга изглежда проста, изглежда ясна. Ако трябва да се прави на две стъпки, могат да се изчистят още сега една част от промените. Никой не пречи да има разговори между част от политическите лидери - не само мнозинството, но и по-широк кръг, с членове на Конституционния съд, с които да обсъдят това старо решение за формата на държавно управление и нейния обхват. Това е един разговор, който може да върви на теоретично и научно ниво. Но това решение трябва да падне, за да може обикновено Народно събрание да има по-големи възможности за конституционни промени: премахване на постоянно действащия ВСС, премахване на колегиите и т.н.", посочи Дончева.

"Разбира се, че се познавам с Румен Радев", каза още тя.

На въпрос дали вярва, че той е искрен в желанието си да разгради олигархичния модел, тя отговори по следния начин: “Когато някой е бива на власт за някакъв период от време и слиза от властта, тогава се прави равносметката. Пътят до ада е постлан с добри намерения. Да приемем, че Румен Радев и “Прогресивна България” имат добри намерения. Крайният резултат, обаче, няма да зависи само от добрите намерения, а и от още много фактори, така че смятам, че не бива да бъдем зле настроени или предварително да казваме, че няма да стане”.

"Вчера ми направи впечатление Цветлин Йовчев, който обясни какъв велик оперативник бил Светлозар Лазаров. Знам, че той като един вицепремиер имаше този главен секретар, който сега се явява особен фактор във вътрешното министерство. Светльо Лазаров беше служител на баретите. След един скандал, че баретите бяха пазили частни бизнесмени, бяха отстранени от служба. Светльо Лазаров като зет на Камен Пенков остана в НСС като един човек, който няма връзка с оперативната работа на НСС", коментира още Татяна Дончева.