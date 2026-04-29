Татяна Дончева: Да приемем, че Радев има добри намерения, крайният резултат, обаче не зависи от това

Разграждането на модела изисква две неща: да разбираш от механизма и да не си зависим. Това каза лидерът на "Движение 21" Татяна Дончева в интервю за предаването "Лице в лице" по бТВ.
По думите ѝ това, което трябва да се случи веднага, е назначаването на нов Висш съдебен съвет.
“Никакво пипане: коя била политическа квота, коя не била политическа квота, никакво пипане преди избора на нов ВСС и слагане във ВСС поне на няколко души, които имат здрав гръбнак, висока устойчивост, познават системата и могат да се сработят. Подготовка на конституционни промени. Домовата книга изглежда проста, изглежда ясна. Ако трябва да се прави на две стъпки, могат да се изчистят още сега една част от промените. Никой не пречи да има разговори между част от политическите лидери - не само мнозинството, но и по-широк кръг, с членове на Конституционния съд, с които да обсъдят това старо решение за формата на държавно управление и нейния обхват. Това е един разговор, който може да върви на теоретично и научно ниво. Но това решение трябва да падне, за да може обикновено Народно събрание да има по-големи възможности за конституционни промени: премахване на постоянно действащия ВСС, премахване на колегиите и т.н.", посочи Дончева.
"Разбира се, че се познавам с Румен Радев", каза още тя.
На въпрос дали вярва, че той е искрен в желанието си да разгради олигархичния модел, тя отговори по следния начин: “Когато някой е бива на власт за някакъв период от време и слиза от властта, тогава се прави равносметката. Пътят до ада е постлан с добри намерения. Да приемем, че Румен Радев и “Прогресивна България” имат добри намерения. Крайният резултат, обаче, няма да зависи само от добрите намерения, а и от още много фактори, така че смятам, че не бива да бъдем зле настроени или предварително да казваме, че няма да стане”.
"Вчера ми направи впечатление Цветлин Йовчев, който обясни какъв велик оперативник бил Светлозар Лазаров. Знам, че той като един вицепремиер имаше този главен секретар, който сега се явява особен фактор във вътрешното министерство. Светльо Лазаров беше служител на баретите. След един скандал, че баретите бяха пазили частни бизнесмени, бяха отстранени от служба. Светльо Лазаров като зет на Камен Пенков остана в НСС като един човек, който няма връзка с оперативната работа на НСС", коментира още Татяна Дончева.
1 Речник на адвоката
Дано не се окаже поредният "цар", на когото сме повярвали.
19:07 29.04.2026
6 Не трябва да има бързане
До коментар #1 от "Речник на адвоката":Румен Радев без да бърза ще прати Пеевски и Борисов в затвора. Това искат неговите избиратели.
19:14 29.04.2026
8 Реалист
Тези пари трябва да се връщат, а една независима Прокуратура ще пречи.
За 9 години в политиката Румен Радев управлява еднолично България две години. Кое направено през тези две години дава основания на почитателите му, че той ще се бори с корупцията и прокуроро-мафиотската система на разграбване и рекетиране на народа? Покажете ми ги тези скрити сигнали, че нещо не мога да ги усетя. За тези години аз лично усетих, че Радев, Борисов и Пеевски са едно и също нещо. Т.е. са лицата на една и съща мафиотска организация.
19:15 29.04.2026
9 Боташа нито знае, нито ще му дадат
-;-
-1-Боташа кога и как ще е разбрал за механизмите
-2-наБоташа, тия които ву дадоха парите за пеклавтага компания , ще си искат да им се даде Баницата.
А за ТатяВанко-І няма какво до коментирам - още когато стана ясно че законодателната промяна за рапъра Ванко -1 е нейна и Я отписах!
Пропаднали комунисти и посткомунисти са си направили Парцелирането и ще им слугуваме!
Пример за преориентирането е Големия Мраз и сина Му който беше по студията!
19:17 29.04.2026
До коментар #8 от "Реалист":
До коментар #8 от "Реалист":Реалист
Радев няма как да не е зависим като е приел спонсорства от ТИМ, Гергов, Бобокови, големия Мраз и много негови ДС колеги. Да не забравяме Боташ.
Боташа ще отиде ан Бунището на историято по-бързо отколкото Чалгаря.
Сега световната обстановка е къде-къде по-трудна и с тези ДС доносници и фатмаци нищо няма да стане!
Без да съм прогнозист, при тези кадри, ето така ще стане!
Тиа с парите (спонсорите демек) ще трябва да бъдат НАХРАНЕНИ ОБИЛНО!
19:21 29.04.2026
До коментар #1 от "Речник на адвоката":
До коментар #1 от "Речник на адвоката":Речник на адвоката
Вярно е. Само с добри намерения не става.
Дано не се окаже поредният "цар", на когото сме повярвали.
Мафиотите се преориентират и знаят под коя Шатра да се намесят.
Ако не се оправят поне с Пловдивския панаир на Свинаря, значи бързо Падение!
Свинята и Ламата ще си останат недокоснати , защото айдукати и имунитет ги пази.
ЗНАЧИ НИЩО НЯМА ДА СТАНЕ!?
19:24 29.04.2026
18 В политиката
Те мислят с портфейла си!
19:37 29.04.2026
19 Историята помни
- никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
- ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
- Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
- привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
- Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
- агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.
Изтеклите документи около Пътната карта и Боташ потвърждават това.
19:38 29.04.2026
24 Чудя се
До коментар #6 от "Не трябва да има бързане":Какво е това желание за мъст.Като ПИЯВИЦИ,искате кръв,образно казано.Мислиш ли,че Делян Пеевски не се е запасил с компромати за когото трябва.Няма безгрешни хора,а властта опиянява.Според мен,че ДПС вече не е чисто етническа партия,е заслуга на Пеевски.Във всеки случай,големи са очакванията от ПБ.
19:50 29.04.2026
25 Не е така
До коментар #10 от "Дедо ти":Умна е и с много опит
Много откъса следи нещата
Но кз я изпълзяла
Хубаво е че иска да е полезна знаейки подводните камъни
Няма лошо
Мисля, че всичко ще се направи по конституция
Радев никога не стъпва на кухо.
19:54 29.04.2026
28 Да те светна по въпроса:
До коментар #24 от "Чудя се":На крадците, окрали Родината ни, мястото е в затвора. А най големите крадци на народни пари са Тиквата и ПееФ.
20:04 29.04.2026
29 Чудя се
До коментар #28 от "Да те светна по въпроса:":Как Борисов като е крал имаме метро в София,магистрала "Европа""Северна дъга",сменен автобусен парк в София,пречиствателни станции,детски площадки,даже зала 8888,в която наши и чужди спортисти и музиканти имат изяви,даже и тя е дело на Борисов.И любимите ви неолиберали,освен хаос,нищо друго не сътвориха.Та питам как така,който строи краде,а този,който нищо не е направил ,няма пари,а само заеми,та как така не обвинявате тях.Така са ви казали ,да плюете,защото никой нищо не може да докаже.
20:22 29.04.2026
30 Много си подхождат
До коментар #26 от "Хасковски каунь":Винету и Поразяващата уста.
20:30 29.04.2026
31 хмм
До коментар #18 от "В политиката":В политиката не трябва да има и мислещи с чекмеджетата си.🍱
20:34 29.04.2026
